Культура
 
Последние новости
Рассекречены показания агента КГБ по делу об убийстве Джона Кеннеди
Телеведущую убило деревом после месяцев борьбы за его вырубку
Звезды-странники оказались суперземлями
Майк Тайсон оказался жертвой сексуального домогательства
В сети обвинили организаторов заплыва Фелпса против акулы в обмане
В Москве оцепили площадь Киевского вокзала  
В «Почте России» установили личность похитителя посылок в Ростовской области
Популярные новости
Рассекречены показания агента КГБ по делу об убийстве Джона Кеннеди
Телеведущую убило деревом после месяцев борьбы за его вырубку
Майк Тайсон оказался жертвой сексуального домогательства
В «Почте России» установили личность похитителя посылок в Ростовской области
Россияне с песней «Священная война» прогнали украинцев с пляжа в ОАЭ
В сети обвинили организаторов заплыва Фелпса против акулы в обмане

Художник, чья игра трагичней сказки

Александр Тышлер: живописец, график, скульптор — и мастер плаката

Перейти в «Мою Ленту»
Изображение: предоставлено ГМИИ им. Пушкина

Пушкинский музей издал каталог своего собрания работ знаменитого художника и к выставке нашел ранее неизвестное его произведение. Всего в Отделе личных коллекций ГМИИ показывают 150 работ — не только свои, но и из частных собраний.

Неизвестный политический плакат

Здание ОЛК скоро на время закроется — в рамках строительства музейного городка, и это последняя выставка перед вынужденным перерывом. В прошлом году исполнилось 50 лет памятной выставке Тышлера в ГМИИ, которую организовала нынешний президент и тогдашний директор музея Ирина Антонова — и за которую, как она говорит, ей здорово попало. В Пушкинском работы Тышлера показывали еще в 1998-м, к его столетию. Но первая экспозиция была знаковой и для художника, подвергавшегося гонениям «за формализм», и для музея. Куратор, ведущий научный сотрудник Отдела личных коллекций ГМИИ Анна Чудецкая напоминает, что в 1933 году в книге «Формализм в живописи» Осип Бескин уничижительно отозвался о тышлеровских «Материнстве» и «Махно в гамаке». Пока эти работы не были подарены Пушкинскому музею вдовой художника в 1994 году, они оставались в его мастерской.

Ирина Антонова, вспоминая в каталожной статье о той экспозиции 1966-го, пишет, что после вернисажа поначалу все было спокойно — никаких звонков сверху: «Все неприятности возникли только тогда, когда сами братья-художники стали выражать недовольство, жаловаться и интриговать». В результате на заседании Министерства культуры к ней подошла с вопросом Екатерина Фурцева. Положение спас Борис Иогансон, проходивший мимо и успокоивший министра, что Тышлер — «хороший художник, наш старый товарищ».

Сегодня в ГМИИ хранится 251 работа Тышлера — в Отделе личных коллекций и в отделе графики. Выставку сформировали разделами: «Человек на Земле», «Расстрельные темы», «Любовь, или Мечта о Прекрасной даме», «Театр» и «Капричос». Здесь есть все то, за что Тышлера ценят — лиризм, замешанный на фантасмагории, герои с удивительными конструкциями, громоздящимися на головах. Есть осмысление им страшных страниц истории с погромами и расстрелами (серии «Погром», «Расстрел голубя» и «Казненный ангел»).

Но есть и совершенно новое для сегодняшнего понимания этого художника — то, чего почти никто не видел. Плакат (неизвестно было, что Тышлер их делал) 1928 года «Антисемитизм — сознательная контрреволюция. Антисемит — наш классовый враг» нашли при подготовке к нынешней выставке в музейных фондах. «Смотри, товарищ: вот вереница тех звероподобных, кто насаждал антисемитизм в царской России... Тут все знакомые тебе классовые враги: царь, министр, поп, помещик, кулак, генерал, жандарм, полицейский... Вся черносотенная свора организаторов еврейской травли и погромов...» Справа и слева стоят толпы со звериными рылами, император нюхает цветок и взирает на огромный куль, из которого сыплются головы убитых. Этот плакат был выпущен ОСТом (Обществом станковистов, членом которого был Тышлер) тиражом в 20 тысяч.

«Столяр» из Мелитополя, красноармеец, немного сюрреалист

У Александра Тышлера (1898-1980) есть страшные страницы биографии — а работы при этом пастельных тонов, светлые, несколько сюрреалистичные. Даже когда они изображают не лирические фантазии, а тоже страшное, как, например, «Махно в гамаке».

Тышлер был младшим из восьми детей в мелитопольской семье столяра (Тышлер переводится как «столяр»). Поступил в Киевское художественное училище, посещал студию приехавшей из Парижа «амазонки авангарда» Александры Экстер (это было местом развития нового искусства, интеллектуальным салоном — у Экстер бывали Виктор Шкловский, Григорий и Любовь Козинцевы, Илья Эренбург...), но недолго — в 1919-м добровольцем ушел на фронт. Гражданская война унесла двух его братьев. Одного повесили по приказу врангелевского генерала, другого убили махновцы. Тышлер попал в отряд особого назначения. Война будет преследовать его в жизни и в творчестве. В 1942-м еще одного брата Тышлера расстреляли фашисты. Расстрелы, фашизм — тоже темы тышлеровских работ.

В 1920-м он демобилизовался и вернулся к искусству: участвовал в выставке «Культур-лиги» (объединение еврейских художников-модернистов) в Киеве, взяв в качестве псевдонима девичью фамилию матери — Джин-Джих-Швиль, в Мелитополе с товарищем организовал «Окна РОСТА». Потом уехал в Москву — как можно прочесть в разных источниках, поступил во ВХУТЕМАС к Владимиру Фаворскому. Но Анна Чудецкая рассказывает: подтверждений тому, что Тышлер был зачислен, нет. Он пришел к другу детства, художнику Соломону Никритину, в группу проекционистов «Метод» — от того периода на выставке показывают необычные для привычной глазу тышлеровской стилистики беспредметные картины начала 1920-х, к примеру, «Цветодинамическое напряжение в пространстве», холст с разноцветными пересекающимися полосами, возникающими будто из наэлектризованного облака. Как пишет в «Энциклопедии русского авангарда» Любовь Пчелкина, основная идея проекционизма такова: «Художник — не производитель законченных вещей потребления (шкаф, картина), а создатель (выразитель) индивидуальных проекций (метода)».

С Никритиным, впрочем, пути Тышлера разошлись, и он обратился к ОСТу. Работал в театре — в Пушкинском сейчас показывают эскизы и осуществленных постановок (включая легендарного «Короля Лира» с Соломоном Михоэлсом в главной роли), и неосуществленных (например, к «Двенадцатой ночи» в 1964 году — со стоящей на арене огромной лошадью, которая держит лестницу, и по ней идут герои). Он очень ценил Михоэлса. Его убийство стало для художника тяжелым ударом: по словам Анны Чудецкой, «Тышлер встречал тело Михоэлса, и, по некоторым сведениям, даже снимал посмертную маску».

«Короля Лира» Сергей Радлов поставил в ГОСЕТе в 1935-м. Тышлер придумал двухъярусную конструкцию (на выставке показывают гмиишные эскизы, в Бахрушинском музее хранится макет, но получить его, к сожалению, не удалось) с деревянными скульптурами внизу, которые словно тоже были участниками действия.

К тому моменту художнику уже приклеили ярлык «формалиста» за станковую живопись. Но все-таки он многое успел и в живописи, и в театре. Оформление оперы Родиона Щедрина «Не только любовь» в Большом театре в 1961 году — последняя его работа для сцены.

Тышлер — и живописец, и график, и художник театра. И во всех своих ипостасях он органичен и един. В 1950-м в подмосковной Верее Тышлер построил дом по своему проекту. Видимо, это место было для него своего рода убежищем, он подолгу там жил. И там же приступил к своим скульптурным опытам. На выставке есть живописные «Петрушка. Кукольный театр» с балаганчиком, уместившимся — и перемещающимся — на лошаденке в цветной попоне, есть живописные же и графические герои, несущие на головах домики, свечи, корзины, шляпы, стулья, часы — словом, отдельные миры, как это видел Тышлер. И есть тут «Дриады» и «Невесты», изящные тоненькие деревянные статуэтки, то выступающие из ствола, то — опять-таки несущие на головах домики. И как скульптор он развивал главные, постоянные мотивы своего творчества. Чудецкая высказывает предположение, что «Невест» художник ассоциировал с первой женой Анастасией Гроздовой, а «Дриад» — со второй, Флорой Сыркиной. Это «отражение двух, еще в античности обозначенных архетипических ипостасей женственности: дриады воплощают образ ускользающей, прелестной, таинственной и манящей красоты, в то время как невеста-кариатида олицетворяет строгую хранительницу очага», — комментирует куратор.

Классика, лицедейство, трагизм

У Тышлера, конечно, очень узнаваемый почерк, узнаваемая «мифология» — мир его героев, которые — то ли явь, то ли сон. И колорит — «дымчатый», мерцающий. Он такой и в мирных, уютных фантазиях — но он такой, например, и в картине «Махно в гамаке», и в «Расстреле» («Упражнении в стрельбе» из частного собрания — эту картину художник записал, и лишь сейчас, после расчистки, стало понятно, что на ней изображено: человек вроде бы целится в чучело, а вдали на гигантском, но хлипком деревянном турнике упражняется гимнаст, — и отчего-то становится жутко). Страшное Тышлер тоже погружает в «дымку» — голубоватую, розоватую, жемчужную. Пытается таким образом «преодолеть», пережить — или показывает обыденность зла?

При всей условности, даже сюрреалистичности (из-за которой, как указывает Чудецкая, критик Яков Тугендхольд писал о тышлеровской «склонности к игре и лицедейству») в том, что касается манеры письма, живопись и графика Тышлера очень осязаемы. Вот в его работах появляются корзины (весьма впечатляющих размеров, как маленький дом — тоже один из сквозных мотивов художника — в «Лирическом цикле»), и сам он картины, часто кажется, словно плетет вязью штрихов. При этом свободно и динамично. С детской непосредственностью и со взрослой методичностью.

В графике — то же. С одной стороны — знаменитые «Радиооктябрины», гротескный, густонаселенный, опять-таки методично и скрупулезно прорисованный праздник по случаю дня рождения радио («октябринами» советская власть хотела заменить крещение). С другой стороны, энергия движения руки видна и в акварелях на мокрой бумаге, очень нежных, лиричных, как и многие картины, с какою-то дымкой, — но вот Тышлер пускает рябь быстрых штрижков, и ритм рисунка динамизируется.

На выставке есть одна картина — уже название чего стоит: «Ветряная мельница. Из серии "Сон в летнюю ночь" [Дом отдыха]». На ней по времяпрепровождению — почти рококо, с парами, с пухлым амуром, разве что пейзаж — практически нейтральный лаконичный фон, типично тышлеровский, да одни влюбленные катаются на мельничном крыле. Так вот, там из оконца мельницы выглядывает голова, и как она написана: на сером фоне несколькими белыми линиями художник проявляет абрис, а потом короткими мазками достает оставшийся внизу серый цвет, раз-раз-раз, и бровь, глаз и губы довершают профиль наблюдателя.

Художник играл и в классику. Вот Офелия, «эскиз образа» к неосуществленной постановке «Гамлета» — девушка почти с рафаэлевским лицом. Вот сумрачный, тревожный по цветовой гамме «Блудный сын» — и можно вспомнить другого «Блудного сына», рембрандтовского. Вот карандашные портреты первой жены Анастасии — тщательнейшей проработкой они способны вызвать ассоциации даже с французским карандашным портретом XVI века. Но Тышлер верен себе — подпускает фантасмагоричности, изображая жену то с птицами в волосах, то со стаей огромных шпилек. Вот он, возможно, вспоминает вермееровскую «Девушку, читающую письмо у открытого окна» — и делает свою вариацию: птица сидит на голове у героини и «доставляет» ей сверху письмо. А вот художник шлет привет печальной пикассовской «Девочке на шаре» — изображая не шар, шарик, на котором стоит подбоченясь не самая хрупкая девушка в огромной шляпе и в платье с пышной юбкой. Он и здесь лицедействует.

Но при всем при том он художник, в чьих работах есть напряженный нерв, трагизм. Куратор пишет в каталоге о раннем рисунке 1918-го — начала 1920-х: «Две обезглавленные женщины в гарроте». Может быть, эти страшные образы сыграли свою роль в появлении многочисленных тышлеровских героев с безобидными балаганчиками и каруселями на головах.

Дарья Курдюкова

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Культура00:0122 июля

«Обнаженная женщина честна, одетая — фальшива»

4 неполиткорректные книги о соблазнении, любви и измене
20:3424 июля

Группа Linkin Park обвинила демонов в гибели Честера Беннингтона

16:3824 июля

Кустурице предложили снять фильм о Крымской весне

19:3324 июля

Кейдж предложил снять фильм о поездке голливудских звезд в Казахстан

Культура

Режиссер поколения

Как создатель «Дюнкерка» Кристофер Нолан сумел сделать авторское кино популярным
18:2224 июля

Объявлена полная программа «Пикника Афиши»

15:0324 июля

В России покажут фильм о братьях Люмьер

18:2424 июля

Учитель поставил Поклонской диагноз и предложил пройти медобследование

Культура12:4521 июля

Увидеть море и умереть

Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Дюнкерка» до «Берлинского синдрома»
17:1924 июля

Коллекционер за 150 тысяч евро купил татуированную спину живого швейцарца

13:4624 июля

Никита Михалков рассказал о полировочных работах над «Шоколадным револьвером»

14:2124 июля

Элис Купер нашел в кладовке забытую работу Уорхола ценой в миллионы долларов

Россия
Дмитрий ДемушкинРусских людей притесняют
Почему в России всерьез взялись за несистемных националистов
В Кремле назвали дату встречи Путина с вице-президентом Ирака
Заключенный-мусульманин в Нижнем Тагиле потребовал по очереди пускать к нему жен
Ой, йоьхь!
Где в Москве попробовать блюда чеченской кухни
Повесть о настоящем дрессировщике
Даже потеряв ноги, он не смог оставить манеж и своих больших кошек
Рецепт снижения числа ДТП с пострадавшими предложили в КБ «Стрелка»
КБ «Стрелка» преобразит общественные пространства 40 городов страны за пять лет
Все материалы
Мир
Клан Хаккано
Что общего у афганской террористической группировки и героев фильма про мафию
Корейская проститутка в национальном костюме во время акции протеста против полицейских рейдов на бордели Интим предлагать
Особенности рынка платных сексуальных услуг в Корее
Древность и молодость современного Ирана
Республика через 38 лет после Исламской революции
Новозеландские мафиози решили перейти от перестрелок к боксу
Лавров поразился массовому психозу американских политиков
Георгий Толорая: Что ответит Пхеньян
Почему ядерное оружие у КНДР не станет залогом мира на Корейском полуострове
Бой за печень исламиста
Филиппинские военные с помощью иностранцев добивают боевиков в Марави
Все материалы
Бывший СССР
Елена Лукаш«Цирк Порошенко продолжит гастроли»
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш — о вилах для киевского режима
Украинскую полицию обязали возбудить уголовное дело против Кличко
Единственный выведенный из Крыма украинский корабль починят за счет матросов
Видный украинский ученый умер на границе при попытке въехать в Польшу
Волонтер рассказал об избиении идейных украинских патриотов в Нацгвардии
В Ашхабаде демонтировали позолоченный памятник Сапармурату Ниязову
Атамбаев рассказал об угрозе ракетного удара по авиабазе США в Бишкеке
Все материалы
Финансы
Турбины раздора
Чем угрожает скандал вокруг Siemens российской экономике
Цифровые сервисы Сбербанка признали лучшими в Центральной и Восточной Европе
Brexit вынудит Deutsche Bank вывести 350 миллиардов долларов из Великобритании
Четверть россиян отложили деньги на похороны
ПФР создала комиссию для проверки возможной утечки данных о 17 тысячах россиян
Минэнерго объявит конкурс на строительство еще одной электростанции в Крыму
«Открытие» и Сбербанк стали лучшими цифровыми банками в Восточной Европе
Все материалы
Бизнес
Перемена слагаемых
Как «АвтоВАЗ» планирует избавиться от лишних рук
Не лезь в бутылку
Помогут ли безалкогольные выходные в борьбе с пьянством
Крепче стали
Еврочиновники вышли на тропу антидемпинговой войны с российскими металлургами
Суд признал законным изъятие служебной переписки бывшего руководства «Башнефти»
Новак рассказал об альтернативе Siemens в России
«Победа» начала применять жесткие меры по борьбе с курением на борту
В Снежинском ядерном центре разработали медицинский лазер
Все материалы
Силовые структуры
Зато мы делаем ракеты
Почему не состоялось импортозамещение на рынке гражданского оружия
Пришли к успеху
Суд вынес приговор убийцам подмосковных инспекторов ДПС
Непоследний МАКС
В Жуковском заканчивается тринадцатый Международный авиакосмический салон
Шесть российских компаний вошли в список ста крупнейших производителей оружия
Названа дата отправки первого гумконвоя в район Дамаска Восточная Гута
Новейший фрегат «Адмирал Макаров» покажут на параде в Петербурге
Китайский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Южно-Китайским морем
Все материалы
Наука и техника
Пуск ракеты «Союз-2» с ВосточногоСтоп машина!
Россия откажется от «Ангары» и Восточного ради Байконура и «Союза-5»
Клубенек рукоделия
Картошку с тостером превратили в источник удовольствия и боли
Дотыкались
Зачем отправляли на смерть чернокожих коммунистов
Microsoft похоронит Paint
Раскрыта главная опасность употребления мороженого летом
В Ростове удалили 37-килограммовую раковую опухоль
Определена роль тектоники в наличии жизни на Земле
Все материалы
Спорт
Андрей РублевЗамах на рубль
Сможет ли 19-летний россиянин Рублев стать новым Кафельниковым или Сафиным
Майк Тайсон оказался жертвой сексуального домогательства
В сети обвинили организаторов заплыва Фелпса против акулы в обмане
IAAF отказалась допустить информатора WADA Степанову до участия в ЧМ
Вратарь «Арсенала» сломал лицевые кости нападающему «Челси» в товарищеском матче
Итальянский футболист второй раз за неделю завершил карьеру
Появилась видеозапись заплыва Майкла Фелпса против белой акулы
Все материалы
Культура
Под сенью скатертей в цвету
«Обнаженная женщина честна, одетая — фальшива»
4 неполиткорректные книги о соблазнении, любви и измене
Увидеть море и умереть
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Дюнкерка» до «Берлинского синдрома»
Группа Linkin Park обвинила демонов в гибели Честера Беннингтона
Кейдж предложил снять фильм о поездке голливудских звезд в Казахстан
Объявлена полная программа «Пикника Афиши»
Учитель поставил Поклонской диагноз и предложил пройти медобследование
Все материалы
Интернет и СМИ
Богиня из машины
Как простой американец создал идеальную феминистку с манией величия
Котенок с очертаниями другого кота на морде прославился в сети
Японцы принялись массово насаживать гамбургеры на трубочки от газировки
Поджегшему себя «ради хайпа» белорусу посоветовали продолжать творить
Психоделическая дичь
Что выкладывают на YouTube сатанисты, психопаты и любители домашних видео
Из камеры в камеру
Как порнозвезды и сторонники Навального становятся жертвами массовой слежки
«Недетский разговор с Путиным» набрал более шести миллионов просмотров в сети
Все материалы
Ценности
Дешево и сердито
Бюджетные спорткары люксовых марок и «заряженные» версии обычных малолитражек
Двойной кураж
Что можно натворить за рулем 440-сильного Porsche Macan
Экстравагантную обувь Alberto Guardiani покажут на выставке дизайна
Cartier выпустил линию мужских «авиаторов»
Van Cleef & Arpels создал новый «золотой жемчуг»
Совет директоров Vertu опроверг слухи о ликвидации компании
Аукцион рассказал о возможном происхождении «часов Путина»
Все материалы
Путешествия
Добро пожаловать в Бурятию!Байкал, музыка, дацан...
Как влюбиться в Бурятию за три дня
Дас ист бар
Идеальный бархопинг-маршрут для поездки в Берлин
Россияне с песней «Священная война» прогнали украинцев с пляжа в ОАЭ
Туристов предупредили об опасном коктейле с гнилыми фруктами на курорте Испании
Сенаторам предложат отклонить закон об отмене бесплатного багажа в авиации
Пассажиры United Airlines обезвредили дебоширку на борту самолета
Матвиенко решила провести отпуск в Крыму
Все материалы
Из жизни
Одноногий бандит
Инвалиды способны на многое, даже на убийства, грабежи и наркоторговлю
Наручники для принцессы
За какие преступления красивые девушки оказываются за решеткой
Кто с мечом к нам придет
С копьем, абордажной саблей и клинком в зонтике — против бандитов и террористов
Семейство Трамп объяснило нежелание заводить «первого питомца США»
Модель plus-size снялась обнаженной для модного издания
Конкурс двойников Хемингуэя во Флориде выиграл техасец
Жителям американского города предложили марихуану за выход на субботник
Все материалы
Лучше «Соляриса» или нет?
Первый тест нового седана Kia Rio
Броневики смерти
Как выглядят бронированные машины, построенные террористами
Дерзкие версии скучных машин
От Sandero до пикапа: какие утилитарные модели получали спортивные версии
5 аварий грузовиков с необычным грузом
Цыплята, слизистые угри и два миллиона наличными
Infiniti прекратила выпуск кроссовера, который раньше назывался FX
BMW отметит 40-летие «семерки» очень роскошной спецверсией
Блогер попытался приготовить бургер в прыгающем ралли-каре
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы