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Ловушка для туриста

Как избежать встречи с аферистами в отпуске

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Фото: Taylor Weidman / Getty Images

Сезон отпусков в самом разгаре. Чемоданы собраны, билеты куплены, до долгожданного отдыха остаются считанные дни. Турист еще только спускается с трапа самолета, а его уже подстерегают мошенники, которые ждут сезона отпусков не меньше путешественников. Специально для читателей «Ленты.ру» авторы шоу «Жулики International», недавно стартовавшего на телеканале TRiCK, рассказывают, как не попасться в руки жуликов за границей.

Оборотни

Один или несколько полицейских подходят к вам, когда вы покупаете сувениры, напитки, еду или просто гуляете по городу. Со всей серьезностью они информируют вас, что в этом районе участились случаи оборота фальшивых денег и просят показать содержимое кошелька, а также документы. Робея перед представителями правоохранительных органов, многие туристы беспрекословно подчиняются.

Дальше все предсказуемо. После этой встречи вы либо не досчитаетесь пары купюр в кошельке, либо выяснится, что у вас проблема с документами, на которые «понимающие» стражи порядка закроют глаза за вознаграждение. На дайте ввести себя в заблуждение. Как только вы сами начнете вызывать полицию, лжеполицейских как ветром сдует.

Где распространено: Мексика, Таиланд, Румыния

Добрый доктор

Эта афера может сыграть злую шутку с теми, кто и сам не прочь ввязаться в авантюру в надежде на получение легких денег. Местный «врач» за скромную сумму предложит вам медицинские справки и чеки, с которыми вы якобы сможете обратиться в страховую компанию, которая обязана покрыть медицинские расходы.

Страховые агенты, конечно, давно в курсе подобных махинаций и никакого возмещения ждать не стоит, лишь потратите время и деньги. Помните, что при наступлении страхового случая вам сразу необходимо связаться со своей страховой компанией.

Где распространено: Индия

Ты сними, сними меня, фотограф

К туристу подходит такой же путешественник и, протягивая камеру, просит сфотографировать его с семьей/друзьями/группой. Все очень безобидно, но почему же не работает фотоаппарат?

Вы подходите к нему, чтобы разобраться, протягиваете камеру, и... она падает и разбивается вдребезги. Ваш новый знакомый закипает и требует возмещения ущерба, но даже если вы настоящий кремень и вас не напугать полицией и угрозами, в пылу жарких споров вы и не заметите, как ловкие карманники вытащат у вас что-нибудь ценное.

Распространено по всему миру

Ночной портье

Ваш мирный сон в отеле прерывает звонок портье, который со всей вежливостью сообщает, что произошла ошибка с оплатой номера и просит уточнить данные вашей карты. Спросонья вы даже не почуете неладное и можете совершить большую ошибку, желая быстрее вернуться ко сну.

Мошенники пользуются тем, что посреди ночи вам вряд ли захочется спускаться вниз, чтобы разобраться в проблеме, поэтому многие туристы не раз попадались на эту уловку и делились с фальшивым портье номером и даже пин-кодом своей карты. Будьте внимательны и помните, что ни в коем случае нельзя сообщать посторонним подобную информацию.

Распространено по всему миру

Отель на ремонте

На пути из аэропорта в отель вы узнаете от таксиста, что ваш отель буквально пару дней назад закрылся на ремонт, но это не беда, ведь ваш водитель знает отличное место, где вы можете остановиться. В итоге вас, скорее всего, привезут в гостиницу, находящуюся чуть ли не на самой окраине, а номера в ней к тому же будут стоить неоправданно дорого. Бывает и так, что неприметные гостиницы копируют названия популярных, чтобы обхитрить туристов и заставить их поверить, что они приехали по адресу. Ну и что, что фотографии на сайте не совпадают с реальностью!

Где распространено: Европа, Индия, Южная Америка

Попасться на удочку афериста может даже самый бывалый турист. Как бы вы ни старались слиться с местными, мошенники легко вычислят в вас иностранца и не упустят возможности поживиться. Однако если путешественник при малейшем подозрении будет давать себе хотя бы несколько минут на оценку ситуации, большинство жуликов можно вывести на чистую воду и не расстаться со своими кровно заработанными.

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