«Все всегда помнят убийц»

В последнее время мнение россиян о личности Иосифа Сталина резко изменилось. Данные социологических опросов говорят о том, что, хотя преступления сталинского режима для граждан страны, похоже, канули в Лету, сам он продолжает жить в их умах. Вождь народов предстает в сознании народа как «эффективный менеджер», сильный правитель, способный решить проблемы России в одночасье. Почему это произошло — разбиралась «Лента.ру».

Гордимся, помним

Установка памятников и мемориальных досок Иосифу Сталину приобретает масштаб эпидемии, причем происходит этот процесс снизу. КПРФ, активисты всевозможных организаций, зачастую без каких бы то ни было санкций властей, устанавливают мемориалы вождю народов на улицах российских городов. Некоторые демонтирует городская администрация, некоторые так и остаются стоять.

В Липецке 6 мая 2015 года местное отделение КПРФ установило возле обкома партии бюст Сталина. Его обливали краской, требовали убрать, но он и поныне остается на своем месте. Есть памятник вождю и в поселке Шелангер Республики Марий Эл. Он установлен на территории сельскохозяйственного кооператива. На здании крымского республиканского комитета КПРФ висит памятная доска Иосифу Сталину, также подвергавшаяся нападению. Подобная доска, которую повесили в Московской государственной юридической академии (МГЮА), стала причиной отказа от должности профессора этого учебного заведения адвоката Генри Резника.

Это лишь несколько примеров — попытки увековечить память бывшего руководителя СССР предпринимаются и в других российских городах. При этом, судя по социологическому опросу, проведенного в июле ВЦИОМ, большинство граждан не только не против установки памятников Сталину, но и напрямую высказываются за это. Так, 62 процента опрошенных согласились с тем, что памятные доски, цитаты, бюсты и картины, прославляющие его государственные успехи, нужно размещать в публичных местах. Тех, кто не хочет видеть знаки, сообщающие о неудачах и преступлениях вождя народов, еще больше — 65 процентов. Большая часть респондентов объяснили желание видеть мемориалы в честь Сталина тем, что «это часть нашей истории и наши дети должны о ней знать». Достаточно безобидная формулировка, но можно ли сейчас вообще ничего не знать о вожде народов, когда его фигура обсуждается практически каждый день в СМИ и обществе?

Сургутский бюст

Пожалуй, самый скандальный инцидент, связанный с установкой памятника Сталину, произошел в 2016 году в Сургуте. Активисты-общественники из организации «Русский дух» решили установить бюст вождя на городском Мемориале славы у Вечного огня.

«Деньги мы собирали в интернете с помощью краудфандинга — это проще, чем ходить по спонсорам с протянутой рукой. На удивление быстро мы набрали нужную сумму — 270 тысяч рублей», — рассказал «Ленте.ру» председатель «Русского духа» в ХМАО Денис Ханьжин. Бюст изготовили в Северной Осетии.

Бюст Сталина в Сургуте Фото: politikus.ru

Вскоре в организацию начали писать и звонить активисты со всей России, желая перенять опыт. «Мы даже инструкцию разработали и им скидывали, как это эффективно и быстро можно сделать», — не без гордости отметил Ханьжин. Когда бюст привезли, члены «Русского духа» сделали постамент буквально за месяц, после чего установили на него памятник.

Переговоры с городскими властями относительно места его установки были инициированы еще в начале сбора денег, но договориться не получилось. «Они игнорировали нас, и потому мы решили поставить бюст, а потом посмотреть, что из этого получится», — сказал Ханьжин. В итоге представители городской администрации связались с активистами и сказали, что не против монумента, но против того места, где его установили.

СМИ передавали, что бюст Сталина был установлен неподалеку от памятника жертвам репрессий. Ханьжин опровергает это:

— Памятника жертвам политических репрессий там не было, — говорит он. — Мы выбрали место на набережной потому, что оттуда люди уходили на фронт во времена Великой Отечественной войны, воевать за Родину, за Сталина. К тому же оттуда в те годы эвакуировали Сургутский рыбокомбинат — главное производство нашего города. И на этой набережной несколько лет стояла табличка с надписью: «Здесь будет установлен памятник жертвам политических репрессий», где-то в стороне, ее особо никто и не замечал. Мы не знали о ней.

«И тут они поднимают вопль — мы-то в СМИ не звонили, просто поставили бюст, и все», — продолжает Ханьжин. Кто же эти «они»? Председатель «Русского духа» в ХМАО утверждает, что это «либералы, которые против Сталина», и их много, потому что Сургут — «либеральный город». Такие люди, по словам Ханьжина, звонили в администрацию города и давили на чиновников, обливали монумент краской. В итоге бюст убрали, несмотря на то, что, как говорит активист, согласно проведенному «Русским духом» опросу, установку памятника поддержали 70 процентов населения Сургута.

Сейчас организация ведет «вялотекущие» переговоры с администрацией, и мнения разделились: одни представители властей не возражают против установки бюста, а другие, в том числе заместитель мэра города по фамилии Пелевин, резко против. Судьбу памятника решит общественный совет, созванный специально для решения этой проблемы.

Зачем же вообще нужен этот мемориал? По мнению Ханьжина, люди обычно не интересуются историей, «а тут думают, мол, кто это, для чего поставили памятник, начинают гуглить в интернете». «Папа идет с ребенком и говорит "вот, это Сталин", рассказывать начинает», — поясняет активист.

Генеральный секретарь ВКП(б) Иосиф Сталин приветствует участниц совещания, жен командиров РККА Фото: Иван Шагин / РИА Новости

Неоднозначность личности вождя не пугает Ханьжина. По его словам, он верит рассказам «бабушек и дедушек», живших в то время, которые положительно отзываются о нем. Он признает, что Сталин совершал ошибки, но говорит, что если бы у власти тогда был не он, а «какой-нибудь Николай II или Горбачев, тряпки, то нас бы раздавили и во Второй мировой войне, и после нее».

— Вторую мировую выиграли, надо было восстановить СССР в кратчайшие сроки, ведь были новые угрозы, США уже хотели нападать, страна слабая, бери голыми руками, — развивает мысль Ханьжин. — Плюс — у них было ядерное оружие. Вождь поручил Берии разработать ядерную бомбу, и все было сделано в кратчайшие сроки. Никто не напал, мы сейчас живы только благодаря Сталину.

Всех заслуг не перечислить

В самом деле, за что же современные россияне любят Сталина? Для этого «Лента.ру» решила обратиться к завсегдатаям пабликов «ВКонтакте», посвященных его личности.

Для Юрия Амелина Сталин — это мощная, независимая экономика, рост зарплат, снижение цен, тайна выборов, стабильный рубль, более 140 тысяч коллективно-частных предприятий в стране, солнечный период в искусстве, мощная наука, рост населения, работающий закон, при котором воры сидели в тюрьме, профессиональная дипломатия, «до которой нам сегодня, как раком до Луны».

Андрей Ковалец уверен, что Сталин нужен России. Перед смертью своего прадеда, награжденного орденом Славы и получившего пять ранений на войне, Ковалец спросил у него: «Сталин тиран?» Тот ответил, что вождь был достоин звания генералиссимуса. «Уж своему-то герою-прадеду и патриоту России я поверю на все 100 процентов!» — говорит Ковалец.

Андрей Назаренко рисует портрет гения, называя Сталина «уникальной личностью». «Он много читал, у него была хорошая память, вел аскетичный образ жизни, был хорошим оратором, управленцем и стратегом, наладил экономику СССР», — утверждает он. Вновь звучит фраза: «Да всех заслуг и не перечислишь!» Да, он признает, что при Сталине были расстреляны невинные люди, но отмечает, что «вешать всех собак на одного человека» нельзя — ведь на местах лютовал НКВД, и все просчеты вождя «с лихвой перекрываются его достижениями».

«Я оцениваю положительно личность Сталина, когда сам задумываюсь, почему он совершал такие поступки, в какой ситуации, что этим поступкам предшествовало. Образно говоря, я сам ставлю себя на его место и спрашиваю: а как поступил бы я?» — размышляет Александр Филимоненко. Противоречивость фигуры Сталина, по его мнению, существует лишь в головах тех, кто «его не знает». Филимоненко считает, что в этом виноваты «другие люди», якобы вложившие эту информацию в головы россиян.

Как сговорившись, все сталинисты, с которыми побеседовала «Лента.ру», говорят, что, проходя мимо памятника Сталину в своем городе (если его поставят), будут испытывать чувство гордости, вдохновляться на новые свершения и просто радоваться. Немало оказалось среди них и тех, кто ратует за переименование Волгограда в Сталинград.

Участники Потсдамской конференции глав правительств главных держав-победительниц во второй мировой войне (слева направо): премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Гарри Труман, Иосиф Сталин Фото: Евгений Халдей / РИА Новости

Враг врагов народа

Помочь разобраться в результатах опроса ВЦИОМ и в том, почему россияне в последние годы настолько полюбили Сталина, «Лента.ру» попросила Вячеслава Тарасова, врача-психиатра, специализирующегося на проблемах массового сознания:

Все это — реакция населения на безволие местных властей. Если вы внимательно смотрели прямую линию с президентом и следили за событиями, происходившими после, то видели, что местные власти крайне инертны и безвольны, а по большому счету еще вороваты и бессовестны. Это вызывает огромный социальный протест. На одной из предыдущих прямых линий президент сказал, что у России есть одно очень важное качество: обостренное чувство справедливости у людей. Отсутствие ее — социальной, имущественной, психоэмоциональной — вызывает у народа желание сильной властной руки, которая этот бардак уберет и приведет все в порядок.

Поскольку в истории был человек, с именем которого все это связывают, россияне обращают свои взоры к нему. Очень мало кто задумывается, насколько этот киношно-лубочный портрет Сталина соответствует действительности. Мы верим не в человека, а в его образ, созданный искусственно. Поэтому мы видим такой огромный процент людей, желающих установить на улицах своих городов памятники вождю. Это очень тревожный сигнал, и тут есть над чем задуматься всем. Здесь прежде всего виден запрос на сильную власть, сильную руку. Как далеко это нас заведет — покажет время.

65 процентов опрошенных также не хотят видеть никаких памятных знаков, рассказывающих об ошибках и преступлениях сталинского режима. Желание сделать человека более чистым и светлым закономерно. Сильному и волевому лидеру готовы простить все, что угодно. Здесь работает принцип «цель оправдывает средства», во времена Сталина преобразовавшийся во фразу «лес рубят — щепки летят». В этой ситуации мы можем дожить до момента, когда придет человек и скажет: «Я освобождаю вас от химеры совести, делайте все во благо нации». Все это уже было в истории, и к каким последствиям приводило — прекрасно известно.

Хотя большинство отозвавшихся положительно об установке памятников Сталину сказали, что нужно это, поскольку «он является частью нашей истории и об этом должны знать дети», истинные мотивы люди часто маскируют благообразными. Не может же человек сказать: «вот, мне все так опостылело, что я хочу сильную власть, которая повесит и расстреляет всех казнокрадов, из-за чего буду восхвалять одну известную персону, после чего наступит счастье». Он начинает говорить о каких-то заслугах этой фигуры, важных исторических моментах и прочем.

К такой ситуации мы подходили плавно. Около пяти лет назад в опросах стала активно появляться фигура Леонида Брежнева, причем в позитивном ключе. В одном из них россияне некоторое время назад признали его лучшим руководителем Советского государства за весь период его существования. Сейчас происходит плавное перетекание взглядов. В Брежневе народ оценил стабильность, сравнительно сытую и спокойную жизнь без терактов и социальных потрясений, но сейчас этого мало. На фоне длительного экономического кризиса, испорченных отношений с другими странами, прежняя модель ушла на второй план, освободив место модели товарища Сталина.

Согласно результатам опроса, больше всего хочет установки памятника вождю народов молодежь, и это тоже закономерно. Сталин был радикалом, говорившим простые и доступные вещи, мастером лозунга. Фраза Маркса «Кадры решают все» (или в период модернизации «Техника решает все»). «Все для фронта, все для победы», «Ни шагу назад!» — он умел формулировать такие лозунги. Его незаконченное духовное образование позволяло ему находить слоганы, вызывавшие отклик у большей части населения.

В зале заседаний Первого Всесоюзного съезда советских писателей Фото: Иван Шагин / РИА Новости

Молодежь же всегда радикальна, ей всегда нужны лозунги, очень простые ответы на самые сложные вопросы. Понимание того, что простых ответов на сложные вопросы нет, приходит с годами. Когда молодые люди видят историческую личность, якобы дававшую их, то, разумеется, она вызывает у них симпатию. Этим пользовался Гитлер: «Почему в Германии плохо? — Потому что нет жизненного пространства, зато есть Версальский договор, коммунисты и евреи». У Сталина было примерно то же самое: «Кто виноват? — Троцкистско-зиновьевский блок, враги народа».

Что же касается памятников, то памятник — это символ. Почему многие коренные москвичи ходят на Красную площадь? Что, они там никогда не были? Красная площадь — это символ нашего государства. Рубиновые звезды — символ его мощи. Мы ходим на них смотреть, чтобы еще раз почувствовать себя сопричастными к этой стране. Как сказал один мой знакомый, «в Александровском саду воздух другой, там ощущается запах власти, могущества России». Это метафора, но она недалека от истины.

Россия хочет великих дел, у населения есть на них запрос. Памятник Сталину делает человека сопричастным и к победе в Великой Отечественной войне, и к сталинским стройкам, и ко многим другим достижениям. А о том, что это сопровождалось репрессиями, вряд ли кто-то задумается. О жертвах вообще никогда не думают. В хорошем фильме «Телефонная будка» есть великая фраза: «Никто никогда не помнит о жертвах, все всегда помнят убийц».