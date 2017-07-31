Портал возможностей

Найти оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах и мерах господдержки — все эти и многие другие услуги может получить сегодня как начинающий предприниматель, так и бизнесмен с опытом на портале Бизнес навигатора МСП. Это ресурс для тех, кто хочет открыть или расширить свой бизнес и работать легально, зарабатывая на свое будущее и будущее своих детей. Доступ в систему бесплатный.

Достоинства этого сервиса оценили и во многих российских регионах. В целом на сегодняшний день Бизнес-навигатор МСП охватывает 169 городов РФ с населением более 100 тысяч человек и столицы отдельных субъектов Российской Федерации.