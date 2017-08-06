Неудавшаяся рокировка

Бийский городской суд 4 августа снял с предстоящих выборов в городскую Думу Евгения Якубу — фаворита предвыборной гонки. Многие были уверены, что депутатский мандат у него уже в кармане. После избрания, как предполагала местная пресса с оглядкой на планы самого кандидата, бывший глава Бийского района должен был занять кресло председателя Бийской гордумы. Но произошел неприятный сюрприз. В причинах, по которым Евгений Якуба лишился статуса кандидата, разбиралась «Лента.ру».

Битва за Бийск

До недавнего времени Евгений Якуба был главой Бийского района, известного Чуйским трактом и тем, что здесь родился известный писатель Василий Шукшин. Но весной он неожиданно уходит в отставку. По мнению местных экспертов, данное решение — часть хорошо продуманной стратегии: дистанцироваться от ряда проблем, накопившихся на вверенной ему территории и возглавить городскую Думу Бийска, самого крупного наукограда России.

При этом, как говорил в момент своей отставки сам Евгений Якуба, его решение «согласовано на самом верху». Как посчитали эксперты, под «самым верхом» бывший глава района подразумевал губернатора Алтайского края Александра Карлина. Хорошие отношения Якубы и губернатора подтверждает хотя бы тот факт, что на Шукшинских праздниках двумя неделями ранее глава региона появился в сопровождении Евгения Александровича, хотя тот еще весной уволился с должности главы администрации района. Не мешает дружественному общению политиков даже несистемное решение бывшего районного чиновника баллотироваться в гордуму Бийска самостоятельно, без партийной поддержки, несмотря на членство в партии «Единая Россиия». Закон это позволяет. Хотя обычно партия такие решения не приветствует. Как правило, перед выборами всегда проводится внутрипартийное предварительное голосование, и вся конкуренция заканчивается здесь — так как его победитель становится кандидатом от партии. Но Якуба участия в этом партийном мероприятии не принимал.

В этой связи также надо отметить, что в случае претензий на место председателя городской Бийской думы, кроме поддержки сверху, необходимо заручиться поддержкой других депутатов городского парламента, где этот вопрос решается голосованием.

Амбициозный экс-глава района, сейчас работающий заместителем генерального директора по транспорту на песчано-гравийном карьере, как стало известно местной прессе, собирал группу поддержки в будущей городской Думе. Кроме того, одновременно с ним в разных округах Бийска самостоятельно выдвинулись семь его соратников. Таким образом, победа на выборах позволяла Евгению Якубе получить значительное влияние и на депутатский корпус городской Думы, и на главу администрации Бийска.

Якуба — самовыдвиженец с большим опытом: будучи членом партии «Единая Россия», он неоднократно побеждал на выборах и знает, что на этапе подачи документов отсеиваются многие смельчаки, так как требования к документам очень высоки. Пройти сквозь этот фильтр легко, если только в этом заинтересован кто-то из влиятельных чиновников.

Бывший глава Бийского района, как положено, собрал необходимое количество подписей горожан в свою поддержку, подал заявление и уже 7 июля был зарегистрирован кандидатом и даже успел выпустить агитационные материалы. По странному стечению обстоятельств по тому же избирательному округу №2 было зарегистрировано 12 самовыдвеженцев. Это рекорд — округ становится чуть ли не самым конкурентным на выборах в Бийскую городскую Думу. В числе конкурентов Якубы оказалась Кристина Чуй — член «Справедливой России», также решившая баллотироваться не по партийным спискам, а самостоятельно.

«Право на самовыдвижение — безусловно, законное и конституционное, — говорит политолог Игорь Рябов. — Но когда члены партий, тем более ведущих, начинают самовыдвигаться, на мой взгляд, это говорит о внутрипартийных противоречиях. В выборный период это демонстрировать нежелательно. Противоречия могут и должны быть. В выборный период партия должна быть монолитной. И решать конфликты надо внутри себя, без вынесения в публичное поле».

Александр Карлин и Евгений Якуба Кадр: Ирина Дэллари / YouTube

Промашка вышла

Именно Кристина Чуй пристально изучает документы Евгения Александровича, одобренные избирательной комиссией. Она находит в них столько нарушений, что это становится поводом обратиться в суд с иском о незаконности оформления представленных соперником документов, и требует отменить решение о регистрации Якубы.

Суд устанавливает, что «кандидатом в депутаты Якубой Е.А. в Избирательную комиссию муниципального образования были предоставлены документы, оформленные с нарушением Федерального закона №67 («Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») и Избирательного кодекса, а также все представленные подписи в поддержку кандидата являются недействительными».

Решение суда можно назвать сенсационным: «исковое заявление Кристины Константиновны Чуй к избирательной комиссии удовлетворить и признать незаконным решение избирательной комиссии». И соответственно решение избиркома «о регистрации кандидата в депутаты Е.А. Якубы по одномандатному избирательному округу №2 незаконным и подлежащим отмене».

Что интересно, самого Евгения Якубы на процессе не было, не было и его официального представителя. Никто заявлений и ходатайств не представлял. Лишь некое «заинтересованное лицо» требовало отменить решение суда.

Главный вопрос, который напрашивается в этой ситуации: как местный избирком не заметил всех этих нарушений?

Местный активист Александр Зонов для ответа на этот вопрос советует «искать женщину». «По моей информации, это все дело рук Лидии Громогласовой, которая провернула просто блестящую многоходовку», — думает он.

Лидия Афанасьевна Громогласова возглавляет Бийскую городскую Думу, и именно она заинтересована в устранении всех серьезных конкурентов в борьбе за этот пост. «Смотрите, уже всем давно известно, что бийский избирком сосновой веткой прогнулся под Лидию Афанасьевну, и ни одно серьезное решение не проходит без ее "одобрям-с", — рассуждает Александр Зонов. — Лидия знала, что оппозиция обязательно будет держать на контроле сбор и подачу подписей других кандидатов и доведет это дело до суда. А суд сразу увидит нарушение и признает решение ИКМО незаконным, что автоматически приведет к отстранению кандидата от выборов. Так и произошло».

«История со снятием судом кандидата в депутаты гордумы Евгения Якубы демонстрирует, что бийские элиты и, заметьте, не партии, в которых они состоят формально или нет, тем самым посылают губернатору Алтайского края четкий сигнал: они не хотят видеть его протеже на посту мэра города. Вообще-то, это серьезное предупреждение, свидетельствующее как именно Александр Карлин контролирует ситуацию во вверенном ему регионе. А со стороны партийного строительства эта история свидетельствует, что на местах товарищи не хотят действовать в рамках своих партий и занимаются самодеятельностью», — делает вывод Игорь Рябов.

«Что я могу сказать, в очередной раз суд показал, что такое настоящая судейская честь и принятие решений по букве закона, а не в угоду политическим игрищам. Без сарказма, судья Бабушкин достоин высокого звания судьи, — отметил в этой связи местному изданию asfera.info секретарь бюро совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Владислав Вакаев. — Но на самом деле, здесь дело в другом, а за всей этой ситуацией стоит нечто большее. На мой взгляд, фиаско Якубы — это сигнал определенных бийских элит к краевой власти».