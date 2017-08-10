Вид сверху: российский самолет-разведчик облетел Пентагон

Полет российского самолета-разведчика над Вашингтоном по программе «Открытое небо» попал в объективы камер американской прессы. Что российская машина делала над территорией США, кто пустил ее туда и каковы правила этого самого «Открытого неба» — разбиралась «Лента.ру».

Без паники: речь идет о плановом полете

В среду, 9 августа, над Вашингтоном на небольшой (около 1100 метров) высоте прошел российский самолет Ту-154, совершив облет Капитолийского холма, Пентагона, штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли и территории авиабазы Эндрюс, используемой как правительственный аэродром.

Видеозаписи полета вызвали небольшой скандал в СМИ. В частности, один из источников прессы заметил, что российская машина заодно облетела президентскую резиденцию Кэмп-Дэвид, территорию принадлежащего Дональду Трампу гольф-клуба в Вирджинии, а также район защищенного комплекса связи и управления Маунт-Уэзер в окрестностях Вашингтона.

Представители Пентагона пояснили, что полет носил плановый характер и выполнялся согласно Договору по открытому небу.

Этот самолет легально летает над США и Канадой

Самолет, замеченный над Вашингтоном, — довольно редкая версия Ту-154М-ЛК1, регистрационный номер RF-85655. Раньше этот самолет использовали в Центре подготовки космонавтов, а потом переоборудовали в «легальный разведчик».

Эта машина используется для разрешенных полетов в рамках «Открытого неба» над территориями США и Канады. Над Европой летает самолет поменьше, выполненный на базе военного фоторазведчика Ан-30Б.

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Вообще над США с 2014 года должен был летать новейший Ту-214ОН, впервые показанный в 2011-м, однако в Вашингтоне заблокировали применение Ту-214ОН над своей территорией, поддавшись давлению военных, аргументировавших это возможной установкой «недокументированных» систем слежения на борту.

Полеты разведчиков начались еще 25 лет назад

Полеты такого рода регулярно проводятся всеми участниками соглашения 1992 года, которое известно как Договор по открытому небу. Соглашение введено в действие в 2002 году. В настоящее время к договору присоединились 34 государства Европы и Северной Америки, в основном страны НАТО, государства распущенного Варшавского договора (включая республики бывшего СССР и бывшей Югославии), а также Швеция.

Соглашение предусматривает ведение инспекции с воздуха военных объектов — своего рода «легальную разведку». Это полеты специально отобранных бортов, прошедших сертификацию, по заранее согласованным маршрутам.

На самолетах установлен проверенный набор аппаратуры, параметры и возможности которой ограничены общими правилами договора. На борту находятся представители военных ведомств тех государств, над территорией которых проводится инспекция.

Самолеты США также летают над Россией

Для всех стран-участниц предусмотрены квоты на количество их полетов и полетов над ними. Скажем, над территорией США разрешены максимум 42 полета в год (это называется пассивная квота), из чего следует, что американцы имеют право провести не более 31 полета (75 процентов пассивной квоты) над другими государствами-участниками. При этом есть ограничения на максимальное число полетов над территорией одной страны.

Точно такие же по размеру квоты назначены и для союзного государства России и Белоруссии: 42 полета над ними, 31 их полет. Германия, Канада, Франция, Великобритания, Италия, Турция и Украина получили пассивную квоту в 12 полетов. У остальных участников она еще ниже (2-6 полетов).

Самолеты-разведчики делают фотоснимки и видеозаписи

Соглашение разрешает использовать на машинах «Открытого неба» камеры, позволяющие делать фотоснимки, панорамные снимки и записывать видеоизображение. Также допускается применение инфракрасных устройств линейного сканирования. Разрешение снимков фото- и видеокамер ограничено 30 сантиметрами на минимально допустимой по условиям соглашения высоте полета, изображений ИК-систем — 50 сантиметрами.

Также на самолетах разрешается применение радиолокаторов бокового обзора с разрешением получаемой радарной карты не лучше трех метров.

На Ту-214ОН был подготовлен новейший комплекс цифрового оборудования (пять фотокамер на 140 мегапикселей и три телекамеры), но две машины этого типа по сути простаивают из-за позиции правительства США.