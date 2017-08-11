Охота на кафира

Московский областной суд вынес приговор 25-летнему Хисраву Орипову — смертнику, с криками «Аллах акбар» зарезавшему двух рыбаков в подмосковном Фрязине. Преступление он снял на свой мобильный. Эта запись и послание убийцы к единомышленникам-террористам позже стала главным доказательством в суде.

Клятва на крови

На шокирующей записи, изъятой во время следствия у 25-летнего работника мебельного завода, — жуткие кадры: двое мужчин славянской внешности истекают кровью, хрипят в предсмертной агонии. Их мучитель комментирует на дари (язык афганских таджиков — прим. «Ленты.ру») происходящее. Как позже переведут речь специалисты, он взывает к джихаду, а затем дает присягу халифу аль-Багдади.

Напомним: халиф Абу Бакр аль-Хусейни аль-Кураши аль-Багдади называет себя прямым потомком пророка Мухаммеда, и именно он, по версии правоверных, создал «Исламское государство» (организация запрещена в России) — после того, как его и его последователей исключили из Аль-Каиды. За голову человека, которому принес клятву 25-летний таджик, США объявили награду в 10 миллионов долларов. Выше него американцы оценили только голову хирурга аль-Завахари — лидера Аль-Каиды.

Как установили эксперты, съемка была сделана около трех часов ночи 17 июня 2016 года на берегу Барских прудов подмосковного города Фрязино — там были найдены тела двух жестоко зарезанных местных рыболовов.

Пожар как декорация к убийству

Вечером 16 июня 2016 года в подмосковном Фрязине загорелась мебельная фабрика «Модерн», арендовавшая помещения на местном заводе электроники. Пожар быстро охватил более трех тысяч квадратных метров, горение сопровождалась хлопками — взрывались емкости с лаком и краской, а также кислородные баллоны. Небольшой город освещался заревом, молодежь с безопасного расстояния снимала борьбу с огнем на мобильники, с места вели репортажи телеканалы.

Пожар на фабрике «Модерн» Кадр: Black57 / YouTube

Весть о «красном петухе» на фабрике быстро дошла до работников цеха — граждан ближнего зарубежья, проживавших на съемной квартире в доме номер 5 на улице Барские Пруды. Смена в пятницу закончилась около 17:00, а огонь вспыхнул час спустя, когда большинство работников уже разошлось по домам.

«О пожаре мне рассказал Хисрав, — давал позже показания сосед душегуба по квартире. — Около 21:00 он зашел к нам в комнату и сообщил, что все мы, похоже, остались без работы. Самого Хисрава в пятницу на фабрике не было — он работал в другую смену. Мы вместе выглядывали из окна, там было видно зарево. Место пожара оцепили сотрудники полиции, которые следили за порядком. Около двух часов ночи Хисрав оделся во все черное и куда-то ушел».

Как позже установит следствие, Орипов, воспользовавшись тем, что все силы местной полиции стянуты к фабрике, отправился «на охоту» к Барским Прудам.

Встреча с мясником

Несмотря на ЧП районного масштаба, три заядлых рыбака — Игорь Кронгузов, Юрий Парахин и Виталий Жуков — оказались, на свою беду, у водоема. Договаривались заранее: условились в три часа ночи встретиться в заветном месте — у рощи на берегу Барских Прудов.

Из показаний потерпевшего Юрия Парахина: «17 июня 2016 года примерно в 03:15 я проходил мимо гаражей возле дома номер 3 на улице Барские Пруды и вдруг услышал голос, который кричал что-то похожее "Ах" или "Вах". Оглянувшись, я увидел одетого в черное мужчину, который шел в рощу. Так как я опаздывал, то не придал этому значения. Когда я пришел на место рыбалки, Игорь и Юрий уже забросили удочки. Я стал раскладывать снасти и вновь увидел того же мужчину, но он уже ничего не кричал. Я не придал этому значения, сел на стул, и в этот момент почувствовал удар по голове. Обернулся и обнаружил, что удары наносит этот мужчина, он был азиатской внешности, с бородой, и при этом что-то выкрикивал. Я вскочил, забежал в воду по шею, а мужчина подошел к Виталию и стал наносить ему удары ножом. В это время Игорь стал уходить от пруда, нападавший бросился за ним и также стал наносить удары. Тогда я побежал в сторону своего дома, чтобы позвать на помощь».

Барские пруды Фото: Public Domain / Wikimedia

Первое сообщение в отдел полиции Фрязино поступило в четыре часа утра. Женщина по городскому телефону сообщила, что ее разбудил звонок в домофон, и неизвестный мужчина попросил пустить его в подъезд и вызвать скорую и полицию, так как на него напали и избили. Еще через минуту с мобильного телефона позвонил гражданин и сообщил, что на берегу Барского Пруда обнаружил двух человек в крови, и у одного из них перерезано горло.

Фабрика все еще горела, и проверять оба сообщения отправили один наряд. Патрульные сначала подъехали к дому, где в машине скорой помощи врачи оказывали помощь пострадавшему Парахину. Он рассказал, что на него и его приятелей беспричинно напал неизвестный, вооруженный палкой и ножом. Оставив потерпевшего врачам, полицейские поехали к берегу водоема, где и обнаружили тела рыбаков.

На теле Игоря Кронгузова эксперты насчитали 43 ножевых ранения, на теле Виталия Жукова — 61.

Схватка с фанатиком

К пяти утра появились первые зацепки: следователи СК и эксперты неподалеку от тел погибших обнаружили окровавленную черную синтетическую куртку, которая не принадлежала пострадавшим. Служебная собака взяла след и привела во двор дома. Как раз в этот момент из подъезда выходили испуганные граждане Таджикистана, сотрудники сгоревшей фабрики.

Показания свидетеля А., проживавшего с обвиняемым в одной квартире: «Хисрав вернулся около шести утра, весь в крови и без куртки. При этом, входя в квартиру, он смотрел какую-то запись на экране своего мобильника. Я услышал его голос и разобрал, что он призывал к джихаду. Я понял, что Хисрав во что-то вмешался, разбудил своих друзей, и мы все ушли из квартиры. У подъезда нас встретили сотрудники полиции».

Четверо оперативников, надев бронежилеты, открыли дверь в квартиру ключами, которые забрали у соседей. Оказавшись в коридоре, они потребовали, чтобы подозреваемый сдался, но тот молчал. Зная, что Орипов занимает дальнюю комнату, офицеры направились к ней, постоянно повторяя «выходи с поднятыми руками!» Дверь распахнулась, и с криком «Аллах акбар!» на них с ножом бросился мужчина. Он сразу нанес удар ножом в грудь одному полицейскому, и тот упал. По фанатику открыли огонь — сначала из травматического пистолета. Но резиновые пули не остановили нападавшего, он продолжал атаковать полицейских. Тогда было применено служебное оружие. Только после того, как Орипов был ранен и потерял сознание, его удалось задержать.

Считал себя шахидом

При осмотре места жительства подозреваемого был обнаружен смартфон с видеозаписью убийства. Там же был найден складной нож с буквами «АКМ» на лезвии — позже эксперты установят, что именно он стал орудием убийства, а соседи опознают его как предмет, с которым не расставался Орипов.

«Задержанный заявил, что не помнит произошедшего, а позже вообще отказался давать показания», — рассказывает капитан юстиции Сергей Пятов, исполняющий обязанности руководителя следственного отдела города Щелково ГСУ СК РФ по Московской области.

Из материалов уголовного дела — расшифровка записей с мобильного телефона Орипова: «Меня зовут Салман Таджики. Я из Маваран Аннахр (географическое название стран Средней Азии до XVIII-XIX веков — прим. «Ленты.ру»). Даю присягу халифу Абу Бакр аль-Хусейни аль-Кураши аль-Багдади. (...) Ради вас днем и ночью мы молимся, чтобы Аллах вам ниспослал победу. Я сам сегодня совершил акт: три кафира (неверные — прим. «Ленты.ру») убиты. Одного я ударил по голове палкой, два раза я его ударил. Еще два там лежат, между ними полтора метра. Возле речки. Рыбу там ловили. Аллах даровал мне силу, помощь и победу. Но мы, мусульмане, мы побеждаем кафиров. Где бы мы ни были, мы находимся в Исламском государстве. Мы везде. Где бы вы [неверные] ни были, мы вас убьем. (...) Хочу умереть шахидом. Мечта каждого моджахеда — стать шахидом на пути Аллаха. То, что мы грешили, пусть Аллах нам простит. Я люблю вас ради Аллаха».

Хисрав Орипов Фото: ГСУ СК РФ по Московской области Хисрав Орипов — скриншот видеозаписи, сделанной сразу после совершенного им убийства. На лбу — следы крови его жертв. Спустя пять минут он будет задержан.

— Как только стал известен перевод этой записи, следствие подключило к работе оперативников ФСБ. Были тщательнейшим образом проверены все контакты Орипова, изучены все преступления, совершенные в Щелковском районе, тщательно проанализированы более 10 гигабайт информации из его смартфона. И получены доказательства: преступление совершено на почве религиозной ненависти. Оно оказалось единственным. Причем Орипов, считающий себя мусульманином и призывавший всех верить в ислам, сам не только не посещал мечеть, но и молился не так, как молятся представители конфессии: многие свидетели показали, что он скрещивал руки, держа себя за локти. А его близкая подруга дала такие показания: он радовался каждому сообщению о гибели людей от рук запрещенной в России организации «Исламское государство». Собственно, и сокамерники на следствии и в суде дали такие же показания: единственное, что вызывает у него улыбку, — это сообщения о гибели людей в терактах. И все имеющиеся у нас данные свидетельствуют, что жертв своих он выбрал по единственному признаку: считал их «неверными», — рассказывает Сергей Пятов.

Подмосковный главк СКР предъявил 25-летнему гражданину Таджикистана Хисраву Орипову обвинения по статьям «Убийство двух человек, совершенное по мотивам религиозной ненависти», «Покушение на убийство по мотивам религиозной ненависти», «Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Судебно-медицинская экспертиза признала его вменяемым. Суд, изучив материалы, приговорил Орипова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Также преступник должен выплатить родственникам своих жертв четыре миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.