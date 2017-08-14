Дальше едешь — тише будет

«Уличный шум во время сна приводит к болезням». «Шум городских автострад сокращает жизнь». «Городской шум может привести к ожирению». Вот лишь несколько заголовков, взятых наугад из российских интернет-СМИ по запросу «шум большого города». Все ли так плохо? И что делать тем, кто не готов отказаться от привычного комфорта городской квартиры?

Австрийские ученые установили, что уровень «шумового загрязнения», характерный для крупных европейских городов, сокращает продолжительность жизни человека на 10-12 лет. А постоянное курение, как считается, — на 6-8 лет. Конечно, Петербург — тоже очень крупный европейский город и некоторым из «забугорных» мегаполисов может даже фору дать. Автомобили, автобусы, троллейбусы, трамваи — движение общественного транспорта прекращается только на 6-8 часов, а в остальное время большинству горожан приходится слушать навязчивые звуки.

Чем теснее в городе — тем популярнее ближайшие пригороды. В последние годы на рынке даже появился новый формат жилья — малоэтажный загородный поселок, в котором дома представляют собой сити-виллы. Что это за красивое слово? 3-4-этажный домик на 10-12 квартир — небольшой по размеру, как в тихой сельской местности, но не отдельный коттедж (это по карману немногим). Отсюда «вилла», то есть домик за городом, где шум проезжающего авто слышишь лишь раз в полчаса. А причем здесь «сити»? Дело, конечно, не в децибелах: суть в том, что квартиры в таких домах по своим планировкам и инженерной начинке не уступают городским. Застекленная лоджия, европейские радиаторы, оптоволоконный интернет и цифровое ТВ, клапаны микропроветривания... Хотя проветривать здесь можно и просто открыв окно. Ни дневному, ни ночному сну шум с улицы не помешает — его просто нет (желательно только не забыть о москитной сетке).

Фото: предоставлено «Северный город»

Уровень тишины можно оценить не только «на глазок» (или правильнее сказать «на ушко»?) Если взять специальный прибор — шумомер — и выйти днем на одну из центральных улиц Петербурга, например, Невский проспект, на экране высветятся цифры: 70–80 децибел. Это как если бы на расстоянии трех метров от вас непрерывно завывал бытовой пылесос. В новостройках рядом с КАД картина вряд ли сильно отличается в лучшую сторону. Но стоит перенестись в местность, удаленную от городской черты всего на 5-7 километров, индикатор на шкале шумомера резко упадет — где-то до 50 децибел. Шкала силы звука логарифмическая, то есть уровень шума здесь оказывается ниже минимум в 10, а то и в 20 раз!

Теперь понятно, почему большинство долгожителей во всем мире, будь то Япония или Сицилия, обитают в сельской местности. Впрочем, зачем ездить так далеко? В радиусе 7 километров от Петербурга уже сегодня достаточно современных малоэтажных проектов, где можно наслаждаться спокойной жизнью не только на фоне зелени и на чистом воздухе, но и в непривычной городскому уху тишине. Например, такие поселки, как Mistola Hills или EcoCity, состоят почти целиком из сити-вилл. Местные слушают птиц каждый день — даже орнитолога из Петербурга выписали, чтобы учил их бердвотчингу. Пожалуй, птичье пение — из самого приятного, что можно измерить в децибелах.

Если вы не в курсе, бердвотчинг — это наблюдение за птицами в естественной среде их обитания, очень популярное в Западной Европе и Северной Америке. Столь же популярным это занятие может стать в Mistola Hills и EcoCity, где животный мир буквально заглядывает в окно квартиры.

Как называются птицы наших краев, как отличать их по голосам и внешнему виду, жителям Мистолово рассказал бердвотчер с 15-летним стажем, профессиональный наблюдатель за птицами Сергей Петров. Кстати, орнитологи уверяют, что бердвотчинг развивает не только наблюдательность и выдержку, но и музыкальный слух. Это еще один довод в пользу того, что нет ничего лучше жизни в загородном поселке!

На территории EcoCity работает офис продаж. Запишитесь на экскурсию на сайте, и наш менеджер встретит вас и отвезет на место.

