Парить как кузнечики

Из Франции искусство паркура пришло в Россию и достигло верха популярности в первой половине нулевых. А затем начался спад — слишком много травм получали трейсеры, учившиеся городской акробатике вне специальных залов, в песочницах и на газонах. Изменить ситуацию в своем городе решил выпускник тульского мех-мата Иван Овчинников — посвятивший передвижению без препятствий 10 лет из тридцати прожитых. Через какие тернии пришлось пройти, чтобы совершенно новая идея смогла выживать и развиваться, и как навигатор МСП помог Ивану сделать батутные залы прибыльными, выяснял спецкор «Ленты.ру».

Сообщество слегка безумных

Сегодня Иван владелец прибыльного бизнеса — Батутного центра «О2». В двух его спортивных залах, каждый по 200 метров площадью, на юге и северо-востоке Тулы, работают 6 тренеров профессионалов. В каждом зале по 5 батутов разного размера и профиля, специальная поролоновая яма, в которую отрабатывают приземление, гимнастические тренажеры. Посещаемость каждого зала не менее 1200 человек в месяц.

Цели у клиентов батутных центров совершенно разные. Одни хотят развлечь и развить детей, вторые — держать тело в тонусе, третьи — научиться делать сальто, четвертые — отточить акробатические пируэты для, например, нового шага в мастерстве владения сноубордом или скейтом. Пятые — не удивляйтесь — прыгают на батутах чтобы похудеть. Оказывается, за полчаса работы на этом снаряде человек сжигает впятеро больше калорий, чем если бы он тоже время бежал трусцой.

Фото: Иван Овчинников

И, конечно, для паркурщиков, точнее трейсеров, отведено особенное время — ночное. Как рассказывает владелец «О2», для трейсера один час на батуте ничто, только разминка. Поэтому раз в неделю залы работают всю ночь. Будущие ямакаси платят за входной билет и прыгают без ограничения времени с 11 вечера до 7 утра. Что поделаешь — искусство (а именно так википедия квалифицирует паркур) требует жертв.

Жесть на самом деле

— Я увлекся паркуром еще в выпускном классе, — вспоминает Иван. — В 2004 году. Тогда это было очень интересно и модно. Мне и моим товарищам всегда хотелось выучить новый прыжок, новый трюк, новое движение. Мы смотрели ролики на «YouTube», а потом пытались повторить увиденное на улице. Вместо матов и поролоновой ямы площадками нам служили: газон, песок, в лучшем случае опилки. Без страховки, буквально на авось. Это теперь я понимаю, насколько безрассудно мы тренировались и как было страшно то, что мы делали.

А тогда, в 17 лет, они просто выходили на улицу и пытались повторить головокружительные трюки. Ивану еще повезло — отделался выбитыми суставами. Суставы, правда, повыбивал почти все, теперь они хрустят и еще дадут знать о себе с возрастом. Но многим его друзьям и приятелям везло еще меньше — тяжелые переломы, сочетанные травмы, открытые переломы.... Паркур в России пошел на спад именно из-за количества травм апологетов.

Фото: Иван Овчинников

Хотя, даже в далеком 2004-м ни для кого не было секретом, что элементы паркура, особенно акробатические, первые два года необходимо отрабатывать в зале, и только после этого аккуратно начинать выходить на улицу. Об этом говорил даже основатель «искусства преодоления препятствий» Давид Белль в тех самых роликах в «YouTube». Проблема в том, что залов, в которых молодые люди могли бы отрабатывать трюки, в те годы не существовало совсем.

В 100 раз снизить риски трейсера

— Подобные залы, с батутами и поролоновыми ямами, были только у гимнастов, только в комплексах спортивных школ, куда набирали детей пятилетнего возраста, — продолжает Иван. — Мы ходили, просили администрации выделить нам любое время, самое невостребованное, например по ночам. Готовы были платить за часы аренды вполне немаленькие деньги. Пытались объяснить, что занятия на батуте снижают общий риск травм трейсера примерно в сто раз. Бесполезно — нам везде отказывали.

Тем временем прошло шесть лет. Иван Овчинников поступил и закончил Механико-математический факультет Тульского университета. Он не только продолжал серьезно увлекаться паркуром и сноубордом, но привил это увлечение своим однокурсникам. И они по прежнему изучали прыжки и трюки в песочницах и на газонах, а зимой в сугробах. Хотя продолжали пытаться найти гимнастическую спортивную школу, где им разрешили бы тренироваться.

Наконец, молодые люди нашли в Туле школу, в которой тренер согласился тренировать их на батуте. Это было уже после вуза, в 2011 году. И вот что любопытно: начав специальные гимнастические тренировки Иван полюбил паркур еще больше. Настолько, что решил создать свои, специализированные батутные залы, куда могли бы ходить и спортсмены, и просто обычные люди.

Хождение по мукам

Еще около года Иван изучал оборудование и техническое оснащение батутных залов. Первые из них в начале десятых уже открылись в Москве. Он съездил во все, попрыгал на каждом из батутов, посмотрел на защитные сетки и поролоновые ямы, поговорил с организаторами, остальные знания получил из литературы.

Оказалось, батуты отличаются друг от друга не только размером, пропорциями, материалом и техникой изготовления, но еще парусностью, коэффициентом отскока и так далее и так далее. Не меньше внимания он уделил изучению техник безопасности, алгоритмам подготовки тренерского состава, изучению возможностей человека на батуте. Выходило, что для неподготовленного прыгуна батут мог стать не менее травмоопасным, чем газон или песочница. В общем начинать надо только с тренером, только потихоньку, а людям с весом более 110 килограмм вообще на батуте прыгать нельзя.

Фото: Иван Овчинников

— В какой-то момент, в 2014 году я понял, что готов открыть зал, — говорит Иван. — Осталось найти деньги. Мне были необходимы полтора миллиона рублей. Не много, если вы сын миллиардера..., но я нет. Я построил бизнес план и пошел на проходивший тогда у нас молодежный форум «Территория смыслов», но гранты, как выяснилось, получали только IT проекты. Позже я пытался получить государственную поддержку как молодой предприниматель, но гранты субсидии и минизаймы получали только те, кто предлагал проекты по импортозамещению. Я подходил к богатым инвесторам, и просто богатым людям, и тогда, на форуме, и потом, в обычной жизни, но все они мне говорили, что кризис, и спорт сейчас не прибыльная тема. Тогда я стал ходить в банки, готов был взять кредит даже под 30 процентов, но мне тоже говорили, что вкладывать в спорт в кризис не нужно, потому что невыгодно, и кредита не давали.

Со стороны все окей

Иван так подробно рассказывает про свои злоключения, которые длились больше года (подготовка бессчетного количества документов и серия неудач с привлечением инвестиций), чтобы у молодых предпринимателей появилось представление о том, как это все не просто.

— С кем из состоявшихся бизнесменов не начинаешь говорить, все у них так легко получилось, — говорит он. — Никаких трудностей как будто и не было. Создается ощущение, что самое сложное выбрать тему бизнеса. На самом деле в этой сфере множество ловушек, и многие рады вставить палки вам в колеса. Например, чтобы получить грант на развитие бизнеса, необходимо иметь арендованное помещение и ряд заключенных договоров. Но как вы арендуете помещение, если денег у вас еще нет и не известно будут ли?

Тем не менее я нашел замечательное помещение, бывший спортивный зал площадью 200 квадратных метров. Начал оформлять аренду в январе 2015 года, но оформление затянулось на год. После этой, очередной неудачи, я решил попытать счастья в другом месте — в своем родном городе Узловая Тульской области.

В городе Узловая Иван выиграл грант и открыл батутный зал. Сам работал тренером от рассвета до заката, но прибыли оставалось 10 тысяч рублей в месяц. Новое спортивное направление конечно можно было развить в городе с населением в 50 тысяч человек, но сколько на это потребовалось бы лет? И тут, в декабре 2015-о позвонили владельцы того самого спортивного зала в Туле, и сказали, что можно заезжать. Иван свернул батуты и поехал.

Прыг скок

Пока установили оборудование, наняли и обучили тренеров, дали рекламу, начали работать, наступило лето. Долг по аренде достиг 450 тысяч. Арендодатели даже собирались решать дело через суд, но поверили Ивану на слово и решили подождать до середины осени. А в сентябре 2016 года батутный центр «Прыг скок» вышел на плато, заработал в полную силу, и Иван за два месяца отдал все долги. Затем он переименовал компанию в Батутный центр «О2», открыл второй зал в Туле и уже думает о третьем, в Калуге.

Иван говорит, что в открытии второго зала ему очень помог Портал Бизнес-навигатора МСП. Ведь попробуй, подбери зал соответствующий всем нормам безопасности и техническим характеристикам, да еще с высотой потолков не менее 6 метров. Да еще в нужном районе, да с разумной арендой. Навигатор нашел идеальный зал в нужном месте с прекрасными характеристиками и небольшой арендой. Но главное в другом.

— Этот навигатор показывает, — поясняет Иван. — Какой бизнес в каждом конкретном районе уже есть, а какого не хватает. Вот это на самом деле уникальная информация, позволяющая открывать бизнес в нужном месте и без ненужной конкуренции. И еще, в этом же навигаторе можно узнать какие гранты, субсидии и минизаймы готов выдать район на развитие того или иного вида бизнеса. Какие документы необходимо собрать, чтобы пройти согласование или плановые проверки. В общем настоящий серьезный помощник.

А заканчивает наш разговор Иван рассказом о том, что жизнь все расставляет на свои места. Планировал он батутные залы для спортсменов: трейсеров, парашютистов, сноубордистов и мотокроссеров, а ходят в них на 80 процентов обычные люди, которым просто очень нравится летать. Парить как кузнечики.