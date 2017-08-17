«Чо ты как баба?»

Грань между мужской и женской модой стирается все больше: еще вчера мы привыкали к унисексу, а сегодня представители сильного пола охотно примеряют платья. Мужчину в юбке все чаще можно встретить на улицах европейских городов и даже в кресле заместителя директора ФБР США (правда, последнее пока только в культовом телесериале «Твин Пикс»). Отставать от прогресса, очевидно, нельзя. При выборе настоящей мужской одежды главное — не спутать ее с женской. Для тренировки перед походом в бутик «Лента.ру» рекомендует пройти тест и проверить свои познания.