«Америка, которую я полюбил»

Писатели, публицисты, критики — члены жюри литературной премии «Ясная Поляна» — по просьбе «Ленты.ру» рассказывают о книгах, которые были написаны давно, но которые непременно нужно прочесть именно сейчас. «Лента.ру» уже публиковала подборку произведений, выбранных прозаиками Владиславом Отрошенко и Алексеем Варламовым. Теперь пятеркой важных для него книг делится писатель, публицист, критик Павел Басинский.

Карло Коллоди «Приключения Пиноккио», 1881

Мне посчастливилось в детстве прочитать эту книгу в прекрасном болгарском издании (на русском языке) раньше, чем «Приключения Буратино» Алексея Толстого. Ничего плохого о «Буратино» сказать не могу, но это детская книжка. А «Пиноккио» — книга и для детей, и для взрослых. «Буратино» — о том, как непросто, но забавно быть деревянным человечком. «Пиноккио» — о том, как из куска дерева стать человеком. С этой книгой я сильно повзрослел. Сильнее, чем за все десятилетия потом.

Марк Твен «Том Сойер — сыщик. Том Сойер — воздухоплаватель», 1894

Дилогия — продолжение приключений Тома Сойера и Гека Финна. Не идет, конечно, ни в какое сравнение с первыми книгами об этих славных ребятах, с которыми я провел свое детство, но на меня и эти вещи оказали большое влияние. Например, я всерьез несколько лет готовился улететь на воздушном шаре собственного изобретения, не помню куда, но точно далеко. И с тех пор эта мечта меня не оставляет и окрыляет.

Аркадий Гайдар РИА Новости

Аркадий Гайдар «Судьба барабанщика», 1938

Гениальный подростковый авантюрный роман, роман-путешествие, роман воспитания. Великий роман об одиночестве подростка в мире, который ему всегда опасен и враждебен. Поэтому в нем интересно жить. Просто люблю эту вещь.

Виктор Курочкин «На войне как на войне», 1965

На мой вкус, лучшая книга о войне. Написана моцартиански легко, с юмором и страшным концом. Саня Малешкин — второй герой после Пети Ростова, смерть которого заставила меня плакать. А слезы дорогого стоят.

Шервуд Андерсон Фото: AP

Шервуд Андерсон «Уайнсбург, Огайо», 1919

Сборник рассказов великого американского новеллиста. Образец, как нужно писать рассказы и составлять из них сборники. И это настоящая Америка, которую я полюбил благодаря Андерсону. Уже потом были великий Хэм, Фицджеральд, Фолкнер, Капоте... Первая любовь — от Андерсона.