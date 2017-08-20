Путин раскрутит

В воскресенье, 20 августа, молодежный лагерь «Таврида» в Крыму посетил президент России Владимир Путин. На этот раз он выделил время для того, чтобы обстоятельно пообщаться с молодыми режиссерами и музыкантами. Те основательно подготовились и сумели привлечь главу государства к продвижению своих проектов: буквально за полчаса Путин стал участником сразу нескольких рекламных кампаний.

Приезд Путина выпал на смену «Творческая команда страны», которую составили самые активные участники этого форума последних двух лет. Особо отмечалось, что итогом работы творческой команды должна стать постановка-мистерия «Маяки». В интродукции к ней, в частности, звучат такие слова: «Россия и есть справедливость / Лекарство от всякой лжи» и четверостишье «Владивосток и Выборг/ Питер и Таганрог.../ Россия сделала выбор/ И этот выбор — Бог!»

Фото: kremlin.ru

Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, которому среди прочего показали резную икону, подготовленную в качестве подарка президенту, добрался в лагерь еще утром, но главный гость сильно задерживался. Ближе к вечеру, когда вертолет с Путиным наконец приземлился, режиссер спектакля-мистерии, срываясь на крик, запретил артистам чесаться. «Даже если очень хочется, не чешите! Это некрасиво», — строго наставлял он. Девушки в тонких, почти прозрачных туниках, которые должны были парить по сцене, нервно зачесались.

Впрочем, долгие приготовления себя не оправдали. Путин быстро осмотрел выставку поделок, заинтересовался иконой, дунул в детскую игрушку-свистульку и быстро перешел к общению с молодежью.

Первыми слово взяли режиссеры. Один из них рассказал, что готовит фильм о гениальном математике и затворнике Григории Перельмане. Денег режиссер не просил, он придумал маневр поинтереснее: предложил президенту написать рекомендательное письмо министру культуры. «Это очень приветствуется в ведомстве», — пояснил парень. Путин согласился и даже не пошутил о том, примет ли министр культуры его обращение к рассмотрению.

Фото: kremlin.ru

Путина смутило другое — то, что режиссер назвал Перельмана «удачливым» математиком. «Он талантливый, а не удачливый! Он же ничего не нашел, не за грибами ходил», — поправил он режиссера. И рекомендовал спросить у Перельмана разрешения на съемку. «Конечно! Но он ничего не будет подписывать!» — махнул рукой парень, видимо, уже наученный горьким опытом. Перебив президента еще пару раз, он получил от него долгожданное обещание прийти на премьеру фильма — то есть проявил предприимчивость, начав рекламную кампанию задолго до окончания съемок.

На этом раскрутка товаров при помощи президента не закончилась. Еще несколько ребят без особого смущения предложили Путину принять участие в продвижении их работ. Пару раз согласившись, Путин все же попросил больше его в рекламные кампании не вовлекать. «Больше ничего рекламировать не буду!» — охладил он предпринимательский пыл.

К взаимодействию его продолжили склонять уже по-другому: например, просили «пошире распространить» систему президентских грантов молодым режиссерам, а также ввести квоту на исполнение театрами сочинений молодых российских композиторов. Без квоты, по словам выступавших, не вырисовывался импульс для развития культуры. Идея Путина не вдохновила — он заметил, что введение такого норматива может забюрократить процесс, и предложил придумать другой способ популяризации современной музыки.

На волне этих настроений молодой архитектор попросил ни много ни мало разрешения на восстановление снесенных большевиками Чудова и Вознесенского монастырей в Кремле. Проект уже разработан и одобрен патриархом. «Мне идея очень нравится», — признался Путин. Сдерживает существенное «но»: мнение специалистов в области истории, археологии и архитектуры. Они в один голос просят не строить в Кремле новоделы. «Многие говорят — не надо трогать. Каким бы хорошим он ни был, на фоне древних церквей всегда будет смотреться как новодел», — объяснил Путин.

Фото: kremlin.ru

От архитектуры перешли к другим темам. Обсудили цензуру и «информационный беспредел», царящий на телевидении. Тут Путин вспомнил свое последнее общение с писателем Даниилом Граниным. Писатель жаловался на российское ТВ: вместо информации льется сплошной поток про воров и прочий криминал. Осуждать телевизионных начальников за неумение найти баланс Путин не стал (иначе эта фильтрация рано или поздно превратится в цензуру). На его взгляд, общество должно само выработать систему морально-этических ограничений, а государству от этого процесса следует отстраниться.

Сам президент главным в своей работе считает порядочность и любовь к тем, ради кого он трудится. «Без этого невозможно добиться никакого успеха, просто никакого», — сказал Путин, когда 22-летний руководитель симфонического оркестра, вместо того чтобы принять комплименты в свой адрес, решил сказать приятное президенту и назвал его руководителем самого большого в мире оркестра. «Си Цзиньпин — руководитель самого большого оркестра в мире», — поправил Путин. Сошлись на том, что наш оркестр расположился на самой большой площади в мире.