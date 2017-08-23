Что смотреть на Ночи кино

26 и 27 августа в Москве пройдет «Ночь кино» — акция, в рамках которой на протяжении двух дней пройдут десятки показов, лекций, выступлений, мастер-классов, концертов и экскурсий. Многие из них пройдут в довольно не банальных декорациях: парках, дворах, библиотеках. «Лента.ру» выбрала пять главных фильмов программы.

«Летят журавли»

Режиссер — Михаил Калатазов

Судя по тому, что оттепели, ее искусству, иконографии и быту, только в этом году было посвящено сразу несколько масштабных выставок в главных московских музеях, хрущевское десятилетие продолжает служить тем временем, по которому современная Россия если не меряет себя, то как минимум пытается себя понять. В этом смысле «Летят журавли» — самый поэтичный и душераздирающий оттепельный фильм и по-прежнему единственный отечественный обладатель «Золотой пальмовой ветви» — более-менее необходимая поправка к современным фильмам и сериалам, ушедшую эпоху не столько реконструирующим, сколько воображающим. Кроме того, не худший способ почтить память скончавшегося в этом году Алексея Баталова.

27 августа, 15:00, внутренний двор Музея Москвы

«Метрополис»

Режиссер — Фриц Ланг

Снимая «Метрополис» с его громадами небоскребов и адскими, дегуманизирующими шестеренками фабрик, Фриц Ланг предостерегал зрителя-современника об ужасах постиндустриального будущего — а в процессе вдохновил 99 процентов фантастических фильмов, что вышли после 1927-го. Например, не нужно быть киноведом, чтобы увидеть у C3PO из «Звездных войн» черты трагического робота Марии из антиутопии Ланга, более-менее первом образце этого жанра во всей истории кинематографа. Вот только немец, в отличие от своих многочисленных последователей по жанру, не боялся подчеркнуть и зловещее сексуальное обаяние, которое источает вся эта машинерия — и которое будет довольно занятно смотреться в окружении уже московских скайскрейперов.

26 августа, 20:00, площадь Сити

Кадр: фильм «Асса» 1 /5

«Путешествие на Марс»

Режиссер — Форест Хольгер-Мадсен

Хольгер-Мадсен снимал эту, также известную, как «Небесный корабль», историю путешествия нескольких энтузиастов на Марс на излете Первой мировой, поэтому неудивительно, что смотрится она прежде всего пламенным антивоенным высказыванием, призывом одуматься, направленным в адрес обезумевшего человечества. Сам полет не обходится для бравых датских космонавтов без проблем — сильно пьющий американский коллега чуть не устраивает мятеж, но все невзгоды искупаются марсианским открытием: на Красной планете обнаруживается давно избавившаяся от злобы и насилия цивилизация веганов-пацифистов. Их утопическое, выглядящее как гибрид афинской демократии и эстетики ар-нуво общество служит одним из первых в истории фантастики видений иной цивилизации.

27 августа, 18:00, площадь Сити

«Асса»

Режиссер — Сергей Соловьев

Тут, конечно, должен прозвучать логичный вопрос — кто же не смотрел «Ассу», этот, пожалуй, самый колоритный киносимвол перестройки, восклицательным знаком в финале которого звучит подлинный гимн того времени «Перемен» группы «Кино»? Что ж, такой, как в субботу в «Музеоне», вы фильм Сергея Соловьева точно не видели. Во-первых, показ предполагает дресс-код — одеться нужно будет по моде 1990-го (но скорее, наверное, в стиле Мальчика-Бананана, а не мафиози Крымова). Во-вторых, театральный режиссер и преподаватель школы-студии МХАТ Юрий Квятковский — один из тех, кто ответственен за недавний бум иммерсивного театра — прямо во время показа «Ассы» поставит со зрителями интерактивное представление с танцами и массовым подпеванием песням из фильма.

26 августа, 21:00, парк искусств «Музеон»

«Аритмия»

Режиссер — Борис Хлебников

Драма Бориса Хлебникова о том, как из-за общей жилплощади и сомнений в своей правоте никак не могут разойтись работающие врачами молодые супруги (Александр Яценко и Ирина Горбачева), заслужила в июне на «Кинотавре» самые бурные аплодисменты и довела многих зрителей до слез — а затем получила не только главный приз, но и награду лучшему актеру фестиваля для Яценко. Доверие «Аритмия» завоевывает прежде всего подробными, правдоподобно заклинающими реформу системы здравоохранения производственными сценами — именно они служат здесь тем контрапунктом, который так необходим душной, болезненно узнаваемой основной сюжетной линии с попыткой развода.

26 августа, 21:00, кинотеатр «Пионер»