Спорт
 
Последние новости
Сирийский мигрант рассказал о террористах ИГ среди беженцев
Взрослые обнаружили в «Смешариках» недетские и пугающие смыслы
Раскрыта причина «эпидемии» массовых убийств в средневековой Европе
Дисквалифицированному за допинг Зарипову разрешили выступать в НХЛ
«Маточные мародеры» из Фарго убили беременную американку
Культовый японский разработчик признался в любви к русскому майонезу
В сеть утекли снимки обнаженной звезды «50 оттенков серого»
Популярные новости
В сеть утекли снимки обнаженной звезды «50 оттенков серого»
«Маточные мародеры» из Фарго убили беременную американку
Найдена неизвестная опасность полета в космос
Культовый японский разработчик признался в любви к русскому майонезу
Сирийский мигрант рассказал о террористах ИГ среди беженцев
Минобороны опубликовало видео работы ВКС в Сирии
Тарасова объяснила решение Липницкой завершить карьеру

«На Кубке конфедераций нам просто не повезло»

Футболист сборной России Кудряшов о задачах на сезон, Бердыеве и Тарасове

Перейти в «Мою Ленту»
Федор Кудряшов
Федор Кудряшов
Фото: Игорь Руссак / Globallookpress.com

Защитник «Рубина» Федор Кудряшов после прихода в сборную России Станислава Черчесова стал основным игроком сборной России. Футболист рассказал «Ленте.ру» о выступлении на Кубке конфедераций, задачах казанской команды на сезон и конфликте с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Тарасовым.

«Лента.ру»: По какой причине вы решили перейти в «Рубин», отправились за Курбаном Бердыевым?

Кудряшов: Да, именно приглашение Курбана Бекиевича стало определяющим в принятии решения. Я практически не раздумывал и ответил согласием.

Предпринимал ли «Ростов» попытки оставить вас в команде?

Ни с кем из руководства клуба я не общался, мне не звонили.

Были ли другие варианты продолжения карьеры, интересовался ли кто-нибудь из Европы?

Был слух, что мной интересовались в Турции. Насколько это правдиво, я не знаю. Конкретно со мной никто не связывался, и каких-то конкретных предложений в «Ростов» не поступало.

Готовы ли вы были пойти на понижение зарплаты, но играть в более сильном европейском чемпионате?

Если бы было предложение, то, конечно, я бы его рассмотрел. Я не считаю, что я нахожусь в том возрасте, когда надо думать о завершении карьеры. Сейчас самое лучшее время для того, чтобы по-настоящему наслаждаться футболом.

У кого из ваших партнеров по сборной России есть шансы заиграть в Европе?

У многих есть шанс, но я думаю, что сейчас нашей молодежи — Головину, Зобнину — нужно ехать в Европу и повышать свой уровень мастерства и организации игры.

Есть ли различия в работе с Бердыевым в «Ростове» и «Рубине»?

Различий нет, все то же самое. Только команда другая и персонал, а тренерский штаб и требования остались прежними, как и в «Ростове».

Недавно вы встречались со «СКА-Хабаровск» на выезде, как перенесли перелет?

На самом деле, перелет был комфортный, семь часов — не так уж и много. Единственное, дискомфорт доставило раннее начало игры по московскому времени.

Какая задача поставлена перед клубом на сезон?

Задача: выигрывать каждый конкретный матч. В конце сезона уже посмотрим, как мы с этой миссией справились.

Хватает ли клубу подбора исполнителей для достижения этой цели?

Это вопрос к руководству клуба, моя задача — выходить на поле и делать свою работу, а не думать о том, какие у меня партнеры.

За карьеру вы сменили много команд, поиграли в разных городах, в каком из них вам комфортнее всего?

Мне понравилось в Краснодаре и Ростове-на-Дону, там очень комфортно.

В игре с «Локомотивом» у вас произошел конфликт с Дмитрием Тарасовым, почему он так завелся после матча, и сходили ли вы уже с ним в ресторан?

Во-первых, у нас никакого конфликта не было, он не заводился после игры. Просто не все понимают юмор, шутки футболистов. Мы с Димой давно хорошо общаемся, и у нас нет сейчас никакого недопонимания и конфликта. Я думаю, что кто-то просто захотел из этого раздуть сенсацию или что-либо подобное.

Вы долгое время играли в маске из-за перелома носа, насколько это доставляло дискомфорт?

Да, дискомфорт был, особенно в первое время, после стал меньше обращать внимание на маску и привык. Конечно, когда снял, играть стало намного лучше.

Что помешало сборной России успешнее выступить на Кубке конфедераций-2017?

Не скажу, что мы провалили какой-то матч, неудачный тайм был в игре с Португалией, а с Мексикой нам просто не повезло. Нужно лучше использовать свои моменты, тогда все было бы прекрасно.

Многие специалисты, что этот турнир полутоварищеский, что вы можете им ответить?

Я так не думаю, у каждого были свои цели, и практически все команды приехали основным составом. По результатам, по накалу, я думаю, что все к нему отнеслись серьезно и он удался. Для меня турнир не товарищеский, не полутоварищеский, а официальный, а для нашей сборной — тестовый перед ЧМ-2018, который показал наши сильные и слабые стороны.

Насколько сборной России мешает подготовиться к ЧМ-2018 отсутствие официальных матчей?

Для нас не имеет значения официальный матч или товарищеский, у нас есть задача, к которой мы идем, поэтому ничего не мешает.

В чем причина неудачного старта не чужой для вас команды — московского «Спартака»?

Почему именно вопрос про московский «Спартак», почему вы не спросили про «Ахмат», который тоже не чужая команда для меня, странно. Я не знаю, пусть руководство «Спартака» разбирается.

Красно-белым явно не помешает укрепить оборону. Если бы вам поступило предложение о переезде в Москву, рассмотрели бы его?

Почему такой вопрос? Мне уже поступило предложение от «Рубина», я его принял, не вижу смысла отвечать на него. Я сделал свой выбор.

Кого считаете фаворитом в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне?

По пяти-шести турам тяжело сказать, кто будет претендовать, потому что у всех бывают взлеты и падения. Все те, кто боролся в прошлом, те и будут фаворитами.

Беседовал Алексей Гусев

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Спорт09:4027 августа

Вынос тела

Флойд Мэйуэзер превратил поединок с Конором Макгрегором в избиение
21:1725 августа

Гимнастка Мельникова одержала победу в личном многоборье на Кубке России

23:3328 августа

Дисквалифицированному за допинг Зарипову разрешили выступать в НХЛ

23:0228 августа

Тренер Плющенко Мишин допустил возвращение Липницкой на лед

Спорт15:4225 августа
Ильнур Закарин

«Теракт в Барселоне добавил нервозности»

Лучший российский велогонщик о терроризме, неуважении водителей и «Вуэльте»
21:2028 августа

Глава судейского комитета РФС ответил на предложение Гинера уйти в отставку

14:4925 августа

Нагорный выиграл личное многоборье на Кубке России по спортивной гимнастике

20:2928 августа

Липницкую позвали в чиновники

Спорт00:0026 августа
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор

Пойдем выйдем

Почему вы не имеете права пропустить бой Макгрегора с Мэйуэзером
19:2628 августа

Гинер призвал уйти в отставку руководителя судейского корпуса РФС

15:1421 августа

Владимир Кличко увидел сходство между Макгрегором и своим братом

18:2528 августа

Тарасова объяснила решение Липницкой завершить карьеру

Россия
«Сталбыть, сожгли нас...»
Кому выгоден ростовский пожар и кто за него ответит — репортаж «Ленты.ру»
Пойманная в Москве на проституции сотрудница МВД находилась в декрете
ЦИК предложил повысить зарплату членам избиркома
Студентку МИФИ изнасиловали в Москве и подвезли до общежития
Муфтий Москвы поддержал перенос линеек в школах из-за Курбан-Байрама
Пьяная москвичка с грудным ребенком избила полицейского
Воспитанница самарского детского сада попала в реанимацию после отравления
Все материалы
Мир
Америка уходит под воду
Техас захлебывается из-за последствий мощнейшего урагана
Сербская смерть
Балканские деревни превращаются в кладбища
Первая кровь
Развяжут ли Китай и Индия ядерную войну
Немецкие ультраправые посоветовали Трампу поменьше писать в Twitter
ООН обвинила Австрию в нелюбви к беженцам
Украина оказалась вне приоритетов внешней политики Евросоюза
Финляндия запретила заход «Крузенштерна» в свой порт
Все материалы
Бывший СССР
Прости, Аллах
Таджикская полиция отлавливает влюбленных и бреет бороды
Порошенко оказался одним из крупнейших собственников Украины
В белорусской деревне пожаловались на нашествие российских медведей
В Риге предрекли попытки «прощупать» оборону Латвии в ходе учений «Запад-2017»
Двух депутатов парламента ЛНР убили в Луганске
Российский актер рассказал о кайфе от войны на стороне Украины в Донбассе
На Украине рассказали о рассматривающих дела бойцов ВСУ «судьях-сепаратистах»
Все материалы
Финансы
Золото войны
Немцы экстренно возвращают богатства на родину
Минэкономразвития поведало об охлаждении экономической активности в России
Регистрация недвижимости стала самой популярной услугой в МФЦ Бинбанка
Объем кредитования в России подскочил на четверть
В Минфине выступили против дорогой водки
«Дыра» в капитале российских банков выросла до двух триллионов рублей
Индия первой в мире запустила торги фьючерсами на алмазы
Все материалы
Бизнес
Форменное безобразие
Собрать ребенка в школу становится все дороже
Купить президента
Чиновников соблазняют чемоданами денег, алмазами и танцовщицами
Объект особого значения
Тамань станет одним из крупнейших портов на Черном море
АФК «Система» снова объявила о техническом дефолте
Группа «Сафмар» выставила на продажу недвижимости на 23 миллиарда рублей
ЕК ввела обязательное тестирование экологичности машин в дорожных условиях
«Газпром» оспорил в Верховном суде Украины штраф на 6,7 миллиарда долларов
Все материалы
Силовые структуры
Помять и простить
Драки «раз на раз» пришли на смену дуэлям
Без наград, но в Штатах
Беглый архитектор дефолта попался на контрабанде советских орденов
С чем идут на дело в Америке
Рейтинг самых криминальных стволов США
Минобороны сообщило о переброске под Дейр-эз-Зор крупных сил ИГ с бронетехникой
В Тульской области мужчина зарубил приятеля саперной лопатой за плохой ремонт
Опубликовано видео убийства чеченского депутата Асхабова
Фигуранта «дела реставраторов» осудили условно и снова задержали
Все материалы
Наука и техника
Пуск Falcon 9Отжали
SpaceX принялась хоронить «Роскосмос»
Galaxy Note 8Между первой и второй
Чем закончилась очередная попытка Samsung убить iPhone
Вилкой в глаз
Что творят с японскими мафиози в тюрьме: обзор Yakuza Kiwami
Ученые МГУ почистили канализацию
Обнаружен скелет «рыбоящера» с зародышем внутри
Показаны карты для Half-Life 3
В мумии нашли смертоносных паразитов
Все материалы
Спорт
Наелась славы
Что заставило олимпийскую чемпионку Сочи Юлию Липницкую уйти из спорта в 19 лет
Федор Кудряшов«На Кубке конфедераций нам просто не повезло»
Футболист сборной России Кудряшов о задачах на сезон, Бердыеве и Тарасове
Вынос тела
Флойд Мэйуэзер превратил поединок с Конором Макгрегором в избиение
Дисквалифицированному за допинг Зарипову разрешили выступать в НХЛ
Тренер Плющенко Мишин допустил возвращение Липницкой на лед
Глава судейского комитета РФС ответил на предложение Гинера уйти в отставку
Липницкую позвали в чиновники
Все материалы
Культура
Кожу на лицо натянул
Умер создатель «Техасской резни бензопилой» Тоуб Хупер
Блондинка в черном ботинке
Умерла актриса Мирей Дарк
«Диджей кайфоломит»
Полиция у клуба заставляет снять штаны и ищет наркотики под половыми органами
На фестивале в Рединге 17-летнего юношу настигла «необъяснимая смерть»
Вышел первый эпизод сериала об «Игре престолов»
Говорухин раздумал заканчивать карьеру в кино
«Унесенные ветром» сняли с проката на юге США из-за недовольства образом негров
Все материалы
Интернет и СМИ
Очень темные дела
Кто зарабатывает миллиарды на наркоторговле в Tor
Даркнет здорового человека
В скрытых уголках сети водятся не киллеры и наркоманы, а задроты и кошатники
Google сломал интернет в Японии
Фото сидящих по пояс в воде стариков вынудило спасателей примчаться на вертолете
Дуэт американских блогеров публично лишил себя потомства
В детской игре из «Макдоналдс» обнаружили голую соблазнительницу
Джона Сноу и Дейенерис превратили в героев «Служебного романа»
Все материалы
Ценности
Зима близко
Как не умереть с тоски в ожидании нового сезона «Игры престолов»
Пошла по горам
Смелая девушка штурмует Кавказ
Шведки любят съем
Тайный архив рекламных фотографий Volvo
Supreme и Dr. Martens украсили ботинки «Священными сердцами»
«Огненные» угги оценили в 1195 долларов
Chanel призвала расширить горизонты при помощи косметики
Сутенер октагона
Конор Макгрегор уделывает всех не только на ринге
Все материалы
Путешествия
Вид на церковь Троицы Живоначальной в городе Тотьме (Вологодская область) через реку Сухону Тотьма великая
В русской провинции живут потомки покорителей Америки
Праздник стрелков, регата и аттракционы
Ради чего туристу ехать в Северную Германию
Пропавший на Алтае литовский турист найден мертвым
Кусавшийся пассажир вынудил пилотов посадить самолет
Российский турист умер на турецком курорте
Спрос на перелеты из России в страны ближнего зарубежья вырос вдвое
Таможенники парижского аэропорта нашли живого питона в багаже туриста из Гвинеи
Все материалы
Из жизни
Питер МэдсенКонцы в воду
Мог ли датский Илон Маск убить и расчленить журналистку на личной подлодке
«Латекс меня успокаивает»
О чем мечтают русские мужики-мазохисты
Pola festival, sangli, maharahstra, india, asia Накидались
На фестивале метания камней пострадали более 460 человек
Австралийские футболисты опечалили маленького болельщика
Техасец голыми руками поймал рыбу в затопленном после урагана доме
Ястреб спрятался от урагана «Харви» в такси и отказался улетать
Медсестра из Шотландии несколько раз травила свою собаку ради внимания
Все материалы
Вот он: микроавтобус мечты
Забытые концепт-кары: потрясающий GMC L'Universelle из 1955 года
Самые популярные подержанные внедорожники
Какие кроссоверы и внедорожники лучше всего продаются на вторичке
Конкуренты Mazda CX-9: кто и почем
8 кроссоверов, с которыми придется соперничать самой большой «Мазде»
Гражданские машины, вдруг ставшие военными
Семь настоящих вояк на базе обычных грузовиков, пикапов и внедорожников
Японцы установили в Rolls-Royce турбомотор «Тойоты»
Появились первые фотографии нового BMW X4
В Сети раскрыли новый Porsche Cayenne
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы