«На Кубке конфедераций нам просто не повезло»

Защитник «Рубина» Федор Кудряшов после прихода в сборную России Станислава Черчесова стал основным игроком сборной России. Футболист рассказал «Ленте.ру» о выступлении на Кубке конфедераций, задачах казанской команды на сезон и конфликте с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Тарасовым.

«Лента.ру»: По какой причине вы решили перейти в «Рубин», отправились за Курбаном Бердыевым?

Кудряшов: Да, именно приглашение Курбана Бекиевича стало определяющим в принятии решения. Я практически не раздумывал и ответил согласием.

Предпринимал ли «Ростов» попытки оставить вас в команде?

Ни с кем из руководства клуба я не общался, мне не звонили.

Были ли другие варианты продолжения карьеры, интересовался ли кто-нибудь из Европы?

Был слух, что мной интересовались в Турции. Насколько это правдиво, я не знаю. Конкретно со мной никто не связывался, и каких-то конкретных предложений в «Ростов» не поступало.

Готовы ли вы были пойти на понижение зарплаты, но играть в более сильном европейском чемпионате?

Если бы было предложение, то, конечно, я бы его рассмотрел. Я не считаю, что я нахожусь в том возрасте, когда надо думать о завершении карьеры. Сейчас самое лучшее время для того, чтобы по-настоящему наслаждаться футболом.

У кого из ваших партнеров по сборной России есть шансы заиграть в Европе?

У многих есть шанс, но я думаю, что сейчас нашей молодежи — Головину, Зобнину — нужно ехать в Европу и повышать свой уровень мастерства и организации игры.

Есть ли различия в работе с Бердыевым в «Ростове» и «Рубине»?

Различий нет, все то же самое. Только команда другая и персонал, а тренерский штаб и требования остались прежними, как и в «Ростове».

Недавно вы встречались со «СКА-Хабаровск» на выезде, как перенесли перелет?

На самом деле, перелет был комфортный, семь часов — не так уж и много. Единственное, дискомфорт доставило раннее начало игры по московскому времени.

Какая задача поставлена перед клубом на сезон?

Задача: выигрывать каждый конкретный матч. В конце сезона уже посмотрим, как мы с этой миссией справились.

Хватает ли клубу подбора исполнителей для достижения этой цели?

Это вопрос к руководству клуба, моя задача — выходить на поле и делать свою работу, а не думать о том, какие у меня партнеры.

Федор Кудряшов Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

За карьеру вы сменили много команд, поиграли в разных городах, в каком из них вам комфортнее всего?

Мне понравилось в Краснодаре и Ростове-на-Дону, там очень комфортно.

В игре с «Локомотивом» у вас произошел конфликт с Дмитрием Тарасовым, почему он так завелся после матча, и сходили ли вы уже с ним в ресторан?

Во-первых, у нас никакого конфликта не было, он не заводился после игры. Просто не все понимают юмор, шутки футболистов. Мы с Димой давно хорошо общаемся, и у нас нет сейчас никакого недопонимания и конфликта. Я думаю, что кто-то просто захотел из этого раздуть сенсацию или что-либо подобное.

Вы долгое время играли в маске из-за перелома носа, насколько это доставляло дискомфорт?

Да, дискомфорт был, особенно в первое время, после стал меньше обращать внимание на маску и привык. Конечно, когда снял, играть стало намного лучше.

Что помешало сборной России успешнее выступить на Кубке конфедераций-2017?

Не скажу, что мы провалили какой-то матч, неудачный тайм был в игре с Португалией, а с Мексикой нам просто не повезло. Нужно лучше использовать свои моменты, тогда все было бы прекрасно.

Многие специалисты, что этот турнир полутоварищеский, что вы можете им ответить?

Я так не думаю, у каждого были свои цели, и практически все команды приехали основным составом. По результатам, по накалу, я думаю, что все к нему отнеслись серьезно и он удался. Для меня турнир не товарищеский, не полутоварищеский, а официальный, а для нашей сборной — тестовый перед ЧМ-2018, который показал наши сильные и слабые стороны.

Насколько сборной России мешает подготовиться к ЧМ-2018 отсутствие официальных матчей?

Для нас не имеет значения официальный матч или товарищеский, у нас есть задача, к которой мы идем, поэтому ничего не мешает.

В чем причина неудачного старта не чужой для вас команды — московского «Спартака»?

Почему именно вопрос про московский «Спартак», почему вы не спросили про «Ахмат», который тоже не чужая команда для меня, странно. Я не знаю, пусть руководство «Спартака» разбирается.

Красно-белым явно не помешает укрепить оборону. Если бы вам поступило предложение о переезде в Москву, рассмотрели бы его?

Почему такой вопрос? Мне уже поступило предложение от «Рубина», я его принял, не вижу смысла отвечать на него. Я сделал свой выбор.

Кого считаете фаворитом в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне?

По пяти-шести турам тяжело сказать, кто будет претендовать, потому что у всех бывают взлеты и падения. Все те, кто боролся в прошлом, те и будут фаворитами.