Концы в воду

Питера Мэдсена называли датским Илоном Маском. Он строил подводные лодки и запускал ракеты. Теперь изобретатель попал в запутанную историю, которая напоминает мрачные скандинавские детективы в духе Стига Ларссона. Он в тюрьме, его подозревают в убийстве. «Лента.ру» попыталась понять, что произошло.

10 августа шведская журналистка Ким Уолл встретилась со знаменитым изобретателем Питером Мэдсеном. Она часто писала о ярких персонажах вроде него. Ей доводилось беседовать с людьми, которые любят пить кровь, и делать репортаж о последнем цирке уродов в Америке. Мэдсен был ничуть не менее интересен.

46-летний датчанин своими руками построил подводную лодку «Наутилус». 18-метровая субмарина, способная погружаться на глубину до ста метров, была пришвартована в копенгагенском порту. Изобретатель обещал дать интервью на ее борту.

Мэдсену было о чем рассказать. Помимо подводных лодок, он конструировал самодельные ракеты. Несколько лет назад одна из них подняла в воздух полноразмерный испытательный манекен. Изобретатель надеялся, что однажды на его ракете полетит человек.

Перед погружением «Наутилуса» журналистка сфотографировалась. На снимке она выглядывает из рубки подводной лодки с улыбкой на лице. Рядом суетится Мэдсен в типичном для него камуфляжном костюме. Управлять субмариной может один человек, поэтому на борту больше никого нет.

В семь вечера «Наутилус» взял курс в пролив Эресунн, разделяющий Данию и Швецию. Больше Ким Уолл никто не видел.

Гибель «Наутилуса»

Плавание должно было занять не больше трех часов, но в назначенное время подводная лодка не вернулась. Ночью молодой человек журналистки позвонил в полицию. В порту «Наутилуса» не оказалось, связаться с ним по радио не удавалось. Субмарина пропала.

Корабли и вертолеты всю ночь безуспешно прочесывали бухту Кёге к югу от Копенгагена и окрестности ветряной электростанции в Мидделгрундене — считалось, что Мэдсен мог повести судно туда.

Около десяти утра подводная лодка вышла на связь. Мэдсен передал, что из-за технических проблем не работало радио. Вскоре «Наутилус» нашли в бухте Кёге, примерно в 50 километрах от Копенгагена.

Когда к подводной лодке подошли спасатели, Мэдсен показался над рубкой, а затем снова скрылся внутри. Вода забурлила от выходящего из цистерн воздуха, и субмарина начала быстро погружаться. В распахнутый люк хлынула вода, но изобретатель успел выбраться из тонущего судна. Спасатели подобрали его в море и доставили в город.

Мэдсен объяснил, что лодка затонула из-за сломанного клапана у цистерн с балластом. Он пытался его починить, но ничего не вышло. «Всего 30 секунд — и "Наутилус" ушел под воду. Не успел ни задраить люки, ничего, — рассказал он в интервью местному телевидению. — Впрочем, могло быть и хуже. Я ведь мог утонуть вместе с ним».

Когда у изобретателя поинтересовались, где Ким Уолл, он удивился и сообщил, что журналистка сошла на берег в Копенгагене еще вчера. По его словам, интервью и плавание продлились не больше трех с половиной часов.

Подводная свобода

В десять лет Мэдсен увидел по телевизору старт американского шаттла «Колумбия». Мальчик завороженно смотрел на клубы дыма и огня, вырывающиеся из сопел. «С того самого момента я не мог думать ни о чем другом», — вспоминал он в одном интервью.

Мэдсен пытался строить ракеты еще в школе. но столкнулся с серьезной проблемой: он не мог достать химикаты, из которых делают топливо. Их отказывались продавать частному лицу. Особенно ребенку.

Тогда Мэдсен основал свою первую компанию. Она называлась Danish Space Academy — «Датская космическая академия». Через нее 15-летний подросток заказывал все, что нужно. «Это открыло передо мной столько дверей, — вспоминал он в биографической книге. — Однажды я два часа обсуждал с военным инженером концентрированный пероксид водорода. Он даже не понял, что мне всего 15».

После смерти отца будущий капитан «Наутилуса» поступил в университет. Терпения хватило ненадолго. Изобретатель бросил учебу, когда решил, что знает все необходимое для конструирования ракет и подводных лодок.

Подводные лодки были компромиссом. В Дании нет космодромов, но есть море. «У нас тут не мыс Канаверал, поэтому я занялся любительскими субмаринами. У них много общего с ракетами», — пояснял Мэдсен.

В 2001 году он сконструировал свою первую подводную лодку. «Фрейя» была совсем крохотной: внутри — не больше телефонной будки. Изобретатель совершил на ней 500 погружений. Вторую субмарину помогали строить другие энтузиасты. Если не считать скромных размеров, «Крака» была полноценным подводным судном.

В 2008 году Мэдсен спустил на воду «Наутилус». Таких больших подводных лодок любители не строили никогда. Водоизмещение — 40 тонн, скорость — шесть узлов (11 километров в час), экипаж — до восьми человек. Два дизельных двигателя — один приводит судно в движение над водой, другой крутит электрогенератор. Под водой субмарина передвигается при помощи электрического мотора. Проект обошелся изобретателю в 200 тысяч долларов.

Подводная лодка UC3 Nautilus Copenhagen Suborbitals

«Это не только великолепное судно, но и политическое высказывание о свободе, — говорил тогда Мэдсен. — На нем можно на много недель погрузиться под воду и скрыться от внешнего мира. Надежный способ найти субмарину пока не придуман. Поэтому можно свободно путешествовать, и никто не заметит».

Мэдсен никогда не был богат. Во время строительства «Краки» он лишился всего из-за недовольного инвестора, который сначала дал 25 тысяч крон на субмарину, а через три года отсудил 800 тысяч (больше семи миллионов рублей). После этого изобретатель зарекся копить имущество. Порой у него не было крыши над головой, и приходилось ночевать в лодке.

После появления «Наутилуса» Мэдсена стали приглашать для публичных выступлений и платить неплохие гонорары. Кроме того, он получал пожертвования от энтузиастов со всего мира. Изобретатель впервые смог полностью сосредоточиться на своих проектах.

Арест и следствие

В 2014 году Мэдсен признался в интервью датской газете, что не прочь когда-нибудь нарушить закон. «Было бы неплохо тайно построить дирижабль, и чтобы я летел на нем над Копенгагеном, а за мной по земле гналась полиция на автомобилях, — фантазировал он. — А потом я швартуюсь к шпилям собора Роскилле, и полицейские бегут меня арестовывать».

Фантазии сбылись быстрее, чем он рассчитывал. Только обошлось без дирижаблей и красивых погонь. На третий день после исчезновения Ким Уолл его обвинили в непредумышленном убийстве. Суд Копенгагена постановил задержать изобретателя на три недели.

13 августа водолазы спустились к затонувшему «Наутилусу». Глубина небольшая, всего пять метров, но проникнуть в субмарину не удалось. На следующий день судно подняли и на буксире доставили в Копенгаген. Воду откачали, но внутри ничего не нашли.

Неисправный клапан тоже не обнаружили. «Есть основания подозревать, что были предприняты преднамеренные действия, которые привели к затоплению лодки», — заявил глава отдела по расследованию убийств полиции Копенгагена Йенс Меллер.

14 августа в полицию обратились свидетели. Выяснилось, что около полуночи грузовое судно чуть не столкнулось с субмариной. «Наутилус» стоял в темноте с выключенными огнями всего в двух километрах от того места, где его найдут спустя десять часов. «Ну кто так делает»? — сокрушался моряк.

К поискам подключилась шведская полиция с другого берега пролива. Показания очевидцев помогли определить курс «Наутилуса». Судя по всему, субмарина вышла из порта, миновала небольшой остров Слотсхольмен, обогнула остров Амагер, остановилась у его южной оконечности и не трогалась с места несколько часов. Морское дно вдоль этого маршрута стали сканировать сонарами, под воду спускались водолазы.

Полиция осматривает подводную лодку UC3 Nautilus Journalist Søren Kjær

Через неделю полиция сообщила, что Мэдсен изменил показания. Изобретатель сознался, что на подводной лодке произошел несчастный случай. Журналистка погибла, и он похоронил ее в море.

Друзья и коллеги Мэдсена не могли понять, как это могло произойти. «Питер, конечно, своеобразный человек, но его никак не назвать злым. Я не верю, что у него есть агрессивная сторона,— утверждает один из энтузиастов, помогавших строить «Наутилус». — Не могу представить, что он убил журналистку специально. Вообразить несчастный случай проще. На субмарине тесно, ходить неудобно. Возможно, она упала и сломала шею».

Очевидно, что преступление не было спланировано заранее. Иначе изобретатель не стал бы фотографироваться перед отплытием. Но объяснить несчастным случаем можно только гибель журналистки. Мотивы дальнейших действий Мэдсена непонятны. «Почему он решил похоронить ее в море? — недоумевал биограф изобретателя Томас Дюрсинг. — Что это было, просто паника?»

Изобретатель не похож на преступника. Не пьет, не употребляет наркотики. Женат — правда, свои отношения с супругой он характеризует как открытые: оба не возражают против романов на стороне. Его изъяны тоже не секрет: Мэдсен плохо ладит с людьми и не терпит возражений. Он вздорен и раздражителен, что не раз приводило к проблемам.

Космическая одиссея

В 2014 году Мэдсен поссорился с ближайшим соратником — Кристианом фон Бенгтсоном. А ведь без него изобретателю вряд ли удалось бы построить самую мощную любительскую ракету в истории. «Я прекрасно понимаю, что Кристиан ушел из-за моего скверного нрава, и сожалею, что так вышло», — признавал Мэдсен.

В 2008 году Бенгтсон узнал о «Наутилусе» и захотел встретиться с его создателем. Он работал с НАСА, но устал от бюрократии. Мэдсен доказал, что любитель может построить полноценную подводную лодку. Бенгтсон предложил использовать тот же подход, чтобы полететь в космос. Долго уговаривать Мэдсена не пришлось.

Партнеры основали некоммерческую организацию Copenhagen Suborbitals. Через два года они уже испытывали ракеты и разрабатывали самодельный скафандр, стоящий на пару порядков дешевле, чем у НАСА. Его сделали из деталей, которые можно купить в любом хозяйственном. Проверили в медицинской барокамере — работает.

Любители космоса из разных стран присылали Copenhagen Suborbitals деньги на ракету. Кроме того, помогали корпоративные спонсоры. В 2013 году сайт организации благодарил за пожертвования десятки компаний. В списке, среди прочих, упоминались разработчик системы автоматизированного проектирования SolidWorks и производитель микроэлектроники Analog Devices.

«Для программы пилотируемых полетов наши деньги были совершенно смехотворными, — говорил Бенгтсон — Могу поспорить, что НАСА больше тратит за год на кофе для сотрудников. Но мы придумывали, как ужаться и в такой бюджет».

Ракеты Copenhagen Suborbitals Copenhagen Suborbitals

В 2010 году «Наутилус» отбуксировал в Балтийское море стартовую платформу, с которой энтузиасты надеялись запустить свое детище. Первые испытания закончились неудачей, но через год ракета все же взлетела. После ухода основателей компания не распалась и продолжает работать до сих пор.

Сам «Наутилус» тоже становился причиной конфликтов. В 2015 году Мэдсен разругался с добровольцами, которые помогали ему чинить подводную лодку. В результате субмарина перешла в собственность изобретателя (до этого она была приписана к Copenhagen Suborbitals). Ремонт растянулся на несколько лет и завершился лишь в апреле 2017 года.

Проклятие Питера Мэдсена

21 августа велосипедист, ехавший вдоль южного берега острова Амагер, увидел в воде что-то странное. Находка была ужасающей: тело женщины без рук, ног и головы. Чтобы тело не всплыло, к нему был привязан металлический груз.

Спустя два дня полиция объявила, что ДНК в тканях найденного на Амагере тела, ДНК в следах крови на борту «Наутилуса» и образцы ДНК с расчески и зубной щетки Ким Уолл, совпадают. То есть это останки исчезнувшей журналистке.

Следствие не раскрывает всей информации, поэтому обстоятельства произошедшего на лодке по-прежнему неизвестны. «Мы считаем, что Мэдсен говорит правду, когда утверждает, что она погибла в субмарине», — заметил глава датской полиции. Но как именно это произошло? И почему? Не сообщается.

Мэдсен по-прежнему ссылается на несчастный случай. Он отвергает подозрения в убийстве и отрицает, что расчленил тело. Тем не менее против него было выдвинуто новое обвинение — надругательство над трупом.

Тихая Дания поражена произошедшим. Убийства здесь редкость: за весь 2015 году — 56 жертв. «Как журналистка Ким работала во многих опасных местах. Мы часто беспокоились о ней, но не могли представить, что нечто подобное случится в Копенгагене, всего в нескольких километрах от дома, где она выросла», — говорят родственники погибшей.

Коллеги Мэдсена вспомнили переписку, которую изобретатель вел с ними в 2015 году. «"Наутилус" проклят, — признался изобретатель. — И это проклятие — я». Звучит как мрачное предсказание, и оно сбылось.