Из жизни
 
Последние новости
СМИ узнали о причастности сына актера из «Интернов» к убийству блогера в Москве
НАСА показало снежные дюны Марса
Пожар на «Уралвагонзаводе» потушен
При взрыве гидроцикла в Черногории россиянин получил перелом ребер
Режиссер Говорухин решил не снимать новые фильмы
Ставропольский главк МВД пояснил данные о запрете полицейским ходить в бары
Израиль пригрозил лишить ООН своих последних миллионов
Популярные новости
СМИ узнали о причастности сына актера из «Интернов» к убийству блогера в Москве
Израиль пригрозил лишить ООН своих последних миллионов
Режиссер Говорухин решил не снимать новые фильмы
Туристка из Польши подверглась групповому изнасилованию в Италии
Американский журналист привел доказательства транссексуальности Мишель Обамы
Чемпионка Игр в Сочи фигуристка Сотникова пропустит Олимпиаду-2018

Концы в воду

Мог ли датский Илон Маск убить и расчленить журналистку на личной подлодке

Перейти в «Мою Ленту»
Питер Мэдсен
Питер Мэдсен
Фото: Scanpix Denmark / Reuters

Питера Мэдсена называли датским Илоном Маском. Он строил подводные лодки и запускал ракеты. Теперь изобретатель попал в запутанную историю, которая напоминает мрачные скандинавские детективы в духе Стига Ларссона. Он в тюрьме, его подозревают в убийстве. «Лента.ру» попыталась понять, что произошло.

10 августа шведская журналистка Ким Уолл встретилась со знаменитым изобретателем Питером Мэдсеном. Она часто писала о ярких персонажах вроде него. Ей доводилось беседовать с людьми, которые любят пить кровь, и делать репортаж о последнем цирке уродов в Америке. Мэдсен был ничуть не менее интересен.

46-летний датчанин своими руками построил подводную лодку «Наутилус». 18-метровая субмарина, способная погружаться на глубину до ста метров, была пришвартована в копенгагенском порту. Изобретатель обещал дать интервью на ее борту.

Мэдсену было о чем рассказать. Помимо подводных лодок, он конструировал самодельные ракеты. Несколько лет назад одна из них подняла в воздух полноразмерный испытательный манекен. Изобретатель надеялся, что однажды на его ракете полетит человек.

Перед погружением «Наутилуса» журналистка сфотографировалась. На снимке она выглядывает из рубки подводной лодки с улыбкой на лице. Рядом суетится Мэдсен в типичном для него камуфляжном костюме. Управлять субмариной может один человек, поэтому на борту больше никого нет.

В семь вечера «Наутилус» взял курс в пролив Эресунн, разделяющий Данию и Швецию. Больше Ким Уолл никто не видел.

Гибель «Наутилуса»

Плавание должно было занять не больше трех часов, но в назначенное время подводная лодка не вернулась. Ночью молодой человек журналистки позвонил в полицию. В порту «Наутилуса» не оказалось, связаться с ним по радио не удавалось. Субмарина пропала.

Корабли и вертолеты всю ночь безуспешно прочесывали бухту Кёге к югу от Копенгагена и окрестности ветряной электростанции в Мидделгрундене — считалось, что Мэдсен мог повести судно туда.

Около десяти утра подводная лодка вышла на связь. Мэдсен передал, что из-за технических проблем не работало радио. Вскоре «Наутилус» нашли в бухте Кёге, примерно в 50 километрах от Копенгагена.

Когда к подводной лодке подошли спасатели, Мэдсен показался над рубкой, а затем снова скрылся внутри. Вода забурлила от выходящего из цистерн воздуха, и субмарина начала быстро погружаться. В распахнутый люк хлынула вода, но изобретатель успел выбраться из тонущего судна. Спасатели подобрали его в море и доставили в город.

Мэдсен объяснил, что лодка затонула из-за сломанного клапана у цистерн с балластом. Он пытался его починить, но ничего не вышло. «Всего 30 секунд — и "Наутилус" ушел под воду. Не успел ни задраить люки, ничего, — рассказал он в интервью местному телевидению. — Впрочем, могло быть и хуже. Я ведь мог утонуть вместе с ним».

Когда у изобретателя поинтересовались, где Ким Уолл, он удивился и сообщил, что журналистка сошла на берег в Копенгагене еще вчера. По его словам, интервью и плавание продлились не больше трех с половиной часов.

Подводная свобода

В десять лет Мэдсен увидел по телевизору старт американского шаттла «Колумбия». Мальчик завороженно смотрел на клубы дыма и огня, вырывающиеся из сопел. «С того самого момента я не мог думать ни о чем другом», — вспоминал он в одном интервью.

Мэдсен пытался строить ракеты еще в школе. но столкнулся с серьезной проблемой: он не мог достать химикаты, из которых делают топливо. Их отказывались продавать частному лицу. Особенно ребенку.

Тогда Мэдсен основал свою первую компанию. Она называлась Danish Space Academy — «Датская космическая академия». Через нее 15-летний подросток заказывал все, что нужно. «Это открыло передо мной столько дверей, — вспоминал он в биографической книге. — Однажды я два часа обсуждал с военным инженером концентрированный пероксид водорода. Он даже не понял, что мне всего 15».

После смерти отца будущий капитан «Наутилуса» поступил в университет. Терпения хватило ненадолго. Изобретатель бросил учебу, когда решил, что знает все необходимое для конструирования ракет и подводных лодок.

Подводные лодки были компромиссом. В Дании нет космодромов, но есть море. «У нас тут не мыс Канаверал, поэтому я занялся любительскими субмаринами. У них много общего с ракетами», — пояснял Мэдсен.

В 2001 году он сконструировал свою первую подводную лодку. «Фрейя» была совсем крохотной: внутри — не больше телефонной будки. Изобретатель совершил на ней 500 погружений. Вторую субмарину помогали строить другие энтузиасты. Если не считать скромных размеров, «Крака» была полноценным подводным судном.

В 2008 году Мэдсен спустил на воду «Наутилус». Таких больших подводных лодок любители не строили никогда. Водоизмещение — 40 тонн, скорость — шесть узлов (11 километров в час), экипаж — до восьми человек. Два дизельных двигателя — один приводит судно в движение над водой, другой крутит электрогенератор. Под водой субмарина передвигается при помощи электрического мотора. Проект обошелся изобретателю в 200 тысяч долларов.

Подводная лодка UC3 Nautilus
Copenhagen Suborbitals

«Это не только великолепное судно, но и политическое высказывание о свободе, — говорил тогда Мэдсен. — На нем можно на много недель погрузиться под воду и скрыться от внешнего мира. Надежный способ найти субмарину пока не придуман. Поэтому можно свободно путешествовать, и никто не заметит».

Мэдсен никогда не был богат. Во время строительства «Краки» он лишился всего из-за недовольного инвестора, который сначала дал 25 тысяч крон на субмарину, а через три года отсудил 800 тысяч (больше семи миллионов рублей). После этого изобретатель зарекся копить имущество. Порой у него не было крыши над головой, и приходилось ночевать в лодке.

После появления «Наутилуса» Мэдсена стали приглашать для публичных выступлений и платить неплохие гонорары. Кроме того, он получал пожертвования от энтузиастов со всего мира. Изобретатель впервые смог полностью сосредоточиться на своих проектах.

Арест и следствие

В 2014 году Мэдсен признался в интервью датской газете, что не прочь когда-нибудь нарушить закон. «Было бы неплохо тайно построить дирижабль, и чтобы я летел на нем над Копенгагеном, а за мной по земле гналась полиция на автомобилях, — фантазировал он. — А потом я швартуюсь к шпилям собора Роскилле, и полицейские бегут меня арестовывать».

Фантазии сбылись быстрее, чем он рассчитывал. Только обошлось без дирижаблей и красивых погонь. На третий день после исчезновения Ким Уолл его обвинили в непредумышленном убийстве. Суд Копенгагена постановил задержать изобретателя на три недели.

13 августа водолазы спустились к затонувшему «Наутилусу». Глубина небольшая, всего пять метров, но проникнуть в субмарину не удалось. На следующий день судно подняли и на буксире доставили в Копенгаген. Воду откачали, но внутри ничего не нашли.

Неисправный клапан тоже не обнаружили. «Есть основания подозревать, что были предприняты преднамеренные действия, которые привели к затоплению лодки», — заявил глава отдела по расследованию убийств полиции Копенгагена Йенс Меллер.

14 августа в полицию обратились свидетели. Выяснилось, что около полуночи грузовое судно чуть не столкнулось с субмариной. «Наутилус» стоял в темноте с выключенными огнями всего в двух километрах от того места, где его найдут спустя десять часов. «Ну кто так делает»? — сокрушался моряк.

К поискам подключилась шведская полиция с другого берега пролива. Показания очевидцев помогли определить курс «Наутилуса». Судя по всему, субмарина вышла из порта, миновала небольшой остров Слотсхольмен, обогнула остров Амагер, остановилась у его южной оконечности и не трогалась с места несколько часов. Морское дно вдоль этого маршрута стали сканировать сонарами, под воду спускались водолазы.

Полиция осматривает подводную лодку UC3 Nautilus
Journalist Søren Kjær

Через неделю полиция сообщила, что Мэдсен изменил показания. Изобретатель сознался, что на подводной лодке произошел несчастный случай. Журналистка погибла, и он похоронил ее в море.

Друзья и коллеги Мэдсена не могли понять, как это могло произойти. «Питер, конечно, своеобразный человек, но его никак не назвать злым. Я не верю, что у него есть агрессивная сторона,— утверждает один из энтузиастов, помогавших строить «Наутилус». — Не могу представить, что он убил журналистку специально. Вообразить несчастный случай проще. На субмарине тесно, ходить неудобно. Возможно, она упала и сломала шею».

Очевидно, что преступление не было спланировано заранее. Иначе изобретатель не стал бы фотографироваться перед отплытием. Но объяснить несчастным случаем можно только гибель журналистки. Мотивы дальнейших действий Мэдсена непонятны. «Почему он решил похоронить ее в море? — недоумевал биограф изобретателя Томас Дюрсинг. — Что это было, просто паника?»

Изобретатель не похож на преступника. Не пьет, не употребляет наркотики. Женат — правда, свои отношения с супругой он характеризует как открытые: оба не возражают против романов на стороне. Его изъяны тоже не секрет: Мэдсен плохо ладит с людьми и не терпит возражений. Он вздорен и раздражителен, что не раз приводило к проблемам.

Космическая одиссея

В 2014 году Мэдсен поссорился с ближайшим соратником — Кристианом фон Бенгтсоном. А ведь без него изобретателю вряд ли удалось бы построить самую мощную любительскую ракету в истории. «Я прекрасно понимаю, что Кристиан ушел из-за моего скверного нрава, и сожалею, что так вышло», — признавал Мэдсен.

В 2008 году Бенгтсон узнал о «Наутилусе» и захотел встретиться с его создателем. Он работал с НАСА, но устал от бюрократии. Мэдсен доказал, что любитель может построить полноценную подводную лодку. Бенгтсон предложил использовать тот же подход, чтобы полететь в космос. Долго уговаривать Мэдсена не пришлось.

Партнеры основали некоммерческую организацию Copenhagen Suborbitals. Через два года они уже испытывали ракеты и разрабатывали самодельный скафандр, стоящий на пару порядков дешевле, чем у НАСА. Его сделали из деталей, которые можно купить в любом хозяйственном. Проверили в медицинской барокамере — работает.

Любители космоса из разных стран присылали Copenhagen Suborbitals деньги на ракету. Кроме того, помогали корпоративные спонсоры. В 2013 году сайт организации благодарил за пожертвования десятки компаний. В списке, среди прочих, упоминались разработчик системы автоматизированного проектирования SolidWorks и производитель микроэлектроники Analog Devices.

«Для программы пилотируемых полетов наши деньги были совершенно смехотворными, — говорил Бенгтсон — Могу поспорить, что НАСА больше тратит за год на кофе для сотрудников. Но мы придумывали, как ужаться и в такой бюджет».

Ракеты Copenhagen Suborbitals
Copenhagen Suborbitals

В 2010 году «Наутилус» отбуксировал в Балтийское море стартовую платформу, с которой энтузиасты надеялись запустить свое детище. Первые испытания закончились неудачей, но через год ракета все же взлетела. После ухода основателей компания не распалась и продолжает работать до сих пор.

Сам «Наутилус» тоже становился причиной конфликтов. В 2015 году Мэдсен разругался с добровольцами, которые помогали ему чинить подводную лодку. В результате субмарина перешла в собственность изобретателя (до этого она была приписана к Copenhagen Suborbitals). Ремонт растянулся на несколько лет и завершился лишь в апреле 2017 года.

Проклятие Питера Мэдсена

21 августа велосипедист, ехавший вдоль южного берега острова Амагер, увидел в воде что-то странное. Находка была ужасающей: тело женщины без рук, ног и головы. Чтобы тело не всплыло, к нему был привязан металлический груз.

Спустя два дня полиция объявила, что ДНК в тканях найденного на Амагере тела, ДНК в следах крови на борту «Наутилуса» и образцы ДНК с расчески и зубной щетки Ким Уолл, совпадают. То есть это останки исчезнувшей журналистке.

Следствие не раскрывает всей информации, поэтому обстоятельства произошедшего на лодке по-прежнему неизвестны. «Мы считаем, что Мэдсен говорит правду, когда утверждает, что она погибла в субмарине», — заметил глава датской полиции. Но как именно это произошло? И почему? Не сообщается.

Мэдсен по-прежнему ссылается на несчастный случай. Он отвергает подозрения в убийстве и отрицает, что расчленил тело. Тем не менее против него было выдвинуто новое обвинение — надругательство над трупом.

Тихая Дания поражена произошедшим. Убийства здесь редкость: за весь 2015 году — 56 жертв. «Как журналистка Ким работала во многих опасных местах. Мы часто беспокоились о ней, но не могли представить, что нечто подобное случится в Копенгагене, всего в нескольких километрах от дома, где она выросла», — говорят родственники погибшей.

Коллеги Мэдсена вспомнили переписку, которую изобретатель вел с ними в 2015 году. «"Наутилус" проклят, — признался изобретатель. — И это проклятие — я». Звучит как мрачное предсказание, и оно сбылось.

Олег Парамонов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0323 августа

Окно на дно

Основатель Microsoft нашел погибший крейсер, перевозивший атомную бомбу
10:3627 августа

В Канаде во время авиашоу загорелся самолет

13:0922 августа

Девушка в Великобритании дважды за вечер стала жертвой домогательств

15:4727 августа

Американский журналист привел доказательства транссексуальности Мишель Обамы

Из жизни00:1424 августа
Pola festival, sangli, maharahstra, india, asia

Накидались

На фестивале метания камней пострадали более 460 человек
13:51 8 августа

В американском зоопарке слон поплескался в воде с гусем

19:2625 августа

В нью-йоркском автобусе сыграли свадьбу

14:0026 августа

Норвежец снял на видео ударившую рядом с ним молнию

Из жизни00:0321 августа

«Водка, Путин, холода — так местные представляют Россию»

История девушки, которая переехала из Москвы в Сингапур
13:0025 августа

Бывший премьер-министр Австралии признался в пропуске голосования из-за похмелья

01:5625 августа

В США работнице больницы достался рекордный джекпот

18:5925 августа

В Китае сняли на видео вереницу спасающихся от тайфуна тараканов

Россия
«Сталбыть, сожгли нас...»
Кому выгоден ростовский пожар и кто за него ответит — репортаж «Ленты.ру»
Тесть «товарища Сухова»
Как первый Герой Советского Союза спасал «челюскинцев»
«Над кладбищем стоял смрад...»
Зачем россияне копаются в мусоре
Пожар на «Уралвагонзаводе» потушен
Покрасочный цех загорелся на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле
Ставропольский главк МВД пояснил данные о запрете полицейским ходить в бары
Юра АлексеевХоббит с Ярославки
Землянка с унитазом и свой YouTube-канал
Все материалы
Мир
Сербская смерть
Балканские деревни превращаются в кладбища
Первая кровь
Развяжут ли Китай и Индия ядерную войну
Добро пожаловать на дно
Беженцы тонут в Средиземном море из-за европейских благотворителей
Контрразведка Германии заявила о высокой активности российских спецслужб
Израиль пригрозил лишить ООН своих последних миллионов
На кровавых каруселях
Перестрелять недовольных — переизбравшийся президент Кении оказался обидчивым
Пять альпинистов погибли в Австрии
Все материалы
Бывший СССР
Здравствуй, девочка — секонд-хэнд
Какие странные инициативы выдвигают украинские политики
В сети выложили видео издевательств над бюстом Жукова в Одессе
Дочь Ислама Каримова опубликовала рассказ о последних часах его жизни
На оружейном складе в Азербайджане прогремел взрыв
Порошенко поздравил жителей Донецка с Днем города
Саакашвили заподозрил украинских «барыг» в сговоре с грузинскими властями
Додон подверг критике предложение вывести российские войска из Приднестровья
Все материалы
Финансы
Крепкий Орешкин
Почему российской статистике не верит даже министр
Moody's повысило кредитный рейтинг Украины на одну ступень
Эстония захотела создать резервный фонд из криптовалюты
ЦБ сообщил о рекордном за пять лет росте инвестиций в России
Золото войны
Немцы экстренно возвращают богатства на родину
В Чехии понадеялись на сохранение транзита российского газа через Украину
ЦБ одобрил включение 500 миллионов долларов в капитал Промсвязьбанка
Все материалы
Бизнес
Купить президента
Чиновников соблазняют чемоданами денег, алмазами и танцовщицами
Тухлый номер
Россияне рискуют закупиться отравленными продуктами и умереть
На дорогах Великобритании появятся колонны беспилотных грузовиков
Продажи Maserati в России подскочили в девять раз
Главе Samsung дали пять лет за взятки подруге президента
Южнокорейцы заинтересовались сетью кинотеатров «Каро»
Депутат Единой России призвал ЦБ действовать в интересах государства
Все материалы
Силовые структуры
Помять и простить
Драки «раз на раз» пришли на смену дуэлям
Без наград, но в Штатах
Беглый архитектор дефолта попался на контрабанде советских орденов
С чем идут на дело в Америке
Рейтинг самых криминальных стволов США
В Петербурге из Lexus сотрудника СК украли 100 тысяч рублей и туалетную воду
СМИ узнали о причастности сына актера из «Интернов» к убийству блогера в Москве
Названы подозреваемые по делу о падении автобуса в море на Кубани
ВКС России помогли сирийской армии разгромить ИГ в долине Евфрата
Все материалы
Наука и техника
Пуск Falcon 9Отжали
SpaceX принялась хоронить «Роскосмос»
В крови человека нашли неизвестные организмы
Вилкой в глаз
Что творят с японскими мафиози в тюрьме: обзор Yakuza Kiwami
Быстрая прожарка
Названы сроки коллапса человеческой цивилизации
НАСА показало снежные дюны Марса
Обнаружены гигантские объекты из темного вещества
Орбиту МКС приподняли на полкилометра
Все материалы
Спорт
Вынос тела
Флойд Мэйуэзер превратил поединок с Конором Макгрегором в избиение
Всю дурь выбил
Флойд Мэйуэзер нокаутировал Конора Макгрегора — самые яркие кадры боя века
«Ахмат» обыграл ЦСКА благодаря голу после передачи из-за пределов поля
Чемпионка Игр в Сочи фигуристка Сотникова пропустит Олимпиаду-2018
Пилот Mercedes Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии
Киевское «Динамо» отказалось ехать в Мариуполь на матч чемпионата Украины
Бой Мэйуэзера и Макгрегора прошел без аншлага
Все материалы
Культура
«Проиграешь — перестану любить»
Почему завышенные родительские требования грозят ребенку неврозом и суицидом
Кожу на лицо натянул
Умер создатель «Техасской резни бензопилой» Тоуб Хупер
«Мизерные зарплаты и лабуда на сцене»
Что происходит с российскими театрами
Режиссер Говорухин решил не снимать новые фильмы
Умер создатель «Техасской резни бензопилой» Тоуб Хупер
Типа крутые грабители
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Малыша на драйве» до «Тюльпанной лихорадки»
Хакеры обнародовали сюжет последнего эпизода «Игры престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
Даркнет здорового человека
В скрытых уголках сети водятся не киллеры и наркоманы, а задроты и кошатники
Гнойные бакланы и зад Тома Круза
Над чем всю неделю смеялся интернет
«Выпусти меня отсюда»
Почему люди не могут вырваться из лап насилия и безысходности
Пес запасся кормом после урагана в Техасе и восхитил соцсети
Студию техасского телеканала затопило из-за урагана «Харви»
Боевики ИГ захотели обезглавить порнозвезду Мию Халифу
Эмма Уотсон Коллективное изнасилование
Почему звезды обречены страдать из-за ворующих интимные снимки хакеров
Все материалы
Ценности
Зима близко
Вещи, которые спасут фанатов «Игры престолов»
На кончике кисти
Связь восточного искусства, благовоний и эротики
Шведки любят съем
Тайный архив рекламных фотографий Volvo
Электромобили Audi начнут ездить на солнечных батареях
На бой с Макгрегором Мэйуэзер наденет дизайнерские шорты
Уникальные часы JPJ покажут знатокам редкостей
Сутенер октагона
Конор Макгрегор уделывает всех не только на ринге
Все материалы
Путешествия
Вид на церковь Троицы Живоначальной в городе Тотьме (Вологодская область) через реку Сухону Тотьма великая
В русской провинции живут потомки покорителей Америки
Праздник стрелков, регата и аттракционы
Ради чего туристу ехать в Северную Германию
Woman reading, sandy beach, palm trees, Smathers Beach, Key West, The Keys, Florida, USA Лучше, чем Майами
Где спасаются от холодов богатые американцы
170 застрявших в Турции клиентов туроператора Ted Travel вылетели в Москву
При взрыве гидроцикла в Черногории россиянин получил перелом ребер
Туристы нашли крысу в холодильнике турецкого отеля
Россиянин утонул в море в турецкой Аланье
Все материалы
Из жизни
«Латекс меня успокаивает»
О чем мечтают русские мужики-мазохисты
Питер МэдсенКонцы в воду
Мог ли датский Илон Маск убить и расчленить журналистку на личной подлодке
Окно на дно
Основатель Microsoft нашел погибший крейсер, перевозивший атомную бомбу
В Канаде во время авиашоу загорелся самолет
Американский журналист привел доказательства транссексуальности Мишель Обамы
Pola festival, sangli, maharahstra, india, asia Накидались
На фестивале метания камней пострадали более 460 человек
В нью-йоркском автобусе сыграли свадьбу
Все материалы
Самые популярные подержанные внедорожники
Какие кроссоверы и внедорожники лучше всего продаются на вторичке
Конкуренты Mazda CX-9: кто и почем
8 кроссоверов, с которыми придется соперничать самой большой «Мазде»
Бешеный хомяк и рисующая свинья
Самые интересные автомобильные ролики августа
Гражданские машины, вдруг ставшие военными
Семь настоящих вояк на базе обычных грузовиков, пикапов и внедорожников
VW построил двухэтажный дом на колесах с раздвижной душевой
Реанимацию брошенного 25-летнего «Мерседеса» сняли на видео
Британец разогнался до 350 километров в час на заднем колесе мотоцикла
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы