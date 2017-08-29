«Ребята из Узбекистана — лучшие»

Борода — хипстерский пережиток или вечный тренд? Усы — надгубное убожество или вопиющий китч? Выбритые виски — глупое решение или смелый ход? А еще пробор, фейд, классика и платформа. Барбер-шеф 13 by Black Star Иван Гаврилюк подробно объяснил «Ленте.ру», что к чему: как быть мужчинам, стремящимся не отстать от моды, и что ждет их волосы и бороды в будущем.

Каждый представитель сильного пола хоть раз в жизни пытался отрастить бороду. И единственное место, где ее действительно могут привести в порядок не изуродовав, — это как раз барбершоп. Люди это наконец поняли, и даже те, у кого не очень высокий достаток, могут позволить себе раз в месяц прийти к опытному мастеру, тем более что такие места уже стали появляться и за МКАДом. Там, где раньше были парикмахерские, сейчас — барбершопы. Не факт, конечно, что результат везде будет стопроцентно блестящим. Хороших мастеров единицы, их человек пятнадцать всего. Я всех знаю лично и знаю места, в которых они работают. У них запись на неделю вперед.

И все-таки барберы высокого уровня не будут работать «на районе».

Наша индустрия в принципе еще молодая — ей максимум лет шесть (первым в Москве полноценным барбершопом стал Chop-Chop, открывшийся в 2011 году — прим. «Ленты.ру»). Но все очень активно развивается, и любой барбер пострижет мужика лучше и быстрее, чем мастер из обычного салона красоты. Просто потому, что через него прошло десять тысяч голов, он справляется с любым типом волос, и его работа будет смотреться красиво и качественно на любой стадии. Ну и борода. У простого парикмахера мужского зала нет такого опыта работы с растительностью на лице. Кстати, ребята из Узбекистана — традиционно одни из лучших барберов. Так исторически сложилось.

Российские мастера всегда отличались от коллег из других стран. Международный директор бренда Toni & Guy, который специализируется на мужских стрижках, как-то в разговоре отметил: «Русские поражают своим задротством — они делают все настолько скрупулезно и чисто, что им приходится жертвовать какими-то вещами».

Проблема в том, что наши мастера, увидев пример какой-то крутой стрижки (например, в авторитетном Instagram-аккаунте @barbershopconnect), стараются повторить все до мельчайших деталей. Мало кто задумывается, что для идеальной картинки могли использовать Photoshop. Нет же — стоят и думают, как же добиться такого результата, как на фотке! И не сдаются, мучают и себя, и клиента по полтора-два часа, не догоняя, что все можно сделать быстрее и проще. Помню, когда мы только начинали, такое было повсеместно.

Долгое время мы не могли в точности копировать западные тренды, потому что в тех же Штатах, например, есть машинки, которых у нас не было, и всякие плавные переходы были для нас чем-то непостижимым. И вот у клиента уже болит череп, а ты машинкой пытаешься все «вытащить». Но, признаться, кто больше задротствовал, тот и добился наибольшего успеха.

Как такового тренда на прически в России нет. Актуальны сразу несколько стилей: американская классика 50-60-х годов, фейды и платформы, пришедшие из Латинской Америки, удлиненные прически, как носят на севере Европы, и популярная в Британии текстура. Если это совместить — сделать фейд и сверху с пробором под классику, — точно проканает как дикий тренд. Только такое мало кто из наших мужчин может себе позволить. Офисным работникам так стричься не разрешат. Поэтому прижилась больше средняя длина с пробором, которая аккуратно сведена под ноль.

Поскольку сами мы моду не задаем, мы коверкаем то, что есть в мире, и преподносим по-русски. Это у нас называется самобытностью и особенностью менталитета. Уверен, что в ближайшем будущем все останется плюс-минус так же, будет меняться только длина волос. И то — волос до плеч не будет точно. Мы уйдем от всяких фейдов, будет средняя длина волос, которая не будет смотреться слишком небрежно, но не будет ощущения, что ты только что вышел из барбершопа. Останется текстура, чтобы можно было укладываться по-разному и ходить к мастеру раз в месяц.

Мужские стрижки в принципе не особенно меняются годами и даже десятилетиями. Меняется отношение к ним. Можно вспомнить забавное сравнение фотографий молодого Сталина и футболиста Серхио Рамоса — почти одно лицо, а между снимками больше 70 лет.

Фото: предоставлено 13 by Black Star

Если у вас борода негустая и с проплешинами — точно не стоит ее отращивать. Никогда. Ни при каких условиях. Хуже этого ничего не бывает. Во-первых, это очень некрасиво. Во-вторых, это огромный стресс для мастера. Тут растет, там не растет, хочется, чтобы было стильно. А единственный выход — это признаться себе в том, что у вас не борода, а черт-те что, и сбрить все. Ну или оставить щетину, если позволяет рабочий дресс-код. Надо быть честным перед собой. Не надо бездумно гнаться за трендами.

Нет модных тенденций. Модно то, что человеку идет. Кому-то, например, идут усы — и это очень прикольно. Это интересная мода. Но многие стесняются их отращивать, потому что коллеги на работе могут застебать. Мнение общественности слишком важно.

Тем, кто заметно лысеет, лучше всего все сбрить. Понимаю, что большинство мужчин эта проблема вгоняет в депрессию, но надо понимать: если вы зализываете волосы назад, а под ними лысина, это выглядит как минимум странно и комично. Все равно все это видят.

Я против того, чтобы мужики красили волосы. Я за натуральность. К сожалению, многие рассуждают так: вот Месси покрасился, и если уж человек, заколотивший почти все мячи за «Барселону», себе такое позволил, то это вполне канает! А ведь легкая небрежность, текстура куда круче всех этих мелирований на шапочку. Не слишком нарочитая опрятность без излишеств — оптимальный вариант.

Мужская стрижка не должна требовать дополнительной укладки. В волосах не должно быть огромного количества стайлинга, чтобы страшно было к ним прикоснуться. Когда мужик проводит слишком много времени перед зеркалом — в нем сами собой ломаются какие-то моральные устои.

