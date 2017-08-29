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Дизель и пыль

В ралли «Шелковый путь» испытали инновационное дизельное топливо

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Фото: предоставлено «Газпромнефть»

Ралли «Шелковый путь» — одно из сложнейших автомобильных соревнований в мире, сравнимое разве что с не менее знаменитым «Париж — Дакар». Почти десять тысяч километров по российскому бездорожью, казахстанским степям и китайским пустыням — от Москвы до Сианя. Четыре российских экипажа блогеров и журналистов прошли весь экстремальный маршрут наравне с гонщиками. С одним важным отличием: по пути они испытали инновационное дизельное топливо «Дизель Опти».

Караван «Шелкового пути» стартовал с Красной площади 7 июля. Вместе с гонщиками из 35 стран мира на компактных внедорожниках Land Rover Discovery Sport и Land Rover Discovery пятого поколения в путь отправились известные журналисты и блогеры. Их задачей было не только освещать ралли, но и в качестве автомобильных экспертов следить за тем, как поведут себя на экстремальном маршруте машины, заправленные новым дизелем. Для чистоты эксперимента из Москвы за ними выехал бензовоз, везущий пять тонн «Дизеля Опти». Оборудованная мобильной колонкой автоцистерна должна была заправлять машины журналистов по первому требованию.

Впереди были тысячи километров опасностей и трудностей. В России — непроходимые леса, проливные дожди и грязевые озера, в которых может увязнуть даже танк. В Китае — пятидесятиградусный ад и гигантские дюны Гоби. В Казахстане тоже свои особенности. Чего стоит тот факт, что в стране до сих пор в ходу топливо класса евро-2, давно запрещенное в России. Поэтому к трудностям маршрута на этом этапе ралли добавились еще и поиски качественного топлива.

Впрочем, медиаэкипажи эта проблема не коснулась. Белоснежный тягач с цистерной «Дизеля Опти», украшенной логотипом «Газпромнефти», следовал за колонной, словно огромная тень ангела-хранителя. Заправка велась зачастую в абсолютно экстремальных условиях, но специалисты успешно справлялись со всеми возникавшими проблемами.

Особенно оценили собственный запас качественного топлива бывалые журналисты, которые не в первый раз ехали в ралли. «В прошлом году я ездил в «Шелковый путь», и в Казахстане из-за некачественной солярки наша машина встала. В этом году условия были идеальными. Нас сопровождал бензовоз с чистейшим «Дизелем Опти», и машина шла идеально», — делится впечатлениями известный российский автоблогер Антон Avtoman Воротников, поместивший рассказ о путешествии на своем канале в YouTube.

Бензовоз сопровождал караван до границы с Китаем — дальше проезд ему был воспрещен. Заправившись в последний раз и залив все имевшиеся канистры «Дизелем Опти», журналисты въехали в Поднебесную.

«В Китае мы три раза заправлялись на местных станциях. И после первого же раза заметили, что машина стала хуже тянуть, а на приборной панели загорелась лампочка check engine. По разрешению властей солярку нам заливали бесплатно, но на одной из заправок у нас случилось недопонимание с персоналом — с нас потребовали денег. Пришлось прибегнуть к запасам «Дизеля Опти» из канистр. И что вы думаете — стоило залить российское топливо, и лампочка погасла», — вспоминает участник одного из экипажей, ведущий автомобильного радио-шоу «Сирин и Шарапов» на «Москва FM» Игорь Сирин.

В пустыне Гоби температура утром падала до 15 градусов, но уже к обеду переваливала за 50. «В таких условиях начинаешь смотреть на автомобиль несколько иначе, чем в городе. Это здесь даже минимальная вероятность его поломки рассматривается пустяком, а там автомобиль — единственное, что защищает тебя от жары и диких животных. Поэтому любые эксперименты, в том числе и с топливом, в пустыне воспринимаются совершенно иначе», — говорит Игорь Сирин.

И вот, наконец, финиш: 22 июля все четыре экипажа журналистов успешно добрались до китайского города Сиань в провинции Шэньси, — что удалось далеко не всем участникам ралли. Позади остались почти 10 000 километров, из них 6000 были пройдены на 2489 литрах «Дизеля Опти». Но впереди был и еще более волнительный момент: 7 августа все четыре автомобиля со всеми возможными предосторожностями (дабы не нарушить чистоту эксперимента) доставили в Москву, где их двигатели должны были осмотреть независимые эксперты. Журналисты, привязавшиеся за время долгого пути к своим автомобилям, как к родным, затаили дыхание.

Специалисты провели штатную диагностику, а также сняли топливный фильтр — чтобы оценить количество примесей в топливе; демонтировали масляный фильтр, слили масло из двигателя для оценки его состояния и тщательно изучили, в какой кондиции пребывали после столь изнурительной эксплуатации воздушные фильтры. Разумеется, машины прошли и дополнительную компьютерную диагностику топливной системы и силового агрегата. Результат превзошел все ожидания: двигатели, большую часть маршрута работавшие на «Дизель Опти», оставались в идеальном состоянии. Единственным свидетельством того, в каких экстремальных условиях побывали машины, стала засохшая змея, которую техники извлекли из-под капота вместе с глиной и сухой травой.

«Осмотр показал, что топливная система и фильтры находятся в идеальном состоянии — как будто автомобиль никуда не ездил. Для меня это было открытие. Это доказывает, что с каждым годом автомобилестроение движется вперед, а вместе с ним — и топливная промышленность», — свидетельствует Антон Воротников.

И это не просто мнение автолюбителя, пусть и весьма опытного. Вот что сказал, ознакомившись с результатами тестов, Сергей Скоробогатько, директор по послепродажному обслуживанию Jaguar Land Rover Россия: «После тщательной диагностики мы убедились, что двигатели автомобилей находятся в состоянии новых. Эксперимент подтвердил чистоту и качество топлива, которым заправлялись участники ралли в пути».

Что же за топливо использовалось на «Шелковом пути»? На удивление, это не какой-то премиальный «дизель» специально для раллийных гонок, а дизельное топливо, разработанное для обычных АЗС сети «Газпромнефть». Но благодаря инновационным компонентам оно обладает рядом улучшенных характеристик — мягко очищает форсунки двигателя и сокращает расход от 4 до 7 процентов. Новое топливо уже доступно в Сибири, где оно успешно прошло испытание морозами, а после тестирования на трассе «Шелкового пути» появится и на остальной территории России. Более того, теперь «Дизель Опти» будет стандартом дизельного топлива на заправках сети — без изменения цены.

«Нас спрашивали — как крупная сеть автозаправочных станций решилась на такую авантюру? Причина самая прагматичная – мы решили испытать свое новое топливо «Дизель Опти» в самых экстремальных условиях, и ралли «Шелковый путь» подходит для этого как нельзя лучше», — пояснила директор по маркетингу сети АЗС «Газпромнефть» Яна Белякова.

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