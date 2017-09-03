«Включай Шуфика! Уже не могу терпеть!»

В рунете праздник национального масштаба — 3 сентября, день прощания, день, когда горят рябин костры. Ленты в соцсетях полыхают огнями шуток про календарь, желтый лист и обещания, а также фотожабами с королем шансона Михаилом Шуфутинским, который больше 20 лет назад имел смелость исполнить нехарактерную для своего репертуара песню «Третье сентября». «Лента.ру» следила за тем, как пользователи готовились к «твиторскому Новому году» и что нового они придумали на этот раз.

На самом деле к 3 сентября в сети готовятся сильно заранее. О предстоящем марафоне в соцсетях вспоминали еще в июле, а ближе к концу августа предвкушение достигло апогея. Некоторые были не в силах терпеть, когда же календарь наконец перевернется и настанет «день, когда я совсем один».

Однако не всем по вкусу ежегодный ажиотаж вокруг пламенеющих рябин. Некоторые заблаговременно настраивают ленту таким образом, чтобы шквал шуток про 3 сентября, смешных и не очень, не сокрушал их психику.

— Жаўнер мемавых войск (@hramadzianski) 02 сентября 2017, 11:28

Однако большинство пользователей песня неизменно вдохновляет на творчество.

Традиционно всплыли старые мемы.

Освоили и совсем свежие мемы. Шуфутинский или Шуфик, как его по-свойски называют в сети, стал героем полюбившихся пользователям постановочных картинок из фотобанков.

Изображение: Telegram-канал MDK

Некоторые раскрыли истинную причину задымления над зданием консульства России в Сан-Франциско.

— плевок в вечность (@luivanvitelli) 02 сентября 2017, 15:28

— Константин Де Брильи (@Dambs) 02 сентября 2017, 14:08

Полыхающие рябины не дают покоя никому.

А календарь по-прежнему пытаются вертеть и так, и сяк, но облегчения это не приносит.



