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«Я получаю около трех тысяч евро в месяц»

Молодой моряк-хипстер из Мурманска о том, почему стоит идти во флот

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О моряках бытует много мифов. Согласно некоторым из них, моряк не слишком образован, много пьет и только и ждет, как бы причалить к берегу и помчаться по кабакам и борделям. Вдобавок гребет лопатой деньги, что с лихвой компенсирует периоды, когда сидит без работы между рейсами. Но не таков наш герой. Зарабатывает он действительно немало, однако внешне и по манере общения едва ли напоминает хрестоматийного покорителя морей. Юрию Зарембицкому 26 лет, он образован, вежлив, если не сказать интеллигентен, внешне — скорее повзрослевший хипстер, чем моряк. Несмотря на молодость, имеет приличный опыт хождения в море. У Юрия есть возможность жить где угодно, но он не собирается бросать родной Мурманск. «Лента.ру» попросила Юрия рассказать, как в действительности живут моряки, насколько это тяжелая работа, почему стоит за нее браться и как не продешевить, попав на судно.

О баснословных зарплатах

Я хожу в торговом флоте, работаю механиком на голландских судах. Мы возим разные грузы: в основном это контейнеры либо какой-то балк, иногда перевозим грузы вроде яхт. Аналогичными перевозками занимается множество компаний, моя — одна из ведущих.

Каждый раз я работаю на разных судах. Обычно рейс в моей компании для русских моряков длится четыре месяца плюс-минус две недели, в редких случаях три. Топ-офицеры и старшие механики могут договориться на три.

Зарплаты зависят от флота: торговый, рыбный, газовозы. Самые большие ставки как раз на газовозах и офшорных судах. Поскольку сейчас на рынке с нефтью сложности, пожалуй, привилегированными являются именно газовозы. Зарплаты зависят от должности. Я получаю около трех тысяч евро в месяц. Но тут надо понимать, что заработок всегда зависит от компании, а нередко и от национальности. К примеру, филиппинцы получают всегда меньше европейцев и русских. Но их никто не обманывает, они изначально знают, что будут получать меньше остальных. Они согласны на эти условия, потому что уровень их жизни гораздо ниже, и даже зарплаты матроса на родине им хватает с головой.

Со стороны может показаться, что моряки получают баснословные деньги, но надо учитывать, что потом мы долгое время сидим дома до следующего рейса, и никто нам за это, разумеется, не платит.

Некоторые компании предлагают и постоянные контракты, когда ты получаешь деньги и будучи на суше, но такие моряки не имеют возможности выбирать ни пароход, ни сроки, на которые готовы пойти. Они работают тогда и там, где им скажут.

О работе на иностранном судне

Почему я выбрал иностранное судно? Не только потому, что тут зарплаты достойнее. Соизмеримые есть и на российских суднах, но большинство наших пароходов в плохом состоянии. За исключением нескольких компаний, вроде «Норникеля», где и пароходы в хорошие, и условия труда достойные. Но их критическое меньшинство.

Конечно, работа под иностранным флагом всегда привлекательнее: это и зарплата, и перспектива, и лучшие условия. Мне как механику работать любопытнее еще и потому, что оборудование на таких судах интересное. Ну, и как плюс — то, что можно посмотреть мир, фактически ничего за это не заплатив.

Бывает, конечно, что некоторые города ты видишь только с палубы, потому что стоянка — единственный способ произвести починку. Но на длительной стоянке, или если судно заходит в сухой док, можно найти время ознакомиться с достопримечательностями. Понятно, что это не полноценный отдых, но как бонус — вполне.

О бесплатных путешествиях

Я хожу в море с 18 лет и уже много где побывал. В последнем рейсе мы стартовали в Голландии, потом отправились в Канаду, там взяли груз и пошли обратно через океан во Францию. Оттуда снова в Канаду, а затем в Штаты. Далее через Панамский канал во Французскую Полинезию, а после этого в Австралию. Оттуда я уже полетел домой.

Мне очень понравилось во Франции. Мы останавливались в порту Руана. Безумно красиво, готическая архитектура, погода тоже располагала, так как это было весной. Меня поразили готические соборы, я таких никогда не видел, хотя вроде бы побывал в Германии, где они не редкость.

О рисках для моряков

В интернете много историй о том, как наши моряки пострадали от недобросовестных компаний. Такое действительно случается, если трудоустраиваться через посреднические крюинговые компании низкого уровня. Но сам я работаю напрямую и не помню случаев, когда морякам не выплачивали деньги или оставляли их в богом забытом порту без средств к существованию. Такое действительно бывает, но вряд ли в европейских компаниях. Вероятнее всего, в греческих, индийских или в наших. Но избежать таких ситуаций достаточно легко: напрямую работать с компаниями, которые имеют хорошую репутацию. Это ведь открытая информация, элементарно можно узнать в интернете, кто хороший, а кто обманывает.

Как стать моряком

Схема довольно проста. Не обязательно иметь высшее образование, можно получить среднее специальное и рабочий диплом. Его не выдадут, если у тебя нет плавательного ценза, то есть ты не работал в каких-то низших должностях на пароходах. Я окончил Мурманскую мореходку по специальности «инженер-судомеханик», и хождение в море было обязательным элементом учебной программы. Хотя, конечно, если бы я заранее знал, что для работы на судне на высоких должностях хватает и среднего специального образования, возможно, и не пошел бы на высшее.

Очень важно брать в расчет, что в моряки не берут людей, которые не знают английского языка. Кто-то изучает его в университете, кто-то учится сам.

Если ты обладаешь всем необходимым, выбираешь компанию, которая тебе понравилась, и пишешь туда. Они берут тебя на первый рейс, к примеру, кадетом. В море ты показываешь себя, свои навыки. Если все хорошо, то тебе через некоторое время звонят и предлагают пойти в следующий рейс.

Почему остается в Мурманске

Как бы хорошо я ни зарабатывал, у меня нет возможности перевезти свою семью. Во-первых, нет смысла куда-то переезжать, если ты там абсолютно один. А во-вторых, мне просто нравится в Мурманске. Понятно, что не без минусов, но я бывал в других городах России и могу сказать, что Мурманск ничем не хуже, а часто даже лучше. Возможно, здесь непростой климат, но лично я этого не ощущаю. Зато здесь очень красиво зимой. Не каждый город России такой живописный.

Да и по части социально-экономического положения Мурманск не самый отстающий. Зарплаты здесь не самые низкие. Если в Мурманске инженер может претендовать на зарплату в 35 тысяч рублей, то в других регионах инженеры получают просто копейки.

Между рейсами я нахожусь дома по три месяца и не успеваю устать от города. Лично для меня Мурманск — отличный город для жизни. Здесь и семья, и друзья, здесь можно придумать себе развлечение. XXI век, мировая глобализация, и Мурманск ничем не отличается от других крупных мировых городов.

Из развлечений здесь доступно все — театры, кино, концерты, бары, бильярды, спортзалы. Возможно, у нас нет новомодных мест, но всегда есть чем заняться вечером. К примеру, к нам любят приезжать джазовые исполнители из Норвегии, дают очень приличные концерты. Скучать не приходится.

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