Греби отсюда

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7 странных способов дойти до точки

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Спортсмен-парапланерист на параплане в Алтайском крае. Категории: Искусство, культура, развлечения, Окружающая среда Место: Республика Алтай, Россия Дата события: 20.08.2017 Дата поступления: 25.08.2017 Автор: Александр Кряжев
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В конце августа основатель компании Tesla Илон Маск впервые прокатился на электромобиле по тоннелю, прорытом его компанией. Предприниматель-инноватор задумал перенести движение транспорта под землю, когда застрял в пробке по дороге в офис. Это необычная идея, но в мире хватает людей, которые добираются до работы или учебы куда более странными способами. «Лента.ру» рассказывает о некоторых из них.

По воде

Каждое утро Бенджамин Дэвид из Мюнхена прыгает в реку Изар и плывет на работу. Его утомили поездки на общественном транспорте или на велосипеде. Добираться до офиса вплавь куда приятнее. «Это отлично освежает, к тому же так быстрее», — объясняет немец. Иногда течение настолько сильное, что уже через 12 минут он оказывается на рабочем месте.

Немец добирается до работы вплавь
Lemonfeed Lemonfeed

Проблему с одеждой и личными вещами Дэвид решил просто. Он упаковывает костюм и рабочий ноутбук в непромокаемый пакет и привязывает его к себе. Зимой пловец надевает гидрокостюм. Впрочем, он признается, что в холодное время года часто отказывается от купания.

Гражданин Китая Фан Шуюнь избрал в качестве средства передвижения пару бамбуковых жердей. Лодки у него нет, и именно с помощью этих жердей он переправляется через реку. На одной стоит, а второй гребет и удерживает равновесие.

Китаец плывет на работу через реку на бамбуке
CGTN

Эта идея возникла у него, когда он опоздал на последнюю лодку и не мог вернуться домой с работы. Заметив растущий у берега бамбук, он подумал: а то если его использовать в качестве плавсредства? Это оказалось непросто. Китайцу понадобилось два года, чтобы научиться балансировать на узкой бамбуковой жердочке.

В одной из филиппинских деревушек дети добираются до школы вплавь на автомобильных шинах. Каждое утро они садятся на них с рюкзаками за спиной и пускаются по течению, гребя руками. Дорога занимает целый час. Местные жители обратились к властям с просьбой построить мост, чтобы сделать дорогу до школы менее опасной.

По воздуху

Инженер Курт фон Бадински живет в Лос-Анджелесе, а работает в Сан-Франциско, до которого 560 километров. Чтобы попасть в офис и вернуться обратно, ему приходится дважды в день совершать 90-минутный перелет на одномоторном самолете компании Surf Air.

С учетом дороги до аэропорта он проводит в пути шесть часов в сутки. Это обходится ему в 2,3 тысячи долларов в месяц (у Surf Air есть абонемент, дающий право на неограниченное количество перелетов). Американец не жалуется: «Возможность жить там, где хочу, оправдывает шестичасовые поездки».

Британец летает на работу на параплане
Paul Cox

А вот Полу Коксу из Уэльса даже не нужен самолет, чтобы летать по утрам на работу. Проблему пробок и экономии времени он решает с помощью параплана с мотором. Лететь недалеко: 15 километров туда-обратно.

Добравшись до места назначения, он складывает летательный аппарат и убирает в рюкзак — парковка не требуется. Единственный минус: перед каждым полетом нужно получать разрешение у командования эскадрильи военно-воздушных сил Британии.

Через пустыни и горы

В одном из палестинских сел дети садятся на ослов, чтобы успеть к звонку на первый урок. До школы — семь километров, дорога лежит через пустыню, где водятся змеи.

Непальцы ползут через реку по веревке
Barcroft TV

Впрочем, ослы — далеко не самый экстремальный способ добираться до учебного заведения. Школьников из непальской деревни Дхинг каждое утро перетаскивают через реку по натянутому канату. В корзине помещается несколько человек. Это небезопасно, поэтому власти обещают заменить канаты подвесными мостами. Но пока другого пути нет.

Китайские дети карабкаются в школу по горе
CGTN

Ну а в китайской провинции Сычуань дети в сопровождении взрослых карабкаются в школу по 17 лестницам в 800-метровой отвесной скале. Дорога занимает два часа. И никакой альпинистской страховки. Такой тяге к знаниям можно только позавидовать.

Асмик Аракелян

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