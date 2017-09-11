Бухал и нам завещал

В России 11 сентября отмечается День трезвости и борьбы с алкоголизмом. По данным официальной статистики, россияне за последние годы стали пить меньше. Вопреки распространенному мнению, дружбу с зеленым змием водят не только простые граждане, скрашивающие условным «боярышником» серость небогатой жизни, но и сильные мира сего. В изрядном подпитии бывшие и действующие политики появлялись на людях, принимали важные решения или попросту чудили. О наиболее ярких представителях пьющей мировой политической элиты вспомнила «Лента.ру».

Проспал, понимаешь

Назвать первого президента России Бориса Ельцина любителем выпить не совсем корректно. Он был, скорее, профессионалом этого дела. О пристрастии главы государства к алкоголю знали все, а сам он периодически ярко «отжигал» на публике, не оставляя у «дорогих россиян» сомнений: пьет. 31 августа 1994 года Ельцин, будучи в Германии на торжественном параде, посвященном выводу советских войск, неожиданно решил взять на себя роль дирижера. А потом спел.

Спустя всего месяц произошел очередной международный конфуз с участием первого лица. 30 сентября 1994 года Ельцин «проспал» Ирландию. Глава государства возвращался из США, и его самолет совершил промежуточную посадку в ирландском аэропорту Шенон. Здесь Бориса Николаевича уже ждала официальная делегация: встречать высокого гостя приехали премьер-министр Ирландии Альберт Рейнольдс и другие официальные лица.

Но к гостеприимным ирландцам вышел не Ельцин, а вице-премьер правительства Олег Сосковец. Он разъяснил принимающей стороне, что президент России «испытывает недомогание» и встреча не состоится. Уже в Москве Ельцин объяснил журналистам: «проспал». Граждане России, знакомые с привычками президента, сомнений в природе его излишней сонливости не испытали.

Буш, пьяный ковбой

Тесную дружбу с «зеленым змием» водил и 43-й президент США Джордж Буш-младший. Прикладываться к бутылке он начал с раннего возраста, как и многие техасские парни. Известно, что в 1972 году после одной из ночных попоек, в которой участвовал и его младший брат Марвин, Джордж Буш захотел помериться силой со своим отцом и подрался с ним. Тогда будущему главе государства было всего 26. Спустя четыре года его арестовали за вождение в пьяном виде. Полицейские остановили Буша-младшего неподалеку от дома родителей. Его оштрафовали на 150 долларов и временно лишили водительских прав.

В 2000 году, когда Буш вступил в президентскую гонку, достоянием общественности стала видеозапись, сделанная в августе 1992-го на свадьбе дочери одного из лидеров избирательной губернаторской кампании Буша. На ней Джордж, совершенно пьяный, костерит своих пришедших на церемонию бракосочетания друзей. Оператор Т. Патрик Мюррей заявил, что решил не продавать запись, поскольку «долг журналиста» требует сделать ее «достоянием всего мира». «Я записал Буша восемь лет назад. Он вел себя отвратительно», — сообщил Мюррей.

Если верить официальной биографии президента, Буш завязал с пьянством в свой 40-й день рождения, после «диких пьяных выходных». Об этом рассказала его супруга Лора Буш в интервью известной телеведущей Опре Уинфри. По словам бывшей первой леди США, ее муж любил «намешать» бурбон с пивом, а после «лакирнуть» крепким ликером.

Впрочем, слухи о запоях главы государства ходили и во время его президентства. Поводы для возвращения к пагубной привычке были разные. Анонимный собеседник издания The National Enquirer сообщил, что в августе 2005 года президент, узнав о катастрофических последствиях урагана «Катрина», налил себе стакан неразбавленного виски.

По словам другого источника, президент прикладывался к бутылке, когда американские войска вторглись в Ирак. «Он слишком близко к сердцу воспринимает потерю каждого бойца. И теперь, когда он столкнулся с худшим в своей карьере политическим кризисом, нам остается только молиться, чтобы он не спился», — рассказал собеседник издания. Сам Буш-младший никогда не признавал, что страдает алкоголизмом, но сетовал, что «слишком много пил» в прошлом.

Еще один американский лидер — Ричард Никсон — записным выпивохой не был. Но срывы у него случались. Об одном из таких эпизодов рассказал в книге «Тусуйся как президент: Правдивые истории о пьянстве, разврате и непотребствах в Овальном кабинете» журналист Брайан Абрамс. По его словам, дело было в самый разгар Уотергейтского скандала. «Никсон принял несколько таблеток секонала (барбитурат, снотворное) вместе с другим препаратом — дилантином (успокоительное, применявшееся для лечения биполярного расстройства). Дело завершил стакан скотча. В этом состоянии президент начал названивать людям из администрации, помощникам и даже своему бывшему тренеру по американскому футболу, который слушал пьяное бормотание Никсона, пока он не вырубился».

Коньяк на завтрак

В мае этого года британский таблоид The Sun сообщил о, мягко говоря, странном поведении главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера на переговорах по Кипру в Женеве. По словам дипломатов, на которых ссылается британское издание, Юнкер «явно нажрался» перед встречей. «Освежился он на славу, это было очевидно, — сообщил один из них. — Он то и дело врезался в предметы интерьера и завязывал разговоры с молодыми помощниками. Короче говоря, вел себя странно, и это изрядно бесило всех окружающих».

Жан-Клод Юнкер Фото: Francois Lenoir / Reuters

Это не первый такой случай. 12 января 2017-го европейские СМИ также обратили внимание на странное поведение главы Еврокомиссии на конференции по Кипру: Юнкер приветствовал прибывающих лидеров стран ЕС игривыми шлепками по лицу, а некоторых даже трепал за щеку. Журналистам удалось разузнать, что у чиновника есть привычка пить коньяк за завтраком. В июле 2016 года газета Le Soir написала, что Юнкер предпочитает коктейли. «Заядлый курильщик, он не скупится на вино и джин-тоник. Некоторые коллеги даже шутят, что если Юнкер не выпил, он плохо выглядит», — сообщило издание.

Папа умер

Как рассказывали советские дипломаты, лично встречавшиеся с императором Центральноафриканской Республики Жаном Беделем Бокассой, у того всегда были очень потные ладони — верный признак сильно пьющего человека. Своим поведением африканский лидер лишь подтверждал эти подозрения. Один из наиболее ярких эпизодов алкогольных страданий Бокассы был связан с его отношениями с президентом Франции и легендарным генералом Шарлем де Голлем. В 1967 году Бокасса приехал с официальным визитом в Париж. Развязный африканец приветствовал французского лидера словами «Привет, папочка!». Смущенный француз попросил гостя называть его «господин президент». Однако это не возымело никакого эффекта, Бокасса настойчиво продолжал именовать французского президента «папаней», причем публично.

Де Голль и Бокасса. Париж, 1967 год Кадр: Roy Edo / YouTube

В 1969-м, после ухода де Голля в отставку, как говорят французские исследователи, Бокасса запил по-черному. А уж когда 9 ноября 1970 года пришло известие о смерти французского лидера, африканец вообще ушел в тяжелейший запой. В алкогольном угаре он все время кричал: «Папа умер! Папа умер!» Позже, на могиле де Голля, около которой собрались лидеры всех бывших французских колоний в Африке, приступ алкогольной истерики повторился. Бокасса рыдал, икал, всхлипывал, снова и снова повторяя сквозь слезы: «Папа, папа…» Утешить Бокассу удалось лишь стоявшему рядом президенту Бенина Юберу Мага.

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Кстати, бывший президентом Бенина с 2006 по 2016 год Яйи Бони, как сообщали местные СМИ, тоже просто не просыхал. «Он творит не пойми что и не пойми как. Когда он напивается, он не приходит на заседания совета министров, хотя Конституция обязывает его председательствовать на этих совещаниях. (…) Он может позвонить министру финансов и потребовать от него два миллиарда (франков КФА, западноафриканский франк, 540 франков = 1 доллар США — прим.«Ленты.ру»), так как он решил, что ему сегодня же срочно надо лететь в Ливию к Каддафи. Разве может трезвомыслящий глава государства раздать на Пасху 500 миллионов христианам; на Рамадан 500 миллионов мусульманам; а 500 миллионов вождям племен просто так, а еще 100 — пожертвовать на помощь соседним странам, в то время как в казне нет денег для борьбы с последствиями наводнений в своей стране?» — возмущался один из журналистов.

В состоянии опьянения Бони неоднократно засыпал на различных совещаниях и переговорах или просто не являлся на них. В алкогольном раже он мог запросто уволить кого-то из министров, а на следующий день, протрезвев, раскаивался и восстанавливал его в должности. Запрещал митинги оппозиции, а затем публично каялся и давал добро на их проведение. Доставалось от главы государства и семье. Бони не раз избивал жену, которая после очередного приступа гнева мужа просто ушла от него.

Впрочем, тесная дружба с зеленым змием не помешала никому из вышеперечисленных мировых лидеров спокойно завершить карьеру, а кое-кому успешно ее продолжать. Как говаривал еще один крупнейший политик и любитель приложиться к стакану Уинстон Черчилль, «я извлек из выпивки больше, чем выпивка из меня».