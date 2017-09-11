Мир
 
Последние новости
Трамп объявил во Флориде режим крупного стихийного бедствия
В пострадавшей от урагана «Ирма» Флориде началось мародерство
Украинский генпрокурор пообещал привлечь Саакашвили к уголовной ответственности
Надаль выиграл US Open
Польша определилась с размером репараций от Германии
Яшин объявил о победе на выборах в Москве
Телеведущий запаниковал и заметался по студии
Популярные новости
Яшин объявил о победе на выборах в Москве
Мэр Львова рассказал о следующем шаге Саакашвили
Трамп объявил во Флориде режим крупного стихийного бедствия
Телеведущий запаниковал и заметался по студии
Польша определилась с размером репараций от Германии
Россиян предупредили о вспышках гепатита в США
На Солнце произошла новая мощнейшая вспышка

Бухал и нам завещал

Пьющие мировые лидеры от Ельцина до Бокассы

Перейти в «Мою Ленту»
Борис Ельцин (слева)
Борис Ельцин (слева)
Фото: Александр Чумичев / ТАСС

В России 11 сентября отмечается День трезвости и борьбы с алкоголизмом. По данным официальной статистики, россияне за последние годы стали пить меньше. Вопреки распространенному мнению, дружбу с зеленым змием водят не только простые граждане, скрашивающие условным «боярышником» серость небогатой жизни, но и сильные мира сего. В изрядном подпитии бывшие и действующие политики появлялись на людях, принимали важные решения или попросту чудили. О наиболее ярких представителях пьющей мировой политической элиты вспомнила «Лента.ру».

Проспал, понимаешь

Назвать первого президента России Бориса Ельцина любителем выпить не совсем корректно. Он был, скорее, профессионалом этого дела. О пристрастии главы государства к алкоголю знали все, а сам он периодически ярко «отжигал» на публике, не оставляя у «дорогих россиян» сомнений: пьет. 31 августа 1994 года Ельцин, будучи в Германии на торжественном параде, посвященном выводу советских войск, неожиданно решил взять на себя роль дирижера. А потом спел.

Спустя всего месяц произошел очередной международный конфуз с участием первого лица. 30 сентября 1994 года Ельцин «проспал» Ирландию. Глава государства возвращался из США, и его самолет совершил промежуточную посадку в ирландском аэропорту Шенон. Здесь Бориса Николаевича уже ждала официальная делегация: встречать высокого гостя приехали премьер-министр Ирландии Альберт Рейнольдс и другие официальные лица.

Но к гостеприимным ирландцам вышел не Ельцин, а вице-премьер правительства Олег Сосковец. Он разъяснил принимающей стороне, что президент России «испытывает недомогание» и встреча не состоится. Уже в Москве Ельцин объяснил журналистам: «проспал». Граждане России, знакомые с привычками президента, сомнений в природе его излишней сонливости не испытали.

Буш, пьяный ковбой

Тесную дружбу с «зеленым змием» водил и 43-й президент США Джордж Буш-младший. Прикладываться к бутылке он начал с раннего возраста, как и многие техасские парни. Известно, что в 1972 году после одной из ночных попоек, в которой участвовал и его младший брат Марвин, Джордж Буш захотел помериться силой со своим отцом и подрался с ним. Тогда будущему главе государства было всего 26. Спустя четыре года его арестовали за вождение в пьяном виде. Полицейские остановили Буша-младшего неподалеку от дома родителей. Его оштрафовали на 150 долларов и временно лишили водительских прав.

В 2000 году, когда Буш вступил в президентскую гонку, достоянием общественности стала видеозапись, сделанная в августе 1992-го на свадьбе дочери одного из лидеров избирательной губернаторской кампании Буша. На ней Джордж, совершенно пьяный, костерит своих пришедших на церемонию бракосочетания друзей. Оператор Т. Патрик Мюррей заявил, что решил не продавать запись, поскольку «долг журналиста» требует сделать ее «достоянием всего мира». «Я записал Буша восемь лет назад. Он вел себя отвратительно», — сообщил Мюррей.

Если верить официальной биографии президента, Буш завязал с пьянством в свой 40-й день рождения, после «диких пьяных выходных». Об этом рассказала его супруга Лора Буш в интервью известной телеведущей Опре Уинфри. По словам бывшей первой леди США, ее муж любил «намешать» бурбон с пивом, а после «лакирнуть» крепким ликером.

Впрочем, слухи о запоях главы государства ходили и во время его президентства. Поводы для возвращения к пагубной привычке были разные. Анонимный собеседник издания The National Enquirer сообщил, что в августе 2005 года президент, узнав о катастрофических последствиях урагана «Катрина», налил себе стакан неразбавленного виски.

По словам другого источника, президент прикладывался к бутылке, когда американские войска вторглись в Ирак. «Он слишком близко к сердцу воспринимает потерю каждого бойца. И теперь, когда он столкнулся с худшим в своей карьере политическим кризисом, нам остается только молиться, чтобы он не спился», — рассказал собеседник издания. Сам Буш-младший никогда не признавал, что страдает алкоголизмом, но сетовал, что «слишком много пил» в прошлом.

Еще один американский лидер — Ричард Никсон — записным выпивохой не был. Но срывы у него случались. Об одном из таких эпизодов рассказал в книге «Тусуйся как президент: Правдивые истории о пьянстве, разврате и непотребствах в Овальном кабинете» журналист Брайан Абрамс. По его словам, дело было в самый разгар Уотергейтского скандала. «Никсон принял несколько таблеток секонала (барбитурат, снотворное) вместе с другим препаратом — дилантином (успокоительное, применявшееся для лечения биполярного расстройства). Дело завершил стакан скотча. В этом состоянии президент начал названивать людям из администрации, помощникам и даже своему бывшему тренеру по американскому футболу, который слушал пьяное бормотание Никсона, пока он не вырубился».

Коньяк на завтрак

В мае этого года британский таблоид The Sun сообщил о, мягко говоря, странном поведении главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера на переговорах по Кипру в Женеве. По словам дипломатов, на которых ссылается британское издание, Юнкер «явно нажрался» перед встречей. «Освежился он на славу, это было очевидно, — сообщил один из них. — Он то и дело врезался в предметы интерьера и завязывал разговоры с молодыми помощниками. Короче говоря, вел себя странно, и это изрядно бесило всех окружающих».

Это не первый такой случай. 12 января 2017-го европейские СМИ также обратили внимание на странное поведение главы Еврокомиссии на конференции по Кипру: Юнкер приветствовал прибывающих лидеров стран ЕС игривыми шлепками по лицу, а некоторых даже трепал за щеку. Журналистам удалось разузнать, что у чиновника есть привычка пить коньяк за завтраком. В июле 2016 года газета Le Soir написала, что Юнкер предпочитает коктейли. «Заядлый курильщик, он не скупится на вино и джин-тоник. Некоторые коллеги даже шутят, что если Юнкер не выпил, он плохо выглядит», — сообщило издание.

Папа умер

Как рассказывали советские дипломаты, лично встречавшиеся с императором Центральноафриканской Республики Жаном Беделем Бокассой, у того всегда были очень потные ладони — верный признак сильно пьющего человека. Своим поведением африканский лидер лишь подтверждал эти подозрения. Один из наиболее ярких эпизодов алкогольных страданий Бокассы был связан с его отношениями с президентом Франции и легендарным генералом Шарлем де Голлем. В 1967 году Бокасса приехал с официальным визитом в Париж. Развязный африканец приветствовал французского лидера словами «Привет, папочка!». Смущенный француз попросил гостя называть его «господин президент». Однако это не возымело никакого эффекта, Бокасса настойчиво продолжал именовать французского президента «папаней», причем публично.

В 1969-м, после ухода де Голля в отставку, как говорят французские исследователи, Бокасса запил по-черному. А уж когда 9 ноября 1970 года пришло известие о смерти французского лидера, африканец вообще ушел в тяжелейший запой. В алкогольном угаре он все время кричал: «Папа умер! Папа умер!» Позже, на могиле де Голля, около которой собрались лидеры всех бывших французских колоний в Африке, приступ алкогольной истерики повторился. Бокасса рыдал, икал, всхлипывал, снова и снова повторяя сквозь слезы: «Папа, папа…» Утешить Бокассу удалось лишь стоявшему рядом президенту Бенина Юберу Мага.

Кстати, бывший президентом Бенина с 2006 по 2016 год Яйи Бони, как сообщали местные СМИ, тоже просто не просыхал. «Он творит не пойми что и не пойми как. Когда он напивается, он не приходит на заседания совета министров, хотя Конституция обязывает его председательствовать на этих совещаниях. (…) Он может позвонить министру финансов и потребовать от него два миллиарда (франков КФА, западноафриканский франк, 540 франков = 1 доллар США — прим.«Ленты.ру»), так как он решил, что ему сегодня же срочно надо лететь в Ливию к Каддафи. Разве может трезвомыслящий глава государства раздать на Пасху 500 миллионов христианам; на Рамадан 500 миллионов мусульманам; а 500 миллионов вождям племен просто так, а еще 100 — пожертвовать на помощь соседним странам, в то время как в казне нет денег для борьбы с последствиями наводнений в своей стране?» — возмущался один из журналистов.

В состоянии опьянения Бони неоднократно засыпал на различных совещаниях и переговорах или просто не являлся на них. В алкогольном раже он мог запросто уволить кого-то из министров, а на следующий день, протрезвев, раскаивался и восстанавливал его в должности. Запрещал митинги оппозиции, а затем публично каялся и давал добро на их проведение. Доставалось от главы государства и семье. Бони не раз избивал жену, которая после очередного приступа гнева мужа просто ушла от него.

Впрочем, тесная дружба с зеленым змием не помешала никому из вышеперечисленных мировых лидеров спокойно завершить карьеру, а кое-кому успешно ее продолжать. Как говаривал еще один крупнейший политик и любитель приложиться к стакану Уинстон Черчилль, «я извлек из выпивки больше, чем выпивка из меня».

Михаил Куракин

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Жан-Клода Юнкера заподозрили в злоупотреблении алкоголем
В сети поразились стойкости Горбачева после двух бутылок водки
СМИ заподозрили Юнкера в злоупотреблении алкоголем
Другие материалы рубрики
Мир00:0628 августа

Первая кровь

Развяжут ли Китай и Индия ядерную войну
17:2310 сентября

Четверо мужчин получили срок за изнасилование спросившей у них дорогу британки

20:36 8 сентября

Новый посол России в США рассказал о встрече с Трампом

17:4110 сентября

Повстанцы рохинджа объявили в Мьянме односторонний режим прекращения огня

Мир00:01 6 сентября

Ем друзей, ем подруг

Почему люди продолжают пожирать человечину
15:5510 сентября

Ураган «Ирма» обрушится на американский Санкт-Петербург

16:0710 сентября

На французском вокзале застрелили двух взрослых с маленькими детьми

11:1910 сентября

Опубликовано видео последствий удара урагана «Ирма» по острову Тортола

Мир00:0125 августа

Добро пожаловать на дно

Беженцы тонут в Средиземном море из-за европейских благотворителей
18:57 8 сентября

Помогавших сбитому байкеру прохожих насмерть сбил грузовик

13:3110 сентября

Меркель сравнила вхождение Крыма в Россию с расколом Германии

08:3610 сентября

Ким Чен Ын распорядился продолжать работы с целью повышения ядерного потенциала

Россия
Мы были скинами
Куда ушли бритоголовые и злая музыка, которой они жили
День выборов
В России проходит единый день голосования
Салам, шайтаны!
Кто настоящие враги Рамзана Кадырова
Почувствуй в себе тигра
Путина попросили помочь с Северной Кореей и переименовать Дальний Восток
В России завершились выборы
ЦИК заявил об отсутствии способных повлиять на результат выборов нарушений
Явку в Карелии списали на непогоду
Все материалы
Мир
Der Совок
Почему немцы хотят вернуться в прошлое
Рохинджа не нужны
Мусульмане умирают в грязи, пытаясь сбежать из Мьянмы
Ем друзей, ем подруг
Почему люди продолжают пожирать человечину
Четверо мужчин получили срок за изнасилование спросившей у них дорогу британки
Повстанцы рохинджа объявили в Мьянме односторонний режим прекращения огня
Ураган «Ирма» обрушится на американский Санкт-Петербург
На французском вокзале застрелили двух взрослых с маленькими детьми
Все материалы
Бывший СССР
Михаил СаакашвилиГрузинский таран: Саакашвили прорвался на Украину
Бывший советник Порошенко смял пограничников
Венгрия отказалась от поддержки Украины в международных организациях
В ходе прорыва Саакашвили на Украину пострадали 17 силовиков
В Киеве увидели след «кадыровских спецслужб» в убийстве чеченского добровольца
Саакашвили попал на Украину и стал врагом Украины
Саакашвили прорвался через границу и направился во Львов
Погранслужба Украины обратится в прокуратуру в связи с прорывом Саакашвили
Все материалы
Финансы
Джордж СоросДжордж, ты ковбой
За что ненавидят и боятся миллиардера Сороса
ПФР открыл возможность подавать заявления через представителя в Личном кабинете
Дональд Трамп (в центре)Ты их госдолг видел?!
Американцы рискуют встретить Рождество без денег
ЦБ пообещал препятствовать использованию криптовалют в России
В МВФ допустили достижение россиянами европейского уровня жизни в течение 15 лет
Продажи круп в торговых сетях упали
Россия побьет абсолютный рекорд времен СССР по урожаю зерна
Все материалы
Бизнес
По самые помидоры
Российскую экономику не спасут даже овощи
BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 12: A bartender at Hops & Barley brewpub pours a pint of beer on November 12, 2013 in Berlin, Germany. In a country known for centuries for its beer, several microbreweries have opened within the past year that are not only bending traditional rules on the types of ingredients used, opting for American-style hops such as Amarillo and Cascade instead of German ones, but also moving beyond the official legal doctrine, known as the Reinheitsgebot, or 'German Beer Purity Law,' which stated that water, barley and hops were the only ingredients allowed in the production of the beverage. While the law has since been expanded, it continues to be referenced on beer bottles for marketing purposes.«Хочется подмешивать души»
Владелец крафтового бара о мечтах и безденежье
Лицом к Востоку
Самое главное о Восточном экономическом форуме 2017
Суд повторно отказался запрещать монтаж турбин Siemens в Крыму
Путин поручил рассмотреть вопрос о введении утилизационного сбора на обувь
Путин пообещал проследить за выполнением судостроительной программы «Звезды»
ВЭФ стал важным инструментом в реализации планов развития Магаданской области
Все материалы
Силовые структуры
По Кругу
Чем живет Владимирский Централ после смерти великого шансонье
Убойное безделье
Почему российские школьники все чаще идут на преступления
Больно надо
Почему органы россиян не пользуются спросом на черном рынке
Бывший самый молодой мэр России стал фигурантом дела о коррупции
Ложись, двойка: ученик напал на школу в Подмосковье
Испуганные одноклассники прыгали из окон, пока он сводил счеты с учительницей
Двоим предполагаемым членам банды Шамиля Басаева утвердили обвинение
Ударившую малыша на детской площадке петербурженку отправили под домашний арест
Все материалы
Наука и техника
Корабль X-37BВошли снизу
SpaceX запустила убийцу российских спутников
«Они сражались за рабство»
Зачем Россия помогла США победить в Гражданской войне
Солнечная вспышка балла X1.3 (произошла 7 сентября 2017 года)От Солнца к сердцу
Три мощнейших взрыва на Солнце угрожают Земле
Древнюю гробницу ювелира фараонов нашли в Египте
Названо число погибших советских граждан на Кубе во время Карибского кризиса
Боевую машину поддержки танков «Терминатор» испытали в Сирии
Доказана эволюция современного человечества
Все материалы
Спорт
Хуки Хуку
Украинский боксер Усик разобрался с чемпионом-провокатором из Германии
С армянами не скучно
У этого клуба есть армянские олигархи, тренер-мем и крадущий миллионы президент
«Вас семь червей на трибуны приползло»
Порой спортсмены напрягают не только мышцы, но и мозги
Надаль выиграл US Open
Россия в матче с хорватами набрала 101 очко и вышла в четвертьфинал Евробаскета
Макгрегора засудят за швыряние энергетиков
Кадыров подарил Mercedes игрокам «Ахмата»
Все материалы
Культура
Что с лицом
Полный сюр у Рене Магритта был не только на картинах
Врач во время эпидемии чумы в Риме, около 1656 г.Чума на оба ваши дома
От какой эпидемии в следующий раз пострадает человечество
Чемпион-амфибия
Все призеры Венецианского фестиваля и его лучшие фильмы по версии «Ленты.ру»
Учитель назвал влюбленностью отношение Поклонской к Николаю II
В авиакатастрофе разбился американский музыкант Трой Гентри
Скончался исполнитель кантри-музыки Дон Уильямс
Советский фильм получил награду в Венеции
Все материалы
Интернет и СМИ
LAS VEGAS, NV - JANUARY 18: (EDITORS NOTE: Image contains partial nudity.) Adult film actress Kendra Lust picks up adult film actress Janice Griffith at the Pornhub booth at the 2017 AVN Adult Entertainment Expo at the Hard Rock Hotel & Casino on January 18, 2017 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Ethan Miller/Getty Images)Расцвет порноимперии
Кто создал PornHub, Brazzers и приучил весь мир к большой груди
«Хоть за трезвого, хоть за пьяного»
Самые безумные лозунги кандидатов из российской глубинки
Киану Ривз«Государство не сможет победить анонимность»
Основатель Tor о подпольных рынках наркотиков и заговорах правительства
«Эхо Москвы» обвинили в нарушении закона о запрете агитации в день тишины
Телеведущий запаниковал и заметался по студии
Американский метеоролог попробовал противостоять «Ирме»
Мужчины не дали Екатерине Андреевой потрогать Кубок мира по футболу
Все материалы
Ценности
Ота Томоюки«Выглядеть сексуально хотят не только российские девушки»
Японские модники могут потрясти даже дам в хиджабах
Международный автомобильный салон во Франкфурте
За кулисами крупнейшего автошоу Европы
Петербуржцам дадут посмотреть на Lamborghini
G-Shock создал часы для прячущихся в тундре китайцев
Умер сооснователь дома Yves Saint Laurent
В Россию привезли уникальный Bentley Bentayga Mulliner
Jaguar показал автомобиль будущего
Все материалы
Путешествия
Дадут тумака
Что ждет наивных туристов в самых гостеприимных странах мира
Треть россиян пожелали отдохнуть в Северной Корее
Наркотики, проститутки и триады
Спальные районы Гонконга с высоты полета штурмовика
В Узбекистане приготовили самый большой в мире плов
Российские власти посулили иностранцам дешевое лечение на Кавказе
В Испании обеспокоились резким ростом турпотока на «Драконий камень»
Российских туристов предостерегли насчет смертельных аварий на Пхукете
Все материалы
Из жизни
Роберт ДжентайлНи себе, ни людям
Тайну крупнейшей в истории кражи знает лишь один человек, но он молчит
Щелкай клювом
Шокирующие снимки пернатых и нетронутой природы
«Польский майонез мне совсем не нравится»
История жительницы Санкт-Петербурга, переехавшей в польский Вроцлав
На Курилах спасли застрявшего на мели редкого кашалота с детенышем
Умерла пострадавшая при пожаре эрмитажная кошка Дуся
Умершая девочка из Великобритании спасла жизнь восьми человек
Неизвестные во Франции заменили святую воду в церковных купелях алкоголем
Все материалы
За что автопроизводители судятся с китайцами
Почему Китай бесит все автомобильные бренды
И снова «Лада»
25 самых популярных машин России
Что стало с автозаводами Российской империи и СССР
РАФ, ЕрАЗ, ЛАЗ и другие: чем заняты предприятия, на которых когда-то выпускались автомобили
Неформат
Длительный тест Mercedes-AMG GLA 45: пора прощаться (и считать расходы)
Продажи автомобилей в России растут шестой месяц подряд
Сын Фердинанда Пиха построит конкурента Porsche 911
Американцы решили тюнинговать старые «Рэйндж Роверы»
Все материалы
«Дочь не хочет, чтобы ее спрашивали про цвет трусов»
Почему ни в коем случае нельзя помогать детям с покупкой жилья
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Мы поедем и помчимся
Владельцы автодомов заполонили Instagram снимками счастливой жизни
Спрос на съемные квартиры в Москве достиг пятилетнего максимума
Суд обязал новгородскую семью снять занавески
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
Все материалы