«Произвол и мордобой»

Провела заседание штаба горячей линии, которую мы создали для получения жалоб по нарушениям прав избирателей, а также вопросов по выборам от граждан. По всем полученным жалобам и резонансным нарушениям, о которых рассказали СМИ, направим обращения в компетентные органы. Стоит отметить, что жалоб немного. Нарушения есть, но носят они не системный характер. Вместе с уполномоченными по правам человека в регионах продолжаем мониторить обстановку на выборах.

A post shared by Татьяна Москалькова (@moskalkova.official) on Sep 10, 2017 at 8:35am PDT