Общественный транспорт, прокат автомобилей, такси во многих странах работают совершенно по-разному. Где-то билеты на метро можно приобрести только за безналичный расчет, где-то для того чтобы взять машину, необходим серьезный депозит, а где-то поймать такси «с руки» просто невозможно. «Лента.ру» делится универсальными советами, касающимися общественного транспорта, которые могут пригодиться в любом путешествии.

Не бойтесь общественного транспорта

Общественный транспорт может оказаться весьма удобным способом перемещения, особенно если речь идет о Европе. Действует правило: чем более развита экономика страны, тем лучше там обстоят дела с транспортным сообщением.

Германия

Не зря немецкий общественный транспорт и транспортную сеть Берлина, в частности, ставят в пример другим странам и городам: есть и метро (U-Bahn), и наземные «электрички» (S-Bahn), и развитая автобусная сеть, и речные трамваи. Общественный транспорт работает как часы: с точностью до минуты. Не только в столице, но и в самом небольшом немецком городе налажено регулярное автобусное сообщение.

Схемы маршрутов и расписание общественного транспорта в городах Германии можно бесплатно получить в туристических офисах в виде брошюры или скачать на телефон с сайта местного транзитного агентства (например, в Берлине это Berliner Verkehrsbetriebe, BVG — Берлинская транспортная компания, ее приложения доступны для скачивания на смартфоны как с Android, так и с iOS).

Португалия

Если нужно добраться из Лиссабона в Порту (это около 300 километров), конечно, можно купить билет на самолет — но лучше выбрать автобус или поезд. Скоростные Alfa Pendular (AP) или Intercidades (IC) доставят с Ориенте, одного из самых красивых вокзалов Лиссабона, в Кампанью или Сан-Бенту (кстати, этот вокзал в Порту — одна из достопримечательностей всей страны) быстрее, чем автобус, — за три часа. На сайте cp.pt можно приобрести билеты заранее. При заказе онлайн также велика вероятность, что на билеты предоставят большую скидку.

Франция

Попасть из Парижа в Марсель, столицу Прованса и второй по величине город страны, быстрее всего также на скоростном поезде (около 120 евро в одну сторону, 3-4 часа в пути). Однако самый бюджетный вариант — автобус. Ехать значительно дольше, 11–14 часов, но цена ниже в два раза: около 60 евро в один конец. Если не очень спешите, можно сэкономить.

Немецкий общественный транспорт и транспортную сеть Берлина, в частности, ставят в пример другим странам и городам Фото: Carsten Koall / Getty Images

Заказывайте такси с помощью мобильных приложений

За границей цены на традиционные такси, как правило, высоки, а кроме отъявленных автостоперов, мало кому захочется ловить попутки. Как и на родине, такси в путешествиях лучше заказывать через мобильные приложения.

Тот же Uber доступен более чем в 600 городах 77 стран мира. Причем за рубежом есть опции, которых в России пока нет. Например, если находитесь в уже упомянутых выше Лиссабоне или Порту, можно заказать электрокар по очень доступной цене (и доехать на нем от аэропорта). В Таиланде и Индии для заказа доступны мопеды и мотоциклы с водителем. В Хорватии предлагают даже лодку или катер с капитаном для перемещения между многочисленными островами и не только.

Чтобы пользоваться мобильным приложением для заказа поездок за пределами России, не требуется никаких дополнительных настроек.

Пользуйтесь велосипедом

Европейцы — большие поклонники двухколесного транспорта без мотора. На велосипедах они много ездят по городу, а иногда даже и между городами.

Голландия

В Нидерландах ездить на велосипеде безопаснее, чем в других странах, в том числе европейских. Тут очень развита соответствующая инфраструктура: дорожки, выделенные полосы, обозначенные дорожными знаками велосипедные маршруты. Велосипедисты подчиняются схожим с автомобильными правилам дорожного движения, им запрещено передвигаться по тротуару вместе с пешеходами. Велосипед должен быть оборудован передней фарой, поэтому лучше арендовать его на месте, чем везти свой и проверять, соответствует ли он всем требованиям.

Взять велосипед напрокат можно прямо у метро или на железнодорожных станциях — правда, только тем, у кого есть абонемент на общественный транспорт. Абонемент стоит недорого, поэтому если остаетесь в стране дольше, чем на неделю, имеет смысл приобрести его и пользоваться велосипедом за небольшую ежедневную плату (в данный момент — 3,85 евро в день).

В Европе действует правило: чем более развита экономика страны, тем лучше там обстоят дела с транспортным сообщением Фото: Alexander Koerner / Getty Images

Если вы все-таки решили арендовать автомобиль

В некоторых популярных для отдыха россиян странах любители сидеть за рулем могут арендовать автомобиль без большого урона для личного бюджета. Одно из основных правил: выгоднее и безопаснее сделать это онлайн, находясь в России.

Лучше выбирать компанию, где в стоимость аренды включены все сопутствующие расходы. Помните, что вас попросят оплатить не только стоимость проката и страховки, но и внести залог. На страховку скупиться не стоит — она может сэкономить ваши нервы, время и деньги. Чтобы получить сумму залога обратно без проблем, рекомендуем расплачиваться банковской картой. Никогда не оставляйте в качестве залога свои документы, особенно паспорт — залог только денежный.

Испания

Арендовать автомобиль в Испании можно, если водителю больше 21 года и у него есть стаж вождения больше года — это требование большинства прокатных компаний. Однако чем вы старше и чем больше ваш стаж, тем дешевле вам обойдется аренда автомобиля (за счет сокращения стоимости страховки). Спланируйте маршрут путешествия и его график заранее: не забывайте, что в Испании часы работы многих заведений отличаются от российских: если вы явитесь в прокатную контору в воскресенье, можете увидеть перед собой закрытую дверь.

Процесс сдачи машины достаточно прост. Так, если вы приехали на свой самолет ночью или ранним утром, когда прокатчики еще не работают, чаще всего вы можете просто поставить машину на стоянку компании, а ключи бросить в специальный ящик. Но если с автомобилем вдруг возникнут дополнительные сложности, с вашей карты спишут стоимость этих услуг (например, за чистку салона от песка). Есть и другие тонкости. В частности, в Испании, возвращая автомобиль, очень часто дешевле самостоятельно залить полный бак, чем оставить эту заботу прокатчику.