Марафон жизни

В минувшие выходные по всему миру состоялось множество любительских забегов. Один из самых массовых прошел в Москве. В Парке Мещерский на юге столицы прошел ежегодный полумарафон «Такеда Осенний Гром». Об особенном мероприятии, в котором приняло участие около 2000 человек — в материале «Ленты.ру».

Любительский бег еще никогда не был так популярен, как сейчас. Количество забегов, организуемых в России и других странах, стремительно растет из года в год. Основная причина, почему люди хотят в этом участвовать — получение эмоций. «Это классный способ провести время. Ты приезжаешь на место сбора, с тобой друзья и еще сотни людей, вы разминаетесь и бежите — кайф!», — объяснил один из участников полумарафона, британец Дэнни.

Он абсолютно прав, но у полумарафона «Такеда Осенний Гром» помимо веселья и проверки физических возможностей участников, была еще одна, очень важная цель. В рамках забега прошла благотворительная акция «Быстрее боли»: все собранные пожертвования были направлены на развитие паллиативной помощи в России.

Такой вид помощи включает в себя целый комплекс мер, позволяющих улучшить качество жизни тяжелобольных пациентов. Это совместная работа медиков, психологов, социальных работников, юристов-волонтеров и благотворителей. Для ее оказания необходимы обученные специалисты и лекарственные средства, в первую очередь обезболивающие препараты. Акция проходит в третий раз, и благодаря ее проведению, у выездной паллиативной службы на базе Новосибирской районной больницы номер один появился второй автомобиль для транспортировки пациентов и оказания помощи на дому. Благодаря этим машинам специалисты новосибирского хосписа теперь могут выезжать к больным детям на дом со всем необходимым оборудованием.

Фото: Такеда

«Участие в полумарафоне — это повод проявить силу воли, преодолеть себя, а участие в благотворительной акции "Быстрее боли" — это способ помочь людям, которым приходится каждый день бороться с тяжелым недугом, это возможность сделать что-то для других, приложить усилия, чтобы сделать мир немного лучше», — сказал специальный гость марафона, чемпион мира и Европы по легкой атлетике Сергей Шубенков.

Помимо Шубенкова акцию «Быстрее боли» поддержали телеведущие Жанна Бадоева и Антон Комолов, а также общественный деятель Ксения Безуглова. Пожертвования, собранные на осеннем забеге-2017, будут направлены на закупку современных, легких в управлении и функциональных кроватей для отделения паллиативной помощи Центральной городской больницы номер 2 имени А.А. Миславского в Екатеринбурге.

«Когда мы поддерживаем развитие паллиативной помощи, мы поддерживаем неотъемлемое право человека на достойную жизнь до самых последних дней», – говорит Андрей Потапов, генеральный директор компании Такеда Россия, глава региона СНГ. «Если участие в полумарафоне формирует личную историю успеха, то участие в благотворительной акции – это возможность сделать вклад в общее дело и создать общество, в котором берегут и заботятся о каждом человеке на протяжении всей его жизни».

За последние несколько лет уровень оказания паллиативной помощи в России заметно вырос. Так, в 2016 году оказанием этого вида помощи, в том числе на дому, занимались 652 кабинета. Это на 35 процентов больше, чем годом ранее, но до действительно выдающихся результатов пока далеко. По данным ВОЗ, Россия занимает 48-е место из 80 по международному индексу «качества смерти». Чтобы достичь необходимого уровня развития паллиативной помощи крайне важна общественная поддержка. Именно поэтому помимо оказания помощи хосписам, организаторы ставят перед собой задачу повышать уровень осведомлённости россиян о паллиативной помощи: в ходе марафона каждый зритель и участник мог получить исчерпывающую информацию о том, что такое паллиативная помощь, почему не нужно бояться хосписов и как можно помочь тяжелобольным людям.

Фото: Такеда

Спортивные результаты, показанные участниками марафона, также были впечатляющими. Первым финишировал Ринас Ахмадеев, преодолевший 21,1 километра за 1 час 7 минут и 17 секунд. За неделю до этого он стал чемпионом России среди любителей, победив на Ярославском полумарафоне. Первой среди девушек прибежала Екатерина Алексеева, преодолевшая дистанцию за 1 час 23 минуты и 46 секунд.

Среди участников было множество тех, кто не стремился к максимально высокому результату. Несколько тысяч людей в Мещерском парке в этот день объединила особенная атмосфера – атмосфера добра, положительной энергии, желании быть счастливыми и делиться этой радостью с другими. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что подавляющее большинство участников осеннего полумарафона придут на весенний, который пройдет в апреле и также наверняка соберет немало средств на развитие паллиативной помощи в России.

