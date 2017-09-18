Тест на скрепы

Есть сотни примеров, когда будущие великие святые до обращения были лютыми злодеями и грешниками. Первый человек, вошедший в рай согласно Евангелию, был разбойником. И ни один верующий за два тысячелетия христианства не оскорбился тем, что биографии святых обнародованы без купюр. Напротив, пример обращения от греха имеет мощный назидательный смысл. Кощунством для христианина может быть лишь злонамеренная выдумка, клевета и поклеп.

Давным-давно, две тысячи лет тому назад жил-был молодой человек по имени Савл. Родился он в Тарсе, крупном торговом центре мало­азий­ской провинции Римской империи. Его отец был иудейским сектантом-фарисеем, однако по наследству от ро­ди­те­лей Савл получил высокое звание рим­ско­го граж­да­ни­на. Еще юношей его отправили в Иерусалим для получения образования, где его учителем стал самый авторитетный раввин того времени Гамалиил. Молодой Савл стал ревностным исполнителем иудейского закона, приобрел авторитет в фарисейской среде, и, по собственному свидетельству, стал одним из жестоких преследователей нарождающихся христиан.

Позднее он напишет об этом так: «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». И когда первомученика Стефана побивали камнями, преступники оставили ревностного Савла сторожить свою верхнюю одежду. Понятно, о ком идет речь. Историю жизни первоверховного апостола Павла мы знаем из Библии, приведенная выше цитата — это его послание к Галатам.

И вот представьте, что вы режиссер, задумавший снять кино о жизни апостола Павла. Станете вы исключать из своего сценария молодые годы Савла? Если они не исключены из Нового Завета, вы станете искажать подробности биографии святого, например, рисуя будущего апостола христианином от рождения, а не тем однажды прозревшим фарисеем, встретившим Иисуса по дороге в Дамаск? Оскорбил ли веру христианскую Павел тем, что в молодости гнал христиан?

Скоро год, как с подачи депутата Поклонской общество не просто обсуждает так называемый «Матильдагейт», а столкнулось с угрозой террористических атак на этой почве. Попробуем рассмотреть некоторые важные аспекты этой проблемы.

Итак, вопрос первый: был ли роман у цесаревича Николая Романова с балериной Матильдой Кшесинской? Несомненно, они были хорошо знакомы. Точно известно, что общались близко — считается, что балерина была фавориткой цесаревича в 1892-1894 годах, и пока вынесем за скобки эротическую коннотацию этого слова. Хотя, вот выдержка из дневника Кшесинской того времени: «Цесаревич: приехал в 12-м часу, не снимая пальто, вошел ко мне в комнату, где мы поздоровались и... первый раз поцеловались.<...> Мы много говорили. Я и сегодня не пустила Цесаревича в спальню, и он меня ужасно насмешил, когда сказал, что если я боюсь с ним идти туда, то он пойдет один! Сначала, как он пришел, мне было очень неловко говорить с ним на Ты. Я все путалась: Ты, Вы, Вы, Ты — и так все время! У него такие чудные глаза, что я просто с ума схожу! Цесаревич уехал, когда уже стало рассветать. На прощание мы несколько раз поцеловались. Когда он уехал, у меня больно сжалось сердце! Ах, мое счастье так шатко! Я всегда должна думать, что, может, вижу его в последний раз!»



Кадр: фильм «Матильда»

Даже в те времена утаить факт как минимум взаимной симпатии этих людей было невозможно, не говоря о том, как эта история была растиражирована в самом негативном свете большевиками, чей лидер, до сих пор лежащий на Красной площади в открытом саркофаге, называл Николая Романова не иначе как Кровавым. Я не стану пересказывать всю эту романтическую историю, скажу лишь, что знаменитая танцовщица была столь близка к императорскому двору, что в 1921 году даже официально вышла замуж за великого князя Андрея Романова. Матильда Феликсовна была личностью публичной, оставила увесистый том воспоминаний и почила, не дожив нескольких месяцев до своего столетия аж в 1971 году. Но что же ужасного в том, что молодые неженатые люди могли состоять в романтических отношениях? Мы поймем это позже.

Вопрос второй, примыкающий: можно ли снимать кино по мотивам воспоминаний героини и порочат ли они память будущего царя-страстотерпца, расстрелянного большевиками летом 1918 года? Очевидно, что только в больном воображении свидетельства балерины способны умалить почитание страстотерпца (если вставать на позиции тех, кто признает последнего императора христианским святым). Однако именно это сейчас обсуждается даже на правительственном уровне.

Третий вопрос: а как связаны эти события — мученическая смерть Николая II и его юношеские романы? Выше я привел пример с куда более известной личностью в христианском мире, величайшим апостолом, легко признавшимся в гонениях на первохристиан. Куда там до во влюбленности в какую-то танцовщицу! Хорошо, те граждане, кто повинуясь стадному чувству и следуя советской привычке «Пастернака не читал, но осуждаю», выходят с хоругвями на крестные ходы, по всему видать —Писания не знают, в богословских тонкостях не разбираются. Но, извините, зачинщики-то «Матильдагейта» чуть ли не опусы пишут, из серии «моя семья и Николай Второй». Чем можно объяснить желание описать жизнь своего кумира как «равноангельскую», кроме глубочайшей дремучести? Николай Романов не был ни преподобным отцом, ни аскетом, ни отшельником. Да, он был верующим христианином, примерным мужем, можно сказать — показательно благочестивым для своего времени и окружения. Но он тоже был когда-то юным, вполне вероятно, пылким молодым человеком. Да и канонизировали его, если кто забыл, не за особое благочестие, а за подвиг. Причем чин страстотерпцев с древности применяется только по отношению к представителям великокняжеских и царских родов и не подразумевает благочестия от рождения.

Получается, бывшие пионеры и комсомольцы, обменявшие красные галстуки и членские билеты на стихари, покрывшись платочками или отрастившие длинные бороды, своей новейшей веры совсем не ведают. Если бы они открыли Писание, то прочли бы то важное, что пишет апостол Матфей в девятой главе Евангелия: «Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные, пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».

Замалчивание и огульное отрицание фактов биографии какого-либо прославленного святого на том основании, что это якобы порочит его память дает обратный эффект. После того как началась борьба с фильмом Учителя, которого к тому же никто пока не смотрел, у будущих зрителей не останется в памяти ничего о «святом императоре», кроме того, что в юности у него был роман с какой-то балериной. Худшей услуги «защитники» Николая II его памяти оказать не могли. И именно они, во главе с бывшим крымским прокурором, порочат память царя, заостряя внимание на интимных подробностях его жизни, более того — отрицая за ним способность влюбляться в женщин. Но почему все-таки так происходит?

На днях глава Минкульта Владимир Мединский публично заявил, что не понимает, чем руководствуется депутат Госдумы Наталья Поклонская, выступая против фильма Алексея Учителя. «Тем более не готов разгадывать мотивации разнокалиберных активистов-поджигателей, нагло именующих себя православными», — сказал он. Чиновнику столь высокого ранга, тем паче в светском правовом поле, довольно трудно называть вещи своими именами, переводя разговор в религиозную парадигму, к чему его подталкивает депутат Поклонская и ее последователи, от которых она после угроз этих доморощенных террористов вынуждена отмежеваться. Хотя прецедент создан: помните, как в процессе над Pussy Riot обвинение манипулировало правилами церковных cоборов?

Тем не менее вызывает уважение, что считающийся завзятым «охранителем» министр подчеркивает: «У нас здоровое гражданское общество, у нас достаточно законных и эффективных механизмов общественного диалога. Идя на поводу у отрицающих закон "активистов", мы создаем опасный прецедент потакания безответственному кликушеству».

Николай II с Алисой Гессенской (будущей императрицей Александрой Федоровной), 1894 год Фото: Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга / russiainphoto.ru

Если взглянуть с религиозной позиции, то появления кликуш легко объяснить. Неуемная любовь к властителям именуется ересью царебожничества. Корни у нее довольно глубоки. В Древнем Египте фараоны были живыми воплощениями богов, потом эта традиция благополучно перекочевала в античность, а затем и в христианстве прижилась в виде признания византийских императоров «богоизбранными». Кстати, греческое слово Христос переводится именно как Помазанник, что в свою очередь представляет собой кальку еврейского Машиах, то есть Мессия. Трансформируясь постепенно из гонимой религии в господствующую, христианство и верховным правителям начало придавать свойства самого Спасителя, «помазывая» их на царство.

Тут и становится понятно, что любые истории из жизни последнего русского самодержца, рисующие его обычным человеком, в мозгах противников «Матильды» становятся историей жизни личности, обожествленной по факту рождения. А если так, то битва идет не за память конкретного человека, пусть и канонизированного впоследствии, а за саму «веру», на которую «покусились неверные». Тут же находятся множество цитат святых отцов, которые заповедовали давать отпор «кощунникам». Вот вам и мотив, с помощью которого легко манипулировать толпой, объявлять «православный джихад» и оправдывать любые преступления. Адепты подобного взгляда уже не хулиганы, а «мученики за веру», не террористы, а защитники «скреп». Так в год печального юбилея большевистского переворота российский социум проходит самый неожиданный тест: не только на психическое здоровье, но и на понимание азов христианства.

