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«Думаю, весь Мончегорск побывает»

Дмитрий Буткевич о том, как привезти в Заполярье выставку современного искусства

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Фото: предоставлено кураторами выставки

В городе Мончегорске Мурманской области открылась выставка «Спутник над Мончегорском. Космос в работах художников XXI века». Куратор Дмитрий Буткевич рассказал «Ленте.ру» о том, как привезти экспозицию современного искусства в Заполярье, о связи Мончегорска с космосом и о телескопе из дырявых ведер.

«Лента.ру»: Расскажите о выставках в регионах. Насколько экспозиция «Космос в работах художников XXI века» вообще редкое событие для Мончегорска?

Буткевич: Привезти выставку из Москвы в регион очень тяжело. Это тяжело и морально, поскольку в регионах довольно часто не готовы к приему крупных экспозиций (а у нас как раз такая — около 60 работ), и материально. Без помощи крупных государственных или частных корпораций обойтись не удастся. Нам помогли «Норникель», Кольская ГМК, госкорпорация «Роскосмос», администрация города Мончегорска — кто материально, кто другими ресурсами.

Такие выставки достаточно часто проводятся в Москве и Санкт-Петербурге, бывают иногда в городах-миллионниках — например, сейчас открыта биеннале современного искусства в Екатеринбурге, совсем скоро откроется в Красноярске. А вот в малых городах, таких как Мончегорск, подобных выставок практически не бывает. Это просто не принято. Наша выставка «Космос в работах художников XXI века», на мой взгляд, совершенно уникальна, потому что никогда такого не было в Мончегорске за все 80 лет истории города. Да и в Мурманске, столице региона, я смогу назвать лишь пару выставок современного искусства за последние пять лет.

Какова связь Мончегорска с темой выставки?

Мы исходили в первую очередь из возможностей — нам их предоставили, и поэтому мы сделали выставку именно здесь. Что касается связей Мончегорска с космосом, то они прослеживаются. Во-первых, из Мурманской области призывался в первый отряд космонавтов Юрий Гагарин. Он служил в части в поселке Корзуново, это тоже Заполярье.

Во-вторых, здесь еще до Великой Отечественной войны начали выплавлять никель, а никелевые соединения, особенно карбонильные, полученные впервые именно на Кольской ГМК, до сих пор используются в космосе. У нас в экспозиции есть видеозапись обращения космонавта Сергея Рязанского: он с орбиты приветствовал город Мурманск и нашу выставку. И он как раз сказал, что мы вот летаем, а ваш никель у нас тут в приборах.

Меценат вроде «Норникеля» — ключевой фактор организации выставок в малых городах?

Три года назад эта выставка прошла в Московском музее современного искусства. Там никаких спонсоров не было, мы обходились своими силами. Делать выставку в Москве и в регионе — две большие разницы. Вывезти выставку в регион без крупного мецената абсолютно невозможно. Транспортные расходы, логистика, аренда — технических сложностей было достаточно много, но мы их все преодолели.

Много посетителей собирают такие события?

На открытие к нам пришли более 200 человек. Для Мончегорска с населением менее 40 тысяч это немало. Выставка работает до 4 октября, посмотрим, сколько будет в итоге. Думаю, что весь Мончегорск побывает. Мы рассчитываем еще и на то, что выставкой заинтересуются дети — это одна из социальных составляющих проекта. Мы хотим, чтобы люди почувствовали, насколько космос интересен современным художникам и чтобы это возбудило в них какую-то творческую активность, особенно в детях. Чтобы они поняли, что современное искусство позволяет пользоваться разными материалами, не только холстами и красками. Работа, вызвавшая на выставке особый интерес, — телескоп из старых ведер и чанов. Художник нашел на помойке ведра разных размеров, пробил в них дырочки и сконструировал такой телескоп. Смотришь в него, и возникает иллюзия звездного неба.

Какой следующий регион выберете для выставки?

Может быть, мы продолжим путешествовать по России с нашим космическим проектом — мы изначально планировали делать его региональным. Проблема в финансировании. Где есть меценаты, туда мы везем выставки. Сейчас думаем поехать в Читу, этот город тоже не избалован арт-проектами.

Беседовал Илья Кролевский

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