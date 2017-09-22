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«Оболочка городской цивилизации»

Почему интернет стал спасителем русской культуры и городской среды

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Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Норильск — один из немногих российских городов, обходившийся до последнего времени без широкополосного интернета. В этом году там наконец проложили оптоволоконный кабель. Теперь скорость передачи данных достигнет 40 гигабит в секунду вместо 2-2,5, как раньше. Пока линия будет действовать в тестовом режиме, а в 2018 году заработает в полную силу. «Лента.ру» спросила экспертов, что меняется в городах с приходом интернета, особенно в сфере культуры.

Владимир Харитонов, директор Ассоциации интернет-издателей

У нас все еще имеются места, где нет интернета и, кроме того, есть поселения и даже довольно крупные города, в которых нет книжных магазинов. А пользователей интернета в России очень много — около 80 миллионов в месяц, из них 57 миллионов заходят в сеть каждый день. То есть существенная часть страны в интернете просто живет. Конечно, в сети есть и литература, и она доступна.

Но тут следует отметить еще один момент. Когда человек попадает в интернет и начинает активно им пользоваться, он что-то пишет. Чем больше мы пользуемся сетью, тем больше становимся писателями. Когда интернета не было, написать что-то для обычного человека — это, к примеру, письмо бабушке. В повседневной жизни тексты никто не порождал, не создавал, никто не оттачивал слог и не думал над этим. Сейчас мы пользуемся социальными сетями каждый день, кого-то читаем, что-то кому-то отвечаем, сочиняем заметки, сообщения и так далее. Как это ни смешно, все, что мы написали в интернете, помимо прочего, охраняется законом об авторских правах.

Качество этих текстов — вопрос другой. Оно разное. Но думать, что человечество за всю свою историю создавало исключительно качественную литературу, — это заблуждение. Литературу создавали самую разную, даже в Древней Греции. Речь о том, кто будет это читать. В России книги мало кто читает, если только для этого не организованы специальные маркетинговые мероприятия. Но хорошие книги все равно рано или поздно находят дорогу к хорошему читателю.

Иван Засурский, журналист, продюсер, президент Ассоциации интернет-издателей, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ

Интернет или гиперпространство, которое он создает, — это на самом деле оболочка городской цивилизации. Это и есть город, его графическая оболочка. Один американский священник писал: город отличается от деревни тем, что каждому человеку все время необходимо делать какой-то выбор. Человек формирует круг своего общения, к примеру. В этом прослеживается и дальнейшее развитие городской цивилизации, ее усугубление. Наш цифровой город — это интернет. В нем одним может не нравиться один район, другим — другой. Это хочется запретить, этого поймать и так далее — просто город такой. Это то, что мы делаем, то, как мы хотели бы выглядеть, то, как готовы презентовать себя, та информация, которую мы потребляем и в которой нуждаемся, — вот как выглядит графическая оболочка или городское гиперпространство.

Что касается продуктов культуры, то меняется среда распространения, меняется экономика. Самое интересное происходит с кино: постепенно основные доходы от фильмов переходят на платформы новых медиа. Раньше кинопоказ был главным источником дохода, а теперь уже это сомнительно. Мы, к примеру, выпускаем фильм «Ампир V», и еще неизвестно, где больше соберем — в кинотеатрах или на новых медиа. Скорее всего, на новых медиа. С литературой и музыкой свои особенности, но это уже детали.

Иван Гродецкий, генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko

Если говорить о кино, то онлайн-кинотеатры сегодня сильно влияют на потребительские привычки. Мы присутствуем при трансформации информационно-развлекательного пространства, когда гаджеты, телевизоры, приставки и так далее становятся не просто каналом доставки информации, а полноценными продуктами, предлагая пользователям и зрителям, помимо контента, качественный сервис, опыт кинотеатрального смотрения (HDR, UltraHD) и комфорт — смотреть что хочешь, когда это удобно на любом устройстве.

В городах, где мало или совсем нет кинотеатров, или там, где суровая зима не позволяет выйти из дома, онлайн-кинотеатр — лучший способ легально, без рекламы, в хорошем качестве смотреть самые последние новинки кинопроката или фестивальное кино, которое часто не добирается до регионов.

Люди привыкают платить за контент, начинают ценить возможность смотреть любимые фильмы, сериалы, мультфильмы в хорошем качестве и без рекламы. Развитие индустрии повлекло за собой более пристальное внимание со стороны законодательных органов, которые, как и мы, заинтересованы в борьбе с пиратством и распространением нелегального контента.

45 процентов выручки нашего онлайн-кинотеатра приносят Москва и Санкт-Петербург, остальное — регионы, то есть на них приходится больше половины продаж. Мы постоянно анализируем статистику покупок и видим, что нас смотрят более чем в тысяче больших и маленьких населенных пунктов по всей России.

Александр Шолохов, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре

Интернет, как и любое явление, имеет положительные и отрицательные стороны. Среди положительного очевидно, что люди, особенно проживающие в отдаленных населенных пунктах, получают широкий доступ к информации, могут читать самые новые издания, смотреть последние киноновинки, фактически присутствовать на театральных или балетных премьерах. Это безусловное благо, замечательная возможность.

С другой стороны, интернет крайне индивидуализирует нашу жизнь. Сегодня люди общаются в десятки, если не в сотни раз меньше, чем в доинтернетовский период. Беседы в сети бывают и развивающими, дающими возможность подискутировать на какие-то интересные темы, но в немалой степени они отдаляют нас от нормального прямого человеческого общения. В этом я вижу большую опасность. Отдельно хочется сказать об интернет-языке, языке коротких сообщений и аббревиатур — он обедняет нашу речь. Люди, которые переходят на этот язык, теряют в объеме лексикона, в качестве речи, я уж не говорю о красоте. Это меня сильно пугает.

Это не просто ностальгия о том, что раньше было лучше и вода была мокрее. Нет, не то. Подчеркну: интернет — действительно великое благо, если его верно использовать. К сожалению, зачастую негатив если не уничтожает весь позитив, то существенно нивелирует то хорошее, что мы получаем благодаря всемирной паутине.

Айгуль Хабибуллина

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