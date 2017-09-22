Найди свой мем

В пятницу, 22 сентября, на Комсомольской площади Норильска состоится торжественное открытие высокоскоростного и широкополосного доступа в интернет. Историческое подключение города к сети стало возможно благодаря компании «Норникель». Трудно в это поверить, но Норильск — один из немногих российских городов, обходившихся до последнего времени без скоростного интернета. Теперь же норильчанам откроется доступ ко всем прелестям сети — смешным мемам, вирусным роликам, забавным фотографиям котят и, конечно, популярным YouTube-блогерам. «Лента.ру» подготовила тест на знание самых культовых интернет-шуток за последние десять лет.