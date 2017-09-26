Культура
 
Последние новости
Момент гибели московского автоинспектора под колесами машины ФСБ попал на видео
Ди Каприо «отправили рожать» под присмотром Скорсезе
Челябинка опротестовала миллион рублей компенсации за подмену ребенка в роддоме
Борцы, тренеры и зрители устроили массовую драку на турнире в Краснодаре
Кадыров испытал белорусскую машину-«монстр»
Настасья Самбурская сфотографировалась обнаженной
Вашингтон собрался ограничить полеты российских военных самолетов над США
Популярные новости
Момент гибели московского автоинспектора под колесами машины ФСБ попал на видео
Минтруд назвал десять самых высокооплачиваемых профессий в России
Тиньков пообещал отозвать иски к блогерам из «Немагии»
На Филиппинах нашли 10-метровую тушу загадочного морского животного
Самый богатый депутат Якутии пообедал на 13 миллионов рублей
Вашингтон собрался ограничить полеты российских военных самолетов над США
Украинские фанаты призвали Порошенко пересмотреть правила продажи билетов

Конец истории

Виктор Пелевин о России после Путина

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Солнцев / ТАСС

«А может быть, никакого Пелевина и нет. Может быть, за него компьютерная программа книги пишет», — подобную версию относительно творческого метода одного из главных современных российских писателей из уст обывателя можно услышать довольно часто. Вполне вероятно, что и сам Виктор Олегович о ней знает. Но даже если и нет, его новый роман «iPhuck 10» можно прочесть как своего рода ответ на это предположение.

МИР РОМАНА

Для начала, о ключевом, заглавном предмете: iPhuck — это гаджет для занятия сексом. Дорогой и сложный (гораздо сложнее, чем просто фаллоимитатор или искусственная вагина), с выходом в интернет, обеспечивающий пользователю ощущение абсолютной реальности происходящего.

Дело в том, что в России второй половины XXI века (а именно в это время происходит действие романа) секса нет. То есть им больше не занимаются телесно. Точнее, теперь для этого нужны не две биологические особи, а одна. Половой контакт между мужчиной и женщиной, мужчиной и мужчиной, женщиной и женщиной и вообще любые виды секса, где требуется присутствие более одного биологического тела, — маргинализован. Люди спят с проекциями (андроидами или iPhuck'ами), а размножаются через пробирку, чтобы избежать инфекций и дать здоровое потомство. Зато иллюзия позволяет провести ночь со сказочной принцессой или римским гладиатором — да с кем угодно. Редкие поклонники физического секса еще остались, но они вне закона.

Виктор Пелевин всегда очень скрупулезно выстраивает свои миры и подробно их описывает. И роман «iPhuck 10» в этом смысле — не исключение. Во второй половине XXI века сетевое и виртуальное если не окончательно взяло верх над биологическим и физическим, то во всяком случае обрело не менее убедительный статус. Например, появились специальные кладбища/колумбарии, где после смерти человека хранится облако его девайсов.

Государственная политика тоже претерпела существенные изменения: Российская Федерация теперь называется Российской Империей, это монархия (ее восстановили в конце 2030-х), и она управляется клонированным Государем (38 процентов биологического материала взяли из левого уса Никиты Михалкова и добрали геномами европейских, китайских и абиссинских династий). Если с Государем приключается что-то нехорошее, то Аркадия Первого сменяет Аркадий Второй, Третий и далее по списку. Описанные в романе события разворачиваются при Аркадии Шестом.

ГЕРОИ

Владимир Сорокин как-то сказал, что писатель — это «пишущее тело». У Виктора Пелевина же герой-рассказчик — это пишущий разум, лишенный телесного воплощения. Сам про себя он говорит, что он «типичный российский искусственный интеллект второй половины XXI века», «полицейско-литературный робот ZA-3478/PH0 бильт 9.3» с достоевским именем Порфирий Петрович. ПП (назовем его так для краткости) живет только в сетевом пространстве, а его характер, по его же меткому определению, «окрашен в контрастные тона нашей исторической и культурной памяти» и сочетает в себе одновременно и «Радищева с Пастернаком и как бы дознавателя по их объединенному делу».

Внешность полицейского робота может быть любой, но менять он ее волен в рамках некоего заданного шаблона. ПП носит «петровские усы торчком», бакенбарды (любого цвета: от оранжевого до фиолетового) и «лысину с длинным зачесом поперек». Сам про себя он шутит: горе look'овое (в романе не прямо россыпь узнаваемых фирменных пелевинских каламбуров, но их много, и они привычно смешные). Ну и главное: алгоритм робота ПП выполняет две функции. Первая — «раскрывать преступления, наказывая зло и утверждая добродетель» (да, ему свойственны некая напыщенность и витиеватость стиля). То есть он сотрудник Полицейского Управления. И вторая — писать об этом роман в реальном времени.

Робот написал уже 243 романа, а после того, как его взяла в аренду (это тоже возможно) некая искусствовед и куратор по имени Маруха Чо (бритая наголо, «иссушенная диетами», облаченная в кожаную БДСМ-упряжь с шипами женщина, чей гендер был определен в анкете как «баба с яйцами») для «конфиденциального анализа арт-рынка», приступил к написанию 244-го — то есть, собственно, романа «iPhuck 10». И он как бы пишется буквально по мере того, как читатель перелистывает страницы.

ЖАНР

Как шутят сценаристы, второй вопрос, который обычно задает продюсер (первый: кто главный герой?), звучит так: кто злодей и где любовная линия? Ответ: злодей — баба с яйцами, и любовь — у сетевого ищейки, будет с ней же. Много любви. Напряженной и изобретательной. В какой-то момент в ход пойдет даже красная английская телефонная будка, причем не как место встречи, а как инструмент проникновения, но спойлеры нынче не приветствуются. Маруха отправляет ПП собирать информацию о разных произведениях искусства, а в перерывах их отношения развиваются от флирта до секса. Разумеется, виртуального.

Поэтому жанровая принадлежность романа «iPhuck 10» находится где-то между детективом и любовным романом. Если вспомнить «Священную книгу оборотня» или «S.N.U.F.F.», то рядом с ними на полке можно поставить и «iPhuck 10». И надо сказать, что такая джеймсбондовщина в абсурдных футуристических декорациях удается Виктору Пелевину лучше всего. Его ирония и цинизм очень идут любовной линии, а талант фантаста — сложному образу антагониста.

СОВРИСК

Поскольку область совершения преступления и его расследования — современное искусство, то читателя ждет много остроумных объяснений его сути, художественной ценности, формирования спроса и предложения («Грязный секрет современного искусства в том, что окончательное право на жизнь ему дает — или не дает — das Kapital»), а также роли художников, в частности Павленского, в художественном процессе. При этом современная героям культурная парадигма называется «новой неискренностью».

КРИТИКИ

Об отношениях Виктора Пелевина с литературными критиками можно было бы написать отдельный роман. Они непростые. На них влияет множество обстоятельств: от текста пелевинского романа до представлений конкретного критика о прекрасном. Некоторые уважаемые критики старшего поколения довольно резко отзывались о книгах писателя. В ответ Виктор Пелевин придумывал им обидные прозвища и в качестве эпизодических персонажей выводил в неприглядном виде в своих новых романах. И вот в «iPhuck 10» устами своего литературного робота-полицейского он разразился длинной филиппикой в адрес всех критиков вообще и их роли «кураторов литературного процесса». Местами нападки слишком грубы, чтобы претендовать на изящество. Местами слишком изящны, чтобы казаться грубыми. Вот некоторые особенно эмоциональные пассажи.

(О критиках): «Критик, по должности читающий все выходящие книги, подобен вокзальной минетчице, которая ежедневно принимает в свою голову много разных граждан — но не по сердечной склонности, а по работе. Ее мнение о любом из них, даже вполне искреннее, будет искажено соленым жизненным опытом, перманентной белковой интоксикацией, постоянной вокзальной необходимостью ссать по ветру с другими минетчицами и, самое главное, подспудной обидой на то, что фиксировать ежедневный проглот приходится за совсем смешные по нынешним временами деньги».

(Что такое мэйнстримное СМИ): «Смердящий член, которым деградировавший и изолгавшийся истеблишмент пытает ковыряться в твоих мозгах».

(Ну и об отличии критика от блогера): «Если человек высказывается как блогер и частное лицо, это одно. Но когда он выступает в СМИ как «критик»... Это как если бы на огромном смердящем члене сидела злобная голодная *****вошка, которая, пока ее носитель продавливает серьезные аферы и гадит человечеству по-крупному, пыталась напакостить кому-то по мелочи...»

Все это выглядело бы как искренняя обида писателя на обозревателей, если бы не одно но. Пелевинская ирония такова, что главный герой, который произносит все эти гневные тирады, через некоторое время сам окажется в критиках, хотя и в состоянии измененного сознания.

А значит, игра продолжается.

Наталья Кочеткова

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Культура00:0324 сентября

«Теперь разожмите нос и почувствуйте»

Что животные делают лучше людей
11:23Сегодня

Сыгравший Джейме в «Игре престолов» актер выдвинул теорию о беременности Серсеи

00:14Сегодня

Канье Уэст потолстел

10:12Сегодня

Медведев исключил Михалкова из попечительского совета Фонда кино

Культура00:2923 сентября

«Женщины любого возраста и внешности вправе гордиться собой»

Муза Альмодовара о любви к прислуге и миссии женского кино
09:53Сегодня

Вышел трейлер третьей полнометражки «Смешариков»

10:5025 сентября

Врачи рассказали о состоянии Караченцова

09:25Сегодня

Раскрыта дата выхода продолжения «Оно»

Культура00:13Сегодня

«Кто вообще в наше время грабит банки?»

Лучший триллер года — с ночью в Нью-Йорке и бутылкой ЛСД
20:1125 сентября

Никита Михалков откроет барбершоп «Сибирский цирюльник»

09:0325 сентября

В Пушкинском музее покажут «Гамлета» на языке жестов

21:1925 сентября

Победитель «Евровидения-2017» попал в реанимацию в ожидании пересадки сердца

Россия
«Как вышел, в ад попал»
Некоторым в тюрьме лучше, чем на воле
Человек совка
Почему советские люди ненавидят всех вокруг
Адвокат Учителя пожаловался на Поклонскую в комиссию Думы по этике
Слухи об отставке глав регионов помешали работе новосибирского губернатора
«Десятки умирают только потому, что они геи»
Почему в России стали чаще убивать гомосексуалов
Число жертв ДТП на Кубани увеличилось до семи
В аварии с участием экскурсионного автобуса на Кубани погибли шесть человек
Все материалы
Мир
Ангела Меркель Без свастик
Немецкие ультраправые впервые с 1945 года оказались у власти
Вашингтон собрался ограничить полеты российских военных самолетов над США
Fox News назвал уткой запуск Ираном баллистической ракеты
Свобода для скотовода
В лучшем городе США изгнали политиков с полицейскими и погрязли в хаосе
Падший дьявол
Неуловимый наркобарон основал культ убийц и варил человеческие мозги в котле
Опубликованы предварительные результаты референдума в Иракском Курдистане
Возле резиденции Дутерте на Филиппинах убили охранника президента
Все материалы
Бывший СССР
Введите войска!
Миротворцы в Донбассе определят будущее Европы на десятилетия
Климкин назвал владение украинским языком «вопросом национальной безопасности»
Порошенко подписал закон об украинизации образования
Киев заявил о скором внесении в ООН проекта резолюции по миротворцам в Донбассе
На западе Украины приехавших по грибы туристов избили всем селом
Украину уличили в поставках оружия в зону конфликта в Южном Судане
Главу «Киевоблэнерго» забили до смерти в собственном доме
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Минтруд назвал десять самых высокооплачиваемых профессий в России
Цена на нефть Brent поднялась выше 59 долларов впервые с 2015 года
Названо число бедных россиян
Все материалы
Бизнес
Носом чую
Фекалии стали выгодным бизнесом
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
Альтернатива есть
На смену неэффективной системе теплоснабжения придет альткотельная
Цены на авиабилеты в России оказались вдвое ниже среднемировых
Apple и Google сохранили лидерство среди самых дорогих в мире брендов
Правительство нашло решение для продвижения отечественных самолетов за рубеж
Анкара раскрыла сроки поставки российских С-400
Все материалы
Силовые структуры
Московская история Х
Влюбленные нацисты подгоняли украинские стволы русским националистам
Поели как люди: убийц-расчленителей задержали в Краснодаре
Они хранили фрагменты тел в холодильнике и, возможно, ели своих жертв
Салам, «Москва»!
Крупнейший торговый центр столицы стал ареной для разборок гастарбайтеров
СМИ узнали о рекордной в истории Министерства обороны взятке
Появились фотографии и детали операции по обнаружению останков Доку Умарова
Опубликовано видео из квартиры расчленившего женщину кубанца и его жены
В СК опровергли информацию о серии убийств каннибалами в Краснодаре
Все материалы
Наука и техника
Посыпали пеплом
Необратимая катастрофа навсегда изменит жизнь на Земле
Порошок, уходи
Землю ждет вторжение инопланетян и уничтожение Солнца: обзор Destiny 2
Перед парадом вермахта и Красной армии в Бресте«Появилась бы "бандеровская Украина" под контролем Германии»
Зачем Сталин подружился с Гитлером и устроил парад Красной армии с вермахтом
Маск раскроет главную цель SpaceX
Раскрыто отличие человеческого секса от животного спаривания
«Калашников» продемонстрировал «летающий мотоцикл»
Раскрыта тайна строительства египетских пирамид
Все материалы
Спорт
Уберите этого сукиного сына с поля
За что звезды американского спорта ополчились на Трампа
Борцы, тренеры и зрители устроили массовую драку на турнире в Краснодаре
Умер участник варшавского марафона
Украинские фанаты призвали Порошенко пересмотреть правила продажи билетов
Мэйуэзер рассказал о страхах в бою с Макгрегором
Шарапова опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце
Охранники дубинками избили игроков китайской команды в раздевалке
Все материалы
Культура
Конец истории
Виктор Пелевин о России после Путина
«Теперь разожмите нос и почувствуйте»
Что животные делают лучше людей
«Кто вообще в наше время грабит банки?»
Лучший триллер года — с ночью в Нью-Йорке и бутылкой ЛСД
Сыгравший Джейме в «Игре престолов» актер выдвинул теорию о беременности Серсеи
Медведев исключил Михалкова из попечительского совета Фонда кино
Вышел трейлер третьей полнометражки «Смешариков»
Врачи рассказали о состоянии Караченцова
Все материалы
Интернет и СМИ
Бесславные ублюдки
Семь выдающихся злодеев российского даркнета
Названы самые популярные в интернете вопросы о сексе
Тиньков пообещал отозвать иски к блогерам из «Немагии»
В сети опешили от «взрослого юмора» в детской книге
Геноцид миллионеров
Россиян лишают соцсетей и вымогают деньги
Китай заблокировал самый популярный в мире мессенджер
Корчевников займется судьбами людей на «России 1»
Все материалы
Ценности
Зарвались
Танцующий миллионер заставил жертв моды носить рванину
Настасья Самбурская сфотографировалась обнаженной
Немцы из A. Lange & Söhne показали сложные часы в синих тонах
Итальянцы создали «тайные сады» из изумрудов и сапфиров
В Emporio Armani предложили надеть солнцезащитные очки и оказаться в Париже
Британские церковники обвинили турецкого модельера в сатанизме
Bulgari предложил носить сумки из клепаного питона
Все материалы
Путешествия
AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
Почему в африканской монархии голые девушки ходят строем
Стали известны подробности tax free в России
Спасатели эвакуировали с горы в Англии обкуренных туристов
Назван лидер авиапотока из России в октябре
Россияне пожелали отдохнуть в Крыму за миллион рублей
Российского туриста изрезали ножом в Турции из-за девушек
Эрмитаж вошел в пятерку лучших музеев мира
Все материалы
Из жизни
«Поеду, куда позовут»
История жителя Набережных Челнов, переехавшего жить на Кипр
Своими руками
Увлекшийся сдачей спермы американец собрал всех своих детей
Дети шпионов
Секретные гаджеты ЦРУ и КГБ
Тренера Приморского океанариума уволят за избиение дружелюбного моржа Миши
Вежливый канадец уговорил медведей уйти
Многодетная американка убила четырехметрового аллигатора ради мяса
400 голых британцев прыгнули в Северное море для борьбы с психическими болезнями
Все материалы
Суперкары, которые вы никогда не увидите
7 ну очень редких машин, встретить которые в пробке практически невозможно
Автомобили на сдачу
Что нужно купить, чтобы получить автомобиль впридачу
Классическая история
Душевные ролики про самые красивые спорткары XX века
Машины, которые не боятся столкновений
Забытые концепт-кары: ударопрочные «Фиаты»
Названы сроки появления первого кроссовера «УАЗ»
В России за 150 миллионов рублей продадут Bugatti Veyron почти без пробега
Кен Блок проехал боком на 1400-сильном «Мустанге»
Все материалы
Дональд ТрампНебесная ласточка
Трамп начал речь в ООН с рекламы «русской башни»
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы