Супергероя зовут Кирилл, ему четыре года, и он живет в подмосковной Ивантеевке. Весной этого года у мальчика в грудном отделе позвоночника обнаружили лишний полупозвонок. Из-за крошечного отростка позвоночник ребенка растет неправильно, спина искривляется, внутренние органы сдавливаются. Выпрямить спину ребенка можно с помощью специальной металлоконструкции, которая должна закрепить позвоночник в правильном положении. Если этого не сделать, Кириллу грозит пожизненная инвалидность. Примите участие в благотворительном проекте Русфонда и «Ленты.ру».

— Мама, я супергерой! — прямо с порога закричал радостный Кирюша, когда вместе с папой они вернулись из Московского института ортопедии и травматологии.

— А что случилось? — поинтересовалась мама.

— Врач сказал, что у меня лишний полупозвонок, — похвастался сын. — Только у супергероя могут быть запасные части тела. Значит, у меня есть сверхспособности! Теперь я буду спасать человечество.

Четырехлетнему Кириллу нужна срочная операция, на которую не предусмотрена государственная квота. Если ребенка не прооперировать, ему грозит пожизненная инвалидность. Стоимость операции 1 601 943 рублей. Родители мальчика не могут собрать такую сумму самостоятельно. Им нужна наша помощь. Примите участие в благотворительном проекте Русфонда и «Ленты.ру». Пусть вас не смущает размер пожертвования. Любая сумма будет с благодарностью принята. Вместе мы сможем спасти ребенка. ПОМОЧЬ КИРИЛЛУ

Мама Кирюши почему-то не обрадовалась, а поспешно отвернулась и вышла в другую комнату по «срочному делу».

До этого дня о том, что у мальчика серьезные аномалии развития позвоночника, никто не догадывался. Даже врачи.

Кирюша появился на свет в срок с абсолютно нормальными показателями роста и веса. Через несколько дней врачи выписали малыша домой с отметкой в медкарте: «здоров». Рос и развивался по возрасту, болел редко и недолго.

Когда Кирюше исполнилось три года, его родители Андрей и Елена начали выбирать сыну спортивные секции, чтобы он рос крепким и гармонично развивался.

— Будет заниматься плаванием и тхэквондо, — решил в конце концов папа. И отвел мальчика в спортивный клуб.

Кирюше очень понравилось первое занятие, он ловко повторял за взрослыми все стойки и упражнения, пробовал сесть на шпагат.

— Очень перспективный парень, — похвалил его тренер, — Беру хоть сейчас.

Фото: Русфонд 1 /3

Но вскоре у Кирюши на медосмотре обнаружили паховую грыжу.

— Не волнуйтесь, — сказал врач в больнице, — операция несложная, вырежем грыжу, а через несколько дней пойдет домой своими ножками.

После реабилитации Кирилла оформили в детский садик. Там абсолютно здоровый раньше ребенок начал болеть. Про спортивные секции пришлось забыть. А в конце прошлого года малыш дважды попадал в больницу с тяжелой пневмонией.

Но на этом испытания супергероя не закончились. Нынешней весной он стал сильно сутулиться, спина приобрела неестественный изгиб. Родители отвели мальчика к районному ортопеду. Врач поставил диагноз «сколиоз» и назначил массаж и лечебную физкультуру. Но эти процедуры не помогли. Кирюша стал часто жаловаться на усталость и боль в спине. Активный ребенок, который раньше не пропускал на своем пути ни одной горки или карусели, теперь то и дело садился отдохнуть. А играм во дворе стал предпочитать тихие занятия дома с прабабушкой.

На консультации в Центральном институте травматологии и ортопедии (ЦИТО) профессор Колесов объяснил родителям, что лишний полупозвонок мешает правильному росту ребенка и вызывает боли в спине.

— Ребенок интенсивно растет. В процессе роста полупозвонок деформирует соседние позвонки. Поэтому его необходимо удалить как можно скорее и укрепить позвоночник в правильном положении с помощью специальной металлоконструкции. Без операции мальчику грозят тяжелые осложнения, дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность.

Операция дорогая, государственных квот на нее не предусмотрено. У родителей мальчика таких денег нет.

Лучший друг Кирюши — его прабабушка. Мальчик старается заботиться о ней, лечит от всех болезней конфетами. В следующем году ей исполнится девяносто лет.

— Я больше не хочу быть супергероем, — на днях заявил мальчик. — Я хочу стать врачом, чтобы вылечить свою прабабушку и других таких же стареньких бабушек и дедушек. Потому что я молодой, у меня много сил, я все смогу вытерпеть. А таким стареньким надо помогать.

Для того чтобы Кирилл Елшин-Парфенов не стал инвалидом нужно собрать 1 601 943 рублей.

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Заведующий отделением ЦИТО имени Н.Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): «У Кирилла врожденная аномалия развития позвоночника — добавочный боковой полупозвонок; прогрессирующая деформация, боли в грудном отделе. Со временем деформация позвоночника будет только усугубляться, провоцируя неврологическую симптоматику, нарушение функций внутренних органов и развитие сердечно-легочной недостаточности. Мальчику поможет только срочная операция: хирургическая коррекция и фиксация грудопоясничного отдела позвоночника с одномоментным удалением добавочного полупозвонка. Эта операция позволит избежать возможных осложнений. После формирования костного блока, через 2-3 года после операции мы демонтируем конструкцию, и ребенок сможет жить полноценной жизнью, забыв о своем недуге».

Стоимость операции 1 601 943 рублей.

Дорогие друзья! Если вы решите помочь Кириллу Елшину-Парфенову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято.

ПОМОЧЬ КИРИЛЛУ

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — создан осенью 1996 года как благотворительный журналистский проект. Письма о помощи мы размещаем на сайте Rusfond.ru, в газетах «Коммерсантъ», «Московский комсомолец», в интернет-газете «Лента.ру», в эфире Первого канала, в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в 174 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах России.

За 20 лет частные лица и компании пожертвовали в Русфонд свыше 10,313 миллиарда рублей, на эти деньги возвращено здоровье более чем 18 тысячи детей. В 2017 году (на 21 сентября) собрано 1 1 243 400 214 рублей, помощь получили 1922 ребенка, протипировано 7246 потенциальных доноров костного мозга для Национального регистра. Серьезная поддержка оказана сотням многодетных и приемных семей, взрослым инвалидам, детдомам, школам-интернатам и больницам России.

Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ «Курск», 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников «Норд-Оста», 100 семьям пострадавших в Беслане.

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Фонд — лауреат национальной премии «Серебряный лучник», награжден памятным знаком «Милосердие» №1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда — Лев Амбиндер, член Совета при президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии «Медиаменеджер России» 2014 года в номинации «За социальную ответственность медиабизнеса».

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