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«Только у супергероя могут быть запасные части»

Кирилл вырастет и спасет человечество, но сейчас ему нужна наша помощь

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Фото: Русфонд

Супергероя зовут Кирилл, ему четыре года, и он живет в подмосковной Ивантеевке. Весной этого года у мальчика в грудном отделе позвоночника обнаружили лишний полупозвонок. Из-за крошечного отростка позвоночник ребенка растет неправильно, спина искривляется, внутренние органы сдавливаются. Выпрямить спину ребенка можно с помощью специальной металлоконструкции, которая должна закрепить позвоночник в правильном положении. Если этого не сделать, Кириллу грозит пожизненная инвалидность. Примите участие в благотворительном проекте Русфонда и «Ленты.ру».

— Мама, я супергерой! — прямо с порога закричал радостный Кирюша, когда вместе с папой они вернулись из Московского института ортопедии и травматологии.

— А что случилось? — поинтересовалась мама.

— Врач сказал, что у меня лишний полупозвонок, — похвастался сын. — Только у супергероя могут быть запасные части тела. Значит, у меня есть сверхспособности! Теперь я буду спасать человечество.

Мама Кирюши почему-то не обрадовалась, а поспешно отвернулась и вышла в другую комнату по «срочному делу».
До этого дня о том, что у мальчика серьезные аномалии развития позвоночника, никто не догадывался. Даже врачи.
Кирюша появился на свет в срок с абсолютно нормальными показателями роста и веса. Через несколько дней врачи выписали малыша домой с отметкой в медкарте: «здоров». Рос и развивался по возрасту, болел редко и недолго.

Когда Кирюше исполнилось три года, его родители Андрей и Елена начали выбирать сыну спортивные секции, чтобы он рос крепким и гармонично развивался.

— Будет заниматься плаванием и тхэквондо, — решил в конце концов папа. И отвел мальчика в спортивный клуб.
Кирюше очень понравилось первое занятие, он ловко повторял за взрослыми все стойки и упражнения, пробовал сесть на шпагат.

— Очень перспективный парень, — похвалил его тренер, — Беру хоть сейчас.

Но вскоре у Кирюши на медосмотре обнаружили паховую грыжу.

— Не волнуйтесь, — сказал врач в больнице, — операция несложная, вырежем грыжу, а через несколько дней пойдет домой своими ножками.

После реабилитации Кирилла оформили в детский садик. Там абсолютно здоровый раньше ребенок начал болеть. Про спортивные секции пришлось забыть. А в конце прошлого года малыш дважды попадал в больницу с тяжелой пневмонией.

Но на этом испытания супергероя не закончились. Нынешней весной он стал сильно сутулиться, спина приобрела неестественный изгиб. Родители отвели мальчика к районному ортопеду. Врач поставил диагноз «сколиоз» и назначил массаж и лечебную физкультуру. Но эти процедуры не помогли. Кирюша стал часто жаловаться на усталость и боль в спине. Активный ребенок, который раньше не пропускал на своем пути ни одной горки или карусели, теперь то и дело садился отдохнуть. А играм во дворе стал предпочитать тихие занятия дома с прабабушкой.

На консультации в Центральном институте травматологии и ортопедии (ЦИТО) профессор Колесов объяснил родителям, что лишний полупозвонок мешает правильному росту ребенка и вызывает боли в спине.

— Ребенок интенсивно растет. В процессе роста полупозвонок деформирует соседние позвонки. Поэтому его необходимо удалить как можно скорее и укрепить позвоночник в правильном положении с помощью специальной металлоконструкции. Без операции мальчику грозят тяжелые осложнения, дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность.

Операция дорогая, государственных квот на нее не предусмотрено. У родителей мальчика таких денег нет.

Лучший друг Кирюши — его прабабушка. Мальчик старается заботиться о ней, лечит от всех болезней конфетами. В следующем году ей исполнится девяносто лет.

— Я больше не хочу быть супергероем, — на днях заявил мальчик. — Я хочу стать врачом, чтобы вылечить свою прабабушку и других таких же стареньких бабушек и дедушек. Потому что я молодой, у меня много сил, я все смогу вытерпеть. А таким стареньким надо помогать.

Для того чтобы Кирилл Елшин-Парфенов не стал инвалидом нужно собрать 1 601 943 рублей.

Заведующий отделением ЦИТО имени Н.Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): «У Кирилла врожденная аномалия развития позвоночника — добавочный боковой полупозвонок; прогрессирующая деформация, боли в грудном отделе. Со временем деформация позвоночника будет только усугубляться, провоцируя неврологическую симптоматику, нарушение функций внутренних органов и развитие сердечно-легочной недостаточности. Мальчику поможет только срочная операция: хирургическая коррекция и фиксация грудопоясничного отдела позвоночника с одномоментным удалением добавочного полупозвонка. Эта операция позволит избежать возможных осложнений. После формирования костного блока, через 2-3 года после операции мы демонтируем конструкцию, и ребенок сможет жить полноценной жизнью, забыв о своем недуге».

Стоимость операции 1 601 943 рублей.

Дорогие друзья! Если вы решите помочь Кириллу Елшину-Парфенову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято.

ПОМОЧЬ КИРИЛЛУ

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — создан осенью 1996 года как благотворительный журналистский проект. Письма о помощи мы размещаем на сайте Rusfond.ru, в газетах «Коммерсантъ», «Московский комсомолец», в интернет-газете «Лента.ру», в эфире Первого канала, в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в 174 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах России.

За 20 лет частные лица и компании пожертвовали в Русфонд свыше 10,313 миллиарда рублей, на эти деньги возвращено здоровье более чем 18 тысячи детей. В 2017 году (на 21 сентября) собрано 1 1 243 400 214 рублей, помощь получили 1922 ребенка, протипировано 7246 потенциальных доноров костного мозга для Национального регистра. Серьезная поддержка оказана сотням многодетных и приемных семей, взрослым инвалидам, детдомам, школам-интернатам и больницам России.

Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ «Курск», 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников «Норд-Оста», 100 семьям пострадавших в Беслане.

Фонд — лауреат национальной премии «Серебряный лучник», награжден памятным знаком «Милосердие» №1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда — Лев Амбиндер, член Совета при президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии «Медиаменеджер России» 2014 года в номинации «За социальную ответственность медиабизнеса».

Дополнительную информацию о Русфонде и Отчет о пожертвованиях региональных бюро Русфонда можно найти, перейдя по соответствующим ссылкам.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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