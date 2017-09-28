И в пир, и в мир

Сочи готовится принять 20 тысяч гостей из 180 стран: с 14 по 22 октября на побережье Черного моря пройдет XIX фестиваль молодежи и студентов. Традиция фестиваля берет начало с середины XX века — послевоенных лет — когда стояли вопросы мира, борьбы с ядерной угрозой, укрепления отношений между крупнейшими державами СССР и США. В 1957 году 6-й по счету фестиваль приняла Москва. Подготовка к нему не прошла бесследно для города: в столице появились проспект Мира, гостиницы «Украина», «Заря», «Восток» и другие достопримечательности, ставшие впоследствии знаковыми. «Лента.ру» предлагает краткий обзор того, как проведение международного фестиваля изменило архитектурный облик города.