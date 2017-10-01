Кеды, КВН и «Подмосковные вечера»

До Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи осталось две недели. Событие международного масштаба пройдет с 14 по 22 октября в 19-й раз. Впервые фестиваль провели в Праге в 1947 году после победы над фашизмом для усиления международного сотрудничества. Ожидается, что фестиваль посетят 20 тысяч молодых профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет из 180 стран мира. Они обсудят будущее науки и образования, проблемы экологии и здоровья, покажут художественные работы в сфере фотографии и кино, и, возможно, обмен опытом не пройдет бесследно для участников. «Лента.ру» предлагает вспомнить, как проведение фестиваля изменило культурную и материальную историю Советского Союза.