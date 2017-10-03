«Скрытые образы гениталий и намеки на секс»

Актер Владимир Епифанцев, получивший известность после роли Братишки в культовом трэш-фильме «Зеленый слоник» 1999 года, в последнее время снимается в проектах вроде «Викинга», «Все о мужчинах» и «8 лучших свиданий». А еще выкладывает весьма дикие ролики в Instagram, где на него подписаны почти 60 тысяч человек. «Лента.ру» пообщалась (это было жутко) с самым странным артистом современной России.

Когда из мира внешних приличий и натянутой вежливости вдруг попадаешь в мир Епифанцева, адаптируешься не сразу. Его собеседник в процессе общения проходит через несколько стадий. Сначала — отторжение. Потом вспоминаешь, с кем имеешь дело, и осознаешь, что тебя просто троллят. Дальше пытаешься подстроиться, но ничего не получается. После этого тебе приходит в голову, что нужно проанализировать происходящее и попробовать повлиять на развитие событий. Кажется, что еще вот-вот, и ты начнешь что-то понимать. Но не тут-то было. Пытаешься вытянуть высказывания поострее, разозлить его, сбить с толку — и в итоге сбиваешься с толку сам и доходишь до следующей стадии: самообман.

Становится совсем невыносимо, и ты говоришь себе, что это все иллюзия, никакого Епифанцева не существует, это все сон и неправда. И в какой-то момент все заходит слишком далеко. Ты перестаешь понимать, где границы стеба, тебе надоедает это все, и ты умоляешь вернуться к нормальному, адекватному разговору. Этого не происходит, и наступает смирение — фразы вроде «шлюха, ты мне всю жизнь испортила» игнорируешь, пытаясь в то же время проводить свою линию. Постепенно начинаешь получать удовольствие от происходящего — и вот тогда-то все вдруг и обрывается. «Это юмор у меня такой, бэйба» — и Епифанцев теперь спокойный и милый человек, каким и был, оказывается, все это время.

Квартира Епифанцева — это спальня. Вне кровати здесь оказаться практически невозможно, потому что двуспальные матрасы занимают все помещение. Сажусь под усыпанный мукой стол, на котором возвышается пепельница в виде пениса. С постели недоумевающе поглядывают полуголые девушки. Одна из них недавно снялась в одной из частей короткометражной эпопеи Епифанцева «В поисках ***** [вагины]».

Видео: vladimirepifantsev69 / Instagram

«Парень ищет ***** [вагину]»

«Лента.ру»: Зачем вы начали делать короткометражки?

Владимир Епифанцев: Ну, мне показалось, что я могу стать популярным в Instagram и ***** [нафиг] завязать с этой ****** [ублюдочной] актерской профессией. Я же такой наивный ***** [блин] ребенок.

Это вообще не получилось что ли?

Конечно, нет. Лучше спроси, почему я их все удалил.

Почему?

Удалил, потому что у меня был такой момент, что меня ******* [задолбали] все, у меня дикий нервяк начался, вся эта пресса-**есса. Мне надо было забить сразу на это *** [болт], но, поскольку я человек публичный, я почему-то это близко к сердцу принял. Вот. И удалил, потому что захотелось как бы, чтобы мусора не было. Захотелось что-то новое снять.

Например, «В поисках ***** [вагины]»?

Ну да. Оно спонтанно получилось, я не задумывал этого. Просто снял сториз про то, как я типа ***** [краду] картины, а потом мне понравились эти сториз, и я переснял их в минутный ролик. А потом подумал: а почему бы не сделать такую одиссею — «В поисках ***** [вагины]». И понял, что это может быть, с одной стороны, — обманка. Потому что все думают: «А, ***** [блин], Епифанцев, все ему ***** [вагину] искать, все ему только ***** [вагина] да жопа, потому что сам он тупой дебил — только трэш, трэш». Я никогда трэшем не занимался. Вообще не люблю трэш — я люблю высокохудожественные вещи. Так вот. Парень ищет ***** [вагину]... А на самом деле — не ***** [вагину]. А что же он ищет — это *** [болт] знает. Мне интересно самому.

То он попадает к богу, вдруг возникла идея объединения рая и ада, теперь его кидают обратно на Землю. На Земле он становится каким-то странным психиатром — его так народ нарек: он по улицам просто как бомж ходил и давал советы. Дальше должна произойти цепная реакция, с людьми станет какой-то ****** [капут] происходить. Потом все начнут стреляться — начнется массовое самоубийство. Потом окажется, что это ***** [ни разу] не бог был, и мы увидим бога настоящего, знаешь, такого как в карикатурах рисуют — а он сидит в тюрьме на самом деле.

Жанр будет меняться — то это такая почти божественная комедия, то серьезная криминальная драма, то психологическая драма, очень тонкая, связанная с очень важными вещами, которые люди — особенно молодежь — хотят знать. Например, как познакомиться с девушкой — это самое сегодня насущное.

Видео: vladimirepifantsev69 / Instagram

«Фронтальные образы моих месседжей»

Понимают ли люди то, что вы пытаетесь им сказать?

У меня есть одно наблюдение, которое перестало меня удивлять. При разговоре с женщинами я стал думать наперед такую вещь: не увидят ли они сейчас, в сказанных мною словах, скрытые образы женских и мужских гениталий и намека на секс, ведь я зачастую совершенно этого не имею в виду.

Основная проблема моего коннекта с народом заключается в отсутствии способности считывать фронтальные образы моих месседжей, расположенных на background того, что только и понятно, не только народу, но и тем, кого я считаю наиболее понятливыми.

«Сучьи вопли»

А понятны только намеки на секс? Это многих возмущает?

Проблема девушек в том, что, считая себя не глухой и не слепой, они желают со мной общаться. И даже намереваются встретиться.

Надеюсь, мне не нужно объяснять, что не сотни, или даже тысячи девушек, которые пишут мне, создают образ, ***** [черт возьми], даже выговорить не могу тот набор поганых слов, к которым прибегают, чтобы классифицировать мой психотип, а именно письма, просто, ***** [черт возьми], письма, обычные сучьи вопли, которые вопят, даже после того, как говоришь им простые слова: пошла на *** [хрен]. Это означает то, что эти телки не попадают ко мне на *** [болт], потому что… они мне ***** [на хрен] не нужны.

Есть один интересный факт. Я очень много говорю о женщинах, о сексе, но если это сравнить с количеством других слов, сказанных мной, то это редкие разговоры. Чем чаще мужчина говорит о сексе и о своих намерениях кого-то ***** [трахать], тем меньше у него происходит самого факта. Так происходит в двух случаях. В первом случае мужчина думает все время о сексе, потому что для него проблема его получить. Во втором случае это проблема найти в сексе то, что принесет ему удовольствие и радость. Один готов ***** [трахать] все подряд, второй очень редко готов вообще кого-либо ***** [трахать].

«Одноклеточные ***** [ублюдки]»

Вам действительно наплевать на то, что о вас думают?

Я большой противник мнения, что есть кто-то, кто знает что-то лучше меня. Это не самомнение, это обычный взгляд на абсолютно прозрачное состояние основополагающих позиций всего человечества.

Моя проблема, которая на самом деле, — не проблема, но для вас — одна из проблем, которая не только моя, ну и вообще, как некий набор взятых с собой ненужных вещичек, заключается в том, что я перестал бояться и полностью потерял интерес к тому, что вы считаете способностью скрывать внутри себя.

Мне абсолютно не ***** [наплевать] что обо мне думают, мне очень жаль, что те мысли, которые я вызываю, — поверхностны. Но это совсем не означает, что я собираюсь отказаться от того, что делаю. Осуждение и восприятие меня в нелицеприятном ключе не означает, что я прекращу деятельность в области творчества. Это не значит, что мне ***** [наплевать], наоборот, это меня сильно беспокоит и злит. Меня злит то, когда одноклеточный ***** [ублюдок] вправе высказывать свои мысли.

Видео: vladimirepifantsev69 / Instagram

******* [безразличие] — это уязвимость

Почему о вас так плохо говорят и думают?

Вся проблема в зависти. Люди перманентно чувствует зависть. Я имею в виду тех, кто недалекого ума. Что это значит? Они не могут чувствовать то, что чувствуют, например, поэты. Им кажется, что если они этого не чувствуют, то этого не существует. Они хотят, чтобы все были такими же мерзкими ******* [ублюдками], как они. Так всегда было.

Человек, у которого ничего нет — ни денег, ни ума, ни хорошего настроения, ни каких-либо других возможностей — начинает испытывать зависть и в какой-то момент берет оружие и идет все отнимать. Так же и в моем случае люди, не понимающие меня, хотят отнять у меня право вообще на существование. Они будут хорошо себя чувствовать только тогда, когда не будет кого-то, кто чувствует больше них.

Я не самоубийца, чтобы мне было на это ***** [наплевать]. ******* [безразличие] — это уязвимость. Это война между одноклеточными паразитами и художниками. Но художникам многим кажется, что они выше этого — поэтому им всегда был ****** [капут]. Их просто уничтожали. Раньше они могли жить лишь потому, что обманывали власть.

«Быдло вышло из-под контроля»

В эпоху постмодерна художники почти исчезли. Быдло сделало все, чтобы любые новые веяния в искусстве стали работать на них. Когда быдло было под контролем, еще могло что-то существовать, но быдло имеет свойство объединяться и совершать варварские набеги. Но их цель лишь физические блага — им не нужны ощущения и знания.

Какие блага у художников? Они же все нищие обычно. У вас какое благо?

У них есть стереотипное представление о том, что у меня есть благо. И потом, я веду себя не так, как их заставили, а как хочу, вопреки моральным принципам. Их бесит, что я имею право на свободу и валять дурака, когда они вынуждены жить с серьезными ****** [физиономиями].

«В церкви происходит великое и важное совокупление»

Почему вас обвиняют в совращении всех подряд?

Это мне вообще непонятно откуда взято. В газетах типа? Это примитивный алгоритм восприятия и опять же зависть. Они хотели бы совратить и даже собираются это сделать, но им нужно прикрытие. Церковь по-твоему это что? Это монополия совращений. Оттуда это. Только у них есть такое право. Только в церкви происходит великое и важное совокупление. Поэтому слуги церкви повсюду осуждают таких, как я.

Видео: Сила Приколов / YouTube

***

От редактора: в какой-то момент Епифанцев начал использовать наш чат вместо записной книжки. Можете не читать, все равно ***** [ничего] не поймете. Орфография и пунктуация сохранены для передачи атмосферы.

Весь день провел с осознанием того, как нелепо я подбираю слова, делая вид что я не замечаю как люди перекладывают всякое дерьмо из своих прозрачных карманов.

Это не про тебя.

И дальше тоже не тебе.

У человека есть способность чувствовать элементарность и простоту алгоритма любых процессов всего спектра эволюции. Спектр, это всего лишь возможности, которые возникают в связи с аномалиями паразитической регрессии. Это неизбежный и в то же время рискованный шаг для поиска альтернативного плана Б молекулярного феномена.

Проще говоря: план Б, это бессознательный процесс мести женской молекулы по отношению к беспомощности мужского начала.

Можешь не читать.

Все равно ***** [ничего] не поймешь.

Это я так пишу, потому что тетрадки нет.

Человек являет собой Жалкое посмешище утверждая свою самооценку перед коварностью молекулярного замысла.

Дальше следовало, ****** [жуть] какая тирада сплетений логической последовательности и вакханалии противоречия. Если под противоречием подразумевать — здравый смысл, а под логикой — воинствующий мозго***** [совокупление].

Видео: vladimirepifantsev69 / Instagram

Это именно то, что отсутствует в тех, кого женская молекула считает беспомощным объектом. Именно от этого феномена произрастает смысловой корень. Но «Смысл» — имеет свойство прятаться как хитрый микроб, дабы не стать легкой добычей в рамках системы, одноклеточного паразита, выбравшего наживку власти.

Беспомощность, это не значит отсутствие силы, это значит — ожидание помощи от того, кто заведомо слабее, но является бой последний элемент.

Отсутствие последнего элемента проявляется в нежелании объекта, оказывать помощь, заставляя молекулу производить месть. Это не причинно-следственная связь а всего лишь положение вещей, при выборе инструмента игры в космогоническую рулетку.

Написанное мной, это конструкция умозаключений, как ключ к алгоритму понимания. Но в этом алгоритме отсутствует скважина для ключа, точно также как способность видеть не предполагает инструмент зрения. Понимание подменяется знанием, которое подтверждают глаза, вынося вердикт окончания в системе власти одноклеточного паразита.

В первозданности понимания, беспомощность, это всего лишь элемент силы в состоянии бездействия определяемый властью, как повод для идентификации феномена беспомощности.

Задавая вопрос ученому конструктору космических кораблей, об устройстве,б межпланетных аппаратов и вы можете надеется на ответ с применением образов идентифицирует шаблонами, установленными в мозгу, в процессе формирования Программа для обеспечения системы выживания и коммуникации.

Умозаключене я следует.

Я был в трипе.

Я сам не понимаю че там написано.