Сойти за своего

Сколько раз путешественники в дальних странах оказывались в неловких ситуациях из-за того, что не знали местных обычаев! И речь не только о какой-то африканской или азиатской тропической экзотике.

Порой большие неожиданности нас поджидают и у европейских соседей. «Лента.ру» подготовила тест, чтобы вы могли проверить свою осведомленность в области причудливых особенностей национального этикета и, если потребуется, восполнить пробелы в знаниях. Конечно, этого мало. Избежать неловкости поможет «Билайн» и всезнающий «Безлимитный интернет», который во время путешествий будет всегда под рукой.