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Как булка с котлетой

Франчайзи бургерной о том, сложно ли реализовать свою мечту

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Фото: «Трубургерс»

Редкий любитель фастфуда не мечтал однажды стать владельцем заведения с вкусной и быстрой едой, к примеру, собственной бургерной. Воплотить эту мечту, как выяснилось, не так уж сложно. У Михаила Бутаева, франчайзи «Трубургерс» в Москве, на все — от идеи до открытия заведения — ушло менее года. Сделать мечту реальностью помогли друзья и собственная решимость.

«Это франшизная история, — рассказывает Михаил Бутаев.— Я уже 10 лет занимаюсь диджитал-рекламой, но последние года три думал о том, чтобы попробовать себя в таком бизнесе». В бургерной, по его словам, результат своего труда, эмоции клиентов видишь сразу — в отличие от рекламного бизнеса, где реакцию условного клиента оцениваешь только позднее через собранную аналитику.

«Мне хотелось попробовать себя в этом. Но начинать такой бизнес с нуля сложно, можно допустить массу ошибок, особенно когда совсем нет опыта в таком деле, поэтому я выбрал для себя франшизу», — рассказал Михаил. Но какую именно? Чтобы сделать правильный выбор, он проанализировал ситуацию с бургерными в Москве — попробовал разную продукцию и выбрал то, что, по его мнению, отвечало его собственным представлениям о том, каким должен быть этот продукт. «Я пришел к выводу, что "Трубургерс"— это именно то, чего я хотел, и обратился в компанию с намерением купить франшизу и развивать собственную бургерную под раскрученным товарным знаком», — говорит он.

Вначале Михаил с друзьями, финансово участвующими во франшизе, думали только о бургерной в формате окна на выдачу, но затем ситуация изменилась, и было принято решение работать в концепте с залом. На реализацию идеи потребовалось чуть менее года, причем большую часть этого времени занял поиск подходящего для заведения места.

Михаилу и его друзьям помог интернет-ресурс для предпринимателей — портал бизнес-навигатора МСП, о котором сам Михаил узнал от коллег. Один из предлагаемых этим ресурсом сервисов позволяет оценить, насколько высока конкуренция в нужном сегменте рынка в конкретном районе города. Эта опция, по словам Михаила, очень полезна, поскольку позволяет оценить перспективы развития собственного дела и правильно подобрать место. «Оказалось, что на Нагатинской улице в радиусе четырех километров нет хороших, удобных заведений, где можно вкусно поесть. Есть торговые центры с фудкортами, но хорошего ресторана или хорошей бургерной нет. И это при том, что в этом районе много жилых домов — построен целый жилой комплекс бизнес-класса», — рассказал Михаил.

Пригодился ему и сервис портала бизнес-навигатора МСП «Жизненные ситуации». «Я воспользовался этим сервисом, когда выбирал систему налогообложения. Там я узнал, что, помимо прочих, есть еще патентная система налогообложения, которая лучше всего подходит для общепита, не занимающегося продажей алкоголя градусом выше пива, а это был как раз наш случай. Эта система позволяет значительно сэкономить на налогах», — рассказал Михаил.

На согласование с «Трубургерс» юридических моментов по покупке франшизы ушло около двух недель, и в конце сентября состоялось торжественное открытие заведения. Впрочем, не обошлось и без накладок. При регистрации ИП выяснилось, что по поданному заявлению зарегистрировано сразу два предприятия, а свидетельство франчайзи получили по заявлению, которого не подавали. «Я никогда не слышал, чтобы у кого-то такое случалось. Полтора месяца ушло на то, чтобы устранить ошибку, допущенную в налоговой», — рассказал Михаил.

Сейчас он отвечает за стратегическое развитие заведения, а на управляющего возложена операционная деятельность. «Мне очень хотелось организовать партнерство с моим любимым спортивным клубом, и нам удалось договориться о сотрудничестве с хоккейным клубом "Спартак" еще до открытия франшизы», — рассказал Михаил. Результатом этого партнерства стал запущенный во всей сети красно-белый бургер с логотипом клуба на верхней булочке.

Пока бургерная, открытая Михаилом с друзьями, только запустилась, предстоит еще немало работы по развитию бизнеса. Но на этом Михаил останавливаться не собирается. Стратегический план — набить руку с бургерной по франшизе и в будущем выйти на другие гастропространства.

Сама идея продавать котлету с булкой далеко не нова. Даже в советской столице простой и гениальный рецепт фастфуда прижился еще в 1930-х годах под названием «горячая московская котлета». На закупленном тогда же в США оборудовании можно было производить около двух миллионов бургеров. Сейчас в Москве не одна сотня заведений (около 800, по данным на 2016 год) предлагает это блюдо, однако конкуренции Михаил не боится. «На высококонкурентном рынке решает продукт — если он качественный, то клиент с тобой останется, — уверен Михаил. — В нашем случае продукт очень хороший, а рекламой я занимаюсь давно, поэтому верю, что у меня все получится».

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