Культура
 
Последние новости
МЧС объявило о локализации пожара в ТЦ «Синдика»
Студентка устроила фотосъемки с желающими с ней секса прохожими
США в Турции приостановили выдачу неиммиграционных виз
Хоккеист НХЛ показал зубы после удара шайбой
Старший оперуполномоченный полиции в Уфе ударил гаишника в пах
Сгоревший рынок у МКАД и Ка-32 над ним сняли с высоты птичьего полета
Составлен рейтинг самых дешевых иномарок российского авторынка
Популярные новости
Хоккеист НХЛ показал зубы после удара шайбой
Старший оперуполномоченный полиции в Уфе ударил гаишника в пах
Оценена стоимость горящего на МКАД строительного рынка
Сгоревший рынок у МКАД и Ка-32 над ним сняли с высоты птичьего полета
Составлен рейтинг самых дешевых иномарок российского авторынка
МЧС объявило о локализации пожара в ТЦ «Синдика»
Дерзкого водителя избили и задержали за помехи кортежу главы МВД Дагестана

Свое не пахнет

В России не только снимают плохие сериалы, но и топорно копируют западные хиты

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: сериал «Седьмая руна»

Канал СТС объявил 2 октября, что сериал «Воронины» попал в Книгу рекордов Гиннесса. Ситком признали самым продолжительным в мире адаптированным телевизионным проектом — достижение было зафиксировано на съемках 455-го эпизода. Помимо ремейка американского ситкома «Все любят Рэймонда», на российских каналах то и дело появляются сериалы, сюжет которых до боли (не ностальгической тоски, а до физической головной боли) напоминает зарубежные проекты, при этом многие из них не являются официальными адаптациями. «Лента.ру» нырнула в кишащую русскоязычными телесериалами пучину, чтобы познакомить читателей с наиболее яркими ремейками.

«Метод Фрейда»

Если современный Лондон находится под защитой Шерлока в исполнении Бенедикта Камбербэтча, то Москве достался Фрейд. Точнее Роман Фрейдин, которого играет Иван Охлобыстин. Несмотря на то что заставка «Метода Фреда» до боли похожа на заставку «Шерлока», называть российский сериал копией проекта Гэтисса и Моффата было бы опрометчиво — в нем также прекрасно уживаются сюжеты из «Обмани меня», «Менталиста» и «Касла».

«Интерны»

Авторы «Интернов» называют свое творение независимым, хотя в первом сезоне сериал переполнен заимствованиями из «Клиники». Однако пока в интернете разгорались баталии по поводу того, кого копирует Быков (Иван Охлобыстин) — доктора Кокса или доктора Хауса (аллюзии на персонажа Хью Лори изредка появляются в сериале, но это скорее стеб, нежели плагиат), «Интерны» успели выпустить 14 сезонов и несколько раз получить титул лучшего отечественного ситкома. Последний эпизод вышел в 2016 году. «Клиника», в свою очередь, прожила всего девять сезонов и закрылась в 2010-м.

«Контора»

Чтобы вы знали, истину, которая всегда где-то рядом, искали не только Скалли и Малдер из «Секретных материалов». В России этим занимались сотрудники «Конторы», бывший лейтенант милиции Найденов и журналистка Несси. Паранормальные явления отечественные агенты исследовали на протяжении целого сезона, выходившего на телеканале НТВ в 2006 году.

«Седьмая руна»

Небольшой город Н-ск взбудоражен гибелью дочери губернатора. Жителей волнует один лишь вопрос: «Кто убил Алису Кротову?» Расследовать загадочное дело берется одетый с иголочки силовик из Москвы. Лишите агента Купера любви к кофе и заставьте его промотаться десяток лет в московском Следственном комитете — вы получите Олега Нестерова. Создатели мистического детектива «Седьмая руна», очевидно, долго пытались понять «Твин Пикс», а потом психанули и сделали свою версию.

«Возвращение Мухтара»

За прообразом «Возвращения Мухтара» далеко ходить не надо — немецко-австрийский сериал «Комиссар Рекс» закрылся совсем недавно, в 2015 году, после окончания 18-го сезона. Российский детектив выходит с 2004 года, однако с «Рексом» его связывает только пес в главной роли. На этом сходство заканчивается. И в первом же эпизоде персонажи как будто обращаются к тем, кто собирается обвинить сериал в плагиате, подчеркивая, что овчарка Мухтар — «не немецкая, а восточно-европейская».

«Остров ненужных людей»

Российско-украинский сериал «Остров ненужных людей» хочет походить на «Остаться в живых» визуально, рассказывая при этом совсем другую историю. Главная интрига переносится на флешбеки, из-за чего те занимают большую часть каждого эпизода. Мистике в сериале практически не остается места, а занятия персонажей на острове напоминают реалити-шоу «Последний герой». «Остров ненужных людей» — это когда Джину и Сун из «Остаться в живых» дают ведущие роли, Херли становится депутатом, а Александр Панкратов-Черный надевает фирменную жилетку Лока.

«Теоретики»

Белорусская копия «Теории Большого взрыва» сверкнула в СМИ в 2009 году, чтобы стыдливо закрыться после четырех сезонов. Авторы ситкома быстро поняли, что пересказ шуток Чака Лорри в дешевых декорациях никому не интересен, когда в интернете есть перевод Кураж-Бамбея. Однако «Теоретикам», в отличие от многих других неудачных ремейков, удалось попасть в англоязычные СМИ и на передачу Стивена Колберта — ведущий The Late Show показал отрывок сериала актеру Джонни Галэки, который играет физика Леонарда Хофстедтера в американском ситкоме. Белорусы даже отметились в самой «Теории большого взрыва» — в конце одного из эпизодов появилось письменное обращение Лорри к создателям «Теоретиков», в котором сценарист пристыдил авторов сериала-клона. Он также отметил, что музыкальное сопровождение белорусского ситкома — худшая попса, которую когда-либо создавали.

«Метод»

Создатели «Метода» отрицают сходство сериала с «Декстером», но говорят о его родстве с «Настоящим детективом». Хотя похож он больше всего на «Ганнибала». Главный персонаж Родион в исполнении Константина Хабенского — это Уилл через 20 лет после событий последнего сезона. Он сохранил свои экстрасенсорные способности, но пристрастие к алкоголю потихоньку превращается в повод для интервенции.

«Побег»

Русская адаптация «Побега» пытается придерживаться сценария оригинального американского триллера, при этом оставаясь в границах российской тюрьмы из «Беспредела», и из-за этого превращается в комедию. Сериал с Юрием Чурсиным и Владимиром Епифанцевым в главных ролях прожил два сезона, после чего закрылся. В аннотации сериала на сайте Первого канала присутствует знаковая фраза: «"Какого черта?!" Этот вопрос в разных вариациях здесь задает каждый. Но ответ не получит никто».

«Меч»

В начале нулевых телеканал FX Networks выпустил сериал о плохих полицейских «Щит». На протяжении семи сезонов копы вершили правосудие в Лос-Анджелесе, не гнушаясь нарушать закон. В 2010 году на российских экранах появился сериал «Меч», главные персонажи которого начинают войну с преступностью на улицах Москвы. Отечественные каратели с задачей справились быстрее зарубежных коллег — всего за два сезона.

«Чарли»

Первые минуты пилотной серии «Чарли» повторяют «Уилфреда» один-в-один, но адаптации это не идет на пользу. Зрители не поняли, зачем нужно было снимать копию черной комедии без Элайджи Вуда — «Чарли» получил заслуженную двойку на «Кинопоиске» и закрылся после выхода первого эпизода, когда как авторы «Уилфреда» выпустили четыре сезона.

Американская комедия про мужика в костюме собаки также является ремейком — оригинальный «Уилфред» был создан в Австралии и просуществовал два сезона.

Илья Кролевский

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Культура16:16 5 октября

В плену снов

Кто получит главную литературную премию мира
15:08 8 октября

Фанаты «Рика и Морти» устроили пикеты у McDonald's из-за сычуаньского соуса

16:42 6 октября

На фестивале французского кино покажут премьеру фильма «Праздничный переполох»

11:52 7 октября

Заказчика скульптуры против гендерного неравенства оштрафовали за сексизм в США

Культура00:05 3 октября

«Эти телки не попадают ко мне на болт»

Бесконечный секс, доступные женщины и буйное творчество Владимира Епифанцева
13:24 6 октября

Британский джазовый квартет Portico Quartet выступит в Москве

21:01 8 октября

Вышел финальный трейлер «Лиги справедливости»

01:11 7 октября

Мединский отреагировал на сообщения о своей госпитализации

Культура11:41 8 октября
Марина Цветаева и Сергей Эфрон. 1911 год

«Он любовник из любовников»

Жизнь, любовь и смерть Марины Цветаевой в вещах, фотографиях и документах
19:30 4 октября

Жена Караченцова рассказала о раковой опухоли актера

10:02 7 октября

Шакира спела о любви после появления слухов о ее расставании с Пике

18:21 6 октября

Дочь Джеки Чана призналась в гомосексуальности

Россия
«Такой был страх, что лицо перекашивалось»
Почему излечится от рака бывает недостаточно
Разорвало: поезд протаранил автобус
Погибли 16 человек
«Народ начал купаться в этой аномальщине»
Россияне тупеют и все больше верят в чудеса
В МЧС заявили о стабилизации ситуации с пожаром в ТЦ «Синдика»
Вадим ПотомскийБог не фраер. Он увидел
Уволенный губернатор-мем орал на чепушил и раньше всех дарил корзинки министрам
Сгоревший рынок у МКАД и Ка-32 над ним сняли с высоты птичьего полета
МЧС объявило о локализации пожара в ТЦ «Синдика»
Все материалы
Мир
В могилу с улыбкой
Румынское кладбище, где можно повеселиться с мертвецами
«Испанией продолжают управлять фашисты!»
На каталонском референдуме пролилась кровь
Мне — гарем, вам — Коран
Султан Брунея прожигает жизнь с малолетними женами втайне от набожных подданных
США в Турции приостановили выдачу неиммиграционных виз
Берлускони подарил Путину покрывало
Во Франции задержан водитель-россиянин за попытку откупиться от полицейских
На митинг за единство Испании в Барселоне вышли почти миллион человек
Все материалы
Бывший СССР
Поезд дальше не пойдет
Почему Литва объявила соседям рельсовую войну
Мечта президента
Почему Назарбаеву не дают Нобелевскую премию
«Новый Майдан будет кровавой мясорубкой»
Почему диктатура Порошенко приведет к очередной революции на Украине
Воюющий за Киев российский актер Пашинин раскритиковал украинскую армию
Порошенко подписал закон о пенсионной реформе
СБУ обвинила ЧВК Вагнера в уничтожении Ил-76 с украинскими десантниками
Умер купивший яхту Березовского одесский бизнесмен
Все материалы
Финансы
Отскочили: ЦБ притормозил продажу Рокетбанка и «Точки»
Что ждет клиентов двух самых хайповых банков России
Воля короля
Россия и Саудовская Аравия решат судьбу цен на нефть
Греф подбил Новака покататься на Tesla
Путин предрек рекордный за всю историю урожай зерна
Раскрыты потери ЕС от санкций против России
Глава МИД Саудовской Аравии спрогнозировал «скорое» снятие санкций с России
Ошибки искусственного интеллекта обернутся миллиардными потерями для банков
Все материалы
Бизнес
Пробило на хавчик
Кого озолотят неуемные аппетиты любителей марихуаны
Как булка с котлетой
Франчайзи бургерной о том, сложно ли реализовать свою мечту
Подобрали, обогрели
Готовы ли регионы к либерализации цен на тепло
В МВФ назвали Россию бенефициаром глобального потепления
Составлен рейтинг самых дешевых иномарок российского авторынка
Орешкин решил защитить бизнес от штрафов
Застрявшие в Малайзии и Саудовской Аравии экипажи «ВИМ-Авиа» вернулись в Москву
Все материалы
Силовые структуры
Жесть как она есть
В день России подросток надышался краской и убил отказавшую ему подругу
Люди гибнут за базар
За оградами крупнейших рынков Москвы творятся темные дела
Оленевод на драйве
Шаманы и пьяные вахтовики схлестнулись в бесконечных разборках на Крайнем Севере
Старший оперуполномоченный полиции в Уфе ударил гаишника в пах
«Я видел сердце пса сквозь его разодранное тело»
Кто зарабатывает на подпольных собачьих боях в России
В Москве задержали подозреваемого в ложном минировании магазина
В Дагестане проверят инцидент с мешавшим кортежу местного министра водителем
Все материалы
Наука и техника
Горящая плоть
Чем грозит России американское электромагнитное оружие
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Натаниэль ПетерсонНа голову укушенный
Безумного натуралиста жалят самые опасные твари в мире
На единственном российском авианосце решили сэкономить 25 миллиардов рублей
Пшик!
Справится ли Россия с американским гиперзвуковым оружием
Китаянка ослепла после беспрерывной игры на телефоне
Умер лингвист Вячеслав Иванов
Все материалы
Спорт
Константин СарсанияАгент мяча и решала
Внезапно умер самый влиятельный человек российского футбола
Баскетболист НБА спас тонущую в реке женщину
Тони Фергюсон«Где ты прячешься, кусок дерьма?»
Фергюсон удушил Ли и идет за Конором Макгрегором
«Ливерпуль» оценили в миллиард фунтов стерлингов
Хоккеист НХЛ показал зубы после удара шайбой
Тайсон Фьюри вызвал на бой Виталия Кличко
Футболист «Реала» отпраздновал день рождения с полицейскими-карликами
Все материалы
Культура
Свое не пахнет
В России не только снимают плохие сериалы, но и топорно копируют западные хиты
В плену снов
Кто получит главную литературную премию мира
Марина Цветаева и Сергей Эфрон. 1911 год«Он любовник из любовников»
Жизнь, любовь и смерть Марины Цветаевой в вещах, фотографиях и документах
Фанаты «Рика и Морти» устроили пикеты у McDonald's из-за сычуаньского соуса
От электроовцы слышу
Кино недели с Денисом Рузаевым: «Бегущий по лезвию 2049»
Заказчика скульптуры против гендерного неравенства оштрафовали за сексизм в США
Вышел финальный трейлер «Лиги справедливости»
Все материалы
Интернет и СМИ
Власть чешуи
Как распознать рептилоида и кого уже вычислили
Руки прочь
Машина для уничтожения порно превратила людей в зверей
«Я просто реально блюю от перенапряжения»
Самый сексуальный депутат Москвы об интимной съемке и президентских амбициях
Москва допустила ограничение работы американских СМИ в России
Посольство России в Британии предложило журналисту слетать в космос на iPhone
Пес получил удар лапой от кота и включил «турбоскорость»
В США задержали автора пародийного Twitter-аккаунта от имени полицейского
Все материалы
Ценности
Здравствуй, дерево!
Американцы поборются за автомобили своих дедов
Москвичам устроят «Революцию в звуке» с балетом «Болт»
Британские дизайнеры назвали Путина супергероем
Российская элита собралась на вертодроме посмотреть на «золотой» Bentley
Nike изменит расцветку Air Force 1
В ЦУМе начались продажи капсульной коллекции adidas Originals by Alexander Wang
Американский дизайнер посвятил одежду своей таксе
Все материалы
Путешествия
SINGAPORE - 2013/11/29: Tourists walk around on the sky-walk structures at Gardens by the Bay, notable for being one of the top 10 indoor gardens of the world. Экзотика и порядок
Россияне в Сингапуре летают в трубе и машут ногами
Названы главные недостатки российских отелей
Российские туроператоры прекратили сотрудничество с «ВИМ-Авиа»
87-летний россиянин покорил Эльбрус
Навалил кирпичей
Впасть в детство и сойти с ума в волшебном доме LEGO
Пассажиры поделились главными причинами недовольства авиакомпаниями
Туристам предложили отдых в Колумбии с безлимитным сексом в окружении 60 девушек
Все материалы
Из жизни
Присел, отжался
Криминальный босс учит знаменитостей качаться по-тюремному
Вошли дважды
Они совершили идеальное ограбление и унесли миллионы, но им было мало
Копай глубже
Что скрывают в тайных тоннелях воры и контрабандисты
Плавки Кеннеди продали на аукционе за 5,3 тысячи долларов
Канадец выиграл в лотерею 25 миллионов долларов
В Финляндии нашли беременного мужчину
Культурист голыми руками убрал с дороги мешавшую ему машину
Все материалы
Спорткупе с внедорожником внутри – как это вообще возможно?
Забытый концепт-кар Mercury Montego Sportshauler и его маленький секрет
«Тойота» для императора
Эволюция самого роскошного автомобиля Японии
Автобусы, которые не умели ездить самостоятельно
История автобусов-полуприцепов
Как столб на голову
Реальные истории, когда на машины что-то падало. Что-то больше
Ford Explorer подешевел на 100 тысяч рублей
Новой машиной Бэтмена станет суперкар Mercedes-Benz
Следующий Jeep Wrangler оснастят двухлитровой «турбочетверкой»
Все материалы
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Строящийся в Санкт-Петербурге небоскреб стал самым высоким в Европе
В Чечне появится новый город
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Все материалы