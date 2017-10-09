Свое не пахнет

Канал СТС объявил 2 октября, что сериал «Воронины» попал в Книгу рекордов Гиннесса. Ситком признали самым продолжительным в мире адаптированным телевизионным проектом — достижение было зафиксировано на съемках 455-го эпизода. Помимо ремейка американского ситкома «Все любят Рэймонда», на российских каналах то и дело появляются сериалы, сюжет которых до боли (не ностальгической тоски, а до физической головной боли) напоминает зарубежные проекты, при этом многие из них не являются официальными адаптациями. «Лента.ру» нырнула в кишащую русскоязычными телесериалами пучину, чтобы познакомить читателей с наиболее яркими ремейками.

«Метод Фрейда»

Если современный Лондон находится под защитой Шерлока в исполнении Бенедикта Камбербэтча, то Москве достался Фрейд. Точнее Роман Фрейдин, которого играет Иван Охлобыстин. Несмотря на то что заставка «Метода Фреда» до боли похожа на заставку «Шерлока», называть российский сериал копией проекта Гэтисса и Моффата было бы опрометчиво — в нем также прекрасно уживаются сюжеты из «Обмани меня», «Менталиста» и «Касла».

«Интерны»

Авторы «Интернов» называют свое творение независимым, хотя в первом сезоне сериал переполнен заимствованиями из «Клиники». Однако пока в интернете разгорались баталии по поводу того, кого копирует Быков (Иван Охлобыстин) — доктора Кокса или доктора Хауса (аллюзии на персонажа Хью Лори изредка появляются в сериале, но это скорее стеб, нежели плагиат), «Интерны» успели выпустить 14 сезонов и несколько раз получить титул лучшего отечественного ситкома. Последний эпизод вышел в 2016 году. «Клиника», в свою очередь, прожила всего девять сезонов и закрылась в 2010-м.

«Контора»

Чтобы вы знали, истину, которая всегда где-то рядом, искали не только Скалли и Малдер из «Секретных материалов». В России этим занимались сотрудники «Конторы», бывший лейтенант милиции Найденов и журналистка Несси. Паранормальные явления отечественные агенты исследовали на протяжении целого сезона, выходившего на телеканале НТВ в 2006 году.

«Седьмая руна»

Небольшой город Н-ск взбудоражен гибелью дочери губернатора. Жителей волнует один лишь вопрос: «Кто убил Алису Кротову?» Расследовать загадочное дело берется одетый с иголочки силовик из Москвы. Лишите агента Купера любви к кофе и заставьте его промотаться десяток лет в московском Следственном комитете — вы получите Олега Нестерова. Создатели мистического детектива «Седьмая руна», очевидно, долго пытались понять «Твин Пикс», а потом психанули и сделали свою версию.

«Возвращение Мухтара»

За прообразом «Возвращения Мухтара» далеко ходить не надо — немецко-австрийский сериал «Комиссар Рекс» закрылся совсем недавно, в 2015 году, после окончания 18-го сезона. Российский детектив выходит с 2004 года, однако с «Рексом» его связывает только пес в главной роли. На этом сходство заканчивается. И в первом же эпизоде персонажи как будто обращаются к тем, кто собирается обвинить сериал в плагиате, подчеркивая, что овчарка Мухтар — «не немецкая, а восточно-европейская».

«Остров ненужных людей»

Российско-украинский сериал «Остров ненужных людей» хочет походить на «Остаться в живых» визуально, рассказывая при этом совсем другую историю. Главная интрига переносится на флешбеки, из-за чего те занимают большую часть каждого эпизода. Мистике в сериале практически не остается места, а занятия персонажей на острове напоминают реалити-шоу «Последний герой». «Остров ненужных людей» — это когда Джину и Сун из «Остаться в живых» дают ведущие роли, Херли становится депутатом, а Александр Панкратов-Черный надевает фирменную жилетку Лока.

«Теоретики»

Белорусская копия «Теории Большого взрыва» сверкнула в СМИ в 2009 году, чтобы стыдливо закрыться после четырех сезонов. Авторы ситкома быстро поняли, что пересказ шуток Чака Лорри в дешевых декорациях никому не интересен, когда в интернете есть перевод Кураж-Бамбея. Однако «Теоретикам», в отличие от многих других неудачных ремейков, удалось попасть в англоязычные СМИ и на передачу Стивена Колберта — ведущий The Late Show показал отрывок сериала актеру Джонни Галэки, который играет физика Леонарда Хофстедтера в американском ситкоме. Белорусы даже отметились в самой «Теории большого взрыва» — в конце одного из эпизодов появилось письменное обращение Лорри к создателям «Теоретиков», в котором сценарист пристыдил авторов сериала-клона. Он также отметил, что музыкальное сопровождение белорусского ситкома — худшая попса, которую когда-либо создавали.

«Метод»

Создатели «Метода» отрицают сходство сериала с «Декстером», но говорят о его родстве с «Настоящим детективом». Хотя похож он больше всего на «Ганнибала». Главный персонаж Родион в исполнении Константина Хабенского — это Уилл через 20 лет после событий последнего сезона. Он сохранил свои экстрасенсорные способности, но пристрастие к алкоголю потихоньку превращается в повод для интервенции.

«Побег»

Русская адаптация «Побега» пытается придерживаться сценария оригинального американского триллера, при этом оставаясь в границах российской тюрьмы из «Беспредела», и из-за этого превращается в комедию. Сериал с Юрием Чурсиным и Владимиром Епифанцевым в главных ролях прожил два сезона, после чего закрылся. В аннотации сериала на сайте Первого канала присутствует знаковая фраза: «"Какого черта?!" Этот вопрос в разных вариациях здесь задает каждый. Но ответ не получит никто».

«Меч»

В начале нулевых телеканал FX Networks выпустил сериал о плохих полицейских «Щит». На протяжении семи сезонов копы вершили правосудие в Лос-Анджелесе, не гнушаясь нарушать закон. В 2010 году на российских экранах появился сериал «Меч», главные персонажи которого начинают войну с преступностью на улицах Москвы. Отечественные каратели с задачей справились быстрее зарубежных коллег — всего за два сезона.

«Чарли»

Первые минуты пилотной серии «Чарли» повторяют «Уилфреда» один-в-один, но адаптации это не идет на пользу. Зрители не поняли, зачем нужно было снимать копию черной комедии без Элайджи Вуда — «Чарли» получил заслуженную двойку на «Кинопоиске» и закрылся после выхода первого эпизода, когда как авторы «Уилфреда» выпустили четыре сезона.

Американская комедия про мужика в костюме собаки также является ремейком — оригинальный «Уилфред» был создан в Австралии и просуществовал два сезона.