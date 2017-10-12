«Они у нас очень верные!»

В среду, 11 октября, в Сочи состоялись заседания глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС). А по сути — союзов постсоветских республик, президенты которых, как и во всякой большой семье, периодически ссорятся и скандалят. Но на публике держат лицо, старательно обходя проблемы в политике и экономике. И при этом в один голос выступают за традиционные семейные ценности. О том, что происходило в Сочи, помимо официальной повестки, — в материале «Ленты.ру».

В эти дни в Сочи можно было встретить президента по пути в спортзал или на завтрак. Во всяком случае, президента Молдавии Игоря Додона. Он снял номер в хорошей, но вполне бюджетной гостинице. Позволить себе категорию повыше, как это сделали главы других постсоветских республик, Додон не мог. Оппозиция в Молдавии столь сильна, что это вызвало бы скандал.

Игорь Додон Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

10 октября в сочинскую резиденцию Бочаров Ручей Додон приехал одним из первых, пребывал в хорошем настроении и перечислял успехи: поставки винограда из республики выросли сразу в 19 раз, яблок — в три, да и по вопросу амнистии для молдавских трудовых мигрантов наметились сдвиги. Но куда эмоциональнее он рассказывал о кознях оппозиции, мешавшей всем его начинаниям. Действия (точнее, противодействия) правительства и парламентского большинства Додон назвал провокациями. Имея в виду, конечно, и очередные требования вывести российских военных из Приднестровья. «Это явные провокации были», — для пущей убедительности повторил Додон.

В резиденции Путина молдавский лидер задержался ненадолго, уступив место Александру Лукашенко. Кортеж белорусского президента приехал в Бочаров Ручей под покровом ночи.

Но журналистов на предстоящую двусторонку не пустили.

Еще недавно казалось, что между Москвой и Минском назревает очередная размолвка. Слухи об этом косвенно подогревали и сами лидеры, наблюдавшие за совместными российско-белорусскими учениями по отдельности.

Но в Сочи между Путиным и Лукашенко никакого напряжения не было. Напротив, они приветствовали друг друга так горячо и радушно, что было очевидно — накануне их встреча прошла прекрасно.

Но пожалуй, самыми приятными для российского президента оказались переговоры с президентом Туркмении. Гурбангулы Бердымухамедов сказал: «Я думаю, при прессе можно, наверное, показать», — и достал из переноски щенка алабая, высоко подняв его за шкирку. Так и держал растерянного щенка на вытянутой руке, как трофей, пока его не перехватил Путин, прижал к груди и трогательно поцеловал в макушку. «Они у нас здоровые, но само главное, очень верные!» — улыбался Бердымухамедов. Прозвище собаке дали многообещающее (и в политическом смысле тоже) — Верный. Поняв, что угадал с подарком, Бердымухамедов сиял.

Из всех участников саммита СНГ подавленным выглядел только президент Таджикистана Эмомали Рахмон. У него семейное горе — смерть старшего брата. Но, несмотря на траур, Рахмон приехал на саммит. В отличие от президента Киргизии, которому было не с руки лететь в Сочи. Во-первых, на носу выборы. Во-вторых, сталкиваться лоб в лоб с президентом Казахстана ему не хотелось.

В начале октября Алмазбек Атамбаев обвинил Астану во вмешательстве в процесс выборов в Бишкеке.

Намеренно не заметив очередной назревший в СНГ конфликт (помимо Приднестровья, Карабаха, Украины), участники тихо и рутинно провели все необходимые заседания, подписав 18 «важных документов». Среди которых, например, «Заявление о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей». Как выяснилось позже, скептически был настроен разве что Лукашенко. О подписанных документах он отзывался пренебрежительно и негодовал: «Делаем вид, что все у нас хорошо, собираемся, заявления делаем, а по существу эффективность очень низкая».

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в Сочи. На первом плане слева направо - президент Армении Серж Саргсян и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Слева направо на втором плане - президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Туркмении, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Справа налево на втором плане - президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, премьер-министр Киргизии Сапар Исаков, президент Молдавии Игорь Додон и председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Лукашенко сетовал, что на словах некоторые участники выступают за открытость рынков, а на деле не пускают друг к друга к закупкам в госсекторе. Попутно президент Белоруссии раскритиковал и процесс создания зоны свободной торговли: «Все прекрасно знают, как идет работа над соответствующим соглашением. Собираются эксперты, берут старый текст, меняют местами абзацы и направляют документ на рассмотрение. Через два-три месяца ситуация повторяется».

Вопросы безопасности в Содружестве и вовсе «стыдливо обходят», а ведь они «уже ворвались в наш дом», снова упрекал Лукашенко. И в итоге вообще низвел всю работу СНГ в «сферу благих намерений».

Но привычная критика белорусского лидера не сбила общий настрой.

Разговоры о позитивной динамике плавно перетекли в заседание Высшего Евразийского экономического совета. По итогам которого также прозвучали бодрые реляции о конструктивной атмосфере, согласованной позиции и намеченных конкретных планах на перспективу. Кроме того, участники союзов могли быть уверены в завтрашнем дне: председательство в СНГ совершенно точно переходит от России к Таджикистану, а совместный Год семьи сменяется Годом культуры. Там и Год книги объявят — именно такие планы у Содружества на 2019-й.