Памятник, которого не было

Эксперты Мосгорнаследия вынесли решение по ДК им. А.С. Серафимовича. Дискуссия вокруг предполагаемого сноса этого здания развернулась летом, когда застройщик начал работы по демонтажу. Местные жители и муниципальные депутаты заявили, что здание построено в конструктивистском стиле, это памятник архитектуры и очаг культуры. Однако специалисты, рассмотрев ситуацию, постановили: оснований для включения ДК им. А.С. Серафимовича в список выявленных объектов культурного наследия нет.

Научно-методический совет при департаменте культурного наследия Москвы (Мосгорнаследия) обсудил вопрос включения Дома культуры им. А.С. Серафимовича в список выявленных объектов культурного наследия. Решение вынесено: тезисы об архитектурной и исторической ценности здания, которыми оперировали противники сноса, не нашли документального подтверждения.

Перестройка на Тишинке

Здание в Среднем Тишинском переулке (ЦАО Москвы) было построено по проекту неизвестных архитекторов в 1928–1929 годах для работников завода «Авиаприбор». В 1930-х здесь размещался Первый московский рабочий театр. Потом тут был типовой советский ДК с выступлениями местной самодеятельности. С нулевых в ДК, принадлежавшем уже не городу, а частным компаниям, селились многочисленные арендаторы, чаще всего не имеющие отношения к культуре.

Весной 2017 года СМИ сообщили, что на месте ДК им.Серафимовича будет построен новый объект. Застройщик уже получил разрешение градостроительно-земельной комиссии Москвы на возведение многофункционального комплекса на 34 300 квадратных метров: жилье, магазины, физкультурно-оздоровительный комплекс, социальные объекты... Тогда это не привлекло внимания общественности.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости Попытка сноса здания Дома культуры имени Серафимовича в Москве

26 июня 2017 года в Среднем Тишинском переулке начались работы по демонтажу здания, и тут образовалась группа защитников — муниципальные депутаты и местные жители. Они заявили, что подали заявление в департамент культурного наследия Москвы с просьбой рассмотреть включение здания ДК в единый государственный реестр объектов культурного наследия. 27 июня Мосгорнаследие приостановило демонтаж ДК на период рассмотрения заявки.

«Не представляет архитектурного интереса»

До того, как встал вопрос о сносе, никто не говорил об архитектурной значимости строения в Среднем Тишинском переулке. Впрочем, подобная история повторялась в Москве не раз. В столице уже возникали конфликты вокруг зданий, которые должным образом не содержались долгие годы и не интересовали никого как памятники архитектуры. Но когда заходила речь о сносе — часто совершенно законном — находились защитники, заявляющие о ценности дома. И начинались долгие процедуры проверок, экспертиз, пикеты и споры застройщика и активистов, информационные войны, в которые вовлекались местные жители.

Пока длится противостояние, здание приходит в негодность — в проигрыше оказываются все. В то же время многие действительно ценные и нуждающиеся в защите здания Москвы остаются без внимания — ровно до того момента, как спасать их становится поздно.

Тем не менее решение по ДК им.Серафимовича было принято довольно оперативно. «Нет очевидных и документально подтвержденных данных ни по историко-архитектурной, ни по мемориальной ценности ДК им. Серафимовича, которые могли бы позволить отнести это здание к объектам культурного наследия», — заявил по итогам заседания экспертной комиссии Андрей Баталов, заместитель гендиректора по научной работе ФГУ «Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль"», профессор, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств РФ.

Специалисты не согласились и с тем, что здание, как утверждали его защитники, представляет собой памятник архитектуры авангарда, в основе которого сохраняется двухэтажный кирпичный фабричный корпус бумаго-красильной фабрики купца Шустова. Было установлено, что исторический и архитектурный облик здания 1888 года утрачен после реконструкции 1930-х годов и поздних многочисленных перестроек.

Фото: Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»

Объект претерпел несколько реконструкций, он не получил архитектурного оформления в стиле конструктивизма и не представляет архитектурного интереса, считают независимые эксперты. «Не вижу у здания ДК им. Серафимовича признаков объекта культурного наследия», — отмечает Владимир Шарапов, главный специалист ФГУП «Институт по реставрации памятников истории и культуры "Спецпроектреставрация"», архитектор-реставратор высшей категории. По его словам, речь идет об утилитарной постройке, «сформировавшейся в период между концом 1880-х и 1930-ми и претерпевшей многочисленные поздние реконструкции».

Прочие аргументы защитников здания также не нашли документальных подтверждений.

«ДК им. Серафимовича не обладает признаками, в соответствии с которыми оно могло бы быть отнесено к объектам культурного наследия. У постройки 1880-х годов, реконструированной под клуб в начале 1930-х годов, отсутствуют стилистические черты как промышленной архитектуры конца XIX века, так и архитектурные признаки конструктивизма», — отметила еще одна участница комиссии, руководитель НПО-38 ГУП «НИиПИ Генплана города Москвы» Елена Соловьева.

Восстановить нельзя снести

Между тем, еще в апреле 2017 года, то есть до начала сноса, было проведено обследование технического состояния строительных конструкций в здании ДК. И выводы экспертов оказались неутешительны.

«Техническое состояние фундаментов здания, учитывая выявленные значительные повреждения и критические дефекты, а также принимая во внимание значительное снижение прочности материалов и повсеместное выкрашивание цементно-известкового раствора бутовой кладки с потерей связи камня между собой, оценивается как аварийное», — говорится в документе (есть в редакции «Ленты.ру»). Такая же оценка дана состоянию перекрытий и крыши.

Немногим лучше, по свидетельству авторов отчета, сохранились стены, кровля и лестницы — их состояние оценивается как «ограниченно работоспособное». Оценка здания в целом однозначна: аварийное состояние.

Фото: Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»

В документе отмечается, что еще в 2006 году было проведено обследование объекта, установившее, что «средневзвешенная величина физического износа» строения составляет 60 процентов. «В период с 2006 года по настоящее время произошло ухудшение общего состояния здания в связи с продолжающимися деформациями основания здания и естественным старением материалов конструкции», — указывается в отчете.

Итоговый вывод не оставляет сомнений: «При данной категории технического состояния присутствует опасность внезапного разрушения конструкций. Функционирование здания в существующем виде недопустимо».

Когда речь об объекте идет именно в таких категориях, очевидно, что находиться в здании просто небезопасно. В этом случае рассматривается возможность реставрации или восстановления объекта, и если ни то ни другое нецелесообразно, выход один — сносить.

Здание ДК им.Серафимовича разрушалось давно, а сейчас и вовсе на треть снесено. Затягивание работ не приведет ни к чему хорошему: впереди зима, снегопады, ветер — непогода ускорит процесс разрушения, и не нужно объяснять, чем все может закончиться.

Неконструктивное поведение

В противостоянии горожан и застройщиков всегда присутствует психологический момент: зачастую люди, давно живущие в районе, тем более центральном, воспринимают любой новый объект в штыки. Для них это посягательство на личную территорию, они просто не хотят пускать сюда чужаков. А чем обосновать запрет на снос и новое строительство? Проще всего — объявить старый дом памятником.

Но если это на самом деле не памятник, приписывание ему ценности ситуацию не спасет — тот же ДК им.Серафимовича, если бы рассмотрение заявления активистов затянулось, мог бы прийти в полнейшее запустение и попросту рухнуть на прохожих. Настоящие памятники истории, культуры, архитектуры, безусловно, нужно защищать. Только не следует ставить личный интерес и собственное душевное спокойствие выше общественного. Ни в этом, ни в других случаях.