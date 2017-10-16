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«Бабушка спрашивает, заставляют ли мусульмане сменить веру»

История москвички, которая переехала в Объединенные Арабские Эмираты

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Фото предоставлено героиней материала

У Дарьи из Москвы было полчаса, чтобы принять решение и уехать в Дубай без обратного билета. Теперь она живет и работает в Объединенных Арабских Эмиратах. В рамках цикла материалов о россиянах, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует ее рассказ о том, к чему быть готовым и чего опасаться при переезде в эту страну.

Полтора года назад я случайно попала в компанию, которая занимается бизнес-авиацией, — они искали на проект пиар-менеджера из Москвы. Я работала с боссом из офиса в Дубае. Поддерживать связь через Skype каждый день было непросто.

После летнего отпуска с подругой, которая три года работает на Кипре, хотелось попробовать пожить за границей. В воскресенье вечером я прилетела в Москву и думала об этом всю ночь. А в понедельник переписывалась с начальником из Дубая, и он говорит: «Даша, если тебя ничего не держит в Москве, то хочу видеть тебя в своем офисе в Дубае». У меня было ровно полчаса на раздумья. Больше всего меня волновало, что я буду носить.

Моему переезду все были очень рады. Мама поплакала, конечно, в аэропорту, но все понимали, что это большой шаг в карьере. Друзья меня очень поддерживали. Живя здесь, общаюсь с ними больше, чем в Москве: они постоянно звонят, интересуются моей жизнью. Странно, но с родителями тоже связь как будто укрепилась. Раньше все время была возможность встретиться, но здесь я будто бы больше начала ценить это. Бабушка только очень беспокоится — постоянно спрашивает, не заставляют ли меня мусульмане сменить веру.

Ориентирование на местности

Первое время я жила в отеле и одновременно подыскивала жилье. Сейчас есть съемная комната (правда, здесь они с личной ванной). Ее оплачивает моя компания, и это очень приятно, потому что цены здесь просто сумасшедшие. Студия площадью 36 квадратных метров в среднем районе стоит 74 тысячи рублей в месяц. У входа есть маленький закуток с кухней, дальше спотыкаешься о кровать — и это твоя квартира.

Было сложно привыкнуть, что здесь выходные — пятница и суббота. Государственная религия в Дубае — ислам, и пятница — святой день, работать нельзя. Приходить на работу в воскресенье очень странно.

Еще было сложно научиться медленнее ходить. Даже не спеша я убегаю далеко вперед по сравнению с местными. Думаю, люди здесь ходят медленно, чтобы все время не потеть. В первые дни дорога до работы казалась вечностью, а последние шаги до дверей бизнес-центра с кондиционерами давались на последнем издыхании.

На такой жаре выходишь из дома богиней, а до офиса добираешься в поту и со смазавшейся косметикой. Не понимаю, как арабские девушки носят макияж. У них всегда идеальный мейкап, просто тонны косметики, и она каким-то образом не расплывается. Не знаю, в чем секрет.

Большой офисный центр

Я уже бывала в Дубае по работе, но как туриста меня сюда никогда не тянуло. Во время командировки мы ездили на встречи, на ужины с партнерами, и я видела именно бизнес-жизнь Дубая. Вот это действительно очень интересно. Люди приезжают сюда делать деньги. Отдыхают только русские. Ну или коренные жители — арабы.

Вопреки распространенному мнению, в Дубае уже лет десять нет нефти. Она осталась только в соседнем Абу-Даби. Власти Дубая делают ставку на туризм, а также на индустрию бизнеса, поэтому тут очень удобное для предпринимателей и компаний законодательство. Иностранцы приезжают сюда, открывают фирму в свободной от налогообложения экономической зоне и спокойно работают.

Зарплаты тут определенно выше, но и жизнь дороже. Платить могут в три раза больше, чем в Москве, но из-за высоких цен уровень жизни остается таким же. И хотя формально все равны, на практике зарплата зависит от национальности. Больше всех получают американцы и британцы. Русские в этой иерархии находятся между восточными европейцами и азиатами. Часто это связано с образованием, ведь у того же американца оно, как правило, лучше, чем у пакистанца. Тем не менее такое понятие, как вес паспорта, существует.

С языком в Дубае все прекрасно: 99 процентов жителей знают английский. Правда, у индусов и пакистанцев, которых в Дубае очень много, жуткий акцент. Из аэропорта меня вез индус-таксист, у которого был довольно богатый словарный запас, но из-за произношения я ничего не понимала. Просто хлопала глазами, кивала, отвечала «yes» и очень надеялась, что не соглашаюсь на сексуальное рабство в Индии.

Бедных здесь нет

Фотографии со спорткарами на штрафстоянках, золотые машины и роскошь — все это правда. В этом нет ничего особенного, просто нужно понимать менталитет арабов. Они жаждут показать себя. Англичанин про такое скажет «showing off», а русский назовет «понтами». Но арабы считают, что это важно, и берут все самое дорогое. Например, приобретают Lamborghini, чтобы просто разъезжать по тусовочному району в пятницу вечером. Еще и включают громкую музыку, чтобы все знали, какие они классные.

Местные богатые женщины, особенно из королевских семей, скупают все в бутиках Dior, Gucci и Hermes — просто для того, чтобы у них это было. Так же ведут себя многие экспаты, особенно русские, в частности те, кто переехал в Дубай в нулевые, да так в нулевых и остался. Столько нарощенных волос, ногтей и стразов Swarovski на зубах, как на здешних русских, я нигде не видела.

Официально в Дубае нет безработных — это запрещено законом. Власти внимательно следят за социальными потребностями жителей. С одной стороны, они действительно заботятся о людях с человеческой точки зрения, а с другой стороны, в арабском мире очень важно не ударить лицом в грязь, поэтому они стараются сделать Дубай максимально привлекательным для всех. Но и местные жители отвечают своим лидерам взаимностью: всюду висят фотографии шейхов, и каждый знает, как их зовут.

Коренные жители — меньше 20 процентов населения. Если ты не родился в Дубае, то никогда не получишь паспорт — только резидентскую визу. Приезжие понимают, что через год, два или двадцать покинут Дубай, поэтому многие люди здесь одиноки. Как следствие — нет системы пенсионного страхования и подоходного налога. Люди сами делают сбережения, все-таки многие склонны в какой то момент задумываться о старости, а тут нет никаких гарантий.

Тюрьма за бутылку

До переезда я слышала, что здесь обязательно надо закрывать колени, плечи, уважать арабские традиции. На самом деле это неправда. Можно спокойно ходить в шортах и топике, но не совсем оголяясь, конечно. Дубай в этом плане очень развитой город, даже местные арабы к этому нормально относятся. Местные девушки тоже красиво одеваются. Конечно, они носят черные накидки, но под ними видны красивые джинсы и топы.

А вот в Абу-Даби более консервативные взгляды — там не встретишь арабскую девушку в абайе, через которую проглядывают джинсы. Есть и еще более строгие эмираты — например, Шарджа. В Дубае не продают алкоголь, разве что в барах, поэтому многие экспаты ездят за ним в соседний эмират. Но чтобы попасть обратно в Дубай, нужно проехать через Шарджу. Там алкоголь запрещен законом: если тебя остановят и найдут в машине бутылки — сядешь в тюрьму. Так что перед вечеринкой приходится повеселиться на границе Шарджи.

В Дубае мужчина и женщина не могут вместе снимать квартиру, если они не женаты. Кроме того, запрещено целоваться и обниматься на улице. В одной из групп Facebook для русскоязычных жителей Дубая я узнала об одном случае. Девушка рассказала о своей проблеме: она забеременела, не будучи замужем. И спрашивала, где найти гинеколога, чтобы он не донес на нее в полицию. Все советовали ей: «Собирай вещи и езжай домой». Здесь любой гинеколог обязан сообщить в полицию о беременности незамужней девушки.

Русские в Дубае

В Дубае большое русскоязычное сообщество, поэтому мне сказали, что я тут легко найду друзей. Но, увы, мы не сошлись с ними в интересах. Многие здешние русские советуют, как найти мужчину, как устроиться получше. Я всегда отвечаю, что приехала сюда работать, развиваться, а не искать мужчину.

Девушки в Facebook часто спрашивают, как сюда переехать. Я советовала им, где найти работу, как все оформить. А в ответ: «Работа — это, конечно, хорошо, но мне бы замуж выйти за русского, который живет в Дубае». И мужчины в принципе не против — они сами ищут русскоязычных девушек, которых могут привезти в Дубай. А еще любая девушка, которая хоть чуть-чуть говорит по-русски, заявляет, что приехала из России.

Люди в Дубае понятия не имеют, как мы живем в России. Они думают, что у нас круглый год минус 40 и снег. Девушка-филиппинка очень удивлялась, что я из России, хотя выгляжу по-европейски. Как, по ее мнению, выглядят русские, она не уточнила. Один коллега из Индии спрошивал, есть ли в России пицца. Другой интересовался, снимают ли в России кино. Иногда так хочется рассказать им всякие небылицы о России... Знаю, что поверят.

Подготовила Асмик Аракелян

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