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Без бумажки ты...

Почему российским автолюбителям придется пройтись по судам

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Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Вступил в силу новый административный регламент, регулирующий деятельность сотрудников ДПС. Самым заметным изменением, которое очень скоро коснется большинства автовладельцев, стал отказ от справок о ДТП. Беда в том, что без этой бумажки нельзя получить выплаты в страховых компаниях. Означает ли это, что теперь за каждую вмятину владельцам полисов ОСАГО или КАСКО придется судиться со страховщиками? «Лента.ру» разбиралась в сложившейся ситуации.

Новый полицейский порядок

Приказ МВД за номером 664, закрепляющий новый регламент работы гаишников, вступил в силу в пятницу, 20 октября. Документ устранил ряд положений, позволявших автолюбителям безнаказанно нарушать некоторые правила и качать права при общении со стражами порядка.

В частности, в зонах ремонта дорог теперь придется внимательно следить за скоростными ограничениями, обозначенными временными знаками, — там появятся камеры видеофиксации.

Гаишникам уже не понадобится придумывать спецмероприятия, чтобы отвечать водителям на вопрос «а по какой причине вы остановили меня посреди дороги?». Теперь полицейские смогут делать это не только на стационарном посту.

В ряде случаев — на месте ДТП или при введении режима КТО — гражданина могут попросить выключить камеру, на которую он снимает общение с полицейским.

Приятным бонусом можно назвать требование возвращать водителя к его машине после «продувки» на алкоголь, а также возможность показать простую распечатку страхового полиса, если он выдан в электронном виде.

Разбирайтесь сами

Самое проблемное нововведение — отказ от выдачи справок о ДТП для страховых компаний. Уже несколько лет инспекторы не обязаны их выдавать, но всегда делали это по просьбе водителей. Без такой справки получить выплату по страховке — то еще приключение.

Дорожных полицейских можно понять. С ростом числа машин аварий все больше, чего нельзя сказать о численности инспекторов. Поэтому водителей постепенно приучают самостоятельно фиксировать обстоятельства аварии и договариваться со страховой компанией. Отказ от справки о ДТП — часть той же стратегии. Отныне сотруднику придется заполнять на одну бумажку меньше.

В среду, 18 октября, в подразделения Госавтоинспекции ушло письмо из МВД (имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру»). Там указано, что попавшим в ДТП водителям следует дополнительно разъяснять необходимость самим заполнять извещения, выданные им в страховой компании, даже если на месте аварии работает инспектор ДПС.

А самим стражам порядка предписано дополнять процессуальные документы (протокол, постановление об административном правонарушении или определение об отказе в возбуждении административного дела) сведениями о транспортных средствах, водителях, страховых полисах и видимых повреждениях машин, — то есть информацией, которую страховщики раньше получали из справок о ДТП.

У нас свой регламент

Вот только страховщикам об этих изменениях ничего не сказали, а они руководствуются правилами, установленными приказом Центрального банка России за номером 431-П 2014 года. А в них черным по белому написано, что человек должен принести справку о ДТП. Коротко и ясно. Не протокол, не постановление, не определение — справку.

В ЦБ «Ленте.ру» сообщили, что пока не комментируют сложившуюся ситуацию. Зато страховщики изрядно встревожены.

«Мы очень ждем разъяснений, как теперь правильно исполнять нормы правил ОСАГО. Дело в том, что страховые компании обязаны запрашивать у водителей справки о ДТП», — рассказал «Ленте.ру» официальный представитель группы компаний «АльфаСтрахование» Юрий Нехайчук.

По его словам, возникнет множество проблем: с урегулированием ДТП, где три и более участников, или аварий с участием пешехода, или когда нет согласия между сторонами о виновности. «Также неясно, откуда сейчас брать данные и результаты медосвидетельствования, которые содержались в справке о ДТП и которых нет в протоколе», — отметил Нехайчук.

Сложности, как он говорит, возникнут, и у владельцев автокаско. Факт подтверждения виновности, который указывался в справке, здесь тоже необходим для выставления требований в порядке суброгации (передачи прав на взыскание долга с виновной стороны).

Без документа из полиции аварию можно оформить только по европротоколу. И автостраховщики надеются, что копии протоколов и постановлений в новой редакции займут место справки о ДТП.

«Теперь именно эти документы компания будет принимать от клиентов вместо справок, — пояснил Виталий Княгиничев, директор дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах". — В ГИБДД уверяют, что постановления и протоколы будут содержать все необходимые данные: номера полисов участников, данные о водителях и транспортных средствах, повреждения и т.д.».

Он напомнил о главном, что следует сделать на месте ДТП: тщательно все зафиксировать на фото, включив геопозицию или сняв примету местности, записать все данные других участников происшествия и заполнить с ними бланк Евпропротокола. Но копии процессуальных документов у полицейских, по словам Княгиничева, сможет запросить только невиновный участник ДТП.

Кто крайний?

«Есть риск, что новый порядок добавит трудностей автовладельцам», — рассказал Павел Лавренков, управляющий директор юридического департамента Группы «Ренессанс страхование». — Справки по форме 154 хватало для урегулирования большинства случаев по каско, ее нередко выдавали сразу на месте ДТП. Теперь ГИБДД готово предоставлять только копии протокола или копии постановления по делу об административном правонарушении. Для их оформления ГИБДД могут требовать явку к дознавателю, через несколько дней после происшествия, то есть водителям, вероятно, придется ожидать назначенного срока оформления, а потом повторно посещать отдел ГИБДД».

Многое будет зависеть и от качества процессуальных документов, которые составляют полицейские.

«Дело не в форме, а в содержании. Если все обстоятельства аварии, ранее фиксировавшиеся в справке о ДТП, будут отражены сотрудниками ГИБДД в постановлении или протоколе, то никаких проблем у наших клиентов не возникнет», — сообщил «Ленте.ру» Иван Пронин, заместитель директора департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК «МАКС».

Ситуацию, когда автомобилист после ДТП не сможет предоставить в страховую компанию правильно оформленных документов, по его словам, «даже страшно вообразить». В таком случае свое право на страховое возмещение автовладельцу придется отстаивать в суде, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

«Мы исходим из того, что здравый смысл восторжествует», — резюмировал Пронин.

Однозначную выгоду от нововведения получат разве что юристы, которым предстоит, если возникнут проблемы, защищать требования владельцев полисов в суде. Но они стараются не драматизировать ситуацию.

«Ничего страшного после отмены справки о ДТП не произойдет — в ближайшее время правила страхования изменятся в соответствии с новым регламентом ГИБДД, — прокомментировал Владимир Старинский, управляющий партнер коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры". — В целом же отмена этой справки была ожидаемой, поскольку содержащаяся в ней информация частично дублировала сведения из процессуальных документов. Протокол и постановления станут более содержательными, и представленной в них информации вполне хватит для страховых компаний. Если же они начнут отказывать в приеме документов, то следует писать официальную претензию, в которой указывать неправомерность такого требования в связи с противоречием новой редакции регламента ГИБДД».

Его коллега адвокат Вера Ефремова также смотрит на происходящее с оптимизмом. «Считаю, что отмена справок о ДТП не создаст проблем у страхователей, хотя в законе об ОСАГО и правилами КАСКО предусмотрена обязанность предъявлять справку установленной формы, — отметила она. — В противном случае этот вопрос все равно рано или поздно будет решен путем обращения, например, Российского союза страховщиков в компетентные органы».

Возможно, что в конечном счете именно страховщики, а не их клиенты, окажутся крайними, и на их плечи лягут не только страховые выплаты, но и судебные издержки. Однако перспектива судебных разборок заставит многих автолюбителей задуматься, стоит ли вообще садиться за руль, особенно в грядущий гололед.

Сергей Лютых

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