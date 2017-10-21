«Это может быть страшнее ядерной бомбы!»

Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи завершается. Дискуссионная часть праздника подошла к концу, и участники пригласили на отчет о проделанной работе президента России. Владимир Путин, выслушав их, дал три совета. Главный — все, что делает человек благодаря науке и технологиям, должно идти на пользу людям, а не на разрушение.

Работу молодежного фестиваля в Сочи Кремль не просто приветствовал, но и курировал. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, возглавлявший оргкомитет, выражал надежду на то, что когда-нибудь участники фестиваля определят будущее своих стран и называл их мягкой силой. И для того, чтобы эту мягкую силу направить в нужное русло, гостям обеспечили живое общение не только со знаменитыми писателями и предпринимателями, но и с политиками, и министрами. Наконец, время для общения выделил и Путин, работавший в эти дни в своей сочинской резиденции. Причем сделал это не раз.

15 октября он выступил на открытии в ледовом дворце «Большой», а после церемонии побеседовал за чашкой чая со студентами и молодыми специалистами из России, Малайзии, Индонезии, Франции, Ямайки, США, Индии и Зимбабве. Президент тогда выразил надежду, что его собеседники почувствуют своеобразие нашей страны, и призывал смело идти вперед, создавая «свое будущее».

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости 19 октября, Путин во время встречи с участниками фестиваля

Потом он пообщался с участниками фестиваля поздно вечером в четверг, 19 октября, когда приехал к одному из кафе в Олимпийском парке после заседания дискуссионного клуба «Валдай». На часах было уже почти десять вечера, и Путин вышел к молодежи буквально из темноты. «Я не могу поверить, что передо мной президент Российской Федерации», — взмахнул руками от удивления студент из Нигерии. «Ну ущипните меня», — предложил ему Путин. А другие студенты, по всей видимости, уже немного уставшие от обширной дискуссионной программы, поинтересовались, не возникает ли у президента «желания, отказаться от работы и просто пуститься в молодежную тусовку». «Хотелось бы», — не возражал он.

И вот 21 октября — третья встреча с участниками фестиваля. Путин принял участие в сессии под названием «2030: молодежь будущего». По замыслу организаторов, студенты должны были рассказать гостю о том, чего достигли за прошедшую неделю, презентовать проекты и услышать хотя бы короткий отзыв президента.

Большинство проектов носили слишком общий характер, и было сложно понять, в чем же задумка. Одна из наиболее конкретных разработок — Waste bank. Это мобильное приложение, помогающее перераспределять мусор и, соответственно, борющееся с загрязнением окружающей среды. «Ненужные отходы могли бы передаваться новым пользователям, которые используют их в области искусства, например», — объяснила автор идеи.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Другая разработка, придуманная участниками направления «Новые медиа», называлась хайпо-bus. Но слушателям удалось уяснить только то, что это некая мобильная студия. Будущее СМИ представлялось авторам проекта как «кросскультурный контент для формирования позитивного мышления».

Внешняя политика тоже должна быть продвинутой, убеждал, стоя перед Путиным, еще один участник сессии. По его словам, молодежь всего мира едина в признании ООН как универсальной площадки. Но можно создать и еще одну — международный совет молодых дипломатов. «Будем добиваться правды, бороться с fake news и прекращать информационные войн», — обрисовал перспективы будущий дипломат.

Выслушав все выступления, Путин признался, что и не собирался в чем-то наставлять собравшихся. «Вы все молодые, — посмотрел он в зал. — А человек, чем моложе, тем тверже убежден в том, что он знает все лучше всех и больше всех. Поэтому не стоит ставить задачу удивить вас чем-то».

Но с высоты своего опыта решил дать три совета. Первый: любые идеи должны быть реализуемыми, иначе так и останутся громкими словами. «Красавица из Финляндии рассказала о предприятиях, которые сжигали мусор», — привел пример Путин. Но надо понимать, что эти технологии пока не конкурентоспособны, считает он. «То же самое в авиации, — продолжил президент. — В Советском Союзе был "Ту-144". Был сверхзвуковой самолет и в Европе». «Где они? — спросил Путин. — Только в боевой авиации. В гражданской нет — дорого».

Второй совет касался гибких навыков — soft skills. Связанные с личностными качествами: дисциплиной, умением работать в команде, критическим мышлением — они необходимы для современного человека, уверен президент.

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И наконец, третий совет касался «морально-нравственной составляющей» любого дела. «Например, генная инженерия, которая даст нам потрясающие возможности в области фармакологии. Замечательно! Ведь это так хорошо, — рассуждал Путин. — Но есть и другая составляющая: человек приобретает возможность вмешаться в генетический код». И это, по словам президента, уже опасно. Ведь так можно создать гениального музыканта, а можно и безжалостного воина. «Это может быть страшнее ядерной бомбы!» — предупреждал Путин. И советовал: «Все что мы делаем, должно идти на пользу, укреплять, а не разрушать».

