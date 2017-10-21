Россия
 
Последние новости
Власти Каталонии обвинили Мадрид в перевороте
Медведева победила на Гран-при по фигурному катанию в Москве
Шлеменко нашел виноватых в поражении от Мусаси
У создателя стиля индастриал обнаружили лейкемию
Протестующие в Киеве выдвинули Порошенко новые требования
Глава Организации украинских националистов задержан в Киеве
Путин порассуждал о вещах страшнее ядерной бомбы
Популярные новости
Власти Каталонии обвинили Мадрид в перевороте
Протестующие в Киеве выдвинули Порошенко новые требования
Путин порассуждал о вещах страшнее ядерной бомбы
Шлеменко нашел виноватых в поражении от Мусаси
У создателя стиля индастриал обнаружили лейкемию
Глава Организации украинских националистов задержан в Киеве
Трамп заявил о готовности рассекретить документы об убийстве Кеннеди

«Это может быть страшнее ядерной бомбы!»

Путин предупредил молодежь о главных угрозах

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи завершается. Дискуссионная часть праздника подошла к концу, и участники пригласили на отчет о проделанной работе президента России. Владимир Путин, выслушав их, дал три совета. Главный — все, что делает человек благодаря науке и технологиям, должно идти на пользу людям, а не на разрушение.

Работу молодежного фестиваля в Сочи Кремль не просто приветствовал, но и курировал. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, возглавлявший оргкомитет, выражал надежду на то, что когда-нибудь участники фестиваля определят будущее своих стран и называл их мягкой силой. И для того, чтобы эту мягкую силу направить в нужное русло, гостям обеспечили живое общение не только со знаменитыми писателями и предпринимателями, но и с политиками, и министрами. Наконец, время для общения выделил и Путин, работавший в эти дни в своей сочинской резиденции. Причем сделал это не раз.

15 октября он выступил на открытии в ледовом дворце «Большой», а после церемонии побеседовал за чашкой чая со студентами и молодыми специалистами из России, Малайзии, Индонезии, Франции, Ямайки, США, Индии и Зимбабве. Президент тогда выразил надежду, что его собеседники почувствуют своеобразие нашей страны, и призывал смело идти вперед, создавая «свое будущее».

Потом он пообщался с участниками фестиваля поздно вечером в четверг, 19 октября, когда приехал к одному из кафе в Олимпийском парке после заседания дискуссионного клуба «Валдай». На часах было уже почти десять вечера, и Путин вышел к молодежи буквально из темноты. «Я не могу поверить, что передо мной президент Российской Федерации», — взмахнул руками от удивления студент из Нигерии. «Ну ущипните меня», — предложил ему Путин. А другие студенты, по всей видимости, уже немного уставшие от обширной дискуссионной программы, поинтересовались, не возникает ли у президента «желания, отказаться от работы и просто пуститься в молодежную тусовку». «Хотелось бы», — не возражал он.

И вот 21 октября — третья встреча с участниками фестиваля. Путин принял участие в сессии под названием «2030: молодежь будущего». По замыслу организаторов, студенты должны были рассказать гостю о том, чего достигли за прошедшую неделю, презентовать проекты и услышать хотя бы короткий отзыв президента.

Большинство проектов носили слишком общий характер, и было сложно понять, в чем же задумка. Одна из наиболее конкретных разработок — Waste bank. Это мобильное приложение, помогающее перераспределять мусор и, соответственно, борющееся с загрязнением окружающей среды. «Ненужные отходы могли бы передаваться новым пользователям, которые используют их в области искусства, например», — объяснила автор идеи.

Другая разработка, придуманная участниками направления «Новые медиа», называлась хайпо-bus. Но слушателям удалось уяснить только то, что это некая мобильная студия. Будущее СМИ представлялось авторам проекта как «кросскультурный контент для формирования позитивного мышления».

Внешняя политика тоже должна быть продвинутой, убеждал, стоя перед Путиным, еще один участник сессии. По его словам, молодежь всего мира едина в признании ООН как универсальной площадки. Но можно создать и еще одну — международный совет молодых дипломатов. «Будем добиваться правды, бороться с fake news и прекращать информационные войн», — обрисовал перспективы будущий дипломат.

Выслушав все выступления, Путин признался, что и не собирался в чем-то наставлять собравшихся. «Вы все молодые, — посмотрел он в зал. — А человек, чем моложе, тем тверже убежден в том, что он знает все лучше всех и больше всех. Поэтому не стоит ставить задачу удивить вас чем-то».

Но с высоты своего опыта решил дать три совета. Первый: любые идеи должны быть реализуемыми, иначе так и останутся громкими словами. «Красавица из Финляндии рассказала о предприятиях, которые сжигали мусор», — привел пример Путин. Но надо понимать, что эти технологии пока не конкурентоспособны, считает он. «То же самое в авиации, — продолжил президент. — В Советском Союзе был "Ту-144". Был сверхзвуковой самолет и в Европе». «Где они? — спросил Путин. — Только в боевой авиации. В гражданской нет — дорого».

Второй совет касался гибких навыков — soft skills. Связанные с личностными качествами: дисциплиной, умением работать в команде, критическим мышлением — они необходимы для современного человека, уверен президент.

И наконец, третий совет касался «морально-нравственной составляющей» любого дела. «Например, генная инженерия, которая даст нам потрясающие возможности в области фармакологии. Замечательно! Ведь это так хорошо, — рассуждал Путин. — Но есть и другая составляющая: человек приобретает возможность вмешаться в генетический код». И это, по словам президента, уже опасно. Ведь так можно создать гениального музыканта, а можно и безжалостного воина. «Это может быть страшнее ядерной бомбы!» — предупреждал Путин. И советовал: «Все что мы делаем, должно идти на пользу, укреплять, а не разрушать».

Татьяна Меликян

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Большевистская сволочь хотела грабить и держаться у власти»

Почему советские люди беспомощны и слабовольны
20:3120 октября

Пермские власти отказались переселять слепого ветерана из разрушающегося дома

19:1720 октября

Работники баров и ресторанов на Кубани рассказали о запрете праздновать Хеллоуин

18:24Сегодня

Путин порассуждал о вещах страшнее ядерной бомбы

Россия00:0220 октября

Без бумажки ты...

Почему российским автолюбителям придется пройтись по судам
18:46Сегодня

Путин пообщался на английском с участниками Всемирного фестиваля молодежи

18:5120 октября

Глава комитета по культуре красноярского парламента попросила следить за базаром

18:3420 октября

В Кемерово открылся обновленный бульвар Строителей

Россия00:0020 октября

Вас здесь не лежало

За что стоит воевать в российских больницах
17:2620 октября

В Саратове дыру в асфальте закидали досками

18:0120 октября

Милонов пожаловался на девиации и потребовал запретить Playboy в России

01:43Сегодня

Робот с дредами представил проект бюджета Ленинградской области

Россия
«Большевистская сволочь хотела грабить и держаться у власти»
Почему советские люди беспомощны и слабовольны
Без бумажки ты...
Почему российским автолюбителям придется пройтись по судам
Вас здесь не лежало
За что стоит воевать в российских больницах
Ход конем: Ксения Собчак идет в президенты
Она устала от Зюганова с Жириновским и пообещала быть против всех
Путин порассуждал о вещах страшнее ядерной бомбы
Путин пообщался на английском с участниками Всемирного фестиваля молодежи
В Кемерово открылся обновленный бульвар Строителей
Все материалы
Мир
Шам на крови
Что скрывает павшая столица «Исламского государства»
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Иссам ЗахреддинХалифат убери
Сирийский терминатор три года косил джихадистов, но взорвался в день победы
МИД рассказал о грядущей встрече Лаврова и Тиллерсона
Трамп заявил о готовности рассекретить документы об убийстве Кеннеди
Израиль атаковал позиции сирийской армии
Мадрид отстранил от власти правительство Каталонии
Все материалы
Бывший СССР
Михо и Майдан
Сможет ли бывший президент Грузии свергнуть Порошенко
Протестующие в Киеве выдвинули Порошенко новые требования
Глава Организации украинских националистов задержан в Киеве
Виновницу смертельного ДТП в Харькове отправили под арест
Под Одессой задержали продававшего взрывчатку офицера ВСУ
Президента Молдавии лишили права назначить министра обороны
Депутат Рады рассказал о причастности сотрудника СБУ к аварии в Харькове
Все материалы
Экономика
Екатерина Черкесова и Юлия Вихрева Блондинки в деле
Как за три тысячи рублей стать на 20 минут космонавтом
В Подмосковье завершился первый этап проекта ГЧП по теплоснабжению
Объявлена дата возвращения турецких помидоров в Россию
Бизнес-навигатор МСП представили на фестивале молодежи и студентов в Сочи
Дефицит бюджета США достиг 666 миллиардов долларов
Греф раскрыл секрет успеха
«Теремок» раскрыл план выхода из кризиса
Все материалы
Силовые структуры
Король Сильвестр
Новгородский тракторист стал властелином преступной Москвы
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Огнестрел везде поспел
Полицейский украл из отдела сотни стволов на миллионы рублей
Полицейский вынес детей из горящего дома в Свердловской области
Задержано руководство петербургского отделения Росмолодежи
Программист Левашов заочно арестован
Высокопоставленный тыловик столичного главка МВД задержан за злоупотребления
Все материалы
Наука и техника
«Сопротивление приняло форму джихада»
Зачем Россия захватила Кавказ и продолжает его кормить
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Грязная история
Раскрыта тайна гибели Древнего Египта
Раскрыто происхождение неизвестных вспышек на Луне
Создано универсальное средство от рака
Первый в истории бой гигантских роботов показали на видео
Названа причина невидимости инопланетян
Все материалы
Спорт
Железный осетин
Выстоит ли российский чемпион под градом ударов сурового поляка
Шлеменко нашел виноватых в поражении от Мусаси
Медведева победила на Гран-при по фигурному катанию в Москве
Лебедев предсказал судьбу Гассиева во Всемирной боксерской суперсерии
«Спартак» потерял очки с «Амкаром»
Болт обозначил сроки дебюта в футболе
Россиянка Касаткина проиграла в финале Кубка Кремля
Все материалы
Культура
Если не мы, то кот
Кино недели: от «Геошторма» до «Двуличного любовника»
«Улицы пропитаны порохом и шлюхами»
Кавказские рэперы забивают косяки и кладут на легавых
Возвращение «грязного мечтателя»
Моника Беллуччи, рокеры и обнаженные модели в мельчайших деталях
Нахамившая другу умирающего Марьянова диспетчер скорой уволилась
Обнаженная дублерша из «Психо» рассказала о плюсах нудизма
Аудит «Евровидения» на Украине выявил нарушения на 18 миллионов долларов
Шведская певица позволила делать с собой что угодно на чайной БДСМ-вечеринке
Все материалы
Интернет и СМИ
Для лиц старше 18
Обнаженные модели и протест проституток идут на пользу выборам
«Взять сургуч и залить ей туда»
Деревенскую Мессалину превратили в новую Диану Шурыгину, и распахнулся ад
Дикий восторг
Муки животных, загнанных в тупик людьми и самой природой
В детской онлайн-игре обнаружили рассадник педофилов
Google вознаградит хакеров за взлом своих приложений
Ургант в образе Собчак выдвинул свою кандидатуру на пост президента
Реклама с фотографией Брежнева нанесла моральный вред его внуку
Все материалы
Ценности
Двинут поршами
Плейбои со всей Европы выложат миллионы за уникальные Porsche
Мелания Трамп передала платье для инаугурацонного бала музею
Новый Audi с лазерным сканером научился самостоятельно заезжать в гараж
Новые футболки из кусков старых маек оценили в 470 долларов
Женщин предложили помечать
Единственный в мире пикап Rolls-Royce продадут с аукциона
Илон Маск подарил пятитысячному покупателю «скучной кепки» еще одну такую же
Все материалы
Путешествия
Кто-то с горочки спустился
Встреча с чеченским дедом на «Приоре» стала сюрпризом для москвича
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Россиянин утонул в Таиланде во время купания в запретной зоне
Российские туристы отправятся в КНДР вопреки угрозе ядерной войны
Finnair в пятницу, 13-го, отправила последний «рейс в ад»
Москва оказалась в шесть раз популярнее Киева
Роспотребнадзор напугал туристов чумой на Мадагаскаре и Сейшелах
Все материалы
Из жизни
Доброе утро, Вьетнам!
Еще одна азиатская страна сошла с ума по караоке
«Бабушка спрашивает, заставляют ли мусульмане сменить веру»
История москвички, которая переехала в Объединенные Арабские Эмираты
Жируха
В лондонской канализации нашли мерзкое нечто
В американском ресторане сняли на видео «призрака»
Дети Виктории Бекхэм спародировали свою мать
Немка открыла бордель с секс-куклами вместо проституток
Тайное оружие наркобаронов
У них есть танки, суперкомпьютеры и беспилотники
Все материалы
Дайте грязи: конкуренты вседорожному хэтчу Kia Rio X-Line
Renault Sandero Stepway, Lada Vesta SW Cross и другие приподнятые бюджетники
Как через Instagram продают машины за миллионы
Соцсети, молодеющие покупатели и другие причуды современного рынка суперкаров
Семиместность не порок
Как из пятиместной Mazda CX-5 получился семиместный кроссовер CX-9
Тест: зачем машине эта штуковина?
Попробуйте угадать, зачем инженеры это придумали
Mazda начала строить моторный завод во Владивостоке
Взломщик iPhone придумал видеорегистратор с музыкой и навигатором
В программу краш-тестов в США включили удар пассажирской стороной
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Раз, два, взяли!
Жилье в Крыму пока еще можно купить за копейки
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы