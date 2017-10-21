На подъеме

Накануне церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов была представлена линейка проектов «Россия — страна возможностей». Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, свой проект в линейке может найти любой гражданин России — «без ограничения возраста в ту или иную сторону».

— Вы опять разбили МКС, — констатирует Александр Беленький, гендиректор компании «Авиаком». — И свой корабль тоже. Вы же не забывайте: это веса в невесомости нет. А вот масса не девается никуда. И инерция тоже.

На стенде «Авиакома» почти всю неделю аншлаг. Корреспондент «Ленты.ру» только перед закрытием фестиваля — и соответственно, демонтажем всей его экспозиции — смог сесть за две ручки управления перед тремя ноутбуками. Конструкция называется «Компьютерный мобильный тренажер подготовки космонавтов и экипажей МКС по транспортному пилотируемому кораблю “Союз ТМА”».

— И не аналог, а подлинник, — говорит Александр Беленький. — Здесь — вид из иллюминатора, по центру — заход на шлюз, справа — параметры. Только корабль предыдущего поколения, сейчас космонавты на других летают. И на других тренажерах тренируются. Мы на этом рынке уже 25 лет.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости 1 /4

Слава роботам!

«Нынче поутру зашел ко мне доктор; его имя Вернер, но он русский. Что тут удивительного? Я знал одного Иванова, который был немец». Смысл фрагмента лермонтовского «Героя нашего времени» был практически полностью воспроизведен в финале «Битвы роботов» — героев нашего времени.

Роботы бились всю фестивальную неделю. В последней трехминутной схватке турнира после атак Weber’а из Москвы в ремонт отправляются Prostofilya — вовсе не соотечественник, а посланец Бразилии — и казанский Destructor. Создатели русского «Вебера» получают 300 тысяч рублей, остальные финалисты — по 100 тысяч.

— Было бы очень здорово, — говорит первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, возглавляющий оргкомитет XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, — если бы единственными конфликтами, которые остались в нашем мире, были вот такие битвы роботов.

Лифты готовы

Фото: Максим Блинов / РИА Новости 1 /3

Чуть позже Сергея Кириенко можно было увидеть в пресс-центре. Перед финалом фестиваля здесь представляют «Россию — страну возможностей» — линейку из десяти проектов. Проще говоря, те самые социальные лифты.

Из линейки пока наиболее известны «Лидеры России». За первые сутки — около двадцати тысяч заявок от соискателей образовательных грантов и возможность учиться у таких знатоков управления, как Антон Вайно, Евгений Касперский, Эльвира Набиуллина, Константин Эрнст… Сколько заявок сейчас?

— За неделю 120 тысяч, — сообщает проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров: академия госслужбы курирует этот проект для молодых управленцев. — В полуфинал выходят 300 участников. Затем выявляются 100 победителей.

— Итого по 1200 человек на место, — подсчитывает Кириенко. — Вот пусть мне теперь кто-нибудь скажет, что молодежь у нас безынициативная, что ей ничего не надо!

Изначально «Страна возможностей» состояла из четырех проектов. «Лидеры России» — для тех, кто уже чем-то поруководил, — раз. Два — «Управляй!», схожий по духу конкурс, но для студентов. «Управленческие поединки с русским акцентом», — аттестуют проект в проморолике.

— Ну нет у студентов управленческого стажа, — говорит Кириенко. — Но это же не значит, что у них нет навыков, которые можно выявить и развить!

Третьим номером идет грантовый конкурс молодежных инициатив. Это от Росмолодежи — для тех, кто хочет чего-то иного, чем рулить бизнесом или управлять страной.

— Кто-то настроен на социальное служение, кто-то связывает свою жизнь с волонтерскими проектами, — перечисляет Сергей Кириенко. — Все это — и многое другое — не менее почетно, чем государственное управление.

Четвертый проект «Страны возможностей» — для самых младших: «Российское движение школьников: территория самоуправления». Здесь задача государства, как определяет ее первый зам руководителя АП, — как можно раньше найти талантливых людей. Допустим, в сфере школьного самоуправления. Найти — и в них вложиться.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости 1 /3

В результате в таланты всех возрастов вложились настолько, что проектов в «России — стране возможностей» теперь не четыре, а десять. Причем два добавились по итогам фестиваля. Один — в поддержку движения рабочих специальностей WorldSkills. Второй — бизнес-навигатор для малых и средних предпринимателей (МСП), бесплатный путеводитель для тех, кто хочет открыть свое дело.

— Проверь контрагента, правильно заплати налоги, ознакомься с примерами общения с ФНС и прочими надзорными органами, — объясняет возможности навигатора Алексей Вилков. — Снизь рыночные риски выбора неверной ниши. Не открывай кафе там, где — исходя из нашей информации — вполне можно было бы открыть фитнес или химчистку…

— Платформа «Россия — страна возможностей» абсолютно открыта, — завершает встречу Сергей Кириенко. — С вашей помощью будут появляться новые предложения и идеи. Никто никого никуда не подталкивает — а только создает возможности и поддерживает талантливых людей. Без ограничений возраста в ту или иную сторону.

Вскоре становится известно, что Владимир Путин подписал указ: требования к стажу кандидатов на высшие государственные должности смягчены. Теперь претендовать на управление Россией можно уже после четырех — а не после шести, как это было раньше — лет госслужбы.