Поднять со дна

«Кто не был в Феодосии, тот ничего не понимает в искусстве», — такими словами глава Минкульта России Владимир Мединский открыл 20 октября обсуждение перспектив картинной галереи имени Айвазовского, из которой планируют сделать главный музей Юга России. Разработкой новой концепции занималась команда специалистов Третьяковки. «Лента.ру» узнала о том, что они предложили.

Затопленный маринист

Тревогу забили в 2016-м, когда галерею подтопило грунтовыми водами. Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко, сообщивший о проблеме, поведал также об облезлых стенах галереи, отсутствии санузлов, вздутых оконных рамах. В таком положении музей пребывал всего за восемь месяцев до 200-летия Ивана Айвазовского.

Мединский, открывая дискуссию, сразу дал понять, кого считает ответственным и за стены, и за рамы. «Положение музея в годы украинской власти — это максимальное неуважение и к творчеству Айвазовского, и к культуре России и Крыма, и к живописи, и к музейным работникам», — подчеркнул министр.

Теперь, по словам чиновника, над возрождением музея готовы трудиться и региональное министерство культуры, и федеральное ведомство, и власти республики. Концепцию развития феодосийской галереи представила команда во главе с гендиректором Государственной Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой.

Культурная пятилетка

По ее словам, изначально планировалось разработать две программы — краткосрочную и программу-максимум, нацеленной на превращение галереи в ведущий музей России.

«Когда специалисты оказались на месте, стало понятно, что первая программа отпадает — то состояние, в котором музей сейчас находится, не позволяет идти по пути быстрых успехов», — объяснила Трегулова. Поэтому программа будет одна, охватит все стороны жизни галереи и продлится с 2017-го по 2022 год.

От названия «Феодосийская картинная галерея» откажутся как от пережитка прошлого. Будет Музей Айвазовского, и он станет главным художественным музеем Крыма. Ему также вернут исторические постройки — галерея размещается в бывшей усадьбе Айвазовского, но часть площадей занята Министерством обороны России.

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

По словам авторов концепции, военные не используют помещения по назначению, и в настоящее время ведутся переговоры о передаче их музею. Часть построек, не представляющих исторической и архитектурной ценности, Мединский предложил снести, чтобы возвести на их месте что-нибудь современное. В ходе обсуждения выяснилось, что во дворах на территории галереи есть и жилые дома, но вопрос с их владельцами решают крымские власти. «Снимаем все наслоения и возвращаем этому месту значение и важность, которую усадьба имела при жизни Айвазовского», — объявила Трегулова.

Музей наполовину пуст

Согласно программе, через пять лет тут возникнет целый музейный квартал, рассказала начальник службы маркетинга и коммуникаций Третьяковки Лариса Бобкова. Этот комплекс с постоянной и временными выставками, образовательным центром и творческой резиденцией для художников «будет обеспечивать круглогодичный приток туристов в Крым». «Мы предлагаем сделать на базе музея пространства для проживания художников и блок мастерских, которые легко трансформируются в выставочные пространства», — подчеркнула Бобкова.

В летний сезон галерея принимает до 2000 человек в день, отметили авторы концепции. В основном фонде музея 9,5 тысяч экспонатов, всего — 14 тысяч. Однако почти половина площадей музея не используется из-за аварийности. «Существует реальная угроза безопасности и сохранности коллекции», — заметила Бобкова. В галерее закрылся главный выставочный зал, и картины перенесли в другие помещения. Во-первых, там им безопаснее, во-вторых — чтобы они были доступны публике. Однако в результате экспозиция оказалась перегружена, считает Трегулова.

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Сотрудники Третьяковки предложили разработать постоянную выставку из шедевров Айвазовского и, когда начнется реконструкция музея, провезти ее по нескольким ведущим музеям России. Пока картины будут путешествовать по стране, музей обещают обустроить, разработать ему фирменный стиль, бренд и сайт, собрать для него команду специалистов из маркетологов и пиарщиков и повысить квалификацию давних сотрудников галереи. Торжественное открытие намечено на октябрь 2022-го — когда туристический сезон в Крыму завершен, но еще тепло.

В конце встречи Мединского спросили, откуда поступит финансирование на реставрацию. «Масштабные проекты, как правило, финансируются из федерального бюджета, в том числе и в Крыму. Для Минкульта финансирование культурных объектов Крыма находится в приоритете. Мы, в частности, сейчас работаем над комплексом в Херсонесе, также проводится ремонт, реконструкция и реставрация музея обороны Севастополя», — ответил министр.