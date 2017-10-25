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Из пешек в ферзи

Российские шапки выходят на мировой рынок

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Фото: ferz-corp.ru

Есть такие сферы бизнеса, где на первый взгляд все кажется очень просто, а на деле оказывается значительно сложнее. Как минимум потому, что там, где просто, и конкуренция выше. Это в полной мере относится к производству и продаже головных уборов. Их делают практически везде, даже в Африке. Они просты в изготовлении и удобны в транспортировке, а значит тому, кто решил заняться этим делом, заведомо придется конкурировать со всем миром. Однако московской компании «Ферзь» удалось не только проделать путь от самой обычной торговой фирмы до самостоятельного полноценного производителя, но и выйти на мировой уровень. «Ферзь» уже сотрудничает с итальянцами, участвует в международных выставках в Германии, на очереди — выход на товарный рынок Канады и США.

«А у тебя подруги, Зин, все вяжут шапочки для зим…» — Владимир Семенович и не знал, до какой степени его слова станут пророческими. Советский Союз и его социалистическая экономика еще не успели окончательно уйти в прошлое, а наш народ уже организовывал кооперативы по производству шерстяных шапочек и торговал ими возле метро и на рынках.

Многие предприниматели начинали с чего-то подобного. Кустарные артели вязали шапочки, бизнесмены оптом их скупали и торговали через магазины. Но такое условное разделение было оправдано лишь на заре капиталистической эры. Жизнь диктовала следующий логичный шаг — создание собственного полноценного цикла производства и реализации.

— В какой-то момент мы поняли: для того, чтобы удержаться на рынке и двигаться вперед, пора самим налаживать производство. И приступили к этому, — рассказывает финансовый директор «Ферзь-групп» Сергей Давтян.

Начали с нуля: купили станки, нашли специалистов и освоили технологию, наладили поставки сырья, занялись дизайном. Сначала производство было раскидано по разным районам Москвы, но в 2012 году удалось найти подходящее место и сконцентрировать все подразделения в одном месте. «Между цехами нужно ходить, а не ездить», — образно заметил Давтян. Найти помещение было непросто, так как текстильные станки очень тяжелые и могут располагаться только на первых этажах зданий. Помощь в решении этой задачи предприятию оказало Государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы».

Снижение транспортных расходов помогло удешевить производство, а консолидация всех подразделений позволила оперативнее реагировать на запросы насыщенного и требовательного рынка. Продукция фирмы стала разнообразнее, а цены — привлекательнее.

Экономическая ситуация 2014 года сделала продукцию отечественных предприятий более конкурентоспособной, особенно тех, которые не были связаны с закупками заграничного сырья. А «Ферзь» как раз делал ставку на отечественного производителя, закупая пряжу у Московской (Семеновской) и Пехорской прядильных фабрик. Только хлопок приходилось покупать в Узбекистане, но и это не такое уж дальнее зарубежье.

Между прочим, расположенная недалеко от Москвы, за Люберцами, Пехорская фабрика — одна из самых старых и известных в России. Сейчас на фабрике выпускается разнообразная пряжа, в состав которой входит шерсть альпаки, ангоры, верблюжья шерсть, хлопок, лен, вискоза, акрил. Это крупное современное предприятие, и, что важно, его продукция сертифицирована для производства детских вещей.

Как ни удивительно, последнее обстоятельство оказалось принципиально важным. Дело в том, что НДС на товары для детей составляет не 18, а всего 10 процентов. И конкуренция в этом сегменте из-за более жестких санитарных требований не такая высокая — сомнительных производителей сюда не пускают. В итоге компания решила сделать ставку именно на детские вещи, которые составили до 60 процентов общего ассортимента производимых товаров. Этот шаг оказался чрезвычайно удачным: «Ферзь» завоевал хорошие позиции на рынке и вскоре заключил оптовые контракты с такими серьезными торговыми фирмами, как «Детский мир», «Ламода», «Фамилия», «Шапо & Шапо Меn», «Саквояж» и другими.

С ростом продаж понадобились серьезные оборотные средства, к тому же назрел вопрос расширения производства, а для этого тоже нужны деньги. Встал вопрос кредитования. Основная проблема заключалась в том, что получить банковские гарантии очень трудно — это общая беда небольших предприятий. Тогда по совету ГБУ «Малый бизнес Москвы» руководство компании обратилось в Корпорацию МСП.

Компания прошла необходимые проверки и получила гарантийную поддержку, что позволило получить кредит по льготой ставке — 10,5 процента.

Только за 2017 год оборот компании вырос почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оборот исчисляется уже сотнями миллионов, только налогов государству компания платит более 30 миллионов. А еще обеспечивает достойной высокооплачиваемой работой почти сотню наших сограждан. В этом году «Ферзь» вышел на международную арену — заключил первый контракт с итальянцами на поставку новых видов пряжи. Это позволит дополнительно расширить ассортимент.

Кстати, в Европе уже убедились, что качество российских изделий гораздо выше, чем, например, китайских, а цена очень привлекательная. Заинтересовались продукцией фирмы и за океаном — в Канаде и США. В феврале компания «Ферзь» будет участвовать в своей первой европейской выставке в Дюссельдорфе, и не исключено, что появятся новые международные контракты. С помощью Портала Бизнес-навигатор МСП компания уже подыскивает для фирмы новое помещение: «Ферзь» готов к дальнейшему расширению производственных мощностей.

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