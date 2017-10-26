Фестивальная социология

Центр социологии студенчества совместно с Российским государственным социальным университетом и Южным федеральным университетом подвел итоги онлайн-опроса, который провели в рамках мониторинга общественного мнения участников XIX Всемирного Фестиваля молодежи и студентов. В частности молодых людей попросили назвать главное чувство, которое выражает их личное отношение к России. Оказалось, что независимо от страны проживания, опрошенные чаще всего называли «любовь», «гордость» и «уважение». Другие результаты опроса в инфографике «Ленты.ру».