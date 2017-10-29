Десятки американских компаний готовы продать трупы или отдельные органы любому желающему — это, как выяснили в Reuters, не только дешево, но и совершенно законно. Из покойников делают учебные пособия, ритуальные духовые инструменты и китайские средства для повышения потенции. «Лента.ру» разбиралась, как работают современные торговцы телами.

В 2016 году журналист информационного агентства Reuters Брайан Гроу решил выяснить, легко ли в США достать человеческие органы. Он нашел электронный адрес организации Restore Life, которая торгует биологическими материалами, открыл почтовую программу и написал: «Нас интересует стоимость шейного отдела позвоночника человека, включая доставку, с целью приобретения для исследовательского проекта».

Через час в его почтовом ящике лежало письмо президента Restore Life Джеймса Бирда — он интересовался, откуда Гроу узнал о существовании его организации. Журналист ответил, что получил рекомендацию благодаря своим отраслевым связям. Это сняло все вопросы. Бирд не стал требовать документы, а сразу выложил ценник: 300 долларов плюс 150 долларов за доставку. Журналист согласился.

Спустя месяц в дверь постучал курьер FedEx с непримечательной коробкой из коричневого картона. Внутри лежал обещанный товар: шейный отдел позвоночника 24-летнего мужчины. Через неделю Бирд снова написал Гроу. Он хотел продолжить деловые отношения и предлагал купить две человеческие головы: мужскую и женскую, каждая по 300 долларов.

На месте журналиста Reuters мог быть кто угодно. Restore Life и десятки подобных организаций, которые действуют в Соединенных Штатах, охотно продадут человеческие органы каждому, кто готов заплатить.

Расхитители могил

Два века назад европейским медикам приходилось тайком раскапывать свежие могилы, чтобы добыть тела для экспериментов и изучения анатомии. Это происходило так часто, что кое-где могилы стали защищать железными клетками. Особенно дурной славой пользовались лондонские кладбища: там то и дело случались стычки между родственниками покойных и студентами, которые пришли с лопатами за очередной партией.

Изображение: : Public Domain / Wikimedia

В 1832 году британские власти попытались положить конец этой практике. Правительство разрешило врачам препарировать невостребованные тела, которые хранились в моргах и больницах. Необходимость грабить могилы отпала.

Со временем похожие законы появились во многих странах мира. В России использование тел в медицинских, научных и учебных целях регулируется особенно строго. Для этого требуется разрешение покойного или его родственников. Невостребованные тела могут быть получены только в том случае, если личность покойного установлена. Срок использования останков ограничен десятью годами, после этого они должны быть погребены.

Соединенные Штаты — исключение. В этой стране по-прежнему нет федерального закона, который определяет правила торговли телами умерших в научных и образовательных целях. Государство не следит за тем, кто этим занимается, и не контролирует, что они делают с покойными. «Проблемы, которые мы наблюдаем, похожи на ситуацию с расхитителями могил сотни лет назад», — цитирует Reuters главу программы пожертвования тел в медицинской школе университета Миннесоты Анжелу Макартур.

Легальный бизнес

По данным Reuters, в течение последних пяти лет в США действовали 25 компаний и 9 некоммерческих организаций, торгующих человеческими телами и органами. Среди них есть и гиганты с представительствами в нескольких штатах, и небольшие семейные фирмы.

Стоимость целого тела может достигать десяти тысяч долларов, но в большинстве случаев цена составляет от трех до пяти тысяч. Впрочем, трупы редко продают целиком. Чаще всего их разделывают на шесть частей. Согласно ценникам, которые раздобыли журналисты Reuters, туловище с ногами можно купить за 3575 долларов, голова стоит до 500 долларов, а ступня обойдется в 350 долларов.

Косвенные данные свидетельствуют, что с 2011 до 2015 года в Соединенных Штатах продали не менее 50 тысяч тел и более 182 тысяч частей тела. Торговля покойниками приносит неплохую прибыль. Reuters сообщает, что всего за три года одна из американских компаний, которая ведет бизнес в этой области, заработала 12,5 миллионов долларов.

Перспективных «клиентов» присматривают похоронные бюро, которые сотрудничают с такими фирмами. Они уговаривают малообеспеченных людей пожертвовать тело родственника в обмен на бесплатную кремацию. Труды вознаграждаются суммой от 300 до 1430 долларов. Это гораздо выгоднее, чем погребение или кремация бедняка.

Как на любом нерегулируемом рынке, здесь хватает нечистоплотных дельцов. Reuters рассказывает о жителе Аризоны, который пожертвовал мозг скончавшейся матери исследователям, борющимся с болезнью Альцгеймера. Компания Biological Resource Center забрала тело женщины и без ведома ее близких продала американской армии за 5893 доллара. Ни о какой борьбе с Альцгеймером и речи не шло. Умершую подорвали на бомбе, чтобы измерить влияние придорожных взрывных устройств на организм. По сути дела, разрешение на использование тела было получено обманом.

Фото: Reuters

Нередко купленные тела бесцеремонно расчленяют при помощи бензопилы и хранят в антисанитарных условиях. В 2015 году власти Лас-Вегаса стали получать жалобы на компанию Southern Nevada Donor Services. Инспектор обнаружил во дворе работника, который поливал из садового шланга замороженное человеческое туловище. Вода с кровью и фрагментами тканей стекала по улице. Источник ужасного запаха, на который жаловались соседи, не пришлось долго искать: им оказался неработающий холодильник с заплесневевшими останками.

Власти были бессильны помешать Southern Nevada Donor Services. Единственным нарушением оказался кровавый ручей во дворе. Компании пришлось заплатить небольшой штраф, на все остальное, как выяснилось, она имела полное право.

Мертвые невесты

В 2016 году китайская дорожная полиция остановила автомобиль, в котором сидели трое мужчин и мертвая женщина. Один из пассажиров быстро сознался, что произошло. По его словам, женщина не могла найти суженого. Он согласился помочь и сделал ей смертельную инъекцию, затем погрузил тело в автомобиль и повез в провинцию Шаньси. Мужчина не врал: там ее действительно ждал жених. Его родственники обещали за мертвую невесту 35 тысяч юаней (около 300 тысяч рублей).

В Китае принято хоронить жену рядом с мужем. Многие верят, что тогда он не будет одинок в загробной жизни. А если жены нет, родственники могут сами найти мертвую невесту для усопшего и сыграть свадьбу уже после смерти. Это очень древний обряд. Он упоминается в классическом китайском романе «Троецарствие»: один из персонажей книги, военачальник Цао Цао, женит своего умершего сына на покойной 13-летней девочке.

В 1949 году китайские власти запретили посмертные свадьбы, но традиция по-прежнему жива. Чаще всего тела умерших женщин крадут с кладбищ и продают на черном рынке. Десять лет назад за свежие неразложившиеся трупы платили 30-40 тысяч юаней (до 350 тысяч рублей). С тех пор спрос заметно вырос, и теперь цены достигают 100 тысяч юаней (875 тысяч рублей). Невеста, которая несколько лет пролежала в земле, стоит дешевле. Торговцы называют такие останки «сухим товаром». В 2007 году их цена не превышала 500 юаней (до четырех тысяч рублей).

Фото: Olivia Harris / Reuters

Государственное информационное агентство «Синьхуа» пишет, что с 2013 года в одном из уездов Шаньси с кладбищ похитили не менее 27 тел. Реальные цифры гораздо выше. В 2015 году сообщалось, что только в одной деревне провинции украли 14 тел. Многие пропажи не попадают в официальную статистику потому, что родственники умерших женщин не хотят огласки. В некоторых регионах местные жители берут защиту покойных в свои руки: неделями дежурят на могилах, заливают их бетоном или устраивают кладбища прямо в деревне, где за ними проще приглядывать.

Расхители могил беспокоят даже тех, кто купил мертвую невесту. Житель Шаньси Чжан Гайнун рассказал «Синьхуа», что похоронил возле сына мертвую девушку, которую приобрел за 180 тысяч юаней (около 1,6 миллиона рублей). Он очень боялся, что ее снова украдут и перепродадут кому-то другому. Чтобы успокоить себя, Чжан часто наведывался на кладбище и проверял, не потревожена ли могила.

Контрабандисты костей

В 2009 году пассажиры автобуса в индийском городе Чхапра заметили под сиденьем сумку, из которой выглядывали человеческие кости. Люди схватили ее владельца и отвели в полицию. Помимо десяти бедренных костей в его багаже нашли 67 черепов. Мужчина объяснил, что купил их в городе Баллия за 14 долларов. Оказалось, что он промышляет контрабандой останков уже десять лет. Его поймали с грузом, который направлялся в Китай. Там из костей делают средства для увеличения потенции, которые продают в Европе и Америке.

Его признание ничуть не удивило полицейских. Они прекрасно знают о контрабандистах костей, но ничего не могут с ними поделать. «Они путешествуют на пассажирских автобусах и смешиваются с людьми, чтобы избежать подозрений», — приводит слова следователя издание The National.

Индия в течение 150 лет была крупнейшим поставщиком скелетов для изучения анатомии. Так продолжалось до 1985 года, когда власти страны запретили экспорт человеческих останков. Это положило конец официальному бизнесу, но кости покойных индийцев по-прежнему везут за границу. Иногда из них, как прежде, делают учебные пособия. Иногда — китайские снадобья. А в 2007 году полиция обнаружила склад, на котором хранились сотни костей. Их приготовили для отправки в Бутан. В буддийских монастырях этой страны из черепов делают ритуальные сосуды для вина, а из бедренных костей — духовые инструменты, на которых играют во время обрядов.

Фото: Stringer India / Reuters

Чаще всего контрабандисты крадут тела с погребальных костров, когда уходят родственники покойного. Кроме того, они вылавливают трупы из рек (туда покойных бросают бедные семьи, которым не по карману кремация). Добычу заворачивают в сети, погружают в реку и оставляют в воде на неделю. За это время рыбы и микроорганизмы съедают мягкие ткани. Останки отваривают в воде и едком натре, после чего оставляют на солнце еще на неделю. Когда они побелеют, их отмачивают в соляной кислоте.

Держатель небольшой фабрики по переработке костей рассказал корреспонденту журнала Wired, что за полный скелет, который приготовлен таким способом, можно выручить 3000 рупий (около 2,7 тысячи рублей). С тех пор прошло десять лет, но все осталось по-прежнему. Последнюю крупную партию контрабанды перехватили совсем недавно: в марте 2017 года в Западной Бенгалии задержали дельцов, которые везли на продажу 365 человеческих костей. Похоже, бизнес все еще процветает.