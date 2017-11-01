Культура
 
Последние новости
Устроивший теракт в Нью-Йорке попал на видео
ЦСКА вырвал победу у «Базеля»
Российским богачам предложат забрызганные уличным художником кеды
Костюм Поклонской с иконой Николая II назвали лучшим образом Хеллоуина
Недра огромной голубой дыры изумили ученых
Минфин США запретил американцам сотрудничать с Россией по добыче нефти
Написавшая «дурак» на лбу ученика учительница получила тысячу рублей штрафа
Популярные новости
Число погибших в инциденте в Нью-Йорке увеличилось до шести
Костюм Поклонской с иконой Николая II назвали лучшим образом Хеллоуина
Недра огромной голубой дыры изумили ученых
Московские полицейские остановили ломившегося в квартиру жены Джигарханяна
Минфин США запретил американцам сотрудничать с Россией по добыче нефти
В Нью-Йорке водитель автомобиля расстрелял прохожих
Названо смертоносное российское оружие будущего

Дело в теле

Что вытворял в Москве эксцентричный бельгиец

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: belgianrules.be

Глядя на афишу завершившейся на прошлой неделе театральной «Территории», можно сказать, что темами фестиваля стали смерть, обыденность и национальная идентичность. Среди наиболее интересных участников — один из основоположников contemporary dance Анна Тереза де Кеерсмакер со своей легендарной «Фазой» на музыку Стива Райха, грек Димитрис Папаиоанну с видеоинсталляцией «Изнанка», исследовавшей повседневность и бытовые жесты; показали спектакль эксцентричного бельгийца Яна Фабра (в прошлом сезоне театралы колесили по миру вослед его масштабному спектаклю «Гора Олимп», длившемуся сутки), а также проект компании Rimini Protokoll «Наследие. Комнаты без людей».

«Бельгийские правила»

Яна Фабра, режиссера, хореографа и художника, всегда интересовало тело — как оно выглядит, что оно может, о чем говорит. Еще его интересовала картинка — как разрозненные образы складываются в драматургию. Что такое история или высказывание в условиях современного спектакля — это еще один вопрос. Сюжета нет, есть тема: в «Бельгийских правилах» это отношение человека со своей национальностью. Фабр обманывает всех в самом начале — понятно, тема острая, популярная — конечно, современное искусство и политично, и провокационно. Ждешь высказывания — критического, возбуждающего, — какого угодно, но именно высказывания. В спектакле Фабра оно, в принципе, вычленяется, но назвать его massage было бы все же ошибкой — для этого придется забыть о карнавальных трех с половиной часах и сосредоточиться лишь на финале.

Говорят о Бельгии много — иронично, пафосно, с издевкой, с экстатической силой. Фабр использует всю палитру возможных чувств, которые человек испытывает к собственной стране. Произносят все эти программные речи не люди, а… ежи и голуби. Первые — в шубах с длинными деревянными иглами, вторые — в резиновых масках с клювами. Тексты Фабра нет смысла пересказывать в отрыве от картинок и персонажей, ведь одно дело — история о том, как независимый дух бельгийцев рождался на театральных сценах и площадях, а совсем другое — тот скользкий момент, что исторический этот ликбез произносит восторженный еж, спешащий поделиться своей радостью с первыми рядами партера. Как будто бы это самая Бельгия родилась только вчера. Содержание текста меняется — сначала о том, что Бельгия — это новая Эллада, а потом уже о тщеславных потугах, о самомнении, о том, что страна эта — «комический шедевр».

Структура спектакля Фабра проста: монолог на авансцене, потом коллективный номер — ежика сметают со сцены доблестные гвардейцы-барабанщики в каких-то ярких, на грани китча костюмах. Вся сцена в разноцветных блестках, а убирать приходится грустным голубям, этим площадным санитарам.

Красивое у Фабра обращается в смешное и наоборот: стройные девушки медленно движутся из глубины, на руках — по несколько фигурок голубей. А потом материализация, и вот это уже просто люди в масках и плащах, издающие смешные звуки, наподобие птичьего воркования, окрашенного человеческой эмоцией. Фабр, собрав набор каких-то важных для Бельгии образов (наравне с голубями и ежиками — Магритт и гонщик-велосипедист, победитель международных соревнований), протаскивает их через весь большой спектакль. Но меняется интонация, меняются смыслы. Есть, например, монолог обиженного голубя, недовольного положением своих сородичей в мире людей: он рассказывает о своей семье, о славных подвигах дедушки — военного курьера, о разнообразной крови, текущей в жилах каждого голубя, и провозглашает лозунг: «Слава бастардам, слава говнюкам!»

В другой сцене голуби людям все-таки мстят — потихонечку занимают стол, где только что отмечали день рождения какого-то покойника, надевают на скелет голубиную маску и начнут пировать, брезгливо кидая крошки растерянным людям.

Наверное, Фабр поставил мистерию, несмотря на иронию. Здесь какое-то безграничное торжество фантазии, как будто бы рожденной из утверждения, что Бельгия — это плод воображения (как, возможно, и любая другая нация, говорят в одном из текстов спектакля). Все эти иногда гомерически смешные картинки со скелетами, ежами, плюшевыми котами, монологи пьяного толстяка, обливающегося пивом; все это вопреки пародийной ноте складывается в волнующую историю о связи художника с местом рождения и жизни.

У Фабра много о театре, его Бельгия — это страна фантазии, воображения, искусства, страна Магрита, дерзко утверждавшего, что трубка — это не трубка. О театре говорят ежики — о театре жестокости, о театре компромиссов, обслуживающих респектабельную буржуазию, о театре визуальном, дающем совсем другие возможности. И эта прямая связь мысли о стране, ее истории, ее настоящем с мыслью о театре поражает российскую публику, привыкшую к тому, что искусство всегда в опале, а государство так и вовсе с театром (загляните в новости) агрессивно воюет.

Актеры Фабра впечатляют отдачей: три сцены, в которых артисты в трико провозглашают те самые «бельгийские правила», которые вынесены в название, сыграны на пределе физических возможностей. Парни и девушки делают зарядку, но только с ящиками, полными бутылок пива. Скандируют: от абсурда к реальным прокламациям. Правила поначалу такие: «Запрещается называть трубку трубкой», «Запрещается иметь дома больше одного фаллоимитатора». И уже в финале после всех очищающих ироничных сцен (хотя есть и серьезное — про город Ипр, где впервые опробовали газ на Первой мировой войне) актеры, размахивая флагами, выкрикивают выстраданные утверждения: «Можно быть бельгийцем!», «Можно быть лузером!», «Можно быть мусульманином и не быть террористом!» Но и здесь пафос опрокинут в театральное хулиганство: выходят голуби, и у них свои правила и свои флажки.

Rimini Protokoll: за пределами смерти

Компания Rimini Protokoll привезла спектакль о смерти: на площадке Винзавода выстроили восемь комнат, в каждой из них — одна история. Герои спектакля (все истории подлинные) так или иначе связаны со смертью. Кто-то болен, кто-то стар и уже придумал свои похороны, кто-то решился на эвтаназию, а кто-то занимается экстремальным спортом. Спектакль трезвый, лишенный торжественности или мистики, но трогательный. Впрочем, это хрупкое чувство сопричастности, сопереживания рождается не из жалости, а, как ни абсурдно, наоборот — из восхищения.

Спектакль получился и про принятие, и про преодоление смерти, что, в конечном итоге, одно и то же. Ты заходишь в комнату и оказываешься в гостях. Слышен только голос, но хозяин как будто видит тебя — так заботливо он говорит, где можно встать или лечь, где взять тот или иной предмет. Ты слушаешь историю жизни или историю предстоящей смерти — возможно, она уже случилась: материал собирали несколько лет назад. Много говорят о памяти, просят запомнить. Женщина, всю жизнь занимавшаяся Африкой, обговаривает с партнерами детали организации своего фонда, который будет работать на деньги, оставшиеся после ее смерти. Еще молодой, но смертельно больной мужчина показывает видео, которые записал для тринадцатилетней дочери.

Здесь все истории, в конечном счете, о том, что жизнь продолжается и после смерти, в памяти близких, в делах и идеях, которые все еще работают, когда жизнь уже кончилась. Спектакль — терапевтический, он легализует табуированную тему, выводя ее из области мистических страхов в плоскость принятия: смерть как часть жизни.

«Война и мир»: Салон и подиум

Британско-немецкая компания «Гоб Сквод» показала пьесу, не самыми прозрачными нитями связанную с романом Толстого. На самом деле, эта «Война и мир» — что-то вроде кабаре, вернее, спектакль-салон. От образа салона Анны Шерер отталкивается форма: актеры приглашают к сервированному столу троих человек из зала и предлагают беседу. На столе — камера, ее иногда поворачивают, и, когда та фиксируется на одной из пар собеседников, их микрофоны начинают работать. Мы, остальные зрители, подслушиваем эти разговоры.

В спектакле есть и много другого — игровые, пластические сценки на тему героев Толстого (например, выбирают лучшего Пьера Безухова или разыгрывают встречу Наполеона и Александра), есть показ мод, есть финальный парад, где к героям Толстого присоединяются многие-многие другие — и нынешние поп-звезды, и какие-то маскультовские персонажи, и даже Эдвард Сноу из «Игры престолов».

Роман Толстого распахивается в современность. Но все же производят впечатление именно эти разговоры за столом: переводчица, юрист, эвент-менеджер — три женщины из Москвы. Все они немного рассказывают о себе, а дальше актеры обсуждают с ними все, что угодно, все, что навеяно чтением романа, — культуру застольных посиделок, положение женщины, политику как камень преткновения в дружеской коммуникации. Незнакомец на сцене с его непредсказуемостью завораживает.

Может быть, в России, в Москве, это производит особенно сильное впечатление — здесь, где напряжение в дискуссии всегда велико, где от «чужого» ждешь подвоха и боишься узнать его ближе, эта свобода, этот непредвзятый интерес актеров к случайным партнерам заставляет тебя расслабиться и перестать защищаться от разнообразия, от подлинного диалога и неоднозначности.

Анна Банасюкевич

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Культура00:4231 октября

Жанр — фильм-катастрофа

Смерть СССР как фарс и секс-комедия о Чехословакии: DocLisboa 2017
18:2731 октября

Основатель Alibaba Джек Ма сыграл в кунг-фу боевике Джета Ли

06:5431 октября

Брат Кевина Спейси рассказал об изнасиловании отцом-нацистом

20:3631 октября

Названа женщина года в музыкальной индустрии

Культура00:0328 октября

«Это не моя... часть тела!»

Звезда «Двуличного любовника» Марина Вакт о постельных сценах и том самом кадре
15:3131 октября

Актер из «Мэверика» раскроет педофилов Голливуда за десять миллионов долларов

00:5131 октября

«Карточный домик» закрыли через сутки после обвинений Спейси в педофилии

20:0431 октября

Дайан Лэйн сыграет в сериале о потомках Романовых

Культура00:0430 октября

«Они дали две тысячи и сказали, что ничего не заработали»

Дизастер раскрыл гонорары Оксимирона и внезапно узнал, что его кинули на деньги
13:0531 октября

Дизастер рассказал о двух тысячах долларов «чаевых» для Оксимирона

19:3431 октября

Лондонская полиция насчитала в Британии семь жертв Вайнштейна

10:4831 октября

Геи раскритиковали Кевина Спейси за каминг-аут

Россия
«Люди перестали видеть в этом нечто кровавое и жестокое»
БДСМ по-русски — это больше чем просто хлыст и латекс
Владимир Путин«У нашего народа милость в большой цене!»
Путин открыл «Стену скорби» и выслушал страхи правозащитников
Сибирских должников отправили на кладбище постигать бренность бытия
Автоматчики встали на защиту тепла в общежитии под Петербургом
Семья Юлии Савиновских: с мужем Евгением, сыновьями и дочерью«Я пережила насилие»
Многодетную мать посчитали трансгендером и отняли сыновей
В Минприроды передумали называть свой приказ «херней»
Московские байкеры устроили в честь закрытия мотосезона голую езду
Все материалы
Мир
Привет от Кима
Северная Корея бомбит Вашингтон и хвастается военной мощью. Пока на видео
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Эра товарища Си
Китай решил стать могущественной сверхдержавой и научить мир жить по-новому
Планировавших теракт подростков поймали в Британии
Северокорейских хакеров заподозрили в краже чертежей южнокорейской подлодки
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Откололись: Каталония объявила независимость
Испании угрожает гражданская война
Все материалы
Бывший СССР
Амина Окуева и Адам ОсмаевВ лоб: в Киеве атаковали главаря «батальона Джохара Дудаева»
За что расстреляли покушавшегося на Путина чеченца и его жену
«Их истребляли с большой жестокостью»
Почему в бывших советских республиках ненавидят все русское
Глава МВД Украины согнал силовиков на защиту сына
Появилось видео задержания сына Авакова под крики «Смерть врагам!»
Мэр Риги опубликовал видео погони за укравшим пиво мужчиной
В Киеве задержали сына главы МВД Украины
Киев анонсировал «радикальную» резолюцию о возвращении Крыма
Все материалы
Экономика
Подросли
Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка Doing Business
За потраченное на игры и фильмы время заплатят криптовалютой
ЦБ рассказал о судьбе «карманных» банков
Интересна ли вам информация о вашей пенсии?
Пройдите опрос
Горячие штучки
Кому Россия продает летающие мотоциклы и суперкомпьютеры
В «Инвитро» рассказали об утилизации биоматериала россиян
Банк Порошенко увеличил прибыль в несколько раз
Все материалы
Силовые структуры
Джинн попутал
В деле «банды GTA» появились бесы и подсудимые мертвецы
«Контрактники сгорят в первый месяц войны»
Сможет ли российская армия отказаться от призывников
Кровавые наследники
Самая мощная банда 90-х потрясла Москву жестокими разборками в битве за власть
Осужденного пособника боевиков забыли отправить в колонию
В Москве арестовали бывшего главу «Нафтогаз Украины»
Красноярские пенсионеры обезвредили напавшего на них соседа в маске
Сотрудников водной полиции Петербурга заподозрили в похищении человека
Все материалы
Наука и техника
«Их мучили самым бесчеловечным способом»
Зачем Сталин утопил в крови переживший блокаду Ленинград
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
Фюрер жив: Гитлер мог избежать смерти и удрать в Аргентину
Рассекреченные документы ЦРУ повторяют репортажи РЕН ТВ
Обнародован неизвестный эпизод политической карьеры Гитлера
Подтверждена главная уязвимость iPhone X
Названо смертоносное российское оружие будущего
Раскрыты главные признаки супружеской измены
Все материалы
Спорт
Переедем, не заметим
«Локомотив» с Семиным громит «Зенит» в Питере и другие сюрпризы русского футбола
Нокаут в подарок
Побивший Кличко британец залил ринг кровью, но продолжил крушить
Объявлен следующий соперник Поветкина
Побывавшие на Кубке конфедераций фанаты поменяли мнение о России
Олимпийская чемпионка стала жертвой сексуальных домогательств в возрасте 9 лет
Макгрегор определился с карьерой полугодовалого сына
Футболистам в Китае заплатили по три миллиона евро за выход во вторую лигу
Все материалы
Культура
Жанр — фильм-катастрофа
Смерть СССР как фарс и секс-комедия о Чехословакии: DocLisboa 2017
«Нечистая сила на Руси является независимо от дня недели»
Почему русский человек живет в мире духов и демонов
«Они дали две тысячи и сказали, что ничего не заработали»
Дизастер раскрыл гонорары Оксимирона и внезапно узнал, что его кинули на деньги
Основатель Alibaba Джек Ма сыграл в кунг-фу боевике Джета Ли
Названа женщина года в музыкальной индустрии
Актер из «Мэверика» раскроет педофилов Голливуда за десять миллионов долларов
Дайан Лэйн сыграет в сериале о потомках Романовых
Все материалы
Интернет и СМИ
Степан Меньщиков«Я каких только трупов не видела. Но такого запаха!»
В эфир Первого канала ворвались «Дом-2» и гуманоид Алешенька
«Узаконить гей-браки, проституток, казино и эвтаназию»
Бывший мэр поел у Стерлигова, стал геем и пошел в президенты
«Встаю по режиму, питаюсь овсянкой»
Женщинессы, загогулины и мышовая бедность главного мыслителя России Юрия Вафина
Подросток притворился дедом и отправился в магазин за алкоголем
Навальный постримит с «кукурузой в анусе»
Анфиса Чехова выдвинется в президенты после 200 тысяч лайков в Instagram
Facebook и Google раскрыли масштаб «вмешательства России» в выборы США
Все материалы
Ценности
Потому что могут
Чем балуют себя российские миллионеры
Ким Чен Ын пообещал облегчить нанесение макияжа жительницам Северной Кореи
Покупателей возмутила цена кроссовок Chanel и Фаррелла Уильямса
Поклонников хип-хопа вернут в 90-е
Французы создали брюки с картой Ленинграда за 170 тысяч рублей
Дизайнер одежды Kiss пошил 300 маек для «Би-2» и «Мумий Тролля»
Zenith создал часы по технологии открывшего кольца Сатурна астронома
Все материалы
Путешествия
Оргии праведников
Ревущие младенцы и гнилые помидоры как повод повеселиться
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
Объявлена дата вручения премии Business Traveller Russia and CIS Award
Назван самый элегантный город мира
В Симферополе проведут массовый квест в честь Дня народного единства
Географов отправят в Иорданию учиться добывать воду в пустыне
На Эйфелевой башне открылась площадка для гольфа
Все материалы
Из жизни
«Они не знают, что можно жить по-другому»
Лучшие фотографии Instagram за октябрь
Тела идут
Тысячи трупов с черного рынка превращают в средства для потенции и флейты
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской»
Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
Принц Гарри и его темнокожая девушка оказались родственниками
Американку обвинили в жестокости к животным за спасение собаки от эвтаназии
Павлин вывел из строя самолет авиакомпании Air Arabia
«Ее повел на костер собственный брат»
В отрезанной от мира деревне устроили охоту на ведьм
Все материалы
Тест: угадай Audi
Пора разобраться, действительно ли все «четырехколечные» одинаковы
Китайское нашествие
Китайские автомобили: какие марки покинули Россию, а какие еще держатся?
Тест первого пикапа Mercedes-Benz
Мы поездили на Mercedes-Benz X-Class, которому очень хочется славы
Четыре на четыре
Как Льюис Хэмилтон стал самым титулованным британцем в истории Формулы-1
Skoda отправит в ремонт российские Yeti
Названы рублевые цены на BMW X2
Новую «Гранту» построят на платформе «Логана»
Все материалы
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
«Я бы взорвал к чертям все эти хаты»
Россиянин купил слишком много квартир, и теперь у него проблемы
Утоли мои печали, Сахалин
Куда сбежать из Москвы, чтобы купить квартиру
В квартире со съемок «Брата-2» сделали ремонт
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Жителей дома в Рязани вынуждали за свой счет удалить протечку трупного яда
Все материалы