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США показали, как русские готовили майдан в Нью-Йорке и избирали Трампа

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Заседание комитета по разведке Палаты представителей США
Заседание комитета по разведке Палаты представителей США
Фото: Aaron Bernstein / Reuters

Разговоры о вмешательстве России в американские выборы наконец обрели иллюстрации. Конгрессмены опубликовали подборку политической рекламы, которая, по их сведениям, демонстрировались добропорядочным американцам в соцсетях за счет российских налогоплательщиков. Конкретные примеры добавят веса их утверждениям, однако крах терпит основной тезис — «Трамп — пророссийский кандидат», ведь в коллекции были и посты, откровенно критикующие действующего главу государства. «Лента.ру» представляет картинки, всколыхнувшие американское общественное мнение и открывшие новую страницу современной «холодной войны» между Россией и США.

Сатана Хиллари Клинтон

Сообщество «Армия Иисуса»: «Сегодня американцы могут выбрать президента с богоугодными моральными принципами. Хиллари — Сатана, ее преступления и ложь лишь доказали, насколько она зла. Пусть Дональд Трамп совсем не святой, по крайней мере он честный человек и переживает за страну. Голосую за него!»

Размещена: Facebook, октябрь 2016
Результат: 71 реакция, 14 кликов
Затраты: 64 рубля

Ветераны против Клинтон

Сообщество «Американские ветераны»: «Киллари (от глагола "to kill" — убивать — прим. «Ленты.ру») Клинтон никогда не поймет, что значит потерять любимого человека ради своей страны».

Размещена: Instagram, август 2016
Результат: 17,6 тысяч реакций, 517 кликов
Затраты: 3083 рубля

Техасцы, на выход

Сообщество «Сердце Техаса»: «Дорогие техасцы! Пришла пора сказать решительное нет грабителям из истеблишмента. Невозможно смотреть, как они разрушают то, что мы строили десятки, сотни лет. Элиты считают нас стадом баранов, но они ошибаются. С нас хватит. Купленные СМИ замалчивают преступления Киллари Роттен (игра слов от имени Хиллари Родхэм, можно перевести как «тухлая убийца» — прим. «Ленты.ру») Клинтон, даже не рассказывают о ее утекшей в сеть электронной переписке...»

Размещена: Facebook, октябрь 2016
Результат: 16,2 тысячи реакций, 2,3 тысячи кликов
Затраты: 3200 рублей

Святое право

Сообщество «Сделано в Америке»: «Вот так должны расти наши дети. Это не пропаганда насилия, это пропаганда уверенности».

Размещена: Instagram, апрель 2016
Результат: 108,4 тысячи реакций, 857 кликов
Затраты: 17,3 тысячи рублей

Не сметь трогать черных

Сообщество «Черные дела»: «Присоединяйся, потому что нам не все равно. Черные — это важно!»

Размещена: Facebook, июль 2015
Результат: 201 тысяча реакций, 12,1 тысяч кликов
Затраты: 53,4 тысячи рублей

Не сметь трогать полицейских

Сообщество «Бытие патриота»: «В Бостоне полицейского убил мужчина в бронежилете и со штурмовой винтовкой. Кроме того, он тяжело ранил еще двух сотрудников, которые прибыли по вызову поздно вечером в среду».

Размещена: Facebook, октябрь 2016
Результат: 3,4 тысячи реакций, 761 клик
Затраты: 500 рублей

Сексуальный Сандерс

Сообщество «Союз ЛГБТ»: «Ты можешь раскрасить своего героя Берни! Вышла новая раскраска «Мускулистый Берни: раскраска для Берни-маньяков», в ней полно очень привлекательных образов Берни Сандерса с мускулами в разных позах. Автор говорит, что хочет, чтобы все перестали относиться ко всему слишком серьезно. Раскрашивание подходит всем».

Размещена: Facebook, март 2016
Результат: 848 реакции, 54 клика
Затраты: 111 рублей

Трамп не наш

Сообщество БМ: «Людям правда страшно за свое будущее! Победил расизм, победило невежество, победило сексуально насилие. ОСТАНОВИМ ТРАМПА! ОСТАНОВИМ РАСИЗМ! ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К СОПРОТИВЛЕНИЮ на нью-йоркской площади Юнион-сквер в 12.00 в субботу. Берите плакаты, закуски и воду!»

Размещена: Facebook, ноябрь 2016
Результат: 188 реакций, 26 кликов
Затраты: 113 рублей

Дешево и эффективно

Это не все примеры «русской» рекламы: были среди представленных на слушаниях, например, и посты в защиту американского Юга от посягательств бездуховных янки. Затрагивались почти все важные вопросы расы, религии и политических предпочтений.

Конгрессмены во время слушаний, на которых присутствовали представители Google и Facebook, с ужасом отметили: перепосты некоторых из этих сообщений делали члены избирательного штаба и президентской администрации Трампа, и даже его сын Дональд-младший.

«Осознанно или нет, они помогли легитимизировать и распространить русскую дезинформацию», — сетовал конгрессмен Джим Хаймс из Коннектикута. Некоторые из рекламных постов обрели невиданную популярность: в частности, один из них в сообществе, отстаивающем интересы полицейских, набрал 1,3 миллиона реакций и принес создателям 73 тысячи кликов.

Причем авторы действовали стратегически: например, как только полицейский убивал чернокожего и в стране начинались беспорядки, сразу создавались несколько сообществ — одно отстаивало права убийцы, второе — его жертвы. «Все это сделали люди, понимающие принципы работы социальных сетей. Они совсем не профаны», — рассказал советник руководства Facebook Колин Стреч.

Американские политики еще будут исследовать, насколько Россия повлияла на исход президентских выборов. А вот руководителям соцсетей предстоит понять, как обезопасить свои детища от крайней эффективной пропаганды и дезинформации — ведь если верить конгрессменам, Россия достучалась до миллионов американцев, потратив на это совершенно незначительные суммы.

Алексей Наумов

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