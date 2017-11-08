Одежда — дело семейное

Устоявшееся мнение о том, что легкая промышленность в нашей стране — дело бесперспективное, уже не раз опровергла статистика. Если еще пару лет назад отрасль демонстрировала спад, уступая импорту, то уже в прошлом году на долю легпрома приходилось 27 процентов рынка. В первом квартале нынешнего года швейное производство выросло более чем на 8 процентов, производство кожи и изделий из кожи — на 7,8 процента, текстиля — на 3,8 процента. Рост сектора — это прежде всего развитие малых и средних предприятий по всей России. Создатели этих производств не боятся кризиса и конкуренции, строя большие планы на будущее. Одно из таких предприятий — фирма «Орлен», расположенная в городе Коврове Владимирской области.

В семейный бизнес Иван Орлов пришел не сразу. Несколько лет развитием небольшой швейной фирмы «Орлен», основанной в 2010 году, занималась его мать Елена Орлова. Это было небольшое производство, ютившееся в таком же небольшом помещении. Иван в то время работал в сфере недвижимости, однако кризис, коснувшийся и этого сектора, подтолкнул его к мысли о том, чтобы попробовать себя в качестве предпринимателя, тем более что создавать бизнес с нуля необходимости не было.

Фото: «Орлен» 1 /2

Здесь ему пригодились и собственный опыт, и дополнительное экономическое образование, и сервисы портала Бизнес-навигатора МСП. Так, с помощью портала предприниматель узнал о мерах государственной поддержки бизнеса, в частности о возможности арендовать помещение в региональном бизнес-инкубаторе на льготных условиях. В результате в конце 2016 года компания стала резидентом бизнес-инкубатора и оборудовала новое производственное помещение. «Все началось с переезда — раньше это было маленькое помещение. А сейчас — огромный, просторный цех со всем необходимым», — рассказал Иван.

На новое помещение и развитие производства требовались средства — это были не только банковские кредиты, но и грант, полученный от государства в рамках помощи в развитии малого и среднего бизнеса. «Мы сделали запрос, и в итоге комиссия его одобрила», — рассказал Иван.

Портал Бизнес-навигатора МСП пригодился начинающему предпринимателю не раз. «Как только узнал о нем, зарегистрировался, чтобы поискать информацию, которая могла бы пригодиться», — рассказал Иван. Такой информации, по его словам, на портале оказалось много — предпринимателя интересовала в первую очередь информация о бизнес-планах, о крупных закупках, полезным был и сервис проверки контрагентов. «Бизнес-навигатор стал попутчиком в нашем бизнесе, тем более что информация здесь всегда актуальная, обновляется каждую неделю, а в планах у них обновляться два раза в неделю. Большая часть того, что поможет предпринимателю, там имеется, и это оказывает большую поддержку на пути к успешному бизнесу», — отмечает предприниматель.

Дело, по его словам, значительно продвинулось вперед. «Появились дополнительные заказы, улучшилось понимание того, в какой конкурентной среде ты работаешь и как с этим бороться», — рассказал Иван. Сейчас фирма занимается пошивом детской одежды и домашнего трикотажа небольшими партиями, а на производстве работает около 20 человек. Предприятие включает в себя экспериментальный, раскройный и производственный цеха, оборудованные новейшей техникой российских и зарубежных производителей. Такая структура позволяет проработать заказ с любого этапа и в необходимом объеме.

Фото: «Орлен»

Компания внимательно следит за техническими новинками и не упускает шанса для обновления и расширения своих возможностей.

Основной проблемой, по словам Ивана, сейчас остается кадровая. «За последний год у нас сменилось много работников. Но в итоге очень многие из тех, кто уходил, вернулись к нам — у нас достойные условия труда», — рассказал предприниматель.

Недавно, как сообщил Иван Орлов, компания получила все необходимые сертификаты, дающие право заниматься реализацией продукции. Продавать свой товар «Орлен» планирует сначала через розничные магазины, интернет, но в перспективе — сотрудничество с постоянными заказчиками, в том числе производствами, где требуется использование специальной одежды, налаживание связей с поставщиками тканей и фурнитуры, наращивание объемов производства и выход на сетевые магазины. «Планы у нас большие, надо только начать, и сейчас мы серьезно к этому готовимся», — рассказал Иван. Пока фирма делает ставку на детскую одежду как на наиболее выгодное и интересное на данный момент направление, но в дальнейшем ассортимент будет расширяться. «На начальном этапе мы готовы ко всему, у нас есть с чем выйти на рынок, думать над этим уже не надо, нужно делать», — рассказал предприниматель.

И он прав: те 27 процентов, которые занимает на рынке отечественный легпром, — цифра не слишком большая, и говорит она о том, что у сектора огромные перспективы. Конкуренции на этом рынке Иван не боится. «А чего бояться? — размышляет он. — Глаза боятся, руки делают, по-другому не выживешь. Наш девиз — стать лучше, чем вчера, стать лидером».