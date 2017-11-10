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Вся правда о распродаже 11.11 на AliExpress

Шопинг 24 часа NON-STOP

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Фото: pixabay.com

В предновогодний период наступает время грандиозных акций, скидок и распродаж. И если раньше старт массовым закупкам к Рождеству и Новому году давала Черная пятница (в 2017 году она пройдет 23 ноября), то теперь сроки все чаще сдвигаются на середину, а иногда и на начало ноября. Всему виной резкий рост популярности китайского онлайн-ретейлера AliExpress, запустившего в 2013 году распродажу, приуроченную ко Дню холостяков. Мероприятие проходит ежегодно 11 ноября. В 2016 году за первые 5 минут распродажи на AliExpress пользователями было сделано заказов на 5 миллиардов долларов.

Крупнейшая однодневная распродажа

Предложение этого дня выглядит крайне привлекательно для любого покупателя. Скидки на распродаже 11 ноября (11.11) на AliExpress достигают 90 процентов, а счет товаров со сниженными ценами идет на миллионы! В 2016 году в распродаже участвовали покупатели из 207 стран, выбиравшие из более чем 14 тысяч брендов. Продавцы используют распродажу 11.11 как способ увеличить прибыль и приобрести новых лояльных покупателей. Потребителей же привлекает широкий выбор товаров и фантастически низкие цены. Кроме того, до 6 процентов стоимости покупки можно вернуть, если делать все покупки через кешбэк-сервис.

Почти 90 процентов покупок через все отечественные кешбэк-сервисы приходится именно на покупки с AliExpress. Покупки с кешбеком — дело достаточно выгодное. В частности, пользователи кешбек-сервиса Megabonus.com экономят в среднем до 400 долларов в год, а наиболее активные — до 10 тысяч долларов. Ставка кешбека у этого сервиса для AliExpress достигает 4,91 процента.

Холостяки — двигатель торговли Китая

День холостяков отмечается в Китае с 1993 года. Этот праздник не состоящих в браке граждан. Преимущественно молодежный. Если раньше эту дату отмечали лишь холостые мужчины, то в последние годы к ним присоединились и представительницы прекрасного пола. Со временем популярность праздника значительно выросла.

Традиционно в этот день молодежь собиралась в клубах и кафе и устраивала вечеринки. Так как отмечающие праздник молодые люди входят в сегмент самой покупающей аудитории, торговые сети и магазины не могли остаться в стороне от такого масштабного события — в этот день начали проводить акции и распродажи.

Самая массовая из них — распродажа на AliExpress. Она называется Всемирный день шопинга, или Global Shopping Festival. Сумма валовой выручки площадки в этот день растет из года в год. Если в 2013 году она составила 5,14 миллиарда долларов, то в 2015-м — уже 14,3 миллиарда, а в 2016-м — 17,8 миллиарда долларов. Для сравнения, в том же году выручка от ранее самых популярных распродаж — Черной пятницы и Киберпонедельника в США — была всего лишь 2,74 миллиарда и 3,07 миллиарда долларов, соответственно.

Число покупок, совершаемых на AliExpress в этот день, многократно возрастает. Так, количество покупок с AliExpress только через кешбэк-сервис Megabonus.com увеличивается в 10 раз. У других кешбек-сервисов наблюдается похожая ситуация.

Почти 90 процентов покупок через все отечественные кешбэк-сервисы приходится именно на покупки с AliExpress. Однако, кроме AliExpress.com, в распродаже участвуют еще многие магазины. В частности, при покупках через кешбек-сервис Megabonus.com акцию поддерживают более 30 магазинов. Среди них gearbest.com, banggood.com, www.zapals.com, gamiss.com, rosegal.com, lightinthebox.com и другие. Полный список всегда можно уточнить на сайте Megabonus.com.

Скидки до 90 процентов — правда или миф?

Некоторые участники ежегодной распродажи на AliExpress жалуются, что китайские продавцы частенько хитрят. За пару дней до распродажи повышают цену на товар, а потом снижают до обычной и пишут, что товар продается с внушительной скидкой. AliExpress — это огромный рынок, на котором сотни продавцов и такие случаи действительно бывают. Поэтому если пользователь решил приобрести товары на данной распродаже, не лишним будет уточнить цены заранее, чтоб потом иметь возможность сравнить их с акционными. Это избавит от неоправданных трат.

Однако большинство продавцов все же заботятся о репутации и своих покупателях и делают настоящие скидки. Как правило, средний размер скидки составляет 40-50 процентов. Но предложения встречаются разные.

Ради удобства и безопасности пользователей у Megabonus.com, в отличие от остальных кешбек-сервисов, разработан и внедрен специальный программный инструмент для определения надежности продавца. Эта программа ежедневно собирает всю информацию о представленных на торговой площадке продавцах и позволяет пользователю Megabonus.com еще в момент поиска товара видеть уровень надежности продавца, чтобы сделать выводы о возможности покупки. Уровень надежности продавца показывается по шкале от 0 до 100 процентов. Если надежность продавца на AliExpress ниже 50 процентов, то покупать не стоит.

Что делать, чтобы сэкономить больше всех?

Прежде чем приступить к покупкам, зарегистрируйтесь в кешбэк-сервисе. Такие компании возвращают определенный процент от стоимости покупок вам на счет, и это никак не отразится на вашей скидке. То есть при покупке через кешбек-сервис вы получите и максимальную скидку, и часть денег вернется к вам обратно. В день распродажи 11.11 это означает, что вы сможете получить некоторые товары если не даром, то действительно за небольшие деньги.

Кешбэк на AliExpress для россиян и граждан СНГ у большинства кешбек-сервисов сейчас составляет от 3 до 6 процентов. Один из самых выгодных кешбэков на AliExpress предлагает кешбэк-сервис Megabonus.com. До 21 июля 2017 года он работал исключительно с AliExpress и даже носил название AliBonus.com, а потому располагает максимально широким набором полезных для пользователя инструментов в данной ситуации.

Среди них — отслеживание посылок в расширении, проверка надежности продавца и отображение суммы кешбэка на сайте AliExpress, щедрая реферальная программа «Приведи друга». Вы можете создать ссылку в личном кабинете и послать его другу. Если он зарегистрируется в Megabonus и начнет совершать покупки, вы будете получать до 50 процентов от его кешбэка на ваш счет. У большинства сервисов этот уровень не превышает 30 процентов. Ваш друг также получит кешбэк в полном размере. Кроме того, у программы лояльности 7 уровней, позволяющих вам экономить больше по мере роста суммы начисленного кешбэка.

Когда начинать?

Добавлять товары в корзину можно почти за неделю до назначенного дня. Но, учитывая практику работы кешбек-сервисов, лучше этого не делать. Если товар будет храниться в корзине боле 6 часов, то кешбек не начислят. Во всяком случае, такова практика работы Megabonus.com.

Лучше изучить товары, которые вы хотите приобрести, заранее. Задать продавцу уточняющие вопросы по товару также лучше до часа X. В день распродажи продавцы будут перегружены, и есть вероятность, что вы не успеете получите ответ в тот же день. Все эти приготовления помогут быстрее сделать покупки в день распродажи, а также застрахуют от нечестных продавцов. Инструмент проверки надежности продавца от Megabonus.com поможет вам делать покупки только в проверенных магазинах.

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